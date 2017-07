http://www.nuestra-america.it/index.php/en/espanol/venezuela/item/1601-e...?

ADIATV, Radio Città Aperta, Contrapunto Internacional e Rivista Nuestra America

El imperialismo ataca furiosamente la construcción de los nuevos "Territorios Libres de América" Qué está ocurriendo realmente en Venezuela?

El desarrollo político y económico, las revelaciones, las mentiras y la manipulación de los medios de comunicación.

Rueda de prensa organizada por ADIATV, Radio Città Aperta, Contrapunto Internacional, Revista Nuestra América y con la participación del profesor de la Universidad Sapienza de Roma, Luciano Vasapollo y del periodista Achille Lollo, expertos en Política Internacional, particularmente de América Latina.

ADIATV - El plan para desestabilizar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, llamado Freedom-2, fue llevado a cabo en Venezuela por agentes de la CIA durante el gobierno del demócrata Barak Obama. Hoy, ¿ha cambiado algo con el republicano Donald Trump?

Luciano Vasapollo: ¡Absolutamente nada! Freedom 2 ha recibido una confirmación silenciosa por Donald Trump, porque en términos de geo-estrategia, cuando se trata de golpear a los que no se someten al orden imperial, no hay diferencias entre demócratas y republicanos. Especialmente cuando se trata de los llamados países-clave, a saber: México, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Porque en el compendio de los principios estratégicos que el imperialismo ha establecido para el continente latinoamericano, estos países no deberían ser gobernados por partidos que luchan contra el poder imperial de los Estados Unidos.

De hecho, para comprender mejor el concepto que regula los principios estratégicos del imperialismo, cito un extracto de Pentagon’s Defense Planning Guide (Guía de Planificación de Defensa del Pentágono), que establece: "... Nuestro objetivo principal es prevenir la reaparición de un nuevo rival [...] y evitar que una nueva potencia hostil pueda dominar regiones con recursos que, con un control consolidado, después, vaya generar un nuevo poder mundial... "

La novedad es que con Donald Trump, todas las fundaciones que gestionan los fondos federales para el llamado desarrollo de la democracia en América Latina, han abierto definitivamente las puertas. Lo que significa que no hay más controles sobre la gestión de estos fondos, que ahora, en Venezuela, se utilizan para pagar los altos costos del plan subversivo. Por ejemplo, las máscaras anti-gases utilizadas por los manifestantes de la oposición. Esta herramienta usada por los terroristas no se produce en Venezuela, sino en los Estados Unidos. No hay en Venezuela ninguna empresa que haya importado con licencia las miles de máscaras que son utilizadas en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y Maracay por los manifestantes. De hecho, la máscaras anti-gases llegaron ilegalmente de Colombia y luego fueron distribuidas a los diferentes grupos que se enfrentan a la policía.

Se detecta, además, que con la victoria electoral de Nicolás Maduro el plan subversivo Freedom 2 ha registrado un salto cualitativo por lo que hace al uso de la violencia en las manifestaciones. Este nuevo elemento también ha cambiado las relaciones políticas dentro de la oposición y también en el mismo MUD (Mesa de la Unidad Democrática), ya que la organización de la violencia, así como la creación de los nuevos líderes y la afirmación política de los partidos que la practican, ha definido nuevos parámetros en la evolución operativa del plan subversivo Freedom2 y, con esto, una nueva metodología en el uso de los préstamos en dólares de las fundaciones estadounidenses. ¡Lo que acaba siendo una razón más para que la oposición esté cada vez más dividida!

Radio Ciudad Abierta - Entonces, sería interesante saber lo que sucede dentro de la oposición, que aquí en Italia se presenta como un frente popular unificado y listo para asumir el poder en cualquier momento...

Achille Lollo: El llamado frente popular unificado es sólo un juego de palabras de los medios de comunicación y de los gobiernos ligados a la Casa Blanca. En realidad, deberían decir que el MUD, a saber, la “Mesa de la Unidad Democrática”, es una alianza de partidos, que fue creada en 2009 por 34 partidos y que hoy se ha reducido a 19. En el año 2012 se produjeron los primeros tres abandonos, que en 2013 fueron ya 5; y en 2015, otros 7 partidos dejaron el MUD, en oposición a la opción de la violencia.

Entre ellos, el partido maoísta “Bandera Roja”, antichavista por excelencia, que tubo un papel clave en el segundo intento de golpe de Estado del 2 de diciembre de 2002, cuando sus miembros en los sindicatos que integraban la dirección de la CTV (Confederación de los Trabajadores de Venezuela) apoyaron el autodenominado "Paro Cívico Nacional". De hecho, la oposición que se hacia llamar "Coordinadora Democrática", después de haber bloqueado la producción de petróleo y saboteado el sistema de distribución de la gasolina y del gas, esperaba obtener el apoyo del ejército para deponer a Chávez.

Hoy en día, en Venezuela hay tres oposiciones. La primera es la que tiene la mayoría en el Parlamento con 167 diputados, pero con profundas divisiones en su interior, en dos grupos. El principal, coordinado por el Secretario General de "Acción Democrática", Henry Ramos Allup, y la minoría encabezada por el líder del partido "Primero Justicia", Henrique Capriles Radonski.

La segunda oposición es la dirigida por el partido de Leopoldo Lopes y Freddy Guevara, "Voluntad Popular", que se convirtió en el partido de la violencia. El partido que la prensa de Europa y de los Estados Unidos presenta como el símbolo de la oposición antichavista. De hecho, Lilian Tintori, la esposa de López, ha sido recibida incluso por Donald Trump.

La tercera oposición se compone de pequeños partidos de izquierda, ecologistas, socialdemócratas, social-cristianos, humanistas, etc. Muchos de los cuales, durante un tiempo apoyaron al gobierno de Chávez, pero luego se convirtieron en rivales debido a las muchas disidencia y divisiones.

Habría una cuarta oposición, representada por el misterioso “Frente cívico-militar”, anunciado por Oscar Pérez, justo antes de robar el helicóptero de la Policía Científica, seguido por un igualmente desconocido "Frente Institucional Militar", dirigido por un viejo militar jubilado, Rafael Huizi Clave. De cualquier modo, el elemento determinante y común de los partidos de la oposición sigue siendo el servilismo al imperio y el fraccionamiento, determinado por el muy bajo nivel ideológico, que ha sido siempre el punto débil de la derecha y también de las formaciones socialdemócratas venezolanas.

Contrapunto Internacional - Recientemente tres mujeres de Venezuela, cuyos maridos se encuentran ahora en prisión por "razones políticas", se encadenaran en la Plaza de San Pedro y luego declararan a la prensa que en Venezuela las cárceles están llenas de militantes de la oposición, que todos los derechos civiles han sido negados, especialmente los derechos de expresión y de manifestación ¿Qué puede decir al respecto?

Luciano Vasapollo: El 1 de julio, los militantes y partidarios del movimiento LGBT marcharon por Caracas en una manifestación pacífica que acabó en el centro de la capital. El mismo día los parlamentarios del MUD hicieron varias asambleas en lugares públicos, para organizar los llamados "Comités para la Restauración de la Democracia". Hace unos días, el Tribunal de Caracas concedió la libertad condicional a 21 estudiantes que, hace ya un mes, habían sido detenidos, acusados de vandalismo durante una manifestación de la oposición. Hoy, en Venezuela, incluyendo diarios y revistas, hay 81 periódicos; de estos, 12 en Caracas, entre ellos "La Voz de Italia", 7 en Lara, 6 en Maracaibo y 4 en Barcelona. Además existen 13 estaciones de televisión privadas, de las cuales 2 trabajan en Internet y 6 con suscripción. Las radios FM de propiedad privada son 28, mientras que las AM son 12.

Por lo tanto, si Venezuela fuera la atroz dictadura bolivariana que "La República" y "Il Giornale", describen en sus artículos, ¿cómo es posible que haya 81 publicaciones y decenas de distribuidores, de televisiones, de radios, todos de propiedad privada?

En cuanto a los "presos políticos", los maridos de esas mujeres fueron condenados a 12 años de prisión por haber organizado con Leopoldo Lopez la trágica "Salida”, donde los grupos armados, que estos señores habían desatado en Caracas y otras ciudades de Venezuela, mataron a 43 personas, además de causar heridas a otras 200. Repito una vez más: ¡fueron asesinadas 43 personas para provocar la intervención de las fuerzas armadas!

Hace unos días, el diputado Freddy Guevara - que en 2009 fundó el partido "Voluntad Popular", junto con Leopoldo López, en una entrevista alabó los ataques armados contra el Palacio de la Corte Superior, diciendo que "... la acción de Oscar Pérez es una indicación para continuar el ataque contra el gobierno, porque en estos días las manifestaciones se han diluido ...". Es increíble, pero si en Italia, Francia o los Estados Unidos alguien secuestra un helicóptero y lanza granadas contra el Parlamento seria enérgicamente condenado y, ciertamente, no encontraría ningún parlamentario que aprobase esos actos terroristas. Pero nuestro primer ministro, Gentiloni, al igual que muchos otros voceros de la Casa Blanca Pérez, considera el acto de terrorismo de Oscar Pérez ¡un simple llamamiento a la rebelión popular!

Revista Nuestra América: "Durante los últimos 90 días, Caracas fue escenario de ataques armados contra hospitales, cuarteles, oficinas del PSUV, oficinas de distrito de diversos ministerios. Ataques que fueron realizados en el mismo momento en que los manifestantes intentaban romper las líneas de barrera de la policía y penetrar en el centro de Caracas. Por su parte, los medios de comunicación han dicho que eran manifestaciones espontáneas, a pesar de que las imágenes muestran lo contrario. Entonces, ¿es verdad que “Voluntad Popular” es hoy un partido muy apreciado por los estrategas de Freedom 2, que utiliza algunos paramilitares colombianos y parte de los líderes fascistas que se escaparon de Bolivia, después del malogrado intento de secesión en Santa Cruz de la Sierra?

Achille Lollo: Ciertamente, el partido "Voluntad Popular" podría ser el vocero político y operativo de Freedom2. De hecho, la crítica arrogante de Lilian Tintori - la esposa de Leopoldo López – contra el Papa Francisco refuerza esta hipótesis, lo que, al tiempo, confirmaría que la única solución de la Casa Blanca sería apoyar las manifestaciones violentas para impedir la realización de las elecciones para la Asamblea Constituyente y luego derribar al gobierno bolivariano.

Por desgracia, las autoridades bolivarianas no han logrado encontrar la prueba legal que muestre la financiación oculta para que "Voluntad Popular" promueva el ataque armado contra el gobierno de Maduro. Pero, todo el mundo sabe que son los hombres de "Voluntad Popular" quienes contratan y pagan a los “Guarimbas” y la llamada “Línea-Roja”, es decir, los 350 jóvenes que están siempre delante de los manifestantes para atacar a la policía y intentar transformar las manifestaciones en batallas de guerrilla urbana.

Aparte de éstos, hay grupos de seguridad armados con ametralladoras UZI (de Israel) y los francotiradores con rifles. No hay que olvidar los salarios para los cien “Hombres de la Prensa Libre“, es decir, los fotógrafos, los periodistas y los operadores de vídeos que envían gratis a los periódicos y las televisiones las imágenes de los enfrentamientos.

El partido "Voluntad Popular" nació en 2009 de una escisión de "Primero Justicia". Ésta fue organizada y preparada al detalle por Leopoldo López, que en 2008 fue a Washington para realizar una serie de reuniones con los funcionarios del Departamento de Estado. Según informaciones, en estas reuniones Leopoldo López, después de haber criticado el pacifismo del líder del partido "Primero Justicia", Henrique Capriles Radonski, habría garantizado la formación de un nuevo partido capaz de someter a hierro y fuego la capital, Caracas, y luego forzar la intervención del ejército bolivariano, encendiendo la mecha de una posible guerra civil.

El nuevo partido "Voluntad Popular", después de alguna tímida prueba de fuego, entró en acción con sus cohortes de paramilitares inmediatamente después de las elecciones en que Madero derrotó a Radonski, multiplicando, durante diez días, los ataques de los llamados “Guarimbas” . Estos, en su totalidad, son formados por verdaderos criminales, muchos de ellos vinculados a los traficantes de droga colombianos; otros son extremistas fascistas bolivianos que en el pasado habían intentado la rebelión armada en el estado de Santa Cruz.

Es ésta una situación que ha agravado las consecuencias de la guerra económica que hoy está empezando a ser criticada, incluso por los comerciantes y por diversos sectores de la clase media, por causar el caos y el desorden en la economía y en el comercio. Por esta razón, el analista político, Vladimir Villegas, el 2 de julio, publicó en el diario venezolano "El Tiempo", un largo artículo en que criticaba las acciones del presidente Maduro, aunque reconoció que "... el uso indiscriminado de la violencia de los sectores oposición no fue muy bien implementado, creando una gran confusión en la población, por lo que los gerentes deben revisar lo que están haciendo y hacer una auto-crítica pública ...".

ADIATV - De acuerdo con algunas fuentes, la guerra económica debería durar solo un año, ya que con la caída del precio del barril de petróleo, el gobierno bolivariano no podría soportar los costes de la administración pública. Por esta razón, Allup y Radonski estaban seguros de que Maduro estaría de acuerdo en negociar. Pero ocurrió lo contrario y el gobierno de Maduro sigue resistiendo. ¿Puede usted explicar qué sucedió?

Luciano Vasapollo: Henry Ramos Allup, secretario general de "Acción Democrática" había garantizado a los diputados de los 34 partidos de la MUD, que en un año, el presidente Maduro habría pedido la negociación de una "salida honrosa". Una predicción que Allup presentó al presidente argentino Macri e, incluso, al Secretario de la OEA, Luis Almagro, ya que estos habían sido informados por el Departamento de Estado sobre la evolución del plan de desestabilización Freedom2, articulado por los hombres de Obama. Después, Allup y Randosky contactaron con todos los empresarios que en el pasado habían apoyado a los gobiernos de "Acción Democrática" y de "Copei", para animarlos a participar en el plan subversivo, organizando la exportación ilegal en Colombia y la respectiva re-importación, evidentemente ya cifrada en dólares.

El problema es que en este complejo mecanismo de economía ilegal, el patriotismo duró sólo unos meses. De hecho, cuando la ganancia del contrabando se hizo inmensa y cuando la falta de productos básicos provocó la inflación, nació una verdadera economía paralela donde la moneda era el dólar en lugar del bolívar. Por esta razón, el contrabando de los "barraqueros" se convirtió en una ley prácticamente irreversible del mercado, ya que muchas personas comenzaron a ganar fortunas especulando con las diferentes facetas de la crisis.

En diciembre de 2015, Maduro no se dio por vencido y anunció nuevas medidas para hacer frente a la falta de los artículos de primera necesidad. Fue por esta razón que Freddy Guevara, Daniel Ceballos, Juan Andrés Meija, José Gregorio y muchos otros líderes de "Voluntad Popular" salieron a las calles para animar las manifestaciones violentas, ya previamente programadas con el objetivo de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas.

Esta situación desarticuló cada vez más a la oposición, mientras los medios de comunicación venezolanos y extranjeros realizaban grandes manipulaciones presentando a los 350 encapuchados de ”Línea Roja” como la vanguardia armada de cientos de miles de manifestantes. En realidad, los cámaras y fotógrafos inmortalizaban sólo a los encapuchados más fotogénicos, mientras que, en las redacciones, las imágenes de las manifestaciones de los cientos de miles de chavistas eran mezcladas con entrevistas y fotografiás de los manifestantes de la oposición.

Radio Città Aperta - Algunos periodistas de izquierda han comparado la crisis de Venezuela con la preparación de las llamadas revoluciones de colores. Otros dicen que está en marcha un mecanismo de preparación de un golpe similar al de Chile y, por último, otros admiten que los Estados Unidos pretende hacer lo mismo que hicieron en Libia. ¿Cuáles son las perspectivas reales?

Achille Lollo: Antes de responder, me gustaría decir que espero, de todo corazón para los hombres de la oposición, que el gobierno de Maduro y sobre todo los militantes del PSUV sean capaces de controlar el impulso de los habitantes de los barrios chavistas de Caracas (23 de Enero, El Valle, El Guarataro y El Catia), en particular cuando otros militantes chavistas sean asesinados por los para-militares colombianos de los “Guarimbas".

De hecho, es posible que varios cientos de miles de chavistas de los barrios 23 de Enero, El Valle, El Guarataro y El Catia salgan a las calles para decir no a los asesinados, no al contrabando, no a la especulación, no al terrorismo de los Guarimbas, no al Freedom2 y, por ultimo, no a la violencia de la oposición.

No sé si éste es el objetivo secreto de los estrategas de Freedom 2 para promover una intervención militar en Venezuela por parte de los países miembros de la OEA. Lo que es seguro es que ésta es una perspectiva que, sin embargo, no anima a nadie. Ni siquiera al presidente de Argentina, Mauricio Macri que, cuando tuvo que pronunciarse sobre la eventual participación militar de Argentina en la llamada operación de paz en Venezuela respondió: "... En primer lugar, está la solución diplomática!...".

De hecho, en el pasado mes de abril, una delegación de venezolanos que se llamaban miembros de la oposición, aterrizó en Río de Janeiro, donde exigió una reunión con la dirección del Club Militar, es decir, con la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Brasil. Después de un retórico bla, bla, bla acerca de los méritos y de las capacidades del ejército brasileño como director de la fuerza expedicionaria de la ONU en Haití (Minusath), se preguntó si las fuerzas armadas brasileñas aceptarían la tarea de comandar una fuerza expedicionaria en Venezuela, formada por contingentes militares argentinos, paraguayos, peruanos y colombianos.

Un oficial de alto rango que sirvió en Haití, cuya privacidad debo mantener, así como la del reportero presente en la reunión, dijo lo siguiente: "... Mis queridos señores, cuando aterrizamos en Porte-au-Prince, el Presidente Arístides ya había sido llevado al exilio por los Marines! No había ejército, no había gobierno, y el golpe fue llevado a cabo por un grupo de ex-militares convertidos en traficantes de drogas que no tenían intención de gobernar el país. En Venezuela, por el contrario, hay un ejército que respeta la Constitución, que está muy cerca de un presidente que quiere permanecer en el cargo. Sólo cuando la relación Ejército-Constitución se viera desarticulada, seria posible hacer una intervención externa, pero, además, sólo con el mandato oficial del Consejo de Seguridad de la ONU!".

De hecho, la hipótesis de una intervención militar externa sería muy loca, porque la capital Caracas está defendida por la 3ª División de Infantería, la 43ª Brigada de Paracaidistas, (aquella que liberó a Chávez y derrotó el golpe de Carmona). Además, en Caracas hay 220.000 milicianos chavistas, bien armados y organizados. Incluso los pilotos de los 50 cazas de combate rusos Sukoi SV, de los F-16 y de los 30 helicópteros MK2, Mi-17, Mi-26 y Mi-35 son chavistas! Es decir, en la zona restringida de la capital, Caracas, se cuentan, aproximadamente, 350.000 militares chavistas! Además el CEOFAN (Comando Estratégico Operacional) de las Fuerzas Armadas funciona en Caracas!

Una situación completamente diferente a de Libia, donde Gadafi tenía un ejército personal de sólo 7.500 hombres, que fueron atacados durante tres meses con misiles y caza bombarderos. En Ucrania, la llamada rebelión colorida estalló debido al trabajo de los agentes de la CIA, que fueron capaces de explotar políticamente el factor étnico para promover el conflicto interno. De hecho, Crimea se unió inmediatamente a Rusia y en el Dombass continúa, de forma irreversible, la guerra civil. Decir que, hoy en día, incluso en Venezuela seria posible realizar una revolución colorida, sólo porque todos los días 350 fascistas, por 50 dólares, ponen en riesgo su propias vidas para formar la "Línea Roja" frente a los batallones de la policía, es realmente una especulación de ficción pseudo-politica!

Contrapunto Internacional - ¿Con la nueva Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno va a tomar posiciones más radicales con la oposición y con los empresarios vinculados a la subversión?

Luciano Vasapollo: La oposición y los empresarios vinculados a la subversión saben lo que han hecho durante los últimos tres años. De hecho, hay estudios que demuestran que si estos empresarios hubiesen continuado produciendo y distribuyendo sus productos, el pueblo venezolano no habría sufrido lo que hoy está sufriendo. La caída de los precios del petróleo se convirtió en factor determinante de la crisis sólo cuando los empresarios, vinculados a los políticos de la oposición, empezaron a sabotear la economía.

Por lo tanto, es evidente que, hoy en día, nadie tiene confianza en el llamado patriotismo de los industriales o de los banqueros. De hecho, los aspirantes a diputado de la nueva Asamblea Nacional Constituyente son personas que han sufrido los efectos de la guerra económica. Ellos saben que los barraqueros se han enriquecido con el contrabando, que las bandas de narcos pueden ser erradicadas sólo si el gobierno adopta la "Tolerancia Cero". Ellos saben que el valor del bolívar será efectivo y real sólo si el Estado tiene un control total sobre la circulación del dinero. Ellos saben, también, que la estructura burocrática, heredada de los gobiernos mafiosos de "Acción Democrática" y de "Copei" se puede reciclar solamente con el desarrollo del Poder Popular de las Comunas.

También saben que el país ha sido víctima de una demonización mediática sin precedentes, realizada por países que, como Italia, España y Estados Unidos, dicen ser los defensores de la democracia y de la convivencia pacífica. Por último, son personas que saben muy bien que el 75% de los ingresos del petróleo se canaliza para el desarrollo económico y social del país. Saben, también, que las Misiones han desarrollado Venezuela. Por lo tanto, estoy seguro de que la nueva Asamblea Nacional Constituyente modificará la actual Constitución porque el gobierno bolivariano quiere consolidar la estabilidad política y económica, afianzar las instituciones de la democracia de base y participativa, quiere desarrollar las funciones del Estado, quiere activar los nuevos sectores de la minería y de la agricultura. Quiere, finalmente, garantizar la justicia social para todos los ciudadanos. Por estas razones y teniendo en vista lo que la oposición ha hecho en el Parlamento en los últimos años, son necesarias nuevas reglas.

Revista Nuestra América - Me gustaría insistir en la comparación de la situación política y económica de Chile, antes del golpe, con la de Venezuela, porque el periodista Di Bella, de la RAI, ha comparado al presidente Maduro con Pinochet, sólo porque el Ministro de la Defensa ha expresado a Maduro el completo apoyo de las fuerzas armadas. Entonces, ¿existe peligro de una militarización?

Achille Lollo: Di Bella, es decir, la pajarita de la RAI, ha sido siempre muy confuso en la política internacional. De hecho, hay algunas similitudes entre la situación del Chile de Allende y la Venezuela de Maduro. La principal es el plan subversivo Freedom2. Después, en Chile había el terrorismo de Patria y Libertad, mientras que en Venezuela hay el de los Guarimbas. En el país de Allende hubo el bloqueo de los comerciantes y de los camioneros. En Venezuela hay el de los empresarios que esconden la producción y, además, existe el contrabando. Sin embargo, también hay muchas diferencias y la principal se refiere a la ideología del ejército chileno, que se basa en los conceptos autoritarios y fascistas de la derecha. A diferencia de Venezuela, donde el ejército fue reformado ideológicamente por Hugo Chávez para convertirse en un ejército popular que defiende al pueblo y sus derechos. En Chile, el ejército disparó y torturó a campesinos, mineros y estudiantes, mientras que en Venezuela las Fuerzas Armadas han ayudado a lograr proyectos de electrificación rural y la construcción de carreteras en el país, por no mencionar el transporte de medicamentos y material escolar hasta las aldeas remotas de la Amazonia.

Está claro que en Venezuela persiste la idea del golpe de estado, porque en América Latina todavía existe la creencia de que los militares son los salvadores del país y aquellos que evitarían lo peor. El problema es que en Venezuela la crisis fue causada por el mercado y por la oposición. No fue causada por el gobierno bolivariano. Por esta razón, "Voluntad Popular" insiste en la práctica del terrorismo y de las manifestaciones violentas.

Lo que todavía no está definido es saber si existen las condiciones políticas y geo-estratégicas necesarias para completar con éxito el golpe. Por esta razón, recuerdo que el golpe de estado que Pedro Francisco Carmona Estanga intentó el 12 de abril de 2002, fue planeado por la oposición durante meses, pero luego duró sólo 18 horas.

Por su parte, el periodista Di Bella confunde el militarismo fascista de la Junta de Pinochet con el documento que el Ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, presentó al Presidente Maduro, donde las Fuerzas Armadas reiteran el respeto a la Constitución Bolivariana, la defensa del Estado Bolivariano y del pueblo de Venezuela.

ADIATV - ¿La nueva Asamblea Nacional Constituyente dará un nuevo impulso a las estructuras democráticas de clase, radicalizando, también, las posiciones anti-imperialistas del gobierno revolucionario bolivariano?

Luciano Vasapollo: La lucha de clases es la característica más llamativa de la revolución bolivariana. Cuanto más se intensifica la lucha más reaccionarias se vuelven las posiciones de la oposición. Los periodistas de los diarios "La Repubblica", "La Stampa","Corriere della Sera" y muchos otros, han eliminado de su vocabulario esta concepción política, que consideran una dominación impuesta desde arriba.

Porque, en caso contrario, deberían decir lo que hace el gobierno revolucionario bolivariano y todo lo que se refiere a la defensa de los intereses de la clase popular y proletaria. Es decir, los diversos Omero Ciai de la "gran prensa" deberían hablar en sus artículos de las actividades de las Misiones, de las Comunas, del Poder Popular. Deberían decir que éstos son organismos populares dispuestos a luchar contra el excesivo poder de las multinacionales y contra la geo-estrategia del imperialismo. No lo hacen porque, para ellos, la fuerte opción de la lucha de clases del proletariado anti-capitalista y anti-imperialista se ha convertido en algo negativo y perjudicial que debe ser, no solamente derrotada sino, incluso, silenciada.

Estas personas olvidan que en Venezuela las multinacionales petroleras ganaban ingresos netos del 63%, sin tener que pagar impuestos o royalty. Luego, con la nacionalización del petróleo y de PDVSA, el 75% de los ingresos del petróleo se dirigió al gobierno para implementar la Misiones y muchos otros proyectos socio-económicos. Esta importante modificación financiera es precisamente el resultado de la dinámica de la lucha de clases. De hecho, Chávez hizo efectivo el decreto para nacionalizar el petróleo sólo cuando el movimiento de masas quiso que el gobierno tomase esta decisión tan importante. Por estas razones, hoy en día, el imperialismo quiere derrocar la revolución bolivariana. Puedo decir que en Venezuela y también en los demás países del ALBA, la lucha de clases proletaria es un elemento que alimenta la construcción de una sociedad socialista, incluso cometiendo algunos errores.

Contrapunto Internacional - Si el Socialismo del Siglo XXI es la culminación de la lucha de clases después de una larga transición, ¿cuáles son los riesgos que pueden impedir que esta transición no se desarrolle como se esperaba?

Achille Lollo: Los riesgos son muchos y el peligro más obvio no son sólo las Guarimbas de Caracas. Son, sobre todo, las manipulaciones de la prensa europea, las distorsiones de un primer ministro como Gentiloni, el oportunismo del PD (Partido Democrático) de Renzi, que, en Italia, cabalga con los partidos de la derecha la idea de concluir la transición en Venezuela. Para entender lo que significa para un país del Tercer Mundo abandonar un proyecto progresista y de justicia social y luego volver a vivir de acuerdo con la lógica de la ortodoxia liberal de las multinacionales es suficiente ver lo que está sucediendo hoy en Angola o en Mozambique.

Está claro que durante la transición bolivariana se cometieron errores. El primero fue concentrar gran parte de las inversiones, tal vez demasiado, y el potencial de la economía en el petróleo. Otro error fue creer que el carácter pacífico de la revolución bolivariana dinamizase en los hombres de negocios y en los diferentes sectores de la burguesía el patriotismo y un espíritu moderno de convivencia política. Errores, que sin embargo, han ayudado a entender cuáles son los límites y las razones de esta coexistencia en un proceso revolucionario, donde la lucha de clases y el anti-imperialismo son las piedras angulares de lo que Chávez llamó el Socialismo del Siglo XXI".

Radio Città Aperta - La noche del 5 de julio, once gobiernos, incluido el de Estados Unidos, hicieron comunicados que condenaban el ataque a la Asamblea Nacional, el secuestro de los diputados de la oposición por parte de un comando chavista. Al mismo tiempo, "Telesur", los delegados de la Defensoría Pública y los periodistas de "La Otra TV", "VTV" y "Resumen Latinoamericano" divulgaran otra versión. Podría decir lo que realmente sucedió el 5 de julio en la Asamblea Nacional?

Luciano Vasapollo: Los detalles de cómo y por qué el 5 de julio en el patio trasero de la Asamblea Nacional los llamados encapuchados dispararon contra los militantes chavistas que habían organizado un piquete para presentar una moción de protesta al actual presidente del Parlamento, Julio Borges, serán analizados por Achille. Sin embargo, la violencia estaba en el aire, porque el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, había reafirmado la necesidad del golpe, al mismo tiempo en que el vicepresidente, Tareck El Assami celebraba la ceremonia para el 206° aniversario de la proclamación de la Independencia de Venezuela (Firma del Acta), donde estaban presentes 380 representantes del movimiento bolivariano.

De hecho, el día siguiente, Rafael Álvarez Castillo de "Resumen Latinoamericano" quiso recordar que existen similitudes entre la aparición de los hombres armados y encapuchados de este 5 de julio con aquellos que el 2 de octubre de 2014, que asesinaron al joven diputado del PSUV, Robert Serra. El mismo que había instado una investigación de la Fiscalía General contra Julio Borges, con la acusación de alta traición.

Quisiera centrar mi respuesta en la primera parte de la pregunta, a saber, la declaración de los once gobiernos que de inmediato han creído en los Twitter enviados por Freddy Guevara ("Voluntad Popular") y por Julio Borges ("Primero Justicia") y, después, hablar de la vergonzosa manipulación que los medios venezolanos, estadounidenses y europeos, hicieron.

De hecho, en este 5 de julio había 108 periodistas en la Asamblea Nacional, de los cuales la mitad con cámaras de video, de modo que todo lo que ha pasado fue fotografiado y grabado. Pero cuando se trató de enviar sus artículos y fotos a sus oficinas editoriales utilizaron solamente las declaraciones de Freddy Guevara y de Julio Borges.

De hecho, a las 15.30h, los dos parlamentarios estaban enviando muchos Twitter diciendo que todos los diputados de la oposición habían sido secuestrados por un comando armado de los "Colectivos Chavistas", que habían ocupado el edificio de la Asamblea Nacional, bloqueando todas las salidas. Los mismos decían que cinco diputados fueron heridos, junto con tres oficiales y que el comando chavista había prohibido llevarlos al hospital.

Así fue que, sobre esta base, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una declaración que condenaba vehementemente el gobierno revolucionario bolivariano. Una declaración que inmediatamente inspiró a los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá, Paraguay, Uruguay e Inglaterra. Estos firmaron los comunicados de condena creyendo, solamente, en la lógica víctimista de Freddy Guevara y de Julio Borges. Es decir, los líderes de la oposición que quieren imponer un choque violento contra el gobierno revolucionario bolivariano.

Quiero recordar que antes de los disparos y del lanzamiento de los “caramelos explosivos” (es decir los tubos de hierro llenos de pólvora explosiva) Julio Borges había declarado públicamente en la Asamblea Nacional que las fuerzas de oposición (MUD) esperaban la intervención de las Fuerzas Armadas, prometiendo una amnistía especial para los soldados que habían apoyado al gobierno bolivariano. En realidad, ahora, la idea de aumentar los índices de violencia para crear un clima de guerra civil es una triste realidad que la oposición quiere, desesperadamente, imponer para evitar que se realicen las elecciones a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la lógica subversiva de Julio Borges y de Freddy Guevara, las Fuerzas Armadas deberían hacer un golpe de estado contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro para pacificar el país y inmediatamente legitimar un gobierno de transición encabezado por la oposición. Esta conjetura política no es una invención del PSUV o de Diosdado Cabello! Por desgracia, es el último capítulo del plan subversivo Freedom2!

Contrapunto Internacional - ¿Podría decir qué pasó con los militantes chavistas? ¿Quién comenzó a disparar y por qué se produjo una fuerte reacción popular que luego se reunió frente a la Asamblea Nacional?

Achille Lollo: "Hoy en día, se sospecha que en el grupo de los hombres encapuchados había guardias privados de los diputados, así como también los diputados de los partidos "Primero Justicia" y "Voluntad Popular". Es decir, Julio Borges, Miguel Pizarro, Freddy Guevara e incluso Richard Blanco de "Alianza Bravo Pueblo". De hecho, el militante chavista, José Ramos, llamado "El Chino" - entrevistado por Oswaldo Rivero de "La Otra TV", los reconoció mientras que estos estaban disparando contra los militantes chavistas que estaban en el patio de la Asamblea. Entonces, José Ramos fue reconocido por algún integrante de este grupo, que lo golpeó 15 veces con la culata de sus rifles. No satisfecho, uno de estos encapuchados le hizo una profunda herida de arma blanca en la mano derecha.

Los periódicos y la televisión no han dicho que después de la ceremonia para el 206º aniversario de la independencia, un centenar de militantes de la Juventud del PSUV decidió elaborar un documento contra la violencia, ya que, después del asesinato de tres jóvenes militantes chavistas más, los grupos paramilitares de la oposición quemaron en Aragua, Barquisimeto, Barinas, Socopó y San Cristóbal las oficinas del PSUV, algunas escuelas primarias, dos autobuses y cuatro camiones que transportaban los productos alimenticios para los CLAP. Por esta razón, Cristian Ramos José Palma, un militante chavista del PSUV de 19 años, organizó el piquete frente a la puerta de la Asamblea, para entregar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el documento de la juventud contra la violencia.

De repente, desde el salón Hemiciclo salió el primer grupo de hombres encapuchados que comenzaron a disparar con escopetas contra los militantes chavistas del piquete. Inmediatamente, tiraron contra ellos algunos “caramelos explosivos”. El video del periodista, Luis Hugas, de "La Iguana" filmó todos los detalles de este ataque, donde se puede ver al joven líder chavista, Chávez Cristian José Palma Ramos, que fue alcanzado y quedó con la arteria femoral destruida.

Otro militante, Jorge Navas, dijo a los reporteros de "VTV" y de otra televisión privada, que, a pesar del tiroteo, Cristian Ramos José Palma fue llevado al hospital e inmediatamente sometido a una cirugía porque estaba muriendo. ¡Con la excepción de "Telesur", ninguna televisión ha querido utilizar las imágenes del vídeo de Luis Hugas!

Después, todo fue transmitido por la red social, pero cuando el hospital confirmó que el militante chavista estaba entre la vida y la muerte, la paciencia de los 150 militantes chavistas explotó, y a pesar de los disparos fueron capaces de penetrar en la sala de la Asamblea Nacional para capturar a los encapuchados. Estos se habían escondido en los diferentes gabinetes de los parlamentarios y las oficinas de los funcionarios. Inevitablemente, con este “corre-que-te-pillo” empezó el cuerpo-a-cuerpo.

Hay que decir que, a las 17,34 de la tarde, los manifestantes que habían salido de los barrios populares rodeaban la Asamblea Nacional, donde 94 diputados, 120 funcionarios y 108 periodistas permanecían atrincherados, a pesar de que los 150 militantes chavistas ya habían abandonado la Asamblea Nacional.

Por supuesto, ahora el problema era la multitud encolerizada por el grave estado de salud de Cristian José Palma Ramos y de los otros tres militantes chavistas heridos. Así, el fiscal de la 106 Área Metropolitana de Caracas (AMC), Aramay Teran, junto con los delegados de la Defensa Pública, a las 19,50, después de haber prometido una investigación judicial exhaustiva, lograron convencer a los manifestantes para dejar que los 94 diputados de la oposición pudieran salir con seguridad la Asamblea Nacional. La decisión fue unánime solamente cuando los manifestantes se enteraron de que Cristian José Palma Ramos estaba fuera de peligro ya que la cirugía había sido implementada con éxito.

ADIATV - El día 7 de julio, las agencias informaron que el MUD había requerido al Tribunal Supremo una autorización para hacer una consulta popular para decidir la validez de las elecciones para la Asamblea Constituyente. ¿Ésta es otra maniobra de la oposición para hacer estallar las elecciones, previstas para el 30 de julio, o existen requisitos legales y constitucionales para hacer esto plebiscito?

Luciano Vasapollo: De acuerdo con la Constitución Bolivariana, para hacer un referéndum popular existen normas específicas sobre la recogida y el número de firmas necesarias para decidir la celebración. Después, se necesita de un algún tiempo para organizar en todo el país las urnas, los cajeros, el conteo electrónico. En resumen, es un proceso que tarda de cuatro a seis meses. Está claro que la oposición, después del crimen causado por los terroristas en la Asamblea Nacional, ha puesto en marcha esta propuesta para intentar confundir aún más el pueblo. En realidad no hubo ningún resultado práctico, además de las habituales cuñas en los periódicos venezolanos y en el “Clarín” de Argentina y en el español "El País".

De hecho, los artículos 347 y 348 de la Constitución Bolivariana, estipulan que en caso de necesidad, el Presidente de la República podrá solicitar al Consejo de Ministros la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Lo que el presidente Maduro ya ha hecho, en el cumplimiento de todos los términos establecidos por la ley, ya que la razón de esta Asamblea no es un capricho de Maduro o del PSUV, sino una necesidad política para gobernar el país en paz y para recuperar la prosperidad económica.

De hecho, es a partir de 2015, es decir, desde que la oposición tiene la mayoría en el Parlamento, que el gobierno puede legislar sólo por decreto, ya que cualquier proyecto de ley que el gobierno presenta es rechazado sistemáticamente por los diputados del MUD. Al mismo tiempo, los partidos de la oposición se valen de esta mayoría legislativa para hacer leyes que invalidan o anulan todas aquellas que fueron hechas antes por Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Por ejemplo, inmediatamente después de que la policía detuviese a treinta y cinco "Guarimbas" que causaron con "La Salida" la muerte de 43 personas y después de que el Tribunal hubiese condenado al líder del partido "Voluntad Popular" Leopoldo López por ser el instigador de estos ataques, la oposición propuso una amnistía para los llamados presos políticos de Venezuela.

Lo mismo pasó con los intentos de pacificación de algunos presidentes de países latinoamericanos y luego por el Papa Francisco, que siempre han fracasado porque el MUD colocaba, siempre, como una condición sine qua non la renuncia de Maduro y de sus ministros y luego la transferencia del poder para un gobierno de transición formado por los partidos que tenían la mayoría en el Parlamento. Es decir el MUD.

El último ejemplo, en el ámbito económico, se refiere a los principales empresarios, que han rechazo apoyar el nuevo programa de recuperación económica que el presidente Maduro presentó en enero de 2016, cuando el precio del petróleo había tocado los niveles más bajos.

Por otra parte, la continuación del plan subversivo Freedom2 ha obligado al presidente Maduro y los miembros del Consejo de Ministros, a decidir sobre la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, capaz de establecer nuevas reglas democráticas y protagonistas y, así, definir los nuevos objetivos para el socialismo en Venezuela.

Quiero recordar una parte del discurso que el Comandante Ernesto Che Guevara hizo en su primera intervención del 11 de diciembre de 1964, en la IX Sesión de la Asamblea General de la ONU, donde declaró: "..Cuba, señores delegados, es libre y soberana, sin cadenas que la unan a nadie, y sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules para guiar nuestra política y, por lo tanto, podemos hablar en esta Asamblea con la frente muy alta y demostrar la exactitud de la frase Territorio Libre de América, con el que fue bautizada. Nuestro ejemplo dará frutos en el Continente, que en cierta medida están ocurriendo en Guatemala, Colombia y Venezuela. […] Si el enemigo no es pequeño, tampoco nuestra fuerza es despreciable, porque los pueblos no están aislados ... Entonces, señores delegados, esta nueva disposición del continente americano se forma y se resume en el grito que, cada día, nuestros pueblos reivindican como expresión irrefutable de su decisión de luchar, paralizando la mano armada del invasor ... Este lema es...Patria o Muerte! Venceremos! "

Radio Città Aperta - ¿Cuáles serían los temas clave que esta nueva Asamblea Nacional Constituyente debe legislar?

Achille Lollo: La primera Constitución redactada en 1999, durante el gobierno de Hugo Chávez, en primer lugar, quería fortalecer el Estado para lograr la justicia social y los programas de equidad económica, en un país donde sus gobiernos siempre habían sido sirvientes caninos del imperialismo estadounidense. Un país donde su burguesía y clase media, además de ser culturalmente incapaces de dinamizar el desarrollo económico sin la dependencia y el control de las multinacionales, eran y continúan siendo profundamente racistas. Una burguesía que, al igual que la de Colombia, todavía se siente heredera de los conquistadores españoles. Una clase media que adora su color "blanco" y que desprecia a los nativos, los afroamericanos y especialmente a "los mestizos", es decir a los mestizos como Hugo Chaves y Nicolás Maduro!

La incapacidad de coexistir con los pobres y el deseo de utilizar los recursos naturales sólo para privilegiar su enriquecimiento y el de las multinacionales, prácticamente ha hecho imposible cualquier tipo de relación con el gobierno bolivariano. Por esta razón, hoy en día, los líderes de la oposición (MUD) están haciendo todo lo posible para evitar la realización de las elecciones para la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

De hecho, las nuevas reglas que van a caracterizar el trabajo de la nueva Asamblea Nacional Constituyente se pueden resumir de la siguiente manera: 1) Garantizar la paz efectiva en toda Venezuela; 2) Mejorar el nuevo sistema económico con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo; 3) Dar a las Misiones un reconocimiento constitucional; 4) Fortalecer el sistema judicial para activar la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas; 5) Escribir en la nueva Constitución la afirmación del "Poder Comunal" como elemento clave de la democracia participativa y protagonista; 6) Fortalecer la soberanía nacional en términos de política exterior de Venezuela.

En la práctica, estos seis temas serán la base del soporte teórico para una nueva transición, donde la lucha de clases del proletariado y la lucha anti-imperialista ascenderán a una etapa superior. Por esta razón el imperio contraataca con todos sus medios y sus servidores caninos.

Por otro lado, en Washington, en Miami y en Madrid son muy conscientes de que la mayoría de los trabajadores venezolanos están cansados de los chantajes hechos por los burgueses del MUD, están cansados de los planes de subversión del imperialismo, están cansados de los sabotajes hechos por la oposición legislativa. Por estas razones , son muchos los que reconocen que esta nueva Asamblea Nacional Constituyente concretará lo que Hugo Chávez había previsto: el Socialismo del Siglo XXI.