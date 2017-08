PRESIDENTE NICOLÁS MADURO : “La Asamblea Constituyente es el soporte de la recuperación socioeconómica de la nación”

JVR: Tú indudablemente has tenido éxito en la gestión, por ejemplo has logrado victorias importantes frente a la conspiración, la conjura internacional, la manipulación mediática, has tenido éxito y logros indiscutibles, has tenido también derrotas, probablemente.

Pero hay un dato muy importante que siempre me ha llamado la atención y es la subestimación que existe hacia ti. El mundo político de la politiquería te subestimó desde el primer momento por tu condición humilde de trabajador, etc, etc, y siempre ha estado presente esa actitud que se ha revertido contra ellos precisamente, contra tus ad versarios. Ahora, el hombre, la persona Nicolás Maduro ¿Cómo reacciona frente a la subestimación?

NM: Pienso, sobre todo en los últimos tiempos, pienso mucho para tratar de colocarme en el puesto de los que me subestiman o de los que nos subestiman, porque es la subestimación a un pueblo, es un desprecio al pueblo humilde, porque piensan, esa mentalidad piensa que el pueblo humilde no puede, no sabe, no quiere. Y trasladaron su desprecio por el Comandante Chávez luego a una subestimación extremista, ha llegado al extremo la subestimación.

Yo trato de colocarme en los pantalones, en los zapatos y en la mente de ellos. Primero de la oposición venezolana, no tanto del imperialismo, sobre todo de quienes gobiernan hoy el norte, que no sólo me subestiman a mí, subestiman al mundo entero, por su racismo, que ha surgido con mucha fuerza ahora a partir de los hechos de Charlottesville ¿no?, que es otro tema.

Yo me trato de poner, por ejemplo, en los jefes políticos de la oposición, Julio Borges. Julio Borges es un jefe político, sin lugar a dudas, más allá de lo que podamos nosotros pensar, pueda pensar yo; Henry Ramos Allup, ellos dos son los dos jefes, los dos precandidatos presidenciales el próximo año, me trato de colocar en la mente de ellos, y de los que los rodean, un conjunto de dirigentes políticos de partidos; ellos saben muy bien qué ha sucedido en Venezuela en estos años, ellos saben que durante cuatro años y mayo, abril, mayo, junio, cuatro meses ellos han intentado derrocarme por todas las vías, y saben que aunque han utilizado todas las armas que jamás utilizaron contra el comandante Chávez, con toda la intensidad, no han podido hacerlo.