COLOMBIA : Las Farc han muerto. ¡Vivan las Farc

Bueno, están en su agonía final. Dentro de tres meses, de manera irreversible, dejarán de ser el negro gusano velloso y ultra defendido que repta escondido, para convertirse en una frágil, volátil, sugerente y colorida mariposa política.

Toda una metamorfosis social dialéctica que, pocos han entendido o analizado con objetividad: El director del proceso, Santos, con sus altoparlantes los medios de comunicación, lo abrevian de manera tan diligente como alevosa y grotesca con la siguiente trivialización: “Se desarmarán y se convertirán en partido político, cambiando armas por votos y así, finalmente, las armas saldrán de la política colombiana”.

Banalización que obviamente le ha servido a su rival Uribe Vélez y a la pandilla de pseudo intelectuales que lo acompañan en su cruzada regresiva, anclados en las guerras civiles bi-partidistas liberal conservadoras de la Colombia del siglo XIX, donde no solo la guerra era una “fiesta política” (1) sino que tenía un gran componente clérigo religioso.

Hoy estamos viendo como la rueda de la historia de Colombia gira hacia atrás: se insiste en regresar a la guerra contrainsurgente y anticomunista, donde el arma parece no saldrán de la política dominante, sino que además se está reintroduciendo y amalgamando peligrosamente el componente tradicional religioso.

Y no es solamente en el partido conservador de Uribe Vélez, sino también el partido liberal, por ejemplo, en el referendo contra la adopción promovido por la “pastora” y senadora liberal Vivian Morales, quien lo defiende con argumentos sacados de la Biblia judeo cristiana.

Las armas no solo NO han salido de la política dominante, sino que, además se le adoba con religión. Como decía un dirigente conservador de aquellas guerras: “guarapo hecho con agua bendita”.

La Farc-EP ha honrado y está honrando a cabalidad la palabra firmada en los Acuerdos de Paz con el Estado colombiano, que fue corroborada por la colectividad guerrillera en pleno en la conferencia guerrillera del Yarí y han asumido el riesgo colectivo hacia el futuro, a pesar de la incertidumbre (en mayúscula) calculada y premeditada con que el gobierno Santos, para responder a las presiones de su clase oligárquica, ha envuelto la implementación de lo acordado en la Habana.

De tal suerte que el Acuerdo Final no ha pasado de ser un voluminoso y espeso libro de 500 páginas que, según las mentiras oficiales está “blindado” con leyes de papel muy fáciles de derogar, y que lo alejan aún más de su ejecución en la realidad. Situación que ha envalentonado a la coalición politico religiosa retrógrada de Uribe Vélez para lanzar la consigna electoral de “volver trizas ese maldito acuerdo”, si gana las elecciones del 2018.

Santos seguro de sus ardides, responde mentirosamente a la opinión pública general que el Acuerdo de Paz es irreversible y ningún presidente futuro podrá revocarlo o desconocerlo. Confía en que la cambiante Comunidad Internacional le tirará otro salvavidas tipo premio Nobel de Paz o, tipo apoyo al Plan Colombia que le acaba de otorgar el gobierno USA.

Pero no hay tal, pues basta con que el nuevo gobierno triunfante de la coalición retrógrada de Uribe Vélez, a la que se ha unido el ex vicepresidente de Santos Angelino Garzón, argumentando simplemente que no hay plata; que el hueco fiscal 2017 reconocido es de 35 billones de pesos (el 4% del PIB) y que la deuda bruta del gobierno supera el 53% del PIB, y por esta razón no puede asignar dinero a la ejecución de lo acordado o pactado en la Habana, para que este deje de existir por sustracción de materia.

Confía también, en que como se lo recomendó a la oligarquía dominante en 1990, el guanaco salvadoreño Joaquín Villalobos a nombre de la Inteligencia Británica, las Farc, encerradas y cercadas por ejército y sus auxiliares paramilitares en zonas Verdales, sin combatir se degradarán. Sus dirigentes, como suele suceder en todos estos procesos, se dividirán en dos líneas la pro Santos (blanda) y la anti Santos (dura). Que habrá separación entre bases y dirigencia; se “federalizarán o balcanizarán” en diferentes grupúsculos de poder local e incluso en “disidentes”, y, perderán todo lo logrado en todos estos años de resistencia antioligárquica y antimperialista. Todo un plan divisionista y destructor del adversario.

Ay, de quienes subestimaron al pokerista del Gun Club

Además, Santos también ha apostado una fuerte suma al fracaso de la Asamblea Constituyente “soberanista” convocada por Maduro en Venezuela, y es más, espera circunspecto y sonriente su derrumbe violento; creyendo que una constituyente soberana es un mal ejemplo para Colombia, pero por sobre todo, para evitar (y en esto coincide plenamente con su rival de fracción de clase Uribe Vélez) para evadir, repito, cualquier cambio estructural en la sociedad colombiana y el cambio del rumbo neoliberal trazado en pleno por la oligarquía trasnacional unificada.

Como cualquier encomendero español de sus ancestros: Los acuerdos son para hacerlos en el papel. Nada más. “Al rey se le obedece, pero no se le cumple” ¿Cuál es el problema?

Y al rábano por las hojas: Las hojas son la política sin armas, y el rábano, las reformas estructurales indispensables en la sociedad colombiana y la continuidad de la estrategia neoliberal autoritaria y contrainsurgente.

Es decir, Santos confía en que el nuevo presidente escogido por una “elección democrática” en 2018, estará soportado por el poder de fuego de las Fuerzas Militares Legales e Ilegales, prácticamente ya monopolizado por los dominantes y por eso, su ministro de defensa, el Pastranista Villegas, el representante más característico del adiposo “empresariado colombiano”, continúa sosteniendo (en contra de tanta evidencia) que el “tal” narco-paramilitarismo en Colombia no existe.

Y por esto también, la coalición político-religiosa conformada por Uribe Vélez llamada Centro Democrático ahora reforzada por el ex vicepresidente de Santos Angelino Garzón, puede en su último congreso del pasado 06 de mayo anunciar tranquilamente y sin ninguna consecuencia, por boca de su máximo vocero el cerril y brutal doctor Fernando Londoño Hoyos, la apertura de un nuevo ciclo de Violencia Política para la sufrida Colombia, cuando “volverá trizas ese maldito Acuerdo de Paz de la Habana”. (https://www.youtube.com/watch?v=bPQCt7who4I)

Las Farc harán “irreversiblemente” su tránsito a la política. Esa decisión colectiva de la guerrillerada no tiene reversa. Intentarán por sobre todas las dificultades levantar el vuelo de mariposa amarilla. Pero, eso no quiere decir que con esto se vaya a detener “automáticamente” el ciclo de Violencia Social Difusa pero Selectiva que estamos viendo actualmente y que viene preparando desde hace tiempo la oligarquía neoliberal; cuyas dos fracciones (la de Santos y la de Uribe) finalmente se han unido en torno al ataque al gobierno de Venezuela y según parece, en su intento de hacer fracasar (en los hechos reales) la implementación del Acuerdo de Paz.

No es de extrañar que de la misma manera a como Pastrana en la agonía del proceso del Caguán, preparó el camino paramilitar y electoral al triunfo de Uribe Vélez en el 2002, Ahora Santos, siguiendo una oscura orden geoestratégica Imperial, esté preparando el triunfo de la coalición político religiosa de Uribe Vélez, reforzándola con sus dos mejores ex presidentes: “Angelino Garzón y, Vargas Lleras, más su mejor Fiscal Martínez”. Y frente a la cual, no habrá De la Calle, o cualquiera otro candidato pro-paz y anticorrupción que valga.

Entonces ¿Por qué sorprendernos?

(1) Estanislao Zuleta: Sobre la guerra. Bogotá 1985. Intern