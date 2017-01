Discurso del Presidente Rafael Correa en la V Cumbre CELAC 2017

V CUMBRE DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC



República Dominicana, 25 de enero de 2017

Queridos amigos:



Acudimos a esta Quinta Cumbre con el recuerdo de aquella reunión del Grupo de Río, en Santo Domingo, en marzo del 2008, que fue el antecedente para la creación de este organismo.



Esa vez, en medio de una profunda división entre países hermanos, demostramos al mundo que no necesitábamos acudir a la OEA para resolver nuestras diferencias. Tres años después, nos reunimos en Caracas para fundar la Celac, el gran proyecto de unidad de la Patria Grande.



La Celac nació para dar a nuestros pueblos una voz fuerte y unida ante la comunidad internacional. Ecuador ha sostenido que el mundo del futuro será un mundo de bloques, y que la OEA debería convertirse en el espacio para, como Celac, procesar nuestros conflictos y diferencias con Norteamérica.

Hoy en el retiro de presidentes he escuchado desde que solo debemos tratar en las cumbres de Celac nuestras coincidencias, no nuestras divergencias, hasta que estas cumbres no son para tomar decisiones.

La pregunta entonces es, ¿en esas condiciones, para qué venimos los presidentes? Sería suficiente enviar a un simple asesor.

Si no tenemos que procesar conflictos, ¿por qué se lleva a Venezuela a la OEA? O ¿hay que discutir nuestros conflictos, no en CELAC, sino en Washington? Sinceramente creo que esto es impresentable en nuestra América del siglo XXI. Ya es hora de caminar con nuestros propios pies.

Podemos avanzar mucho este año en una agenda trascendente, con Venezuela en la Presidencia del Grupo de No Alineados y Ecuador en la del G77.

El mundo está constituido no en función de los seres humanos sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos.

Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes del mundo. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras: es solidaridad, es humanidad, es crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta.

Mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales y mundiales.

Tenemos que buscar la transformación del Sistema de Naciones Unidas, para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad, y no el poder de veto de un grupo reducido de países del Consejo de Seguridad.

Debemos también buscar una nueva forma de gestionar la ciencia, la tecnología y las innovaciones. Si debe existir un bien con destino universal es precisamente el conocimiento.

La emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes. Pero es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales.

En la conferencia de Naciones Unidas de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, realizada en Quito-Ecuador, en el pasado mes de octubre, se definió la Nueva Agenda Urbana, reflejo de un amplio consenso mundial. Hoy tenemos la hoja de ruta para el desarrollo urbano en los próximos 20 años.

Es necesario para el desarrollo también reformar instituciones como la Organización Mundial del Comercio. Creer que el comercio justo es aquel en el que se nivela el campo de juego; es decir, se trata de igual manera a ricos y pobres, grandes y pequeños, es un error histórico.

La OMC también impone restricciones para que un país pueda regular la inversión extranjera, la cual, mal manejada, puede destruir naciones enteras.

Pensar que cuanto más pronto y más tratados de libre comercio se firmen más rápido llegará el desarrollo, es algo más cercano a la fe que a la ciencia o a la historia. Satanizar el proteccionismo, entendido como el mantenimiento de adecuadas políticas nacionales de fomento productivo, así como la protección a la industria infantil y pequeños productores, es renunciar a la fórmula con la que prácticamente todos los países se han desarrollado.

Nadie niega la necesidad de comercio, eso se llama autarquía, no proteccionismo. Este último busca una inserción inteligente en el mercado mundial, para no condenarnos eternamente a ser economías primario exportadoras.

Nadie niega el mercado, pero debemos buscar sociedades CON mercado, y no DE mercado, donde vidas, derechos y la propia sociedad se convierten en una mercancía más.

No podemos invertir por no tener productividad, y no tenemos productividad por no poder invertir. Es el cuello de botella que se supera con adecuado financiamiento para el desarrollo. Tratar de arreglar las instituciones de Bretton Woods, que tanto daño nos han hecho no tiene sentido para los países del Sur. Debemos construir nuestra propia arquitectura financiera para que nuestro ahorro se quede en la región.

También debemos buscar un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. Separados, serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones; unidos, seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital trasnacional.

Debemos declarar una lucha frontal contra los paraísos fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, sin Patria. Nadie acude a ellos para transparentar cuentas. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más perjudicados son las naciones pobres y las economías en desarrollo como las nuestras.

Finalmente, debemos hacer un compromiso radical con la democracia, entendida como el gobierno del pueblo para el pueblo.

Para una democracia real, la igualdad de oportunidades y la noción de meritocracia deben ser esenciales. De hecho, es la diferencia entre democracia y aristocracia. Todavía en nuestra América muy pocos nacen en cuna de oro y demasiados nacen sin cuna. Las grandes desigualdades han creado democracias restringidas o abiertamente ficticias, en las que parecería ser que la soberanía radica en el capital y no en el pueblo.

Debemos evitar democracias mercantiles, donde el dominio de la entelequia del mercado es tal, que incluso la calidad de la democracia frecuentemente se mide por la cantidad de mercado.

Debemos evitar las democracias mediatizadas, donde los medios de comunicación sustituyen el Estado de Derecho por el Estado de Opinión.

Debemos evitar las democracias “oenegizadas”, donde los hacedores de política pública son supuestos representantes de la sociedad civil y burocracias internacionales. No hay nada más peligroso para la democracia que actores políticos sin responsabilidad política.

Una democracia exige también el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la satanización del poder político en América Latina, al pretender que sólo el Estado atenta contra los derechos humanos y que la única fuente de corrupción es lo público, es una de las estrategias de inmovilización para mantener el status quo.

Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser pobres con caridad, sino con justicia, y eso implica el cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad. Por ello se requiere captar el poder político para que manden las grandes mayorías.

CIERRE

Estimados amigas y amigos:

Esta es mi última cumbre de Celac. Entregaré el mando de mi país el próximo 24 de mayo.

Hace diez años encontré una Latinoamérica destrozada por el neoliberalismo, y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora.

Sufrimos la pérdida de grandes latinoamericanos como Néstor, Hugo, y el mismo Fidel. Otros líderes históricos como Lula, Dilma y Cristina sufren brutales acosos. Hay claros intentos de detener la integración de nuestras naciones.

Podrá haber retrocesos, pero América Latina nunca volverá al pasado. Nuestros pueblos no lo permitirán.

Querido Presidente Salvador Sánchez, le deseo muchos éxitos. Su Presidencia en nuestro querido El Salvador, y ahora en CELAC, algo impensable hace pocos años para un ex guerrillero, es la mejor muestra del cambio de época de nuestra América.

Ha sido un honor trabajar con ustedes y por nuestros pueblos.



¡Hasta la victoria siempre!



RAFAEL CORREA DELGADO

Presidente Constitucional de la República del Ecuador



Fuente: http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/2017....