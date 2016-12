ROSARIO : "El IV Ejercicio Nacional de Protección de la Vida, con una participación de más de medio millón de Herman@s en 144 Municipios de nuestro País"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



20 de Diciembre del 2016

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy martes 20 de Diciembre... Estamos concluyendo, acaba de informarme el Doctor González, con el IV Ejercicio Nacional de Protección de la Vida, con una participación de más de medio millón de Herman@s en 144 Municipios de nuestro País.



El Doctor González está todavía recogiendo toda la Información, consideramos que ha sido exitoso el Ejercicio último de este año; un Ejercicio que nos prepara mejor para enfrentar cualquier Calamidad o eventual Desastre... Dios no lo permita ! Tenemos sí, la Obligación, el Deber Ciudadano de estar preparad@s.



Se habla de una participación más seria y ordenada, y también, por supuesto, de poner en práctica todas las Medidas que hemos venido aprendiendo en las distintas Capacitaciones. Los Mercados participaron, las Zonas Francas; también hubo mucha participación de las Iglesias, y en algunos Municipios incluso l@s Estudiantes, aunque ya no estamos en Clases, participaron junto a l@s Maestr@s.



Así es que, concluyendo esta Jornada de Protección de la Vida en nuestro País. Y también reportando sismos... tuvimos 5 sismos en nuestro Territorio : 2 en Fallamiento Local, y 3 en nuestras Costas, afortunadamente, todos menores a los 4 grados. Luego, un terremoto en las Islas Salomón, Océano Pacífico, magnitud 6.4, anoche a las 10:21, con una Alerta Informativa de Tsunami.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual... Las lluvias ! Se anuncian lluvias, se anuncia Clima fresco para estos días; vamos a estar pendientes. Nosotr@s creemos que hemos aprendido a lo largo de estos años, que todos estos pronósticos son nada más proyecciones, pueden resultar imprecisos, así que vamos estar dándoles seguimiento día a día.



Se habla de algunos cielos nublados, algunas lluvias débiles y aisladas, pero también se habla para los próximos días de Clima fresco, y quizás un incremento en las lluvias. Vamos a estar pendientes.



Tenemos desde el Ministerio de Salud las Informaciones normales de cada día... Las Atenciones, las Jornadas, las Clínicas Móviles.



Luego tenemos la entrega de juguetes desde el Ministerio de Educación, llevamos entregados casi 900,000 juguetes, y hoy estamos entregando en Managua. También hemos hecho otras entregas a través de Líderes Comunitarios.



El Compañero Salvador Vanegas nos ha hecho llegar el Calendario Escolar, la Propuesta que va a ser discutida en los primeros días del año próximo : El 3 de Enero inician las labores de l@s Director@s, Subdirector@s y Personal Administrativo de todos los Centros Educativos.



Del 9 al 22 de Enero los Cursos Libres que hemos implementado los últimos años. Del 9 al 22 de Enero, Reforzamiento Escolar Solidario para l@s Estudiantes que van a participar en Exámenes de Reparación. El 23 de Enero tod@s a las labores normales.



Del 23 al 27 los Exámenes de Reparación. Del 16 al 30, Matrículas; recordemos que estamos nuevamente matriculando para completar la Matrícula. Del 30 de Enero al 3 de Febrero las Capacitaciones a l@s Docentes... Inauguración y primer día de Clases, 6 de Febrero. Ciclo Escolar 2017 abre el 6 de Febrero.



Antes de eso vamos a estar distribuyendo la Primera Merienda Escolar, del 16 de Enero al 5 de Febrero; la Segunda está programada para salir del 7 de Abril al 4 de Mayo, y la Tercera, del 2 al 28 de Agosto.



Exámenes de Evaluación de Aprendizaje, del 3 al 7 de Abril la Primera Jornada; del 19 al 23 de Junio la Segunda; del 4 al 8 de Septiembre la Tercera, y del 26 al 29 la Cuarta Jornada de Exámenes Evaluativos.



Las Vacaciones Intersemestrales : Del 5 al 11 de Julio las primeras, para Docentes, y del 5 al 16 de Julio para Estudiantes.



Los Desfiles en Septiembre. Luego los Ejercicios de Protección y Salvaguarda de la Vida los tercer Martes de cada mes, como el Ejercicio de hoy. Y Encuentros de Padres de Familia, Encuentros de Docentes, Talleres de Evaluación, con la misma frecuencia del año pasado.



El Ciclo Escolar 2017 estaría culminando, si Dios lo permite, el 29 de Noviembre del año próximo. És importante tomar en cuenta que el 6 de Febrero estaríamos inaugurando el Año Escolar.



Usura Cero, Compañer@s... 3,837 nuevos Créditos a 1,109 Grupos Solidarios, en 75 Municipios del País.



El Ministerio de la Economía Familiar entregando vacas en Boaco, a Protagonistas exitosas del Bono Productivo Alimentario, y Sistemas de Riego.



Luego tenemos todas las Piñatas que se van a realizar desde las Municipalidades el día 23 de Diciembre.



El Compañero Salvador Mansell reportándonos que inauguramos Energía Eléctrica que estamos entregando para 1,590 Herman@s en 391 casas, en Tuma-La Dalia, Comunidad El Guapotal; en la Comunidad Quebrada de Agua en San Juan de Limay, a 241 habitantes, y en la Comunidad El Terrero No. 2, de Estelí, a 81 habitantes; la inversión és de más de 10 millones de córdobas de nuestro Programa Nacional.



Compañer@s, esta tarde tenemos la Reunión de Cierre de la Presidencia Pro Témpore de Nicaragua; vamos a estar acompañando a nuestro Presidente en ese importante Evento, y vamos a estar en comunicación con ustedes.



Ayer hicimos llegar a la Primera Ministra de Alemania, Señora Ángela Merkel a través de su Embajada en nuestro País, un Mensaje de Solidaridad expresando nuestras más sinceras Condolencias a ella, a su Gobierno, y a las Familias de quienes han perdido la Vida o han resultado herid@s en el terrible atropello que ya la Primera Ministra de Alemania catalogó como Atentado Terrorista, de ayer por la mañana, o por la noche; creo que fue más bien por la tarde-noche, hora de Alemania, en el Mercado Navideño de Berlín :



“En estos Tiempos de dolor para tantas Familias que en el Mundo sufren inseguridad y tragedia, hacemos llegar a Usted, Señora Primera Ministra, en mi nombre, el de Rosario, y las Familias nicaragüenses, el Saludo Fraternal y Solidario a todo su Pueblo”.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Vamos a estar, como decíamos, en comunicación en todo momento durante esta tarde, y en cualquier momento si és necesario, sino el día de mañana a esta misma hora, si Dios lo permite.



Hoy és el último día de trabajo de las Instituciones del Estado, pero los Puestos de Mando están funcionando, y las Instituciones y todos aquellos Centros que les servimos a ustedes todos los días de todos los años, mientras Dios nos dé Vida, Fuerza, y ustedes respalden este Compromiso de servirles, para que Sigamos Adelante, para que Vayamos Adelante, y para que trabajemos y prosperemos tod@s junt@s, nosotr@s quedamos trabajando y en comunicación en todo momento.



Muchas gracias, y hasta más tarde, si Dios lo permite.