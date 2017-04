Migrant Detention in the European Union: A Thriving Business | Die Internierung von Flüchtlingen in der EU: ein florierendes Geschäft

Launch of the Italian report | Veröffentlichung des italienischen Berichts

12/05/2017, Siracusa, Sicily | Sizilien

Sabir Festival



By presenting the various facets of privatisation of migrant detention in the EU, this report aims to explain the issues around this type of “outsourcing”, both in terms of living conditions and treatment of detained migrants and in terms of the symbolic and political consequences of these choices. More information...



Mit der Präsentation der verschiedenen Facetten von Privatisierung der Internierung von Flüchtlingen in der EU, soll dieser Bericht die Zusammenhänge dieser Art von "Auslagerung" erklären: sowohl hinsichtlich der Lebensbedingungen und der Behandlung der internierten Flüchtlinge als auch hinsichtlich der symbolischen und politischen Konsequenzen. Mehr Infos auf Englisch...