Fingiéndole el sueco - censura y represión en Suecia al estilo neo-izquierdista

Jorge Capelán, Tortilla con Sal, 28 de mayo 2017

Compas de toda América Latina - ¡A defender a Dick y Mirian Emanuelsson!

El periodista sueco Dick Emanuelsson, que junto a su compañera Mirian, desde hace muchos años (mucho antes del golpe) ha sido activo difusor de la lucha del pueblo hondureño, fue corrido por el diario para el que trabaja (el semanario FLAMMAN, deSuecia) por motivos cuya causa no puede ser otra que política.



Dick es un comunicador conocido a lo largo y ancho de Nuestra América por su compromiso e identificación con nuestros pueblos.



Hace ya un par de meses Dick Emanuelsson fue acusado de plagiar el contenido de una columna con noticias sindicales de Suecia que debía producir semanalmente para ese medio, una tarea que ocupaba menos del 10% de su contrato, que en lo fundamental se basaba en producir reportajes y análisis sobre la región que eran muy apreciados por lxs lectorxs. Dick es el corresponsal sueco en América Latina que más conoce sobre nuestra región.



Teniendo unos 35 años de trabajar para ese semanario, le faltaban menos de dos años para su jubilación, y al despedirlo, ni siquiera le querían dar un mes de reconocimiento. A la hora de la negociación con el sindicato este lunes, la oferta era de unos míseros 4 meses.



Buscaron cualquier motivo para despedir a Dick. En primer lugar, si él es un plagiador, ¿cómo es que el semanario jamás se dio cuenta de ello en 35 años de actividad? En segundo lugar, se trataba de una columna pequeña, siendo la principal tarea de Dick producir reportajes y análisis de una, dos, cuatro o incluso más páginas sobre América Latina, los que eran muy apreciados por los lectores.



La razón para despedir a Dick y dejarlo en la inseguridad económica a él y a toda su familia es política:



FLAMMAN es un semanario de izquierda cercano al partido sueco denominado "de Izquierda" (antiguo Partido de Izquerda Comunista, VPK). Desde hace ya muchos años ese partido ha venido sufriendo una acelerada deriva proimperialista para poder encajar en lo que la patronal sueca Svenskt Näringsliv ha definido como opinión "aceptable", una opinión que ha llevado a que el partido neofascista de los "Demócratas de Suecia" (en sueco Sverigedemokraterna) se haya convertido en el segundo partido político del reino en intención de votos.



Cómplices de esa estrategia de desplazamiento a la derecha de todo el espectro político sueco han sido los dirigentes del ex-comunista Partido de Izquierda con el que se identifica FLAMMAN, el diario que expulsó a Dick Emanuelsson.



Parte de esa deriva a lo largo de los años han sido el distanciamiento de Cuba y la elección como líder del partido, en 2011, de Jonas Sjöstedt, que en su blog personal ha admitido ser amigo íntimo del que fuera embajador de Estados Unidos en Benghazhi, Libia, Chris Steven, con la misión de entrenar y apertrechar a las tropas terroristas del Estado Islámico que derrocaron a Muammar Gadaffi.



El Partido de Izquierda sueco desgraciadamente se ha vuelto una sucursal más de la patronal sueca Svenskt Näringsliv en su búsqueda de suscedáneos que den una impresión de pluralismo político pero que en el fondo no amenacen para nada los intereses de la gran banca pro-occidental.



En las páginas de FLAMMAN cada vez más se habla de Podemos en España, del Laborismo de Jeremy Corbyn en Inglaterra o incluso de Syriza en Grecia, pero lo que los líderes pesados del partido de "izquierda" sueco dicen en realidad no tiene NADA que ver con la izquierda!!!!



Al librarse del "molesto" Dick Emanuelsson, FLAMMAN, que gustaba de presentarse como la "izquierda" del partido, no hace sino mostrar su patética sumisión a los intereses OTANistas de la patronal sueca.



Protesten!!!! Envíen emails haciéndoles saber su opinión a: red@flamman.se