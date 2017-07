Discurso de Xi Jinping por 20º aniversario de retorno de HK y ceremonia inaugural de quinto gobierno

Xinhua, July 1st 2017

HONG KONG, 1 jul (Xinhua) -- El presidente de China, Xi Jinping, pronunció hoy sábado un discurso en el encuentro para celebrar el 20º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria y la ceremonia inaugural del quinto término del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). El que sigue es el texto completo de su discurso:

Discurso para el encuentro

Celebración del 20º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria y la ceremonia inaugural del quinto término del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

1 de julio de 2017

Xi Jinping

Compatriotas, queridos amigos:

Hoy nos reunimos en esta ocasión solemne y feliz para celebrar el 20º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria y la ceremonia inaugural del quinto término del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

En primer lugar, en nombre del gobierno central y la gente de todos los grupos étnicos del país, me gustaría enviar nuestra cordial felicitación a todo el pueblo de Hong Kong y nuestra cálida enhorabuena a la señora Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, la jefa ejecutiva del recién inaugurado quinto término del gobierno de la RAEHK, a los principales funcionarios del quinto gobierno de la RAEHK y a los miembros del Consejo Ejecutivo. También expreso nuestras sinceras gracias a todos los chinos, tanto en casa como en el extranjero, y a los amigos extranjeros por sus buenos deseos y apoyo a Hong Kong.

Al reunirnos aquí, en la costa de Hong Kong, que ha pasado la prueba del tiempo y ha experimentado profundos cambios, nos sentimos invadidos por pensamientos y emociones, como reflejamos en el extraordinario viaje que hemos realizado para llegar hoy aquí.

El destino de Hong Kong siempre ha estado estrechamente unido al de la patria. Tras los tiempos modernos, con una China débil gobernada por un sistema feudal corrupto e incompetente, la nación china se vio inmersa en un profundo sufrimiento. A principios de la década de 1840, Reino Unido envió una fuerza expedicionaria de solo 10.000 soldados para invadir China y logró forzar al gobierno Qing, que contaba con un ejército de 800.000 personas, a pagar reparaciones y cederle la isla de Hong Kong. Tras la Guerra del Opio, China fue derrotada repetidamente por países que eran mucho más pequeños en tamaño y población. Kowloon y los "Nuevos Territorios" le fueron arrebatados por la fuerza. Esa página de la historia de China es una de humillación y dolor. No fue hasta que el Partido Comunista de China condujo al pueblo chino a la victoria en una lucha intrépida y tenaz por la independencia nacional y la liberación y fundó la Nueva China que el pueblo chino se puso en pie de verdad y trazó un brillante camino de socialismo con características chinas distintivas. Gracias a casi cuatro décadas de esfuerzos dedicados desde que se puso en marcha la política de reforma y apertura a finales de los 70 del siglo pasado, hemos entrado en una nueva era en el desarrollo de la nación china.

Fue con el telón de fondo de la reforma y la apertura que el señor Deng Xiaoping propuso la gran visión de "un país, dos sistemas" que guió las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido que condujeron a la resolución exitosa de la cuestión de Hong Kong, un asunto que era una herencia del pasado. Hoy hace 20 años Hong Kong volvió al abrazo de la madre patria.Esto puso fin a la humillación pasada y supuso un gran paso adelante hacia la completa reunificación de China. El retorno de Hong Kong a la patria es recordado como un logro monumental en la historia de la nación china. Desde entonces Hong Kong se ha embarcado en un viaje de unidad y desarrollo común con la patria.

Compatriotas, queridos amigos:

¡El tiempo vuela! Han pasado 20 años desde que Hong Kong volvió a la patria. Según la tradición china, un hombre entra en la edad adulta a los 20 años de edad. Así que hoy estamos celebrando la mayoría de edad de la RAEHK, que ha crecido exuberante, como el bambú o un pino. Volviendo la vista atrás hacia el crecimiento de la RAEHK, podemos concluir con orgullo que gracias al apoyo de la patria y con una visión internacional y un espíritu innovador, Hong Kong ha continuado desarrollándose en las últimas dos décadas como una metrópolis moderna. La práctica de "un país, dos sistemas" en Hong Kong es una historia de éxito reconocido por todos.

Desde su regreso a la patria, Hong Kong se ha unido al destacable viaje hacia la gran revitalización de la nación china. En su calidad de región administrativa especial directamente dependiente del gobierno central, Hong Kong se ha reintegrado al sistema nacional de gobierno de China desde el mismo día de su regreso. El gobierno central ejerce jurisdicción sobre Hong Hong de conformidad con la Constitución de China y la Ley Básica de la RAEHK, y se han establecido los sistemas e instituciones correspondientes para la región administrativa especial. Los lazos de Hong Kong con la parte continental se han hecho cada vez más estrechos, al igual que los intercambios y la cooperación. El pueblo de Hong Kong ha desempeñado un papel activo en la reforma, la apertura y la modernización de China y ha hecho su contribución única e importante a la causa. Los compatriotas hongkoneses tienen una confianza aún más fuerte en el desarrollo de China y la renovación nacional, y comparten con el pueblo de la parte continental la dignidad y el honor de nuestra gran patria.

Desde su regreso a la patria, Hong Kong ha mantenido la prosperidad y estabilidad. Hong Kong ha conservado sus rasgos y fortalezas distintivas. Su atractivo de ser una metrópolis vibrante donde Oriente se encuentra con Occidente ha permanecido tan fuerte como siempre. Bajo la práctica de "un país, dos sistemas", Hong Kong ha conservado su sistema capitalista y el estilo de vida anterior, y sus leyes se han mantenido básicamente sin cambios. El pueblo de Hong Kong, ahora dueño de su propio hogar, maneja sus asuntos locales dentro de la esfera de la autonomía de la RAEHK. El pueblo de Hong Kong goza de libertad y derechos democráticos más extensivos que en cualquier otro momento de su historia. Habiendo resistido el impacto de la crisis financiera asiática, la epidemia de SARS y la crisis financiera global, Hong Kong se ha emergido más fuertemente como un centro financiero, de transporte y comercial internacional; y ha sido constantemente calificado por muchas instituciones internacionales como una de las economías más libres y más competitivas del mundo. Hong Kong ha logrado avances sustanciales en diversos programas, ha aumentado las interacciones con el exterior y ha elevado su perfil internacional.

Lo que ha ocurrido en Hong Kong demuestra plenamente que el concepto de "un país, dos sistemas" constituye la mejor solución a la cuestión histórica de Hong Kong y la mejor disposición institucional para garantizar la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong después de su regreso. "Un país, dos sistemas" ha demostrado ser una solución viable y bien recibida por la gente.

Compatriotas, queridos amigos:

"Un país, dos sistemas" es una gran iniciativa perseguida por China. Ofrece una nueva forma de pensar y una nueva fórmula a la comunidad internacional para abordar cuestiones similares. Es otra contribución de la nación china a la promoción de la paz y el desarrollo globales. Además, encarna la visión china que valora la apertura y la inclusión. Apoyar e implementar el principio de "un país, dos sistemas" se corresponde con los intereses del pueblo de Hong Kong y responde a las necesidades de mantener la prosperidad y estabilidad de Hong Kong, sirve a los intereses fundamentales de la nación y satisface la aspiración común de todos los chinos. Es por eso que he dejado claro que el gobierno central implementará inquebrantablemente la política de "un país, dos sistemas" y garantizará que se aplique plenamente en Hong Kong sin manipulaciones ni distorsiones. Esto nos permitirá seguir avanzando en la dirección correcta.

"Un país, dos sistemas" es una iniciativa pionera que no tiene precedentes. Su aplicación implica un proceso evolutivo. Actualmente, se han producido algunos nuevos acontecimientos y han surgido nuevos problemas con respecto a su aplicación en Hong Kong. Hong Kong necesita mejorar sus sistemas para defender la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo. Debe mejorar la educación y aumentar la conciencia pública de la historia y la cultura de la nación china. Todavía hay que construir un consenso público sobre algunas importantes cuestiones políticas y legales. La economía de Hong Kong también se enfrenta a bastantes desafíos. Las fortalezas tradicionales de Hong Kong comienzan a perder ventaja, mientras que los nuevos motores de crecimiento todavía tienen que emerger. La vivienda y otras cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente se han vuelto más graves. Para hacer frente a estos desafíos, satisfacer las expectativas del pueblo de Hong Kong sobre una vida mejor y avanzar en el desarrollo de Hong Kong en todos los sectores, debemos permanecer en el camino correcto y sostenido, obtener una comprensión completa de la política de "un país, dos sistemas" y aplicarla fielmente. Por lo tanto, deseo aprovechar la oportunidad para hablarles sobre cómo implementar mejor la política de "un país, dos sistemas" en Hong Kong.

Primero, es imperativo tener un entendimiento correcto de la relación entre los conceptos de "un país" y "dos sistemas". "Un país" es como las raíces de un árbol. Para que un árbol crezca alto y exuberante, sus raíces deben ser profundas y fuertes. El concepto de "un país, dos sistemas" fue presentado, primero y ante todo, para lograr y defender la unidad nacional. Es por eso que en las negociaciones con Reino Unido, dejamos claro categóricamente que la soberanía no está a negociación. Ahora que Hong Kong ha regresado a China, lo más importante para nosotros es defender firmemente la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China. En los asuntos cotidianos, debemos tener como guía un fuerte sentido de "un país", cumplir firmemente el principio de "un país", y así tratar correctamente la relación entre la RAEHK y el gobierno central. Cualquier intento de poner en peligro la soberanía y seguridad nacionales, de desafiar el poder del gobierno central y la autoridad de la RAEHK o de utilizar Hong Kong para realizar actividades de infiltración y sabotaje contra la parte continental de China es un acto que traspasa la línea roja, y es absolutamente inadmisible. Por otro lado, con base en "un país", los "dos sistemas" deben y tienen toda la razón para vivir en armonía y reforzarse el uno al otro. Debemos ambos adherirnos al principio de "un país" y respetar las diferencias de los "dos sistemas", defender el poder del gobierno central y garantizan un alto grado de autonomía en la RAEHK, aprovechar el papel de la parte continental como firme sostén de Hong Kong y elevar la propia competitividad de Hong Kong. En ningún momento podemos enfocar sólo en un aspecto en detrimento del otro. Sólo de esta manera podemos garantizar que el barco de "un país, dos sistemas" rompa las olas, navegue con firmeza y recorra la distancia.

En segundo lugar, es imperativo actuar siempre de acuerdo con la Constitución y la Ley Básica. El regreso de Hong Kong completó una transformación enorme de su orden constitucional. La Constitución de la República Popular China y la Ley Básica de la RAEHK conforman la base constitucional de la RAEHK. La Constitución es la ley fundamental del Estado. Encarna la voluntad común de la gente de todos los grupos étnicos en nuestro país, y representa el origen legal del sistema de la región administrativa especial. La Ley Básica es un legislación básica proclamada de acuerdo con la Constitución. Establece el sistema y las políticas que deben ser practicadas en la RAEHK, las codifica en ley y hace las disposiciones institucionales para el principio de "un país, dos sistemas", y ofrece las garantías legales para la práctica de la política de "un país, dos sistemas" en la RAEHK. Al cumplir el orden constitucional prescrito por la Constitución y la Ley Básica, es importante tanto que el gobierno central ejerza el poder de acuerdo con la ley, como que la RAEHK cumpla sus propias responsabilidades como actor principal. Debemos mejorar las instituciones y mecanismos correspondientes para la implementación de la Ley Básica y aumentar la consciencia pública sobre la Constitución y la Ley Básica en Hong Kong, en particular entre los servidores públicos y los jóvenes. Estas acciones son esenciales para practicar la política de "un país, dos sistemas", avanzar en el Estado de derecho en todo el país y defender el Estado de derecho en Hong Kong.

En tercer lugar, es imperativo enfocarse siempre en el desarrollo como prioridad máxima. El desarrollo, un objetivo obligatorio, es crucial para la supervivencia de Hong Kong, y contiene la llave maestra para la resolución de varios asuntos de Hong Kong. El concepto de "un país, dos sistemas" fue presentado para lograr dos objetivos: reanudar de manera pacífica el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong y mantener el estatus de Hong Kong como un centro internacional financiero, de envío y comercio para promover más el crecimiento. Actualmente, se debe dar más importancia al desarrollo. Los adolescentes quieren crecer felices. Los jóvenes quieren aprovechar al máximo su talento. La gente madura desea tener éxito y los ancianos desean disfrutar su vejez. Evidentemente, todo esto sólo puede ser alcanzado a través del desarrollo. Hong Kong disfruta del respaldo de la madre patria y está abierta al mundo. Por ello cuenta con condiciones más favorables para el desarrollo y con ventajas competitivas distintivas. En particular, el rápido y continuado desarrollo de la parte continental a lo largo de los años brinda una oportunidad inestimable, una fuente inagotable de fortalezas y un gran espacio para el desarrollo de Hong Kong. Como dice un dicho en Hong Kong: "Luego de abandonar Suzhou, es difícil hallar transporte en barco", que quiere decir que una oportunidad desaprovechada es una oportunidad perdida. Es importante valorar la oportunidad, aprovecharla y concentrar vuestra energía en el desarrollo de Hong Kong.

En cuarto lugar, es imperativo mantener siempre un ambiente social armonioso y estable. El concepto de "un país, dos sistemas" expresa la visión de la paz y armonía en la cultura china, y encarna el muy importante principio de buscar una base común amplia mientras se dejan de lado las mayores diferencias. Hong Kong es una sociedad plural. Así que no es una sorpresa que existan opiniones diferentes e incluso graves diferencias en ciertos asuntos específicos. No obstante, politizar cualquier tema o crear diferencias deliberadamente y provocar la confrontación no resuelve los problemas. Al contrario, sólo perjudica gravemente el desarrollo económico y social de Hong Kong. Tengan en mente los intereses mayores, comuníquense de manera sensible y construyan más consensos: ésta es la mejor manera de hallar soluciones a lo largo del tiempo. Por parte del gobierno central, estamos dispuestos a hablar con cualquiera que ame el país, ame Hong Kong y que apoye sinceramente el principio de "un país, dos sistemas" y la Ley Básica de la RAEHK, sin importar qué punto de vista o posición política tenga. La armonía brinda buena fortuna, mientras que la discordia trae desgracias. Hong Kong es una sociedad próspera, pero también se enfrenta a enormes desafíos generados por los profundos cambios en las circunstancias económicas globales y la cada vez más intensa competencia internacional. No puede permitirse ser desgarrada por acciones imprudentes o conflictos internos. El pueblo de Hong Kong debe estar unido, colaborar y ayudarse uno al otro, y al hacerlo, garantizarán el éxito de Hong Kong, su hogar común.

Compatriotas,

Queridos amigos,

China se encuentra ahora en una fase decisiva para la consumación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. La gente de todos los grupos étnicos del país está comprometida en un esfuerzo conjunto para alcanzar las Dos Metas Centenarias y cumplir el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. Garantizar el éxito continuo de la práctica de "un país, dos sistemas" en Hong Kong forma parte del sueño chino. Una causa que cuenta con la participación pública y el apoyo público seguramente alcanzará el éxito. Debemos garantizar el éxito del desarrollo en la parte continental que practica el sistema socialista, y también debemos garantizar el éxito del desarrollo en Hong Kong que practica el sistema capitalista. ¡Debemos tener toda la confianza en que tendremos éxito!

Hoy, el nuevo gobierno de la RAE se inaugura de manera oficial. Asume grandes responsabilidades y tiene una misión gloriosa. Espero que en los próximos cinco años, el gobierno de la RAEHK unirá a la gente de todos los sectores en Hong Kong para implementar plena y fielmente el principio de "un país, dos sistemas", seguirá comprometido con la base de "un país", aprovechará bien los beneficios de los "dos sistemas", y hará esfuerzos concretos para garantizar el éxito de sus esfuerzos diversos. Es importante que ustedes avancen con los tiempos, desempeñen de forma activa sus responsabilidades, y continúen mejorando el desempeño del gobierno. Es importante enfocarse en las prioridades, aprovechar plenamente las fortalezas de Hong Hong y abrir un nuevo horizonte para el desarrollo económico de Hong Kong. Es importante poner al pueblo en primer lugar, ayudarle a superar las dificultades, especialmente en la resolución de las cuestiones económicas y de sustento prominentes por las que la gente se preocupa e incrementar verdaderamente su sentido de satisfacción y felicidad. Es importante elevar la consciencia y mejorar la orientación, en especial para mejorar la educación patriótica de los jóvenes, ofrecerles más atención y apoyo y ayudarlos a desarrollarse bien.

El gobierno central continuará apoyando a la jefa ejecutiva y al gobierno de la RAEHK en el ejercicio de la gobernanza basada en la ley. Continuaremos apoyando a Hong Kong en el crecimiento de su economía y en mejorar el sustento de la gente, y en hacer uso de su poderes y su papel en la promoción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Gran Area de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, la internacionalización del Renminbi y otras estrategias de desarrollo principales. Los departamentos correspondientes del gobierno central considerarán de manera activa adoptar medidas concretas para volver más conveniente que la gente de Hong Kong estudie, trabaje y viva en la parte continental, y para ofrecerles más oportunidades para que busquen desarrollar una carrera en la vasta parte continental. Estoy seguro que la gente de Hong Kong disfrutará perspectivas de desarrollo más brillantes y vivirán vidas mejores mientras contribuyen con su parte al desarrollo integral de China.

Hong Kong cuenta con el respaldo firme de la gran madre patria y el apoyo firme del gobierno central y del pueblo de la parte continental. Hong Kong ha ganado una gran experiencia en los últimos 20 años desde su regreso, cuenta con un fundamento sólido para alcanzar un mayor desarrollo, y disfruta de la dedicación concertada del gobierno de la RAEHK y la gente de todos los sectores. Con todo esto en mente, estoy convencido de que la práctica de "un país, dos sistemas" en Hong Kong escribirá un nuevo capítulo y creará ¡un nuevo esplendor para Hong Kong!

Gracias.