Cinco datos sobre el caso de las detenciones en Citgo

Telesur, 21 de noviembre 2017

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes sobre la detención de seis altos gerentes de Citgo, principal filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por irregularidades en las contrataciones.



¿Quién solicitó la investigación?



La investigación fue solicitada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos hechos irregulares que ocurrían en una de las principales empresas de la rama petrolera de ese país, Citgo Petroleum Corporation.



¿Qué resultados arrojó la investigación?



Producto de una investigación profunda llevada a cabo por el Fiscalía General, a cargo de Tarek William Saab, logró determinarse que los señalados “fungieron como espías a los intereses norteamericanos a cambio de unos dólares”, explicó el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez.



¿Qué irregularidades se cometieron?



Los responsables contrataron empresas norteamericanas como Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC, a quienes usaban para negociar supuestos préstamos que no sólo comprometían el capital de Pdvsa, sino que eran desfavorables al Estado.



También implicaba recibir fondos que dejaban a Citgo como garantía. Asimismo, no cumplieron con los extremos legales y no informaron sobre estos procedimientos tal y como lo establece el Ejecutivo.



¿Quiénes son los implicados?



La investigación determinó que José Ángel Pereira Ruimwyk, presidente de Citgo, favoreció la contratación de las mencionadas empresas, de quienes recibía una comisión en dólares que era depositada en Suiza.



Además, entregaba información clasificada, importante y confidencial de Citgo a empresas norteamericanas manejadoras de deuda y de riesgos.



Otros detenidos: Tomeu Vadell, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la Refinería Corpus Christi; Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización, Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones Estratégicas con Accionistas y Gobierno; José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos



¿Y el contrato?



Los detenidos tienen relación con un contrato de refinanciamiento de deuda por una suma de hasta 4.000 millones de dólares con las dos compañías de fondos de capital de riesgo (equity funds).