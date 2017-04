Entrevista del Presidente Bashar al Assad Con el canal Telesur de Venezuela

Hisham Wannous, Sana, 27 de abril 2017

http://sana.sy/es/?p=64169

La entrevista completa del presidente, Bashar al-Assad, con el canal Telesur.

Periodista: Gracias por recibirnos señor presidente.

Presidente al-Assad: Les doy la bienvenida en Siria a vosotros y al canal Telesur

Pregunta 1:

Directo a lo mas reciente. Rusia advierte de que se podrían estar preparando supuestos ataques químicos. ¿qué previsiones toma Siria para evitarlo?

Presidente al-Assad:

En primer lugar, los terroristas, durante años y en más de una ocasión y más de una región a lo largo y ancho de Siria, habían empleado sustancias químicas, por lo que habíamos pedido a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, (OPAQ) el envío de comisiones especializadas para investigar lo que ocurría, pero en cada ocasión Estados Unidos obstaculizaba las investigaciones u obstaculizaba el envío de las comisiones para realizar dichas investigaciones, y eso es lo que pasó la semana pasada: cuando exigimos que se lleven a cabo investigaciones sobre el supuesto uso de armas químicas en la ciudad de Jan Sheijun, EEUU y sus aliados entorpecieron la resolución en el seno de la OPAQ. Por nuestra parte, seguimos insistiendo e intentando, junto a nuestros aliados rusos e iraníes, para que esa Organización envíe un equipo con el fin de investigar lo ocurrido, ya que si no lo hace, EEUU llevará a cabo o tal vez repetirá en el futuro esa misma pantomima o farsa a través de la fabricación del uso de armas químicas, (como “operación de falsa bandera”) en algún otro lugar de Siria y así tener una excusa para intervenir militarmente a fin de apoyar a los terroristas.

Eso por un lado, y por el otro, nosotros continuamos luchando contra los terroristas, puesto que el objetivo tras las alegaciones estadounidenses y de Occidente sobre las armas químicas es prestar apoyo a los terroristas en Siria, por esa razón nosotros seguiremos combatiendo a esos terroristas.

Pregunta 2:

Según el Pentágono, su gobierno aún tiene armas químicas. ¿conserva realmente el 1% de esas armas pese a haberse comprometido hace cuatro años a entregarlas para su destrucción?

Presidente al-Assad :

Tanto usted como yo recordamos muy bien cuando Colin Powell, en el año 2003, mostró ante todo el mundo en las Naciones Unidas, la prueba que evidenciaba la posesión de armas químicas, armas nucleares y otras por parte del presidente Saddam Hussein, pero cuando las fuerzas estadounidenses entraron a Irak se demostró que todo lo que dijeron era mentira. Colin Powell reconoció que la CIA lo había engañado con esas falsas evidencias. Ese no habría sido el primer incidente ni será el último. Si deseas ser un político en Estados Unidos, deberás ser un auténtico embustero, ya que es una de las características de los políticos estadounidenses: mentir todos los días, dicen algo y hacen otra cosa, por esa razón no hay que creer lo que dice el Pentágono u otros, pues ellos dicen cosas que sirven a sus políticas, no las cosas que reflejan la realidad y los hechos sobre el terreno.

Pregunta 3:

¿con qué objetivo Siria se interesa en adquirir sistemas antiaéreos de última generación de Rusia?

Presidente al-Assad:

Básicamente estamos en estado de guerra con Israel. Desde que fue creado en el año 1948, Israel ataca a los países árabes próximos, así que es normal que tengamos semejantes sistemas antimisiles. Los terroristas, como es obvio, siguiendo las instrucciones de Israel, EEUU, Turquía, Qatar y Arabia Saudita, destruyeron parte de estos sistemas, por lo tanto es normal que negociemos con Rusia a fin de reforzar esos sistemas para poder hacer frente a cualquier amenaza aérea israelí o enfrentar posibles amenazas de misiles estadounidenses, lo cual es probable ahora luego del reciente ataque estadounidense contra el aeródromo de Shuayrat en Siria.

Pregunta 4:

¿cuál es el rol concreto que ha jugado Israel en la guerra que enfrenta Siria? pues conocemos que continuaron los ataques en las últimas semanas contra posiciones del ejército árabe sirio en Siria?

Presidente al-Assad:

Israel juega ese papel de maneras diferentes: primero a manera de agresión directa, sobre todo a través de la aviación, artillería o los misiles contra puestos del ejército sirio. Por otro lado, Israel apoya a los terroristas de dos maneras: la primera, aportándoles apoyo directo con armas, y la segunda, prestándoles apoyo logístico al permitirles realizar maniobras a través de las regiones que están bajo su control, y ayudas médicas dentro de sus hospitales. Estas no son alegaciones o expectativas, sino que son hechos que se encuentran, filmados y divulgados en la red de Internet y que puedes conseguir, como pruebas que evidencian el papel israelí de apoyo a los terroristas en Siria

Pregunta 5:

¿cómo definiría usted la política exterior actual de Donal Trump en el mundo y particularmente en Siria?

Presidente al-Assad:

No existen políticas de un Presidente de Estados Unidos, sino que existen políticas de las instituciones estadounidenses que gobiernan el sistema norteamericano, a saber: la CIA, el Pentágono, las grandes corporaciones, las compañías de armamento y petroleras, y las grandes instituciones financieras, además de algunos lobbies que influyen en la decisión estadounidense. El presidente de EEUU viene a implementar esas políticas, y la prueba es que cuando Trump intentó tomar un curso diferente durante su campaña electoral y más luego, no lo pudo hacer. El ataque contra él fue muy fuerte, y tal como hemos visto durante las últimas semanas, ha cambiado su lenguaje totalmente y se ha sometido a las condiciones del “estado profundo estadounidense”, o el “régimen profundo estadounidense”, por esa razón, el realizar una evaluación del Presidente estadounidense en lo que respecta a la política exterior sería una pérdida de tiempo y algo irreal, pues podría decir una cosa, pero finalmente hará lo que le dicten dichas instituciones. Esa es la política que se mantiene en Estados Unidos desde hace décadas y no es nada nueva.

Pregunta 6:

Donald Trumpo tiene ahora otro frente abierto en Corea del Norte. ¿podría ello influir en la visión de Estados Unidos respecto a Siria actualmente?

Presidente al-Assad:

No, Estados Unidos intenta siempre controlar a todos los países del mundo sin excepción, no acepta aliados, sean éstos países desarrollados avanzados de su bloque de aliados occidentales, u otros países del resto del mundo; todos deberán ser Estados satélites de EEUU. Por ello, lo que ocurre con Siria, lo que ocurre con Corea, con Irán, con Rusia y posiblemente con Venezuela ahora, tiene como objetivo restablecer la hegemonía de EEUU sobre el mundo, porque creen que su hegemonía se ve actualmente amenazada, lo que por consiguiente amenaza los intereses de las élites económicas y políticas en los Estados Unidos.

Pregunta 7:

Esta claro el papel de Rusia en este conflicto, pero ¿cuál ha sido el de China, la otra gran potencia internacional?

Presidente al-Assad:

En lo que respecta a Rusia y China, existe una gran cooperación en materia de acción política, o de postura política. Hay convergencia en los puntos de vista y una cooperación en el Consejo de Seguridad Internacional. Como ya sabrán, EEUU ha intentado varias veces, junto con sus aliados, utilizar el Consejo de Seguridad para legitimar el papel de los terroristas en Siria, y para legitimar su papel en una intervención en Siria; la intervención es ilegítima y una agresión. Por eso, aquí, China y Rusia se unen y el papel de China fue esencial con Rusia en este tema.

Por otro lado, una parte de los terroristas son de nacionalidad china que llegaron a Siria a través de Turquía, y que representan una amenaza para nosotros en Siria, pero también la representan para los chinos, y ya que en China son conscientes de que el terrorismo en cualquier lugar se desplaza a cualquier otro, entonces esos terroristas, sean de nacionalidad china o de cualquier otra, podrían volver a China y golpear allí tal como ocurrió ahora en Europa, en Rusia y como ocurre en Siria. Mantenemos actualmente una cooperación con China sobre asuntos de seguridad.

Pregunta 8:

Actualmente los medios de comunicación occidentales y de Estados Unidos, hablan de terroristas moderados y de terroristas extremistas. ¿realmente hay alguna diferencia entre ambos?

Presidente al-Assad:

Para ellos, un terrorista moderado es el terrorista que mata, degüella y asesina pero sin que lleve la bandera de Al Qaeda o grite “Allahu Akbar”, mientras que consideran al terrorista como extremista si éste lleva esa bandera o si cuando asesina grite “Allahu Akbar”, esa es la diferencia. Para los EEUU, cualquiera que sirva a su agenda política contra cualquier otro país aunque practique los peores métodos de terrorismo es un “opositor” y no un terrorista, y será “moderado” y no “extremista”, un luchador por la libertad y no uno que lucha en pro del sabotaje y la destrucción.

Pregunta 9:

Seis años de guerra. ¿En que estado esta Siria donde el costo humano es incalculable?

Presidente al-Assad:

Lo que más duele en cualquier Guerra son las pérdidas humanas, el sufrimiento que padece una familia al perder a uno de sus miembros, toda la familia se sentirá afectada de por vida. Esto es algo natural en una región como la nuestra, donde los lazos familiares son muy fuertes y unidos. Nada compensa una perdida así ni ningún otro dolor la supera. Las demás pérdidas: claro está, hay colosales pérdidas económicas, perdidas en infraestructura que fue construida a lo largo de 50 años o poco más con mano de obra siria, la infraestructura de Siria no fue construida por mano de obra extranjera, y poseemos las capacidades para reconstruirla. Igualmente con respecto a la economía, ésta fue lograda en primer lugar con las capacidades sirias, ya que básicamente nuestras relaciones con los países occidentales eran limitadas en materia económica. Cuando se acabe la guerra todo eso será reconstruido, no tenemos problemas, cierto que requerirá de tiempo pero no es imposible. Lo primero, las pérdidas humanas, es el mayor dolor para Siria.

Pregunta 10:

¿De los 86 países de la coalición que ataca a Siria, participarían algunos en la reconstrucción de Siria?

Presidente al-Assad:

No, por supuesto que no. En primer lugar, ellos no quieren la reconstrucción para Siria, pero sin duda que algunas empresas en esos países, cuando vean que las cosas están empezando a moverse, es decir, la economía y la rueda de la construcción en Siria, como son oportunistas y sólo buscan el dinero, estarán dispuestos a intentar venir a Siria para tener una participación en la reconstrucción con el fin de ganar dinero, sin duda. Pero ciertamente el pueblo sirio no aceptará eso. Cada país que se puso contra el pueblo sirio y contribuyó a la devastación y la destrucción de Siria no tendrá nunca lugar en la reconstrucción del país. Esto es algo definitivo.

Pregunta 11:

¿Cómo ha ido la vida a lo largo de estos seis años en esta nación asediada?

Presidente al-Assad:

La vida es dura por supuesto, ha afectado a cada ciudadano sirio, los terroristas destruyeron la infraestructura, la corriente eléctrica, en algunas zonas, solo llega por una o dos horas probablemente, y en otras zonas no tiene electricidad en absoluto, hay zonas en donde la corriente eléctrica no llega desde hace dos o tres años, donde no conocen la tele, los niños no van a las escuelas, no hay clínicas u hospitales, donde nadie atiende a los enfermos, viven en la prehistoria por culpa de los terroristas; hay zonas en las que por años fueron privadas del suministro de agua, como pasó en Alepo, durante largos años la ciudad de Alepo no tuvo agua. Empleaban a veces agua impurificada para beber y para uso doméstico y otros. La vida ha sido enormemente difícil.

Pregunta 12:

Uno de los principales blancos durante estos años, ha sido Bashar Al-Assad. ¿sintió usted miedo en estos años?

Presidente al-Assad:

Cuando te encuentras en medio del corazón de la guerra no sientes miedo, pienso que es un estado generalizado entre toda la gente, pero sí que sientes preocupación en general por la patria, ¿qué sentido tiene la seguridad personal, como ciudadano, cuando el país está amenazado? no puedes sentir seguridad. Pienso que lo que sentimos generalmente en Siria es preocupación por el futuro de Siria más que miedo por nosotros mismos, y la prueba es que los proyectiles de mortero caen en cualquier lugar, entran en cualquier casa, pero ves que la vida sigue en Siria. Existe una voluntad de vida que es mucho más fuerte que la idea de tener miedo en el sentido personal. Este sentir, para mí personalmente como presidente, proviene del sentir del público en general, y no de mí mismo. Yo no vivo aislado de los demás.

Pregunta 13:

Los medios de comunicación occidentales en el mundo hacen mucha propaganda contra usted. Pero ¿estoy sentado realmente frente a ese demonio que pintan los medios de prensa?

Presidente al-Assad:

Si, desde el punto de vista occidental usted se encuentra sentado junto con el demonio, es así la publicidad occidental actual: siempre hay publicidad occidental cuando un país, gobierno o persona no se somete a sus intereses y no trabaja a favor de los intereses occidentales en contra de los intereses de su propio pueblo, estas han sido las exigencias occidentales colonialistas a lo largo de la historia. Ellos dicen que esta persona es mala y mata a la gente buena, bien, si es así y mata a la gente buena, ¿quién lo ha apoyado durante seis años? Rusia, Irán o cualquier país amigo no puede apoyar a las personas a expensas del pueblo, este discurso es imposible, si mata al pueblo, cómo es que el pueblo lo apoya?

Es la versión contradictoria de Occidente, por eso no perdamos nuestro tiempo en esas versiones occidentales pues éstas, durante toda la historia, han estado llenas de mentiras, lo que tampoco es algo nuevo.

Pregunta 14:

¿Qué haría Siria para detener esta guerra cuando estamos a las puertas del comienzo de la sexta ronda de las conversaciones de Ginebra?

Presidente al-Assad:

Hemos dicho que hay dos ejes: el primer eje consiste en luchar contra el terrorismo, y esto no es controvertible, y no tenemos otra opción en el trato con los terroristas que no sea luchar contra ellos. El otro eje es la parte política, que consiste en dos puntos: el primero es el diálogo con todas las fuerzas políticas sobre el futuro de Siria, y el segundo consiste en las reconciliaciones locales, en el sentido de que negociamos con los terroristas en cada pueblo o ciudad, de acuerdo con cada caso por separado. El objetivo de la reconciliación es que ellos depongan las armas y obtengan un indulto del Estado, y de esa manera retomar el curso normal de sus vidas; este eje, este punto se ha venido aplicando durante los últimos tres o cuatro años y ha logrado buenos resultados y continúa actualmente. Estos son los temas en los que podemos trabajar con el fin de resolver la crisis siria.

Pregunta 15:

Desde este país en guerra ¿cómo ven la situación en América Latina, particularmente en Venezuela donde comenzaron a surgir un grupo de acciones muy similares a los que desataron el conflicto en Siria?

Presidente al-Assad:

Es normal que haya una similitud dado que el plan es el mismo, y el ejecutor es el mismo, Estados Unidos es el maestro de la orquesta y los demás países occidentales el conjunto de coral que lo acompaña. Sudamérica en general y Venezuela en particular, habían constituido el patio trasero de EEUU durante décadas pasadas, el patio del cual los países occidentales y sobre todo Norteamérica o Estados Unidos lograban sus intereses económicos a través de la influencia de las grandes trasnacionales dentro de vuestros países, mientras que los golpes de estado que se sucedían durante los años sesenta y setenta, fuesen éstos golpes militares o políticos, tendían a consolidar el control de Estados Unidos sobre los interese de vuestros pueblos. Pero Latinoamérica se liberó durante los pasados 20 años y obtuvo su autodeterminación, sus gobiernos empezaron a defender los intereses de sus pueblos, algo que es inaceptable para Estados Unidos, por lo cual se aprovechan ahora de lo que ocurre en el mundo, desde la revolución naranja en Ucrania hasta el último golpe ocurrido en ese país hace varios años, de lo que ocurre en los países árabes, en Libia, Siria, Yemen, y otros países, con el propósito de aplicarlo a los países latinoamericanos, y han empezado en Venezuela con el fin de derrocar al gobierno nacional, y esto se extenderá a los demás países suramericanos.

Pregunta 16:

Existen quienes piensan, especialmente de ciudadanos comunes de América Latina de que un escenario similar a lo que ocurre en Siria podría repetirse en América Latina. ¿qué opina usted?

Presidente al-Assad:

Eso es cierto, por eso he dicho que si el plan es uno y el ejecutor es uno, entonces es normal que el escenario en ambos países no solo se parezcan sino que sean idénticos. Es probable que algunos títulos locales sean diferentes. Al principio decían que las marchas en Siria eran pacificas, pero al ver que no se propagaron las marchas o las protestas pacíficas, infiltraron en ellas a sujetos para disparar contra ambas partes, contra la policía y los protestantes, lo que produjo muertos, y empezaron a decir que el gobierno mataba al pueblo, es el mismo escenario que se repite en cada parte. Ese mismo escenario se repetirá en Venezuela, por eso el pueblo venezolano debe ser consciente, hay una diferencia entre ser un opositor al gobierno, y entre estar en contra de la patria, una gran diferencia. Esto por un lado, y por el otro, un país extranjero no puede velar por los intereses de Venezuela más que el mismo pueblo de Venezuela. No le crean a Occidente, Occidente no vela por los derechos humanos, ni por los intereses de los países, sólo está interesado en los intereses de una parte de la élite gobernante en sus estados, esta élite gobernante no es necesariamente política, sino también empresas económicas.

Pregunta 17:

Hablamos de América Latina, Venezuela y la Revolución Bolivariana que fue un fuerte aliado. ¿cómo recuerda al fallecido presidente Hugo Chávez?

Presidente al-Assad:

El Presidente Chávez era una personalidad destacada en el mundo. Cuando hablamos de América Latina recordamos inmediatamente el presidente Chávez y al fallecido líder Fidel Castro también, el líder de la revolución cubana, son dos altas figuras que cambiaron la cara de América Latina. Y por supuesto al que conozco personalmente y me reuní con él más de una vez, y nos unía una relación personal es el presidente Chávez, cuando nos visitó en Siria, y lo visité en Venezuela, nos visitó dos veces y no una vez. Cuando te encuentras con él percibes que él es el hijo del pueblo, no sientes que estás junto con un presidente o un político, pero con alguien que vive el sufrimiento de la gente. En todas sus charlas, en cada minuto, hablaba de detalles referentes a los ciudadanos de su país. Cuando hablaba con un jefe de otro Estado o con un funcionario de otro país, pensaba siempre en cómo se podrían crear intereses comunes que se vean reflejados en su pueblo. Fue un verdadero líder, una personalidad de muy fuerte carisma y una persona infinitamente sincera.

Pregunta 18:

A Chávez los satanizaron en su momento y parece que ha llegado el turno actualmente de Nicolás Maduro?

Presidente al-Assad:

Es algo normal ya que sigue la misma línea nacional; siempre y cuando el Presidente Maduro prosigue con la línea nacional, la línea de la independencia de Venezuela, y trabajando para los ciudadanos de su país, es normal que sea el primer blanco para los Estados Unidos, es algo obvio y no hay que pensar en ello.

Pregunta 19:

¿Cómo ve Bashar Al-Assad el día final de esta guerra?

Presidente al-Assad:

Si hoy ponemos a un lado la injerencia extranjera en Siria, el problema dejaría de ser complicado. La gran mayoría de los sirios están cansados de la guerra, desean una solución y desean volver a la seguridad y la estabilidad. Existe un diálogo entre nosotros como sirios, existen encuentros y la gente convive entre sí, es decir, no existe una barrera real. El problema actualmente es que cada vez que damos un paso hacia la solución y el restablecimiento de la estabilidad, las bandas terroristas reciben mayores cantidades de dinero y de armas con el fin de entorpecer la situación. Por eso podría decir que la solución sería a través de poner fin al apoyo que reciben los terroristas desde el exterior, eso es primero. Por nuestra parte en Siria, la vía para la restauración de la seguridad será la reconciliación entre todos los sirios y el indulto a lo que sucedió en el pasado durante la guerra. Ten por seguro que cuando eso ocurra, Siria será muchísimo más fuerte que la Siria de antes de la guerra.

Pregunta 20:

¿Esta dispuesto a reconciliarse con los que levantaron sus armas contra el pueblo sirio?

Presidente al-Assad:

Por supuesto, eso ha pasado en muchas zonas diferentes, hay quienes lucharon junto con el ejército sirio, y algunos cayeron mártires, otros se encuentran en sus ciudades, en las zonas contralada por el Estado. Para nosotros no hay problema. La reconciliación es esencial para la solución de cualquier guerra, y nosotros caminamos en esa dirección.

Pregunta 21:

Señor presidente, ¿cuál es su mensaje final a América Latina y al mundo?

Presidente al-Assad:

Preservar vuestra independencia. En nuestra región árabe celebramos la independencia en más de un país. Pero esta independencia significó para algunos países de nuestra región, solamente la salida de las fuerzas de la ocupación. Pero la verdadera independencia es cuando poseen la decisión nacional. Para nosotros, América Latina fue un modelo de independencia, es decir, la salida del ocupante en caso de haber tropas extranjeras, pero al mismo tiempo la decisión nacional, y al mismo tiempo la apertura y la democracia. Ustedes dieron al mundo un modelo importante, consérvenlo, porque muchos países que aspiran el desarrollo, sobre todo los países del Tercer Mundo y el mundo en desarrollo, deberían seguir el modelo que fue aplicado en América Latina.

Despedida:

Gracias a ustedes por venir, una vez más les doy la bienvenida en Damasco, bienvenidos sean.