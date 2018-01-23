Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza de manera rotunda las sanciones impuestas por la Unión Europea
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA RECHAZA DE MANERA ROTUNDA LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA UNIÓN EUROPEA A FUNCIONARIOS DE NUESTRO PAÍS, LO CUAL CONSTITUYE OTRO DEPLORABLE ACTO DE INJERENCISMO QUE ESA INSTANCIA INTERNACIONAL TRISTEMENTE LLEVA A CABO, SIGUIENDO DE MANERA SUMISA INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
ES VERGONZOSO Y CONTRADICTORIO QUE SE ESGRIMA COMO INTENCIÓN DE ESTAS ARBITRARIAS Y UNILATERALES ACCIONES, EL QUERER “INCENTIVAR” LA NEGOCIACIÓN EN EL DIÁLOGO PROMOVIDO POR EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y COMANDANTE EN JEFE DE LA FANB, CON FACTORES DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA; ES DECIR, QUE SE APELA A LA COERCIÓN, LA INTIMIDACIÓN Y EL CHANTAJE CONTRA UNA DE LAS PARTES, OMITIENDO EL DEBIDO PROCESO Y VIOLANDO COMO YA ES COSTUMBRE, NORMAS ELEMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE ELLOS MISMOS PRETENDEN DEFENDER.
CON EL ARGUMENTO QUE SE TRATA DE SANCIONES INDIVIDUALES, LO QUE REALMENTE PERSIGUEN ES AFECTAR LA PAZ, LA TRANQUILIDAD Y EL BUEN VIVIR DE LA CIUDADANÍA, PARA CONSECUENTEMENTE GENERAR INESTABILIDAD SOCIAL E INGOBERNABILIDAD.
PERO LA CONCIENCIA COLECTIVA DEL PUEBLO VENEZOLANO, FORTALECIDA EN SU NACIONALISMO AL ABRIGO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, LE PERMITE COMPRENDER CABALMENTE LOS VERDADEROS Y MACABROS OBJETIVOS QUE SUBYACEN EN LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS. POR ELLO, TENEMOS LA ABSOLUTA CERTEZA QUE NO HOLLARÁN LA DIGNIDAD DE ESE PUEBLO; MUY AL CONTRARIO, CON CADA AMENAZA, CON CADA SANCIÓN, CON CADA OFENSA, NOS FORTALECEMOS AUN MÁS EN LO MORAL PARA ENFRENTAR DECIDIDAMENTE AL IMPERIO NORTEAMERICANO Y SUS ALIADOS.
DESDE LA INSTITUCIÓN CASTRENSE REITERAMOS EL INCONDICIONAL E IRRESTRICTO APOYO A LOS ESFUERZOS DEL EJECUTIVO NACIONAL PARA AVANZAR EN EL DIÁLOGO, SIN IMPOSICIONES DE NINGUNA NATURALEZA POR PARTE DE POTENCIAS EXTRANJERAS, RESPETANDO AL MISMO TIEMPO LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO LEGALMENTE CONSTITUIDAS, NUESTRO LEGÍTIMO E IRRENUNCIABLE DERECHO A SOLUCIONAR DE MANERA PACÍFICA LOS ASUNTOS INTERNOS Y MUY ESPECIALMENTE LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE LA NACIÓN.
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE