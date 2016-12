ROSARIO : "Aquí estamos, para expresar nuestra condena por ese ataque terrorista. Hemos hecho llegar el Mensaje de Condena de nuestro Gobierno"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



19 de Diciembre del 2016



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 19 de Diciembre.



El Mundo sacudido a través de los Medios de Comunicación por la terrible noticia del ataque terrorista sufrido por la Federación Rusa, ya que el Hermano Andrei Karlov, Embajador ante Turquía, fue asesinado... Y ahí, filmado a través de los Medios Globales, pudimos ver al terrorista; pudimos ver al Embajador que estaba haciendo un Mensaje en el Pódium de cómo fue asesinado.



Y aquí estamos, para expresar nuestra condena por ese ataque terrorista. Hemos hecho llegar el Mensaje de Condena de nuestro Gobierno, de nuestro Presidente, de nuestro Pueblo, al Hermano Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Y bueno, de verdad que sobrecoge ver el nivel de ferocidad con que se están desarrollando estos ataques terroristas criminales en el Mundo entero.



Dice así nuestro Mensaje :

“Hermano

Vladimir Putin

Presidente de la Federación Rusa

Sus Manos

Con profundo dolor hemos sido testigos del criminal ataque terrorista en el que fue asesinado el Compañero Andrei Karlov, Embajador de la Federación Rusa en Turquía.



Una vez más condenamos enfáticamente esta conducta destructiva, irracional, que ciega Vidas, promoviendo el terror y alterando completamente el Derecho a la Seguridad y la Convivencia.



Nuestra Solidaridad, Fraternal, mía, de Rosario, de nuestro Pueblo y Gobierno, para Usted, para su Gobierno, para la Familia del Compañero Andrei Karlov, y tenga Usted certeza de que Nicaragua seguirá contribuyendo con la Federación Rusa en los Organismos Internacionales y a través de nuestras Relaciones Bilaterales, para el Diálogo, la Paz, y la Seguridad en el Mundo”.



Esta és la Carta que está haciendo llegar nuestro Presidente Daniel al Presidente Vladimir Putin, pero como les decía, hemos sido testigos, esto lo estoy agregando yo en este momento, porque lo vimos en la televisión, y és terrible !

Hemos conversado con el querido Compañero Embajador Andrei, aquí en Managua, era una persona conocida suya, un Compañero de Trabajo; había sido Director en Cancillería de la Federación Rusa, de la Sección Consular... Y estaba consternado ! Nuestro Abrazo Fraternal al querido Embajador de la Federación Rusa en nuestro País, Compañero Andrei Budaev.



Aquí tenemos también las Informaciones de este mediodía : Tenemos Graduación de Cadetes de la Policía Nacional, Licenciatura en Ciencias Policiales, dedicada a Blanca Aráuz Pineda, hoy a las 5 de la tarde, Centro de Convenciones Olof Palme; 27 Graduandos : 8 Mujeres, 19 Varones; 30% de Mujeres. Tenemos que procurar ir alcanzando la Equidad en la Policía.



Los Primeros Expedientes son : José de Jesús Padilla Alonso, con 91%; Axel Josué Martínez Fuentes, 90%, y Janeth del Carmen Fonseca, con 87.23%. Y los Graduandos son 13 de Managua, y después están distribuidos así : Matagalpa, 5; y del resto del País, 1 y 2.



Luego tenemos la lamentable noticia de la pérdida de un Hermano en San Carlos, Río San Juan; el Compañero Egdiel Solano Padilla, Conductor de la Panga de INATEC. Ellos estaban trasladando juguetes, regresaban a San Carlos de la Comunidad La Ñoca, donde habían dejado los juguetes para ser distribuidos el día de hoy. Está desaparecido el Hermano Egdiel, Conductor de la Panga.



El accidente fue anoche y se comunicaron con nosotr@s. El Compañero Johnny Gutiérrez nos informó de la tragedia, estuvimos pendientes, y todavía no ha aparecido el cuerpo del Compañero. Él és casado con María Teresa Medina Gutiérrez, y Padre de tres hijas : Rosmery Hurtado Medina; las gemelitas Jeymi Jasari y Geyni Josary Solano Medina. Su mamá Ramona Padilla, vive en Nueva Guinea, en la Comunidad Serrano.



Seguimos en la búsqueda del Compañero Egdiel, y bueno, así és este trabajo : Por un lado, la satisfacción, la alegría de l@s Niñ@s, y por otro lado, esta tragedia.



También hubo un accidente mientras llevaban juguetes en la Zona de El Sauce, entre las Comunidades, pero, gracias a Dios, sin pérdida de Vidas.



Luego otra noticia, Compañer@s... Hoy, 557 personas que estaban en el Sistema Penitenciario de Tipitapa recibieron de parte de nuestro Presidente el Beneficio Legal de Salida, después de haber cumplido una buena parte de su condena. La salida de estas personas és conforme el Artículo 60 de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. Esto fue entregado por la Comisión Técnica Interinstitucional a nuestro Comandante Daniel, y aprobado por él. 52 de estos detenidos eran Mujeres, Madres de Familia.



En ese Acto de Entrega a las Familias participaron Representantes de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas o Cristianas; tengo entendido que estaba Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Brenes, y estaba también el Nuncio Apostólico, Monseñor Fortunatus, así como distintos Pastores de diferentes Iglesias.



Nuestros Volcanes... Esta mañana en el Volcán San Cristóbal hubo una pequeña explosión; pequeñas cantidades de gases y cenizas expulsadas como parte de la actividad normal de un Volcán activo.



Tuvimos siete sismos el fin de semana en nuestro Territorio : 4 en Fallamiento Local, en Achuapa; Raití, en Bocay, y 3 en nuestras Costas : Las Peñitas, El Tránsito, y en Jiquilillo, el de mayor magnitud de 4.3, al Sureste de Las Peñitas, en el Océano Pacífico de nuestro País.



Esta mañana también en Ecuador, en la misma Zona del terremoto hubo una serie de sismos... No sé por qué no me llegó en el Reporte de INETER. El enjambre de sismos hasta de 5.9 grados provocó que una persona de edad falleciera por infarto; hay cuantiosos daños materiales, és lo que dice el Presidente Rafael Correa en su Twitter. Desde las 18 horas de ayer Domingo hasta las 6 de hoy se localizaron 24 réplicas del sismo de mayor magnitud que fue de 5.9 en la Costa de Atacames, en Esmeralda, Ecuador.



Compañer@s... Mañana nos estamos convocando al Ejercicio Nacional de Protección de la Vida; el Doctor González va a comparecer esta tarde para explicar los detalles. Esto és mañana a partir de las 11 de la mañana.



Mañana también és la Reunión de Cierre de la Presidencia Pro-Témpore de Nicaragua. Nuestro Presidente va a estar presidiendo este Encuentro de Mandatarios y Cancilleres de la Región a realizarse el día de mañana.



Compañer@s, tenemos esta semana distribución de Plan Techo, y las Piñatas... Son más de 250,000 Piñatas las que se están realizando en todo el País desde las Alcaldías, y van a ser la tarde del 23 de Diciembre.



Estamos entregando 2,500 Paquetes Alimentarios Solidarios en Managua; Sillas de Ruedas en el Caribe Sur; Viviendas Solidarias, 35 más en Managua, y más de 2,000 Planes Techos distribuyéndose en Managua, Chinandega, Matagalpa y Granada.



Lesionados de pólvora llevamos 67, lamentablemente, hasta el momento.



En cuanto a Epidemiología la situación és : 99 casos positivos de Dengue esta semana, hay un incremento en relación a la semana anterior que fue de 44 casos; Chikungunya, no hay casos; Zika, 2 positivos; Leptospirosis, 9 casos positivos. Influenza, 19 positivas, y Neumonía, 2,827 casos, para un acumulado de 136,723. Vamos a mandar a los Medios para que reproduzcan los datos de los acumulados. Tuvimos 4 personas fallecidas por Neumonía esta semana.

Las Clínicas Móviles continúan en su actividad, luego las Jornadas y Charlas, Visitas, y Ferias de Salud, desde el Ministerio de Salud.



Entrega de Juguetes... no tengo el total ! Para mañana le voy a pedir al Compañero Salvador Vanegas que nos haga el Resumen de lo que hemos entregado en total, ya casi cerca del millón, a través de las Escuelas en todo el País.



La Economía Familiar entregando vacas en Estelí y Boaco; Patios Saludables en distintas Cabeceras; Sistemas de Riego; Ferias de la Economía Familiar, y el Parque Nacional de Ferias hasta el 23 con la Feria Navideña.



Mesas de Trabajo de INTUR; las Posadas también realizándose en Villanueva, Chinandega... Y las Piñatas, son más de 200,000, decíamos, y van a realizarse el día 23 en todo el País.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que en la Comunidad Altos de Miraflores, de Mateare, 387 habitantes estrenan Energía Eléctrica; en Piedra Quemada, Sector Hotel Oasis, Nindirí, Masaya, 350 habitantes; en la Comunidad El Mojón, de La Trinidad, 66 habitantes. La inversión total és de 4 millones 370,437 córdobas de nuestro Programa Nacional. Y esta semana el Programa nos lleva a Managua, Mateare, La Trinidad, Tuma-La Dalia, Estelí, San Juan

de Limay, Macuelizo, Muy Muy, San Ramón, Boaco, y Masaya. Día a día haremos Inauguraciones y entregas de Energía Eléctrica a Familias de esas Localidades.



Compañer@s, queríamos concluir estas Palabras de este mediodía con el Mensaje que ha hecho llegar a nuestro Presidente saludando su Victoria Electoral, el Hermano Presidente Michael D. Higgins, de Irlanda, a través de su Embajada en México :



“A nombre de mi esposa Sabina, y el mío, me permito felicitarlo por su Re-elección como Presidente de Nicaragua.



Hago propicia esta oportunidad para extenderle a usted y a nuestros amigos, el Pueblo de Nicaragua, de quienes tengo los más cálidos recuerdos y a quienes tengo en gran estima, nuestros mejores deseos de Paz y Prosperidad durante su Mandato para todo el Pueblo nicaragüense.



Anhelo que la relación entre nuestras Naciones se estreche en el Futuro, y le reitero mi seguridad de Amistad y Cooperación al enfrentar problemas globales.



Mis pensamientos están siempre con Usted y el Pueblo de Nicaragua, sobre todo en este momento que enfrentan el desafío del sismo reportado en las Costas de su País y El Salvador”.



Este és un Mensaje del 25 de Noviembre, el día que tuvimos ese sismo fuerte.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía, más tarde vamos a estar en comunicación desde el Centro de Convenciones Olof Palme, donde vamos a estar con nuestro Presidente en la Graduación de l@s Cadetes de nuestra Policía Nacional. Esa Policía Nacional que asegura a las Familias nicaragüenses para el año 2017 fortalecer Capacidades, y más Seguridad y Tranquilidad en todas las Comunidades de nuestro País.



Muchas gracias, Compañer@s, y hasta más tarde, si Dios lo permite, o en cualquier momento si és necesario. Gracias.