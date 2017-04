VENEZUELA : 15 años de una masacre planificada en el Golpe de Estado Mediático

VTV, 11 de abril 2017

15 años de una masacre planificada en el Golpe de Estado Mediático que manchó para siempre el periodismo venezolano.

Caracas, 11 de abril de 2017. Tres meses después del golpe de estado en Venezuela, encabezado por el dictador y hoy prófugo Pedro Carmona Estanga (quien era presidente de Fedecámaras y desde entonces mejor conocido como “Pedro El Breve”), dos periodistas Gladys Rodríguez, de Globovisión, y Otto Neustadtl, entonces corresponsal de CNN en Caracas, hicieron una insólita confesión: sabían lo que iba a ocurrir el 11 de abril del 2002, cuando los medios privados de comunicación y grupos de militares perpetraron el primer derrocamiento de un gobierno legítimo mediante un Golpe de Estado Mediático, gracias a un sangriento complot que, paradójicamente, sería transmitido por la prensa, radio y televisión.

“El 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen: ‘Otto, mañana viene un video de Chávez, la marcha se va para Miraflores, va haber unos muertos y luego unos 20 militares de alto rango pronunciándose contra Chávez y pidiendo su renuncia’. El 11 me dicen ‘ya no sabemos si son 20 los militares pero sí será un grupo representativo de altos oficiales que pedirá la renuncia a Chávez’, y luego todo como estaba programado: Viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando”, dijo el comunicador peruano, esposo de Gladys Rodríguez, durante un Foro Público en la Universidad Bicentenaria de Maracay, titulado “Periodismo en tiempo de crisis”.

“Una muchacha que yo conozco fue la que se encargó de transcribir el comunicado que iban a leer, bueno, que de hecho leyó Ramírez Pérez, el vicealmirante Ramírez Pérez, que fue nombrado ministro de la Defensa por Carmona”, revela.

Posteriormente, durante una polémica rueda de prensa meses después, confesaría que esta periodista amiga suya, muy ligada a la derecha, era Lourdes Ubieta, personal de la televisora privada Televen en aquella época. Pero en el foro académico Neustadtl no lo revela. Como experimentado comunicador, evita ofrecer sus opiniones en el relato de lo que fue testigo aquellos días de abril 2002 y habla tranquilamente y con seguridad sobre los hechos.

Explica cómo su equipo de TV realiza la grabación en video, con un primer ensayo antes de la toma definitiva por parte de equipos de televisoras privadas, de la proclama del grupo de militares disidentes encabezado por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, en la mañana del 11 de abril de 2002.

Y en ambas grabaciones, el vicealmirante lee el documento e insólitamente afirma que se pronuncian indignados por los asesinatos de venezolanos en las calles, cuando aún no se había producido la masacre en la marcha callejera que la oposición desviará hacia Miraflores ese día.

“Yo estuve con estos señores que se estaban pronunciando contra el presidente Chávez, al menos dos horas antes que comenzaran los muertos”, confiesa Neustadtl, mientras a su lado su esposa Gladys asienta con la cabeza.

Además, confirma que las empresas de televisión privadas estaban al tanto de la proclama, pero tuvieron problemas con las microondas con las que transmitirían en vivo. Al referir otros incidentes técnicos que se presentaron en la grabación definitiva de la proclama golpista, Neustadtl prometió al grupo militar disidente que haría llegar la grabación del ensayo a EEUU para su difusión al mundo lo más rápido posible y se marcha con el cassette.

Entre las dos grabaciones que se difundieron, se observa un sutil cambio de posiciones de dos oficiales en el grupo disidente (a la izquierda de Ramírez Pérez). El video transmitido por las televisoras privadas (superior) fue el grabado cuando se intentó en vano transmitirlo vía microondas al Ávila. El segundo (abajo), el ensayo grabado por el corresponsal de CNN y transmitido por televisoras extranjeras.

“He escuchado por allí que ‘los muertos fueron primero y luego nos reunimos’. ¡Oye, yo estuve con ellos dos horas antes!”, repite el periodista peruano sobre las excusas de los complotados.

Estas explicaciones de los hechos se hicieron en julio de 2002, tres meses después de la masacre planificada por la derecha, y tras el fracaso del golpe, derrotado en forma histórica por el pueblo venezolano. Estas conferencias ya habían sido ofrecidas en diversos “foros académicos” junto a su esposa, en otras universidades.

En septiembre de 2002, durante el “Aló, Presidente”, número 118, el Comandante Hugo Chávez difundió públicamente un adelanto del documental titulado Conspiración Mortal, con un resumen de estas explicaciones de Neustadtl, donde se revelaba claramente cómo se fraguó una vil masacre de venezolanos con evidente complicidad de los grandes medios privados de la prensa escrita, audiovisual y radial en concierto criminal con algunos militares, que justificaron mediáticamente el golpe de Estado que duró 47 horas.

Un día después de la difusión del fragmento audiovisual, Otto Neustadtl aparece en una rueda de prensa acompañado de famosos abogados ligados a dirigentes políticos de la derecha, acusando lo que calificó como una “manipulación del gobierno”. Denunció nerviosamente que el video de la conferencia se obtuvo “de manera ilegal” y que en sus palabras “no expresan hechos sino mi impresión personal sobre noticias e informaciones”. Aseveró que el video había sido “editado, manipulado para otorgar a mis opiniones un sesgo político que no tienen”.

Pero no pudo evitar someterse a un bombardeo de preguntas por parte de quienes hasta hace unos meses fueron sus compañeros de faena, que todos los días apoyaban los pronunciamientos militares contra el gobierno y no querían creer que su testimonio mostrara a los verdaderos homicidas de los venezolanos en aquella masacre del 11-A, que los medios privados promocionaban insistentemente con su común slogan: “Prohibido Olvidar”.

Fue notoria la reacción de la periodista Berenice Gómez, que se haría famosa como furibunda opositora, al cuestionarlo rabiosamente por no tener una explicación coherente sobre su actuación y declaraciones. Pero esta rueda de prensa que pretendía negar todo lo dicho, sirvió para corroborar aún más su testimonio: “Todo lo que está en ese foro yo lo he dicho”, confirmó el periodista de CNN.

Mejor aún, ratificó frente a la prensa que “yo estuve dos horas antes de que el presidente Chávez comenzara a hablar”, en referencia a la cadena nacional transmitida a partir de las 3:43 pm de ese 11-A, y que luego fue saboteada con la división de la pantalla por los medios privados. Y volvió a ratificar que las proclamas ensayadas y grabadas hablaban de muertos antes de que se produjeran. “Vi exactamente lo que ocurrió allí y me comprometí con el vicealmirante Ramírez Pérez en (difundir) al aire ese video. El ensayo que se grabó fue el video que salió al aire y el que se repartió por todas partes”.

Hechos vs opiniones

Tras la difusión del documental Conspiración Mortal, el periodista Ernesto Villegas, quien escribirá luego un libro revelador y esclarecedor sobre estos sucesos en su obra “Abril, Golpe Adentro”, denunció que los medios privados se “olvidaron” de Neustadtl.

Advirtió que el periodista de CNN anunció que ratificaba cada una de sus palabras pero “se retractaba” de los hechos revelados. Villegas, actualmente Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, siempre destaca que lo que hizo Neustadtl ha sido una fuerte contradicción, puesto que una persona puede retractarse de una opinión personal pero el testimonio de los hechos nunca podrá ser revocado.

Pese al intento de los medios privados de minimizar y sepultar las evidencias de la confesión pública, notoria y comunicacional de Neustadtl, otra periodista, autobautizada como “opositora”, Ybéyise Pacheco, ya había registrado otros testimonios que corroboraban lo confesado por el esposo de Gladys Rodríguez. En la noche del golpe, en pleno 11 de abril, Pacheco entrevistó al propio vicealmirante involucrado, quien confiesa que leyó la proclama “antes de que cayera el primer muerto”. Además, agradeció a los medios de comunicación por la difusión de aquel pronunciamiento militar.

Esta confesión pública, notoria y comunicacional (transmitida y grabada justo tras el golpe del 11-A) mostraba las mentiras del militar en sus declaraciones posteriores, cuando afirmó que “después de la muerte de Tortoza, iniciamos la grabación”. Pero en aquel ensayo grabado, leyó claramente “están masacrando a personas…para este momento yacen decenas de muertos y heridos”.

En mayo de 2002, la Asamblea Nacional -con mayoría Revolucionaria - realizó interpelaciones a todos los involucrados en el golpe. Ramírez Pérez fue interpelado el 16 de mayo. Ese día el diputado Luis Tascón le colocó el material audiovisual donde Ramírez dijo a Venevisión la noche del 11A que “nosotros estábamos pronunciándonos antes de que hubiese el primer muerto”. A Ramírez no le quedó más remedio que reconocer la veracidad de esa entrevista.

Más confesiones

El 12 de abril de 2002, las televisoras, emisoras de radio y diarios privados que habían silenciado sistemáticamente las voces leales a Chávez y a quienes exigían que se respetara la Constitución Bolivariana, demostraban abiertamente su participación en el complot golpista y la masacre planificada.

El periodista y presentador de TV, Napoleón Bravo, a través de su programa matutino transmitido por Venevisión, canal de televisión de la familia Cisneros, anunció:

“Buenos días, tenemos nuevo Presidente”. Eran apenas las 6 de la mañana del 12 de abril de 2002, momento cuando iniciaba su programa “24 horas”. Bravo estaba acompañado por el entonces alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López; el presidente de la encuestadora Ceca, Víctor Manuel García; el contraalmirante Carlos Molina Tamayo y otros que se iban incorporando al programa mientras se transmitía.

“Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV”, expresó García y lo interrumpe el conductor Bravo: “Yo voy a decir (…) tanto Venevisión como RCTV: gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión”.

Es interrumpido por García, quien retoma la palabra nuevamente, y para que nadie quede fuera del agradecimiento por participar en la conspiración mediática contra el gobierno de Chávez, expresa en forma lapidaria: “Gracias medios de comunicación”. Leopoldo López aprueba con la cabeza.

Es la confesión de que los medios privados venezolanos hicieron y seguirían haciendo en la primera década del siglo 21: una lamentable Hemeroteca de la Vergüenza, acumulándose en los periódicos impresos y los archivos audiovisuales de las televisoras.

Hechos

Mucho antes de abril de 2002, los medios privados tenían al menos dos años publicando mentiras contra el Gobierno de Chávez, silenciando sus obras y satanizando sus medidas. Pero ese día 11 de abril, los medios de comunicación auparon las posiciones violentas de la derecha, se dedicaron a promover y cubrir una “marcha pacífica”, que no estaba autorizada, de la oposición de partidos de la Derecha que es desviada a Miraflores y transmitida por todos los medios.

Pese a los llamados de las autoridades a parar esa movilización que buscaba chocar con la gran concentración bolivariana que se encontraba frente al Palacio Presidencial, los medios privados insisten, transmitiendo las declaraciones de dirigentes de derecha, incluidos gobernadores opositores y funcionarios policiales que incitan a seguir. Las pantallas de las televisoras privadas, además, muestran incesantemente la frase “Ni un paso atrás”.

Mucho antes de que esta marcha se acercara al centro, el Presidente Chávez convoca a cadena nacional de radio y televisión que comienza a las 3:43 pm aproximadamente. Informa sobre las graves amenazas al orden público de los sectores de oposición denunciando la manipulación de los venezolanos que marchaban.

Algo insólito ocurre durante la cadena: Los medios privados, ilegalmente dividen la pantalla y mientras de un lado está la imagen y el audio defectuoso del Presidente Chávez, muestran en la otra parte imágenes de la calle, sin audio, con confusos incidentes cerca de la avenida Baralt donde se concentran los simpatizantes bolivarianos. Informado de esta violación de las leyes nacionales de telecomunicaciones, el Presidente ordena la salida del aire de las televisoras que incurrieron en el delito.

En el foro de la Universidad Bicentenaria de Maracay, Gladys -esposa de Otto- revela que lloró. “Durante cuatro días los medios, las televisoras eran más evidentes, porque los medios impresos salieron mejor parados, pero durante muchísimo tiempo los medios impresos hicieron lo mismo que las televisoras privadas: Sacar a manifestantes de la oposición que quería que el presidente renunciara. Y les pareció estupendo que las televisoras privadas dividieran la pantalla con el Presidente. Pero las televisoras estaban arriesgando mucho. Estaban arriesgando sus concesiones al dividir la pantalla con el Presidente de la República (al aire), sabían que por ley eso no estaba permitido, estaban jugando sus últimas cartas”.

Tras el término de la cadena, sin embargo, las señales de las empresas infractoras vuelven a transmitirse posteriormente, con la supuesta cobertura “periodística” de los sucesos callejeros. Paralelamente, desde una de estas televisoras privadas que repusieron su señal ilegalmente, el entonces gobernador de la derecha en Miranda, Enrique Mendoza, revela la increíble participación de todos ellos en el golpe.

“Los vamos a sacar de Miraflores, les quedan pocas horas y van a salir por las buenas o por las malas de Miraflores...”, dijo frente a las cámaras de ese canal privado de televisión que transmitían para toda Venezuela durante esas horas de confusión y planificada desinformación. Y no se quedó allí, acto seguido Mendoza realizó lo que él llamó una “advertencia”: “Esa basura, ¡asimismo! que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire…Esa es la advertencia que les digo, porque aquí no nos estamos chupando el dedo ni somos ningunos pendejos (…) el Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire...”

La “advertencia” se cumpliría sin demora, y fue más allá: Las instalaciones del Canal del Estado fueron tomadas y clausuradas con funcionarios armados, sin protesto de ningún tipo por parte de los organismos que se dicen defensores de la libertad de expresión. Nada dijo el Colegio Nacional de Periodistas, tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que tenía meses solicitando al gobierno “garantías” para que se respetara la Libertad de Expresión e información.

Tampoco los canales de televisión privados y los medios escritos que se autoproclamaban adalides de la democracia y acusaban constantemente al Presidente Chávez de querer cerrarlos. En las instalaciones de VTV, un reportero de Globovisión acompañó a las fuerzas ocupantes para tratar de engañar y aseguró que las instalaciones estaban abandonadas y se procedía a “resguardarlas”. Este cierre no se limitó solamente al Canal del Estado, sino que también se extendió a los medios comunitarios y alternativos que no se plegaron a la línea de los grandes empresarios privados de la comunicación.

Sin contrapeso informativo, las empresas privadas de comunicación difunden imágenes del centro de Caracas,

Una imagen silente tomada por un camarógrafo amateur desde uno de los edificios del norte de la avenida Baralt, (evidenciado meses después por Mario Silva en La Hojilla) registra cómo los bolivarianos sobre el Puente Llaguno se dispersan hacia los lados, huyendo de algo y tratando de protegerse, agachándose en el asfalto. Pero esto no lo destacan los medios, empeñados en su fraude comunicacional en aquella tarde de abril.





Y, entonces, un locutor desde un estudio de Venevisión sale en escena: Con imágenes grabadas por otro equipo de la televisora, el periodista en estudio Manuel Sainz muestra imágenes de pistoleros en los lados del Puente Llaguno disparando hacia el sur de la avenida Baralt.

Aunque se observa que disparan y se protegen en evidente tiroteo en su contra proveniente del sur, el locutor no le interesa advertir este hecho y se limita a acusarlos de asesinos, afirmando que “disparan y vuelven a disparar contra los que marchan pacíficamente”. Pero nunca muestra a quiénes disparan, ni le interesa mostrarlo.

Las palabras del locutor continúan emitiéndose sobre imágenes evidentes de un material grabado y editado previamente. Se muestran a los que disparan desde el puente, a quienes primero se les llama “pistoleros afectos al gobierno”, y acto seguido aparece una serie de imágenes de los venezolanos muertos con disparos en la cabeza, en la calle, pero de sectores que no están cerca del Puente, ni siquiera en la visual de tiro.

Estas imágenes causaron un gran impacto en la opinión internacional, el mismo gobierno español otorga en noviembre de 2002 el premio de periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso Fernández, quien recoge el dinero y el galardón porque supuestamente realizó el reportaje, y hasta se vanagloriaba de su “trabajo” en opiniones publicadas en la prensa española de forma insólita. Pero un año después, Fernández se desmiente a sí mismo, cuando testimonió en un juicio que el video transmitido por Venevisión el 11 de abril fue abiertamente manipulado. Explicó que su camarógrafo grabó los disparos pero no se veían contra quién disparaban. Dijo que nunca supo por qué el locutor afirmaba esas cosas, ya que Sainz no estuvo nunca en el sitio de los sucesos.

Pero ya el golpe estaba hecho. El impacto audiovisual de una mentira comunicacional se impone, y la justificación del grupo militar disidente puede ahora difundir el video con el pronunciamiento, grabado dos horas antes de que cayera el primer muerto en las calles de Caracas.

Luego la prensa llamará a quienes disparaban desde el puente como “francotiradores”, pero silenciarían la noticia de varios sujetos, presuntos francotiradores de origen extranjero, que habían sido capturados durante la masacre en las azoteas de algunos edificios, y que fueron entregados a Casa Militar, pero que fueron liberados al día siguiente cuando asumió el “nuevo” gobierno de Carmona Estanga.

Y para respaldar al gobierno espúreo que se estaba estableciendo en Venezuela gracias a una sangrienta mentira, a través de medios de comunicación venezolanos que sepultaron bajo engaños y manipulaciones la verdad y la justicia, sale a la palestra pública la posición del gobierno de Estados Unidos (EEUU) que bendice y justifica todo con una declaración del vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, quien sentencia como un juez absoluto lo ocurrido en el país:

“Las acciones del gobierno de Chávez han sido las que han provocado esta crisis. El gobierno de Chávez disparó a manifestantes pacíficos, como resultado 10 personas murieron. Esto es lo que sucede y como consecuencia un gobierno civil de transición ha sido establecido”.

Posteriormente, con el golpe derrotado tras la reacción del pueblo que expulsó a la dictadura y rescató al Presidente Chávez, se demostrarían que los policías metropolitanos complotados en el plan, fueron quienes dispararon con armas largas, fusiles de guerra contra los bolivarianos apostados en el Puente Llaguno. Los “pistoleros” de Llaguno estaban defendiéndose. Se desconoce el destino de los verdaderos francotiradores capturados en la noche del 11-A y liberados el 12 por la dictadura de Carmona..

El Comandante Chávez, en aquella madrugada tras la inédita victoria popular cívico-militar que lo rescató, hizo un llamado a los dueños de los medios y los periodistas privados para que reflexionaran sobre su conducta, pero su exhorto nunca fue escuchado.

La verdad se impone:

Tiempo después, se difunden dos documentales excepcionales: Claves de una Masacre, dirigido por Ángel Palacios, donde se revela paso a paso la confabulación de la que fue víctima el pueblo venezolano, presentando los nombres de los asesinados, mostrando sus caras, y desentrañando minuto a minuto la masacre cometida y el fraude comunicacional que permitió la desinformación para el éxito del golpe de Estado.

Y el segundo audiovisual: La Revolución no será transmitida, es un documento grabado por un equipo periodístico irlandés de 2003, dirigido por Kim Bartley y Donnacha Ó Briain, quienes estaban en Caracas durante el momento del golpe en un trabajo de entrevistas al Comandante Chávez sobre la situación venezolana. Este material ofrece imágenes inéditas que la gran prensa venezolana silenció y demuestran cómo se ocultó la verdad-verdadera en aquellas horas de planificada desinformación y manipulación, en contraste con la epopeya que el pueblo venezolano protagonizó.

Una confesión olvidada por la derecha y los medios privados

El video de las revelaciones de Otto Neustadtl y su esposa Gladys Rodríguez, es un documento audiovisual histórico para comprender la masacre planificada que ocurrió en las calles caraqueñas y con la que se provocó el derrocamiento de un gobierno legítimo, con la participación de medios privados de comunicación en una serie de mentiras, engaños y complots para el éxito del golpe contra el entonces Presidente Chávez. Y se convirtió en una razón para que ambos periodistas desaparecieran del radar mediático, inexplicablemente.

Pero en 2012, desde Miami, la pareja aparece en una entrevista, donde dicen que después de aquella “experiencia” en Venezuela estaban dedicados a sus negocios particulares. Y aunque el moderador decía que la entrevista no se ocuparía de la “política”, Neustadtl informa que estaba escribiendo una novela sobre el 11 de abril, que deseaba llamar “Cuando el Diablo se viste de pueblo“. Aunque el título dice mucho sobre el enfoque personal que parece pretender, el hecho de que revelara que escribía una “novela” (género donde se permite dramatizar e inventar situaciones o diálogos que nunca sucedieron), pero no un testimonial serio y objetivo de los hechos, ya dice mucho sobre un trabajo literario que prometer estar plagado de opiniones.

Por ello, aquellas confesiones grabadas sin presiones ni amenazas en el “Foro Académico” en Maracay adquieren mucha relevancia. Porque luego que Otto Neustadtl acusó de manipular sus palabras y retó al Gobierno del Presidente Chávez a pasar las dos horas del foro, Venezolana de Televisión (VTV) difundió el material completo, sin corte ni ediciones, que ratificaron que nunca se manipularon sus testimonios.

A continuación, un resumen de aquella transmisión, que incluyen otras expresiones y relatos ofrecidos por ambos personajes en aquel Foro, que gracias a VTV pasó a la historia como un documento histórico de la masacre planificada por sectores de la derecha política venezolana e internacional que aún espera por justicia. /EM



