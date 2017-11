Nuevos documentos desclasificados: ¿Revelaciones sobre JFK o sobre Cuba?

Mesa Redonda, 1eri de noviembre 2017

http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2017/11/01/nuevos-document...

En 1992 George Herbert Walker Bush firmó una ley que autorizabala publicación de todo el material secreto sobre el asesinato del expresidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy (JFK). El pasado 26 de octubre se cumplieron 25 años de aquella decisión producto de la fuerte presión de la opinión pública norteamericana. El actual mandatario estadounidense Donald J. Trump refirió días antes en su Twitter: “Sujeto a la recepción de más información, permitiré, como presidente, que se abran los archivos de JFK bloqueados y clasificados durante mucho tiempo”.

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron el jueves 26 de octubre más de 2 mil 800 de los 3 mil 100 expedientes que quedaban clasificados en secreto sobre el asesinato de JFK, los cuales incluyen documentos de la Agencia Central de Inteligencia que hacen varias referencias a Cuba y a la alta dirección del país. Sobre esos documentos y las revelaciones que contienen estuvo dedicado el espacio televisivo Mesa Redonda de este martes 31 de octubre.

Según la versión oficial la culpabilidad recae sobre el ex marine Lee Harvey Oswald, detenido minutos después y asesinado dos días más tarde cuando sería enviado a prisión. Han pasado más de cinco décadas del magnicidio y no dejan de salir a luz teorías conspiratorias. La comisión Warren encargada entonces de las investigaciones concluyó que Oswald fue el único culpable.

El licenciado Reinaldo Taladrid Herrero, periodista de la Mesa Redonda, recordó que la película JFK de Oliver Stone protagonizada por Kevin Costner provocó uno de los mayores impactos sociales que una producción cinematográfica ha provocado en los Estados Unidos y fue la que provocó la aparición de la ley firmada por George W. Bush padre.

Señaló que aún hay que esperar seis meses para que la comunidad de inteligencia y demás instituciones revisen y analicen los 800 documentos que permanecen sin desclasificar y determinen si pueden ser publicados en su totalidad o con censuras. En el actual contexto informativo hay quien dice que Trump no tenía alternativa, otros refieren que esta publicación distrae la atención de los frentes que tiene abiertos en todos los terrenos en Estados Unidos, otros dicen que con ellos pudiera desacreditar una de las más famosas administraciones demócratas.

El moderador de la sección La Esquina del espacio televisivo Mesa Redonda considera que más del 90 % de los documentos tratan sobre Cuba, lo que se hacía contra Cuba, las operaciones contra Cuba, lo que se decía de Cuba, etc. La mayoría de los documentos desclasificados son hechos en los años noventa.

Explicó que estos documentos se guardan por Subject o nombres de personas o cosas, así que toda información que se tenga de una persona se archivan en los documentos de esapersonaen específico, aunque no tenga que ver con el asesinato de JFK. A la vez que una persona es investigada, cada vez que el FBI o la CIA la investiguen entonces la información recopilada irá al archivo de esa persona. Por eso los archivos no tienen que ver específicamente sobre Kennedy sino sobre las personas alrededor de Kennedy.

Definió que este es un excelente muestrario de todo lo que se hacía contra la Revolución Cubana desde Estados Unidos o terceros países, tanto por la contrarrevolución, como por agentes directos o indirectos de la CIA. En los archivos del FBI no hay un solo grupos, partidos u organización de la contrarrevolución cubana que no tuviera agentes que le informaran a la CIA y al FBI sobre cada una de sus acciones.

Subrayó que del asesinato de Kennedy no ha salido nada importante, y que no va a salir quién mató a Kennedy. De los documentos desclasificados ejemplificó que algunos aparecen en blanco y tienen algunas notas manuscritas que refieren que el documento fue revisado y censurado. Muchos tienen varias páginas, pero solo aparecen a la luz pocos párrafos. Oficialmente muchos documentos están desclasificados, pero a muchos les falta el 75 5 del cuerpo del texto. Hay transcripciones enteras, de grabaciones de laboratorio, esos sí están más completos.

Presentó un documento creado el 7 de diciembre de 1976 por la estación de la CIA en Caracas, Venezuela. Lo desclasifica el FBI. Fue revisado en el año 1996y se le quitaron cosas. El documento refiere que una fuente venezolana con acceso a funcionarios del gobierno venezolano informó que alguien que habló directamente con Orlando Bosch (-que estaba preso en Caracas junto a Posada Carriles, Hernán Ricardo y Freddy Lugo), relató que Bosch comentó que él estaba muy molesto con lo del avión de Cubana, que el plan no era ese, que el plan era que el avión de Cubana explotara en la pista del aeropuerto de Trinidad, no en el aire, y que haya explotado en el aire ha sido contraproducente, que nadie debía haber muerto y que el hecho ocurrió por la estupidez de Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Continúa diciendo que él había honrado el acuerdo que él tenía con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en ese momento, de no hacer nada contra Cuba desde dentro de Venezuela si Carlos Andrés lo dejaba entrar y salir sin problemas en ese país. El agente de la CIA informó que eso probaba que Bosch planificó el atentado fuera de Venezuela.

Continúa diciendo Bosch que Orlando García, cubano asesor de seguridad e inteligencia del presidente Carlos Andrés Pérez, lo llamó para decirle que Carlos Andrés había ordenado que lo arrestara pero que le iba a dar una hora y media para irse del país. Bosch comentó que no se tomó en serio la advertencia de Orlando García.

Otra fuente confiable informó que Orlando García planeaba escoltar hasta la frontera con Colombia para expulsarlo de Venezuela. Bosch añadió que él no tenía nada que ver con el asesinato de Letelier, y el atentado a Pascal Allende en Costa Rica, aunque no logró convencer a Carlos Andrés de esto último. Finalmente aseguró que esperaba que las autoridades de Venezuela lo liberaran y le dejaran concluir su sentencia en Estados Unidos pues no tienen pruebas contra él y que está cansado y quiere retirarse en paz. La fuente de la CIA expresa que lo dicho por Bosch implica que si no lo organizó él tenía conocimiento total de todo el plan.

Lo más impactante del informe es que un funcionario del gobierno de Venezuela, otra fuente confiable de la CIA, con acceso a los documentos oficiales informó a la CIA lo siguiente: a principios de noviembre Hernán Ricardo admitió en privado que él estaba directamente involucrado con lo del avión de Cubana, que él llevó el explosivo C-4 en sus bolsillos y que Freddy Lugo llevó la pluma temporizador dentro de su cámara. La bomba fue puesta en uno de los baños del avión.Hasta este momento no se había leído algo así.

Hernán Ricardo también admitió que estuvo involucrado en el plan de poner bombas contra el avión cubano en Panamá, que no llegó a explotar en el verano de 1976. Que estuvo involucrado con el mismo plan contra otro avión cubano en Jamaica, que tampoco llegó a explotar y fue parte del equipo que puso la bomba en el consulado cubano en Guyana que sí explotó.

Agregó finalmente que la comunidad de exiliados cubanos en Venezuela tenía en ese momento cerca de 40 libras de explosivos C-4. El funcionario informante venezolano dijo que las investigaciones de las autoridades venezolanas confirmaban esa información y estaban tratando de localizar esos explosivos.

La Operación Mangosta

Por su parte el doctor Jacinto Valdés-Dapena, investigador y profesor titular del Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado, refirió que la Operación Mangosta merece un estudio serio de nuestros tiempos. La valora como el más vasto programa subversivo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en los años sesenta contra una nación extranjera. Todavía hay informaciones que están por conocerse que están en las llamadas joyas de la CIA a las cuales no se debe, ni se puede tener acceso.

Comentó que Operación Mangosta fue el resultado de un estudio realizado por el general Maxwell Taylor en los días posteriores de la derrota de Playa Girón. El Comandante Ernesto Che Guevara expuso meses después que era posible una convivencia entre Cuba y los Estados Unidos si hubiera un respeto a la soberanía nacional, a la independencia de Cuba. ese mensaje fue trasladado por Goodwing en un encuentro informal a John F. Kennedy.

Kennedy consideró en aquel momento la necesidad de crear un Grupo Especial Aumentado, cual debería estar dirigido por una fuerza especial que estaría comandada por el general Edward Landsdale, que sería el director de operaciones de la Operación Mangosta, pues procedía de la fuerza aérea norteamericana y había estado en la península de Indochina.

Explicó que la Operación Mangosta se integró de una manera tan secreta que incluso hubo miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Kennedy que no conocieron el contenido de las direcciones principales y objetivos de esa operación. Landsdale era controlado por Robert Kennedy, en su función de delegado especial del presidente de los Estados Unidos. Para muchos terminó siendo un Girón en secreto, un descalabro total, pero sus contenidos merecen repasarse y revisarse.

Expuso que Mangosta consistía en la creación de condiciones para una insurrección armada contrarrevolucionaria, promover una guerra civil en Cuba y con esas condiciones podría entonces suceder una intervención extranjera, militar y directa con o sin el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Para el cumplimiento de la Operación Mangosta se organizaron 32 tareas que se debían organizar entre noviembre de 1961 y octubre de 1962, de ellas 13 eran de carácter político, seis militares, cinco de inteligencia, cinco de guerra sicológica, otras cuatro entras las cuales destaca la Operación Peter Pan.

Robert Kennedy dijo en una ocasión: Cuba es la máxima prioridad para los Estados Unidos, no escatimar recursos humanos y materiales, el presidente está consciente de la elevada prioridad que tiene la política de Estados Unidos hacia Cuba. No escatimar nada para derrocar al gobierno cubano.

Según el investigador relacionados con Mangosta se encontraron en el plano económico más de 500 sabotajes, había 55 redes de inteligencia de la CIA operando en nuestro territorio, los estudios revelaron que la cifra de alzados y bandidos llegó a ser de unos mil fundamentalmente en la provincia de Las Villas y Matanzas. En 1961-1962 hubo tres intentos de alzamiento del bloque de organizaciones contrarrevolucionarias. En un año hubo de 17-19 planes de atentados.