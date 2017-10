ARGENTINA : “Acá hablamos de desaparición forzada”

Sebastian Premici, Página 12, 19 de octubre 2017

“Acá hablamos de desaparición forzada”

Sergio Maldonado y su mujer, Andrea Antico, estuvieron el martes durante siete horas junto al cuerpo que flotaba en el río porque no confían en nadie. Señalaron que el sitio en que fue encontrado el cadáver ya había sido rastrillado.



Mario Coriolano, el perito Alejandro Incháurregui, Andrea Antico, Sergio Maldonado y la abogada Verónica Heredia.

Desde Esquel

“No vamos a confiar en nadie por eso estuvimos esa cantidad de horas (siete) al lado del cuerpo para que nadie hiciera nada, para que nadie lo tocara. Fue durísimo para nosotros pero creemos que fue lo mejor”. Estas palabras, que corresponden a Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, son la contracara o la respuesta de una familia que durante 79 días fue victimizada. “Estuvimos desde las 13 hasta las 20 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie, porque desde el primer momento nos atacaron, desde el primer día fueron todas mentiras, un hostigamiento permanente. Eso generó que no confiemos en nadie”, sostuvo Andrea durante una conferencia de presan convocada ayer a las 20 horas en una pequeña aula de la Universidad de La Patagonia, en la ciudad de Esquel. Por su parte, Sergio Maldonado no reconoció la identidad del cuerpo hallado el martes y sostuvo que esperarán los resultados de la autopsia que será realizada en la morgue judicial de la nación. Tanto Verónica Heredia, abogada de la familia como el perito de parte Alejandro Inchaurreguí marcaron lo “ilógico” de que el cuerpo haya sido encontrado río arriba.

La abogada Verónica Heredia sostuvo que el lugar donde fue hallado el cuerpo fue “totalmente ilógico, absurdo y ridículo”. Esta definición no fue azarosa o improvisada. La zona donde fue encontrado el cuerpo, a 300 metros del punto de ingreso a la Lof en Resistencia Cushamen, dijo, ya había sido rastrillada en tres oportunidades: el 5 de agosto, el 8 y 18 de septiembre. En este último allanamiento participaron más de 300 efectivos, buzos, dos helicópteros, drones, perros, la caballería,etc. Las fuerzas federales que estuvieron aquel día, bajo las órdenes del ex juez de la causa Guido Otranto y de Gonzalo Cané, secretario coordinador con los Poderes Judiciales, rastrillaron las más de 1000 hectáreas del territorio recuperado a Benetton.

–¿Para usted el cuerpo fue plantado? –le preguntaron a Sergio Maldonado durante la conferencia de prensa.

–Yo no puedo asegurarlo, pero yo creo que sí, intuitivamente yo creo que sí fue plantado.

PáginaI12 le consultó al perito Alejandro Incháurregui si en la zona donde fue hallado el cuerpo se pudo detectar alguna anomalía en la flora o en las rocas para justificar la definición de “ilógico” utilizada por Heredia. La respuesta del perito fue contundente: “La anomalía es el lugar donde fue encontrado”.

El primero de agosto, el día de la represión que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Gendarmería había realizado dos cortes de ruta para impedir el paso de cualquier auto o incluso de la prensa. Uno de los cortes fue en la Comisaría de Leleque, a 8 kilómetros de la Pu Lof en Resistencia hacia el lado de Esquel, justo en frente de la entrada a la mega estancia de Benetton. El otro corte fue en el cruce hacia El Maitén, a dos kilómetros aproximadamente del ingreso a la Lof, hacia el lado de El Bolsón, es decir río arriba.

Ese día y los posteriores, todas las miradas estuvieron puestas en lo sucedido en Leleque: allí fue visto en dos oportunidades Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Sin embargo, sobre el corte realizado en el cruce a El Maitén funcionó durante todo el operativo del primero de agosto una virtual base de la gendarmería. Según un documento elaborado por el área de inteligencia de esa fuerza al que accedió PáginaI12, desde ese cruce salieron la mayoría de los vehículos que formaron parte del operativo: la Unimog, dos Ford Ranger y una Amarok, que fueron hasta la lof y regresaron a ese punto en varias oportunidades. Es decir, la Gendarmería no sólo tuvo control del territorio hacia el lado de Esquel (Comisaría de Leleque) sino también río arriba.

“Estas son las preguntas que nos hacemos. No es una explicación racional, en vez de haber bajado el rio, subió. Los relatos en el expediente, todos hablan de que lo sucedido fue río abajo. Incluso los perros que ingresaron en los distintos rastrillajes hicieron el recorrido río abajo”, agregó Heredia.

“Ayer fue muy duro estar 7 horas al lado de un cuerpo, tuvimos que convivir con eso sin saber en qué condiciones estaba. Con todo el dolor de los 79 días, no queremos ahora sumarle la carga de tener que decir si es o no es Santiago. Debemos ser cuidadosos. Hasta que no esté cien por ciento seguro no lo voy a confirmar, más allá de que tenga (el cuerpo) algunas efectos personales”, sostuvo Sergio. También informaron que junto con el cuerpo se encontró el DNI de Santiago.

Tanto Sergio Maldonado como Andrea Antico mostraron la entereza de siempre, a pesar del difícil momento. Desde el inicio de la conferencia le solicitaron a los medios de comunicación prudencia y respeto, tanto con la información puesta en circulación como con las preguntas a realizar durante la conferencia. Por su parte, Antico le dedicó un pasaje de la conferencia a Elisa Carrió, candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, quien comparó a Santiago con Walt Disney: “Con respecto a la diputada Carrió o lo que sea que sea Carrió, las declaraciones que tuvo desde que empezó a hablar de Santiago fueron muy hirientes. Una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo, es una falta de respeto. Sabemos que mucha gente no acompaña los dichos de Carrió pero otra sí. Entonces pedimos respeto. Pueden no estar de acuerdo con nuestra lucha o con Santiago pero otra cosa es faltar el respeto.”

La decisión de la familia fue que se traslade el cuerpo encontrado el martes pasado a la morgue judicial de la nación ya que la morgue de Esquel carece de ciertos equipos de imágenes. Ayer, las distintas partes estuvieron presentando sus peritos. En ese punto de la conferencia, Heredia mencionó, tal como lo había hecho la fiscal Silvina Avila a través de un comunicado publicado por la tarde, que Emmanuel Echazú sería parte de la autopsia por estar “imputado”.

Si bien la imputación no es formal, el pasado 13 de octubre Echazú, que es el gendarme que disparó hacia la Lof antes del ingreso al territorio (ver aparte) y es quien sale del río con su rostro lastimado y con una escopeta antitumulto en la mano, se presentó de manera espontánea en el expediente de Desaparición Forzada antes de que pudiera concretarse el pedido de pericias sobre las heridas que había sufrido aquel primero de agosto.

“Acá seguimos hablando de una desaparición forzada, se ocultó información. En una desaparición forzada hay que articular de manera inmediata el accionar de la comunidad con los avances y acciones dentro del expediente. Esta conjunción entre el reclamo civil y el de las partes son vitales para romper el esquema de impunidad que propone el Estado”, sostuvo Heredia.

Una de las informaciones que fueron ocultadas por la Gendarmería y el Gobierno fue la fotografía de Santiago Maldonado, dentro de la la Lof, tomada a las 11.32 del primero de agosto, publicada este martes por PáginaI12. Ese material no sólo estaba dentro de un disco rígido sino que formó parte del material gráfico y fílmico realizado por la propia fuerza. Es decir, todas las teorías instalas por el Gobierno de que Santiago no había estado en el lugar, como la teoría del “puestero de Epuyen”, debían haber caído en saco roto desde el primero momento, ya que el Gobierno contaba con la imagen de Santiago, dentro de la Lof, antes del inicio de la cacería.