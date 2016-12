MNOAL apoya resolución de la ONU que exige a Israel detener asentamientos en Palestina

Agencia Venezolana de Noticias, 28 de diciembre 2016

http://www.aporrea.org/internacionales/n302100.html



Caracas, diciembre 28 - Los países miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) respaldaron este martes la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada el pasado viernes, que obliga a Israel detener la construcción de asentamientos en Palestina, arremetida que ha obligado el exilio forzado de al menos dos millones de palestinos.



Mediante un comunicado, difundido por la ministra para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su cuenta en Twitter; el MNOAL reconoció "la importancia de la resolución recientemente adoptada en el rescate de la viabilidad de la solución de dos Estados, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, así como las perspectivas de una paz justa, duradera e integral".



La resolución, presentada por Egipto, se aprobó con 14 votos a favor y la abstención del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), que desde hace años protege a Israel con su poder de veto en el Consejo de Seguridad.



A continuación el texto:

Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) dándole la bienvenida a la adopción de la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad sobre los Asentamientos Israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida en Jerusalén Oriental

Nueva York, 27 de diciembre de 2016



1. En los albores de 2017, declarado durante la XVII Cumbre de Isla de Margarita como el año internacional para poner fin a la ocupación israelí de Palestina, los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) dieron la bienvenida a la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, incluido el papel de liderazgo asumido por los miembros del Caucus del MNOAL en dicho órgano, a través de la cual reafirmó, entre otros, la ilegalidad de las actividades de asentamiento israelí y reiteró su demanda de que Israel cese inmediata y completamente todas las actividades de asentamiento en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, con arreglo al derecho internacional.



2. Los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) reconocieron además la importancia de la resolución recientemente adoptada en el rescate de la viabilidad de la solución de dos Estados, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, así como las perspectivas de una paz justa, duradera e integral, incluida la importancia de los pasos y esfuerzos a los que se llaman en dicha resolución, tanto por las partes como por comunidad internacional en su conjunto, en consonancia con sus respectivas obligaciones. De igual forma, los miembros del MNOAL dieron la bienvenida a la acción tomada por el Consejo de Seguridad, en línea con su papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.



3. Los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) retiraron su categórica condena a todas las actividades ilegales de asentamientos israelíes, a través de la cual Israel, la Potencia Ocupante, ha continuando colonizando los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental, y desplazando a la fuerza a la población civil palestina, en violación del derecho internacional, y en contradicción con el objetivo de la paz. De allí que resaltaron que todas las medidas israelíes encaminadas a alterar el carácter y condición legal, geográfica y demográfica de Jerusalén y de los Territorios Palestinos Ocupados, en su conjunto son nulas y carecen de absoluta validez legal, y que tales prácticas socavan gravemente la continuidad, integridad, viabilidad y unidad de los Territorios Palestinos Ocupados, al tiempo que afectan la posibilidad de alcanzar la solución de los dos Estados para la paz, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967.



4. En este sentido, los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) subrayaron una vez más la incompatibilidad de las negociaciones de paz con las actividades de colonización israelíes, exigieron a Israel, la Potencia Ocupante, el cese inmediato y la revocación de todas esas prácticas ilegales, al tiempo que la exhortaron a cumplir con sus obligaciones legales y sus compromisos bajo el derecho internacional, a fin de poner un fin a la ocupación, alcanzar una solución pacífica y el fomento de la paz y la seguridad en la región.



5. Por último, los miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) reafirmaron todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relacionadas a la cuestión de Palestina en todos sus aspectos y exigieron su plena implementación.