La post-política en Colombia

Santos ya hizo la parte que le correspondía. No puede ni podía hacer más. Y no es un problema personal. Su naturaleza de clase, su entorno politiquero y corrupto, la fragilidad y tensión política del momento y, sobre todo, la debilidad y falta de claridad de la dirigencia democrática (y de izquierda), contribuyeron a que su desempeño fuera no sólo gris y profesional, sino que no tuviera ni un leve cariz de calor popular y menos de sentido social. Eso es lo que tenemos y somos” (…..) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220536&titular=el-reto-de-la-%93paz-neoliberal%94-