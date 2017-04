Fotoperiodista español recibió ofertas para inventar “falsos positivos” sobre Venezuela

O. Rodriguez, VTV,







Caracas, 28 de abril de 2017.

El fotoperiodista español Santiago Donaire reveló que durante su estancia laboral en Caracas recibió ofertas de medios de comunicación españoles para realizar trabajos periodísticos falsos, que establecieran una supuesta conexión entre el Gobierno Bolivariano y el partido de España Podemos, de Pablo Iglesias.

“Me han ofrecido muchísimo dinero por hacer reportajes medio construidos o medio manipulados, por establecer una relación directa entre el Gobierno venezolano y Podemos a partir de pruebas que no existen. Me pusieron cuatro cifras por delante diciendo que si conseguía, rebuscaba, literalmente, me lo dijeron así, ‘el papel’ que demuestra la financiación ilegal de Podemos por el gobierno de Venezuela, me daban muchísimo dinero. Es la falta de ética, el infantilismo de pensar que hay un documento que diga: Yo, Hugo Chávez, pago tanto a Podemos“, afirmó al portal InfoLibre.



Incluso explicó que durante los tres años que cuenta en el país como fotoperiodista ha librado “una batalla constante por no aceptar hablar de lo que te piden, sino intentar contar lo que pasa realmente”.

También es testigo de la campaña mediática para distorsionar la realidad del país. “Venezuela está mal contada. Y hace falta más que nunca retratarla bien”.

Explicó que encomendó un práctica a sus padres cuando visitaron la nación para desmantelar el panorama retratado. “

Mis padres vinieron hace un año y medio e hicieron el ejercicio de comprar siete periódicos nacionales en el aeropuerto, y todos eran de la oposición. Aquí hay 150 canales de televisión y solo cuatro son del gobierno”.



España esconde la realidad de los españoles y sataniza a Venezuela

La tasa de desempleo en España sigue en aumento cada año lo que motivó su búsqueda laboral hacia la nación suramericana.

Sin embargo, retrató que parte de la realidad laboral de los medios de comunicación españoles no se limita a la falta de puestos de trabajo por un deterioro de la financiación.

“No me vale lo de que ‘no hay dinero’. Claro que lo hay. En Venezuela no manejan los recursos de los que disponen los grandes medios españoles y aún así te pagan dignamente. En España se ha desmantelado todo lo que es el periodismo de estar en la calle, de estar con la gente”, sentenció.



En ese sentido, detalló que en Venezuela ha podido, incluso, rechazar trabajos. “Algo que me parece impensable en España. Cuando rechazo a un medio venezolano es porque lo mío se encuadra más en la información internacional. Los de España los he rechazado por el mal pago, falta de pago o ningún pago. Me dicen que un trabajo de dos semanas a lo mejor no me lo pagan, que ya verán si me lo pueden mover”.

