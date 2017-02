COLOMBIA : Denuncian incumplimiento del gobierno en adecuación de las Zonas Veredales

Precarias Condiciones En Zona Veredal Cooperativa de Vista Hermosa Meta

Las guerrilleras y guerrilleros, milicianos y el Comando de la zona veredal transitoria de normalización ZVTN informamos a la opinión pública que: el día 30 de enero de 2017 la guerrillerada agrupada en el PPT Loma Linda de Vista Hermosa-Meta Llegamos a las ZVTN de la Cooperativa en Vista Hermosa Meta como estaba previsto en los protocolos y cronogramas establecidos entre el Gobierno Nacional y las FARC muestra de nuestro firme compromiso de paz por una Colombia con democracia y justicia social.

La llegada a la ZVTN fue a altas horas de la noche y con fuertes lluvias; En el sitio no hay las más mínimas condiciones materiales para ubicar el personal que incluía mujeres embarazadas, mujeres con bebes recién nacidos, enfermos de neumonía, de hepatitis y personal lisiado de guerra. La falta de instalaciones básicas como: agua potable, sanitarios, planta de tratamiento de agua residuales. Tampoco instalación de rancha por lo cual se tuvo que prender fogatas en la tierra y talar madera en predios vecinos para su funcionamiento; A falta de duchas se tuvo que buscar el agua y bañarse en cualquier charco; No hay atención médica ni medicamentos; Los productos alimenticios algunos artículos se están deteriorando porque no hay construcciones ni plásticos que garantizaran la conservación de los mismos. No se han dotado elementos básicos indispensables como útiles de aseo para el lavado del menaje de cocina, para el lavado de ropa de adultos, enfermos, madres y niños. Los alimentos básicos para bebes y útiles de aseo aun no llegan…Según el responsable de logística y abastecimiento por parte del gobierno esta semana tampoco llegaran alimentos para bebes porque no están aún aprobados, o sea que mientras tanto los tetero se llenara de agua panela.