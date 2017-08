COLOMBIA : Los bancos, servicios de inteligencia y mafias garantías del negocio narco

A los líderes sociales colombianos:

“Escribo con la sangre de los asesinatos.

Mojo mi pluma en rojas humedades…

Vine a decir naranja sin turbarme,

escribir escorpión sin esconderme,

a decir y escribir revolución

con tinta roja y con mi mano grande.”

/Carlos Castro Saavedra/

Informes de diferente procedencia y seriedad señalan que en el último año en Colombia se duplicaron los cultivos de coca. Hay un avance en cuanto a que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, advierte que la aspersión aérea –léase el envenenamiento de campesinos, tierras y aguas- no es el camino y que “confía en que la erradicación y sustitución voluntaria traigan resultados positivos en los próximos años”.

Del planeta entero desaparecerían los cultivos ilícitos, el tráfico, las guerras por el narcotráfico, el consumo y la muerte; si esta actividad dejara de ser el negocio más lucrativo de la economía mundial, los bancos dejarían de lavar y legalizar el dinero narco y los servicios de inteligencia de los países imperialistas dejaran de garantizarlo.

No hay películas de James Bond creando el narconegocio inglés en las guerras del opio contra China, con ganancias de más de 400%, porque no es una ficción sino una realidad del Estado de la reina Victoria y su servicio de inteligencia. En el año 1865 se crea el banco HSBC para administrar las ganancias por el tráfico de la sustancia tóxica. Ahí está el triangulo perfecto: la droga, el servicio secreto inglés SIS, actualmente MI6, y el banco.

La terrorífica Agencia Central de Inteligencia (Americana), CIA, fue creada en 1947 y dos años después tenía vía libre para el uso ilimitado de fondos del gobierno federal, mantener en secreto sus organizaciones, funciones, agentes, salarios y procedencia de dineros para operaciones encubiertas. La CIA inició sus operaciones en Italia con el fin de impedir la victoria de comunistas y socialistas en las elecciones generales. Establece alianzas con la mafia corsa dueña del negocio de la heroína. Muy pronto, la CIA y el mafioso Lucky Luciano, se apropian del negocio de la heroína creando un gran laboratorio y más tarde una red completa de estos en países asiáticos.

LA CIA creó su propio banco (ya tenía su propia línea aérea), su lavadero particular: el Banco Nugan Hand, nombrado así por un abogado de la mafia y un ex Boina Verde, traficante de drogas desde la guerra de Vietnam. La historia de este banco está repleta de militares estadounidenses de todos los rangos, generales, almirantes, oficiales agentes de inteligencia y hasta un director de la CIA, William Colby. Antes del banco Nugan, hubo otro que se convirtió en uno de los principales bancos internacionales de los años 70: Bank of Credit and Commerce International, BCCI, con operaciones en 78 países y 400 sucursales. Contaba con activos superiores a los 2 billones de dólares. Allí alcanzaron a lavar dinero los mafiosos colombianos. Al menos dos directores de la CIA William Casey y Richard Helms, fueron también directores del banco BCCI.

Había otro banco detrás del BCCI: el Banco de Crédito Internacional con sede en Ginebra y bajo la dirección del agente del Mossad israelí Tibor Rosenbaum, amigo y socio de Meyer Lansky, lavador profesional de dinero global, financiador del Estado de Israel. La historia de las alianzas de bancos, banqueros, mafiosos, narcotraficantes y servicios de inteligencia se hace interminable. Y es que faltaría hacer el largo recuento de los paraísos fiscales y de los narco estados modernos. De cómo el neoliberalismo y la globalización han facilitado el narcotráfico y sus ganancias. El tema es profundo y serio.

Por otro lado, pareciera contradictorio que al mismo tiempo existan costosísimos programas de interdicción, de fumigación, de “persecución” de estructuras narcas, pero sobre todo una guerra eterna, inagotable, inmisericorde, sin límites contra los campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana. Solo tienen explicación si se advierte que se desarrollan con el fin de subir los precios de la droga, de mejorar las ya incalculables ganancias.

En Colombia, Alfonso López Michelsen presidente liberal (1974-1978), abrió la “ventanilla siniestra” del Banco de la República, por donde empezó el lavado de dinero del narcotráfico. Otro presidente, Álvaro Uribe Vélez también liberal (2002-2010), le dio al narcotráfico y a su aliado incondicional el paramilitarismo funciones de Estado. Las funciones de Estado tenían que ver obviamente con la reactivación de la eternamente precaria economía colombiana pero sobre todo con los planes contrainsurgentes, contrarrevolucionarios, que terminaron siendo planes de exterminio contra la población sin distinciones de ninguna índole.

El proceso iniciado con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC, abre oportunidades inéditas en Colombia para acabar con todas las guerras impuestas, en particular la guerra contra el narcotráfico que se convierte en la guerra contra su eslabón más débil: el campesinado. Los campesinos del país quieren sembrar café, caña dulce, yuca, plátano, arroz, frutas y verduras; queremos volver a sembrar algodón y producir la ropa más bonita del mundo. Necesitamos vías carreteables, ferrocarriles y… paz, mucha paz.

Nota:

Si el matón del barrio tiene que salir a defender a la Criminal Oposición Venezolana es por que les fue muy mal en su encuesta. ¿Mucho miedo a la democracia popular? La Venezuela de Maduro no está sola, los pueblos del mundo, que no son dueños de los mass media la acompañamos. ¡Fuerza pueblo venezolano, venceremos!