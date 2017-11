Programa de moral estadounidense en expansión por el mundo 2.0​

Agustín Velloso, Martes.21 de noviembre de 2017

http://www.grupotortuga.com/Programa-de-moral-estadounidense



La peculiar moral de una buena parte de la sociedad estadounidense, capaz de impulsar al Congreso de los Estados Unidos a realizar un juicio político a un presidente por un encuentro sexual con una ayudante, el caso de Clinton en 1998, que duró 21 días para concluir exonerándolo de las acusaciones de perjurio y obstrucción a la justicia, no es capaz de mover igualmente a los congresistas y parece que tampoco a nadie más a realizar otro juicio a los autores de crímenes de guerra en Afganistán e Iraq.

Lo peor de esto es que el resto del mundo acepta -y muchos probablemente comparten- esta incoherencia hasta el punto de que el Comité Noruego del Nobel concedió veinte años después el Premio Nobel de la Paz a otro presidente, Obama, "por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre las gentes".

La perversión es tan grande que mientras Clinton tuvo que humillarse ante su mujer y el mundo entero: "quiero decir una cosa al pueblo americano. Quiero que me escuchen. Voy a decir esto de nuevo: Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Yo nunca le dije a nadie que mintiera, ni una sola vez; nunca. Estas alegaciones son falsas. Y yo necesito regresar a trabajar para el pueblo americano. Gracias", el Comité pudo conceder el premio sin aportar ni una sola prueba de esos extraordinarios esfuerzos, le bastó con publicar una nota de menos de 20 líneas que presenta tres argumentos estúpidos: 1: muy raramente una persona ha concentrado la atención del mundo; 2: ha dado a la gente esperanza en un futuro mejor; 3: gracias a él Estados Unidos ahora tiene un papel más constructivo.

Incluso el premiado pasó algo de vergüenza el día en el que pronunció su discurso de aceptación, aunque ni remotamente como la que pasó Clinton: "sería desconsiderado si no reconociese la controversia que su generosa decisión ha generado. En parte, esto es porque estoy en el comienzo, no en el final, de mis actuaciones en el teatro mundial".

Bastaría con que Obama cambiase su aparente humildad con la aparente contrición de Clinton para hacerse una idea de ¡cómo está el mundo Facundo! en realidad.

"Sería desconsiderado si no reconociese también al resto de becarias, secretarias, funcionarias y otras lagartas. En parte, esto es porque estoy en el final, no en el principio, de mis actuaciones en la Casa Blanca."

"quiero decir una cosa al mundo y al Comité Noruego. Quiero que me escuchen. Voy a decir esto de nuevo: Yo no he dejado de bombardear a musulmanes, moros y negros por todos lados. Yo no tuve piedad con niños, mujeres y refugiados. Yo nunca le dije a nadie que no iba a ser el presidente que ha multiplicado la guerra por gran parte del mundo, ni una sola vez; nunca. Estas alegaciones de pacifismo son falsas. Y yo necesito regresar a trabajar para acabar con el resto del mundo. Gracias."

Casi otros diez años después, la historia se repite no como habitualmente, sino más embarullada todavía, a la vez como farsa y como tragedia:

Hace dos días un diario publica que "La Armada de Estados Unidos se vio hoy obligada a disculparse por la acción de uno de sus pilotos, que utilizó el aire blanco condensado generado por la propulsión de los motores de su aeronave para dibujar un descomunal pene."

A principios de este mismo año otro publica con el título de "Decapitaciones, mutilaciones y un retorcido sentimiento de popularidad, que miembros del Comando 6º de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos ’cometieron crímenes de guerra en Iraq y Afganistán’ y ’lucharon sobre los derechos de autor del libro sobre la misión de Bin Laden antes incluso de matarlo’."

No se conoce un anuncio por parte del Comité Noruego, ni del Congreso, ni de otra institución sobre esta chocante situación.

