Acto de la Clausura de la Presidencia Pro Tempore del SICA en Managua

Comandante-Presidente Daniel preside Acto de Clausura de Reunión de Presidencia Pro Témpore del SICA



20 de Diciembre del 2016

Buenas tardes, les damos la bienvenida a Nicaragua y a esta Sesión de Trabajo y de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore del SICA, hoy 20 de Diciembre de este año 2016.



Vamos a pedir un minuto de silencio, en Homenaje, en Memoria de quienes han sido víctimas del Terrorismo, en esta ocasión del Embajador de la Federación Rusa en Turquía, y ya cerca de 12 Herman@s alemanes que han fallecido, víctimas del Terrorismo, y cerca de 50 herid@s.



Saludamos al Presidente de la Hermana República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; al Canciller Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores, y a la Delegación de Herman@s salvadoreñ@s; al Hermano Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al Canciller Carlos Raúl Morales, y a la Delegación guatemalteca.



Al Presidente de la Hermana República Dominicana, Danilo Medina, Presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC; esa Organización Latinoamericana y Caribeña que nos agrupa a tod@s. Al Canciller Miguel Octavio Vargas Maldonado, y a su Delegación. A la Vicepresidenta de la Hermana República de

Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado; ella es Ministra de Relaciones Exteriores, y a la Delegación panameña.



Igualmente saludamos al Hermano Vicepresidente de la República de Costa Rica, Helio Fallas Venegas... Ya nos hemos encontrado, recordaba Helio, en otras ocasiones, en Reuniones en Costa Rica, y aquí en Nicaragua; al Vicecanciller de la República de Costa Rica, Alejandro Solano Ortiz, y a su Delegación.



A la Secretaria de Estado por Ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María Dolores Agüero Lara, de Honduras... ¡Bienvenida! Nuestros Saludos para el Presidente Juan Orlando Hernández; y a Diana Valladares que acompaña a la Delegación de Honduras.



Cuando saludé a la Vicepresidenta de Panamá, nuestros Saludos para el Pueblo de Panamá, y para el Presidente Juan Carlos Varela.



Nuestros Saludos al Viceministro y Embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, y a la Ministra Consejera de la Embajada de Belice en El Salvador, Margaret Juan... ¡Bienvenid@s!



Igualmente saludamos a la Secretaría General del SICA, Victoria Marina Velásquez; a Priscilla Weeden de Miró, Presidenta del Parlamento Centroamericano; al Hermano Centroamericano César Ernesto Salazar Grande, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia; a Carmen Guisela Vergara, Secretaria General del SIECA.



También tenemos a José Adán Aguerri, que está siempre en coordinación con los Líderes de la Empresa Privada de la Región Centroamericana, y hoy está coordinando esa Instancia que tienen los Empresarios Centroamericanos, que también la van rotando.



Nos acompañan Embajadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Alemania, Unión Europea, Francia, Corea, Taiwán, Japón, la Santa Sede, el Nuncio Fortunatus; España e Italia; también está un Representante de los Estados Unidos de Norteamérica, 18 Naciones que acompañan como Observadores a este Organismo de Integración Regional, al SICA.



Hay un Informe Ejecutivo de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana de Julio a Diciembre; ese es el Período que le ha correspondido a Nicaragua estar al frente, que ya está en manos de ustedes este Informe que recoge, sobre todo, los Temas que se abordaron, Reuniones que se realizaron, donde está el Tema del Medioambiente, lógicamente el Tema de la Seguridad, la Salud, la Educación, Deporte, Mujer, la Integración Económica, Energía, Pesca y Acuicultura, Turismo, Transporte; Sector Agropecuario, la Producción, los Gobiernos Locales, la Juventud, la Economía Familiar; es decir, toda una Agenda muy amplia la que tenemos en el Sistema, y que fue abordado en su momento en las diferentes Sesiones de Trabajo que se han realizado en nuestro País. Este Informe ya ha sido circulado para conocimiento de todas las Delegaciones.



Igualmente tenemos la Declaración de Managua que fue acordada, fue consensuada, y en donde destacamos, en cuanto a lo que es la Agenda, los temas de orden institucionales, los temas de orden Fiscales, el tránsito de las mercaderías por la Región Centroamericana, como la Elección de Autoridades por la rotación que tenemos.



Es decir, aquí se toman decisiones, resoluciones que le corresponderá luego a Costa Rica en la Presidencia darle continuidad a lo que aquí se ha acordado en esta Declaración. Hablamos de la importancia de lo que es el Plan Maestro Regional en relación a la socialización de la Política Marco Regional de Movilidades y Logística Centroamericana, un tema que es un reto para tod@s nosotr@s.



Esta Declaración también está en manos de l@s Herman@s de todas las Delegaciones, y vamos a ir procediendo a la Firma de la Declaración mientras estamos aquí intercambiando.



Vamos a escuchar, hemos acordado un tiempo de 5 minutos que no es fácil para nosotros cumplir con un tiempo de 5 minutos, pero queremos escuchar a quienes están coordinando Organismos del Sistema, del SICA.



Vamos a escuchar a Victoria Marina Velásquez, Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA.



Palabras de Victoria Martínez Velásquez



Buenas tardes, Excelentísimo Señor Presidente de la República de Nicaragua, Comandante



Daniel Ortega Saavedra, y Doña Rosario Murillo, Vicepresidenta Electa; Presidentes Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana; Excelentísimos Miembros de la Reunión de Presidente del SICA; Excelentísimos Miembros del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA; Señores Presidentes de los Órganos Comunitarios; Secretarias y Secretarios de las Instituciones del SICA; Representantes de los Países Observadores del SICA; Señoras y Señores Miembros del Cuerpo Diplomático; Funcionarios de Gobierno;



Señores de los Medios de Comunicación; Jóvenes que nos acompañan.



Aprovecho estos minutos para presentarles muy atentamente mi más profundo agradecimiento a nuestros Amigos y Anfitriones, especialmente al Señor Presidente de Nicaragua, Don Daniel Ortega Saavedra, y a la apreciable Vicepresidenta Rosario Murillo, y a todas aquellas personas que nos han recibido con los brazos abiertos y brindado las más exquisitas atenciones durante nuestra estancia en este bello País.



Hace 25 años nuestros Presidentes firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, asumiendo a partir de ese acontecimiento trascendental e histórico su compromiso de darle Cuerpo y Espíritu a todos esos Proyectos de Vida concebidos en dicho Instrumentos, y mantener en el centro de sus caros Ideales la Esperanza de ver más pronto que tarde nuestra Región convertida en un remanso de Paz, de Concordia y de creciente Progreso.



Cuando decidieron firmar esos Instrumentos no hicieron sino recoger el persistente clamor de estos Pueblos, que teniendo una innata Vocación de Paz anhelaban precisamente traducir en esa realidad lo que muchos venían pregonando años atrás, y con la devoción que caracteriza a los Hombres y Mujeres de la Región.



Por ello es importante destacar que la presencia de ustedes, Dignos Representantes de los Estados Miembros del SICA, significa ni más ni menos que el Voto de Confianza y de Fé, de Compromiso y de Buena Voluntad que todos ustedes han puesto de manifiesto para creer que podamos caminar juntos implantando Esperanza en el Corazón de millones de personas centroamericanas, a quienes debemos históricamente una Centroamérica de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.



En tal sentido, permítanme hacerles una breve Reflexión sobre el Diálogo sano y muy responsable de lo que ha sido y significa el Proceso de la Integración Regional.



Por ejemplo, los recientes Desastres Naturales que han dejado dolor y destrucción en nuestros Países Hermanos, Nicaragua y Costa Rica, han reflejado y acentuado la creciente Solidaridad entre los Países de nuestra Región, haciendo perceptible cada vez más que caminar juntos no es una simple alegoría, y que es precisamente en esos momentos y ante tales circunstancias en que surge el Espíritu Solidario de nosotros los Centroamericanos, compartiendo y haciendo nuestras esas aleatorias e imprevistos Desastres que abaten frecuentemente la Región de manera indiscriminada, y que nos manda a caminar juntos para reafirmar que no solo nuestros problemas nos unen, sino también nuestras Esperanzas y Triunfos, en tanto que tenemos un Pasado histórico común integracionista de cerca de 200 años que nos ha dejado un importante Legado de Riqueza Humana, Ecológica y Cultural de Tradiciones y Costumbres.



Caminar juntos entonces significa tener la certeza de que vamos en la vía correcta y que estamos en presencia de una Integración en la cual confluyen las notas de una sinfonía de Fraternidad, inspirada en el Amor de esta Tierra que nos vio nacer, y en otros Valores como los Derechos Humanos, la Solidaridad y el Respeto Mutuo.



Es reconocer, por ejemplo, la importancia de cada uno de los Acuerdos contenidos en los 5 Pilares del Proceso de Integración.



Habremos de convenir, Honorables Dignatarios, que caminar juntos significa, de igual manera, que no puede haber un Proceso de Modernización y Crecimiento Institucional si este no es parte de una premisa fundamental como es la disposición a dejarse convencer. Pero este es un convencimiento que debe estar en el Diálogo fraterno, franco, y directo.



Lo que constituye una realidad palpable es que sin ese esfuerzo integracionista no podríamos haber logrado tanto de lo que hemos hecho. Pero más allá de la discusión de un Modelo ideal de Integración a aspirar, debemos preguntarnos: ¿qué falta para generar nuevas y mejores condiciones para elevar la calidad de Vida de los Centroamericanos y Centroamericanas?



Y a partir de esa fundamental interrogante empezar a considerar el arquetipo institucional adecuado, al que tenemos que acudir para trazarnos, sin errores ni falencias, el Camino correcto sobre el que debemos transitar; cambio que, desde luego, concretará y permitirá ese marco a propugnar.



Por ejemplo, que existan mayores y mejores oportunidades económicas para las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas; que haya acceso al Trabajo, Medicina, Alimento, Educación; que nos veamos como Hermanas y Hermanos en los mismos Derechos y Deberes, en Igualdad y Equidad de Género; que nos sintamos orgullosos de los logros de la Integración para continuar en esa lógica de dichos resultados en Historias de Vida, para reafirmar definitivamente que estamos en el Rumbo correcto.



De esta manera, el Proceso de Integración Centroamericano será duradero, perfectible y sin retroceso, pero sobre todo real y positivo, en tanto nos ha permitido avanzar y dinamizar 116 Mandatos Presidenciales.



Que Centroamérica se integre económicamente mediante el Liderazgo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, con la implementación de la Hoja de Ruta para el establecimiento de la Unión Aduanera. Esfuerzo en el cual Guatemala y Honduras buscan viabilizar la libre circulación de personas y mercancías.



En apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, CENPROMYPE y los Gobiernos de la Región trabajan en la implementación de los Bienes Públicos Regionales mediante la Agenda Regional MIPYME, la Estrategia SICA-Emprende, y el Sistema Regional de Información MIPYME de Centroamérica y República Dominicana, gracias a los Diálogos Políticos y Alianzas Público-Privadas Académicas se avanza en la especialización y diversificación de 52 Centros de Atención a las MIPYME, aumentando el impacto en un mayor número de Personas Emprendedoras y Empresarios.



Como ejemplo de Gestión de Cooperación y Trabajo Intersectorial y Multinivel entre Local, Nacional y Regional, se ejecuta la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural, Territorial, ECADERT; bajo el trabajo de OSPESCA se han establecido Alianzas Estratégicas con la Sociedad Civil y la Institucionalidad del SICA, precisamente en la Política de Integración de Pesca y Acuicultura.



La Integración Económica también ha caminado mediante Acciones puntuales en los Temas de Turismo y Desarrollo Marítimo Portuario; y como un paso histórico para la consolidación del trato igualitario, el Banco Centroamericano de Integración Económica impulsó el ingreso oficial de Belice como Socio Regional No Fundador.

Por una Centroamérica más Inclusiva y que se enrumba en la disminución de la Pobreza se ha implementado la Política Regional de Igualdad de Género. Mayores y mejores oportunidades laborales sin discriminación de nacionalidad nos han llevado a trabajar en el Proyecto de Colaboración para las Migraciones en Centroamérica y México.



Por una Centroamérica más Segura hemos apoyado importantes Acciones de Formación que ha beneficiado a más de 1,000 Jueces y Funcionarios Judiciales, incluyendo a la Juventud, e Investigación Criminal, abriendo Espacios de Coordinación y Articulación entre Policías, Fiscales y Ministerios Públicos, la Secretaría General de la INTERPOL, entre otros.

El Tema de la Prevención de Desastres Naturales a través del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC, se ha logrado la actualización de las Políticas Nacionales de Gestión Integral de Riesgos y Desastres.



Dentro del pilar del fortalecimiento institucional en el Tema de Energía se ha aprobado y se acompaña la implementación de Proyectos que pretenden garantizar el acceso a la Energía y promueven la diversificación de la Matriz Energética Regional en beneficio de la Población, sin descuidar la conservación del Medioambiente.



Las exitosas Acciones del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, PRESANCA, el Programa de Información de Seguridad Alimentaria Nutricional, precisan que se dieron por cerrados en el presente año y abrieron el camino a las Actividades del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria progresan.



Para concluir, me permito recordar las palabras de uno de los ex-Mandatarios del País que hoy recibe la próxima Presidencia Pro Témpore; me refiero al Presidente José Figueres Ferrer, que dijo: “Todos sabemos que las estrellas no se alcanzan con la mano, pero todos debemos convenir en que los Hombres y Naciones necesitan saber con exactitud a cuál estrella hemos de sujetar a nuestro paso, para poder discernir en las encrucijadas del camino cuáles sendas nos conducen adelante, cuáles son simples desviaciones, y cuáles son las que nos arrastran atrás”. Muchas gracias por su atención.



Palabras de Daniel



Gracias a Victoria Marina Velásquez, Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y bueno, insistiendo, porque los Presidentes que nos acompañan tienen la Agenda bastante apretada, agotada, y tienen que regresar hoy mismo a sus Países. Así que les vamos a pedir a los otros Hermanos de los Organismos que hagan el esfuerzo de la síntesis, y le daríamos la palabra a José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada; a ver si nos da una lección de síntesis.



Palabras de José Adán Aguerri



Buenas tardes, en aras del tiempo, saludos. Quisiera entrar de lleno, entonces, en los cinco minutos al Mensaje del Sector Privado. Uno, tenemos en este momento cuatro Oportunidades: La Voluntad Política que tenemos a Nivel de los Jefes de Estado, sin embargo, no la tenemos a nivel del resto de los Sectores dentro de los Gobiernos; el Diálogo Público-Privado, la Estrategia Centroamericana de Facilitación, y el Acuerdo de Facilitación de Comercio de Bali.



En este contexto, esta es la sexta vez que como Sector Privado estamos ante ustedes en estos 2 años y medio desde Punta Cana, y en este sentido la experiencia que hemos vivido en nuestro quehacer con el Sistema, permítanme darles estos Mensajes de parte del Sector Privado.



Uno, es necesario que establezcamos una continuidad a lo que hemos venido haciendo. Cuando hablamos de continuidad, la Secretaria del SICA hablaba de 116 Mandatos. Nosotros creemos que en las Declaraciones les tenemos que dar seguimiento, llevar un Track Récord, un Estatus de la Implementación de estos Mandatos.



Nosotros venimos trabajando en la implementación de lo que es el Sector Privado en las Cinco Medidas de Facilitación, en las Estrategias de Facilitación, pero si no llevamos ese Estatus, ese Track Récord dentro de las Declaraciones, entonces se nos hace difícil.



En segundo lugar, fortalecer al Sistema. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Se tienen que definir y consensuar Objetivos y dentro de la oportunidad que tenemos en el Diálogo Público-Privado. Pero también aquí Presidente, los Mandatos deben de nacer del Consenso de los Actores que lo van a hacer.



Si los Mandatos nacen de un Consejo de Ministros y los otros Consejos de Ministros no los están consensuando, nos encontramos con lo que nos ha pasado a nosotros en la práctica. Existe la decisión de ustedes, pero en la práctica no avanzamos a la velocidad y al ritmo que tenemos que avanzar, porque solo un Consejo de Ministros lo hace y los otros no lo están haciendo. Ese es un problema que nos ha tomado dos años y medio desde Punta Cana, el querer implementar el Artículo 9 y 10 y seguimos transitando en esa implementación.



De la misma manera tenemos que establecer Responsables, si no establecemos Responsables, entonces nos pasa lo mismo en cada una de las Reuniones del Sector Privado con los Ministros, con los Consejos diferentes.



Estamos también en ese sentido, solo para ejemplificar, en la Reunión que tuvimos en Septiembre por un Mandato de ustedes en Roatán, donde se estableció la Disposición de que nos teníamos que sentar los Jefes de Aduana, de Migración, los Ministros de Economía y lo Ministros de Agricultura, para poder empujar las Medidas, y solo se presentaron los Ministros de Economía, una parte de los Ministros de Agricultura, no se presentaron los Representantes de Migración y Aduana, prácticamente mandaron a uno nada más. Entonces, esto nos tiene patinando en las Cinco Medidas de Facilitación.



Por otro lado, creemos que tiene que haber una mayor Integración de parte de COMIECO, COMITRAN, COSEFIN y Cancilleres, si no existe esa Integración dentro de estos cuatro Grupos, no vamos a avanzar en lo que nosotros hemos planteado. La otra forma en que también estamos pidiendo el apoyo de ustedes, es en la Modernización de los Pasos Fronterizos.

Nicaragua es el País más avanzado de la Región en el Tema de la Modernización de los Pasos Fronterizos; Nicaragua ya está en el Proceso de Modernizar Peñas Blancas. Hemos estado actualizando con el BID dónde estamos con el resto de los Pasos Fronterizos: Costa Rica y Panamá están avanzando, pero todavía no están implementando el Proceso; Guatemala, El Salvador y Honduras van mucho más atrás.



Entonces, tenemos que modernizar todos los Pasos Fronterizos si queremos realmente tener resultados para la Región. Si solo modernizamos uno o dos de todos los Pasos Fronterizos vamos a estar en el mismo nivel de velocidad, y eso es parte de lo que hemos venido planteando.



Para tratar de avanzar en el Tema de Implementación de las Medidas, de nuevo, solicitarles el apoyo a ustedes para que en las Cinco Medidas tengamos el respaldo de todas las Instituciones.



Solicitar también que en la Plataforma Digital que se está trabajando con la Unión Europea en su Segunda Fase, contemos con el respaldo de las Autoridades Nacionales, para que tengamos realmente esa Plataforma y que en el 2018 sea una Realidad. Esa Plataforma nos va a homogenizar todos los Sistemas.



Por otro lado, insistir en que todos los Países estén participando en los Talleres de Sensibilización, para nosotros de la Estrategia Centroamericana de Facilitación; tenemos una parte de los Países que lo hacen, y otra que no lo hacen.



Dar seguimiento también a nuestra Solicitud que hicimos en Roatán. Les pedimos que se cree un Consejo de Facilitación Regional Público-Privado, y ahora que estamos entrando a Bali necesitamos con mucha mayor razón tener este Consejo de Facilitación, porque Bali nos obliga a que Regionalmente podamos trabajar los Compromisos adquiridos en Bali. Entonces hemos planteado desde Roatán, que tengamos este Consejo de Facilitación Regional donde esté presente el Sector Privado.



Para terminar, quiero también señalar que estamos con la mayor disposición, apenas hemos conocido del Borrador de la Política de Movilización y Logística como Sector Privado. A diferencia de la Estrategia de Facilitación de Comercio que la trabajamos en conjunto, la de Movilización y Logística no está todavía siendo trabajada con el Sector Privado como debería, y ese es el Compromiso que se había adquirido.



Y terminar señalando que desde el Sector Privado visitamos al Presidente Morales en Guatemala, porque nos hemos comprometido que en la Cumbre Empresarial Iberoamericana que vamos a tener en Guatemala, vamos a hacer una Cumbre del Sector Privado Centroamericano. No vamos a hacer una Cumbre únicamente del Sector Privado guatemalteco, vamos a trabajar como Sector Empresarial Centroamericano de cara a presentarnos como lo que somos: Una Región.



Quiero agradecer con esto la participación, me pasé un minuto, y desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año.



Palabras de Daniel



Bueno, José Adán hizo un esfuerzo ahí de síntesis; él es Coordinador del Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana; está al frente en estos momentos ocupando esa responsabilidad.



Son planteamientos que tienen que ver con el fortalecimiento de la Economía en la Región, tomando en cuenta las asimetrías que tenemos también en la Región; entre nuestros Países tenemos nuestras asimetrías. Lo importante es que, a pesar de las asimetrías hay una Voluntad, hay un Compromiso de seguir avanzando para fortalecer lo que es el Comercio, el intercambio en la Región Centroamericana, y los Pasos Fronterizos, tanto para lo que son los productos que se mueven en la Región, hacia la Región, o hacia afuera de la Región, y lo que es el Turismo también que se moviliza por la Región.



Escucharemos a Priscilla Weeden de Miró, que hace poco asumió la Presidencia del PARLACEN.



Palabras de Priscilla Weeden de Miró



Gracias, Señor Presidente. Buenas tardes. En nombre del Parlamento Centroamericano que me honro en presidir, de nuestra Junta Directiva y las seis Bancadas Nacionales, saludamos respetuosamente al Presidente Pro Témpore del SICA, Presidente-Comandante Daniel Ortega, y a la Vicepresidenta doña Rosario Murillo; a los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana; a doña Victoria Velásquez de Avilés, Secretaria General del SICA; al Doctor César Salazar, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, y a todos los presentes en esta importante Reunión.



Ante ustedes expongo los siguientes Temas de mucho interés para el Parlamento Centroamericano: Primero, la Reforma del Tratado Constitutivo. El Parlamento Centroamericano reconoce la Voluntad Política de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana expresada en su XIX Cumbre realizada en Panamá en Julio de 1997, donde acordaron fortalecer el PARLACEN como un Órgano principal del Proceso, adecuando sus atribuciones que serán acordes con el Proceso Evolutivo de la Integración.



Transcurridas prácticamente dos décadas de dicha decisión, que desembocó en la Reforma efectiva del conjunto de Órganos e Instituciones del SICA, y a 6 años de la entrada en vigor del Protocolo de Reforma al Tratado Constitutivo del PARLACEN efectuado el 7 de Septiembre del 2010, y observando el Artículo 26 del mismo, el cual establece que toda Revisión Periódica de nuestro Tratado será a Iniciativa de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, o a solicitud de los dos tercios del total de Diputados presentes del Parlamento, con el fin de asegurar que el mismo adquiera Facultades que resulten en una contribución significativa, ajustada al desarrollo del

Proceso de la Integración Centroamericana dentro de un Esquema Comunitario.



Por tanto, con el Mandato a mí conferido por la Resolución AP/282-2016 del PARLACEN, del 27 de Octubre del 2016, en el marco de su XLVIII Reunión Ordinaria les solicitamos a los Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno su decisión para que se abra un nuevo Proceso de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano proveyendo las Instrucciones correspondientes a la Institucionalidad del Sistema de Integración para dicho propósito, y su decisión para que en el conjunto de Reformas, a Propuesta del Parlamento Centroamericano, sean comprendidas Facultades vinculantes en Materia de Integración, las cuales en el conjunto de la Institucionalidad Regional contribuyan a la consecución del Objetivo fundamental del Parlamento Centroamericano, la realización de la Integración Centroamericana para consolidarla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Ese es nuestro primer llamado.



Segundo, los Migrantes. Desde su fundación hasta el cierre en 2016, el PARLACEN ha aprobado casi 40 Resoluciones tanto sobre los Flujos Migratorios Interregionales, como sobre los Flujos Migratorios fuera de la Región, particularmente en apoyo a la Regularización y Ciudadanía de nuestras diásporas residentes en Estados Unidos y la Unión Europea.



El PARLACEN ofrece su Abogacía y Diplomacia Parlamentaria para cerrar filas con los ilustrados Gobiernos del SICA, las Asambleas Legislativas y los Congresos Nacionales, para defender los Derechos de nuestros Connacionales Migrantes, y sus Familiares.



Nuestro exhorto a los Jefes de Estado y de Gobierno es contribuir a la regularización de nuestros millones de Conciudadanos que contribuyen con su trabajo, creatividad y talento a la Riqueza Material y Espiritual de los Países de Destino. El camino de la Regularización brinda un contexto de Concordia y Cooperación entre nuestros Pueblos, un marco de Respeto a los Derechos Humanos, a la Dignidad de los Migrantes, y la Tranquilidad de millones de Familias en nuestros Países.



Democracia Paritaria: Los Parlamentos Regionales y Nacionales caminamos hacia la Convergencia Política, Técnica e Institucional en materia de Democracia Paritaria. La Equidad de Género no comienza ni termina en Derecho Político, sino que va al fondo de la Vida de los Seres Humanos, de nuestr@s Ciudadan@s de a pie; se fundamenta en la Familia, la Comunidad, el Trabajo, las Organizaciones Sociales, y la Sociedad entera.



Nuestro exhorto a que en la Centroamérica Ístmica e Insular vayamos al fondo de estas transformaciones. Tienen en el PARLACEN a un Aliado para lograrla por las generaciones presentes y futuras.



Cambio Climático y Agenda 2030. En paralelo a la Cumbre de Naciones Unidas realizada en Marruecos COP 22 y en el marco de la Unión Interparlamentaria Mundial, el PARLACEN ha ratificado su Compromiso en la Lucha Regional y Global contra el Cambio Climático.



También nos hemos comprometido en apoyar en la Región la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en Complementariedad al Acuerdo de París sobre Cambio Climático.



Además de adoptar varias Resoluciones en apoyo a la Agenda 2030 y los ODS, y concertar con otros Parlamentos Regionales Acciones conjuntas, tengo el honor de informar a Vuestras Excelencias, que este mismo mes de Diciembre hemos firmado un Memorándum de Cooperación con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, para fortalecer los Compromisos Regionales en estos campos. Este Memorándum fortalecerá el trabajo de las Comisiones Especializadas del PARLACEN en los Temas del Eje Social de los ODS.



Lucha contra la Corrupción. Hace 10 años el PARLACEN aplaudió la Firma por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA de la Declaración de una Región Libre de Corrupción. Recientemente, el PARLACEN ha adoptado una Resolución con la que alienta a sus Diputad@s a comprometerse en sus Países, sus Comunidades, y sus Partidos Políticos, a luchar contra el flagelo de la corrupción.



A principios de este mes de Diciembre se celebró en Panamá la XVII Conferencia Internacional Anticorrupción, la cual fue inaugurada por el Excelentísimo Presidente Juan Carlos Varela. Por ello, respetuosamente les exhortamos a adoptar una nueva Declaración en concordancia a los Tiempos y los Desafíos que vivimos, para así cerrar fila en esta Lucha contra la Corrupción.



Honorables Jefes de Estado y de Gobierno, a nombre de los 125 Diputad@s que represento, agradecemos esta cortesía de Sala y la hospitalidad del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, en especial al Presidente Daniel Ortega y a doña Rosario Murillo. Muchísimas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, Priscilla. Vamos a escuchar al Doctor, Hermano Centroamericano César Ernesto Salazar, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia.



Palabras de César Ernesto Salazar



Quiero felicitar, en primer lugar, a la Presidencia Pro Témpore en manos del Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua, y a la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía; a los Viceministros, y a todos los Funcionarios que han llevado a cabo esta Presidencia Pro Témpore.



Muchas gracias por ese trabajo, esa coordinación, y creo que es importante dar las gracias, porque la Presidencia Pro Témpore no es un Derecho, es una Responsabilidad, y desde ese punto de vista, creo yo que, asumir la Responsabilidad para continuar en el cumplimiento de los Objetivos y Propósitos del SICA es sumamente importante.

Muchas gracias, Presidente.



Por otro lado, agradecer a la República de Costa Rica el asumir con la misma Responsabilidad y la misma Cooperación la función de llevar a cabo una Presidencia y continuar con los trabajos que requiere el Sistema de la Integración Centroamericana. Muchas gracias, Costa Rica.



En segundo lugar, ya que tenemos tan pocos minutos y que es muy poco tiempo para hablar tan bien del SICA, pero es mucho tiempo para hablar a las personas que nos escuchan, la Reunión de Presidentes de Centroamérica, el Órgano Supremo del SICA. Así es que, quizá reflexionar y darles pocas palabras sobre el Sistema, y decirles que es mucho lo que tenemos.



Cuando se firmaron los Tratados de Integración Regional nadie se imaginó que íbamos a contar con la Administración de un Espacio Aéreo único en Centroamérica, desde Belice hasta Costa Rica a partir de los 20,000 pies. Nadie se iba a imaginar que íbamos a contar con un Sistema de Interconexión Eléctrica desde Belice hasta Panamá, donde los Operadores Nacionales pueden en la Red subir Energía Renovable, No Renovable, y dar Seguridad Energética en Centroamérica.



Nadie se pudo imaginar que íbamos a contar con un Banco Centroamericano de Integración Económica que iba a apoyar la Inversión de Infraestructura en Centroamérica.



Con los Tratados de Integración Regional nadie se podía imaginar que íbamos a tener más de 200 Instrumentos Jurídicos a favor del Comercio Interregional, y Facilitación. Nadie se podía imaginar que a la fecha hay más de 2,000 Instrumentos Jurídicos que contienen el Acervo Cívico, el Patrimonio Cívico de los Centroamericanos. Cada Instrumento Jurídico, de esos 2,000 que hay firmados y suscritos, y ratificados, han requerido la decisión política de todos los Estados del Sistema de la Integración Centroamericana.



Por eso quizás tenemos poco tiempo, porque sería incontable hablar de todo lo que tenemos, de Seguridad Alimentaria, de Capacidad para cuidar nuestro Medioambiente en las Zonas Costeras Territoriales de Centroamérica, con la protección de la langosta, con la protección del aleteo del tiburón, de la tortuga marina, etc., etc.



Podemos ir mencionando, y entrar en detalle en cada una de las cosas que tenemos, sin dejar de mencionar a los 1,500 empleados aproximadamente que trabajan para el Sistema de Integración Centroamericana, y de los tantos Bienes Comunes que tenemos en Centroamérica.



Con esto solamente quiero decirles que es momento de que nos preocupemos, porque, todo eso que tenemos llegue al Ciudadano, que llegue a beneficio de las Personas en Centroamérica. Habrá que hacer un recuento de lo que tenemos, y ver cómo hacemos para que, lo que administramos de manera común, beneficie a las personas en Centroamérica.



Creo que ha llegado el momento también de pensar en que debemos de dar Seguridad en las Relaciones que tenemos entre nosotros, y fortalecer por fin un Órgano que no está siendo fortalecido de la manera en que debió haber sido hecho desde el principio, que es la Corte Centroamericana de Justicia. Porque la Corte Centroamericana de Justicia es el pilar jurisdiccional de una Comunidad Económica y Política que se llama Sistema de la Integración Centroamericana.



¿Y cómo podemos fortalecerla? Con la decidida incorporación de los Estados que aún no son Miembros de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué? Porque a la fecha ya tenemos estadísticas, y podemos asegurar que en este momento, de los Estudios que ha hecho la Corte Centroamericana, hemos identificado 47 Sentencias sobre Derecho Comunitario en Costa Rica, 21 Sentencias en El Salvador, 11 en Honduras, 47 en Guatemala, 7 en Nicaragua, 28 en Panamá, y 11 en República Dominicana.



Con gran sorpresa en República Dominicana preceptivas de Constitucionalidad de los Tratados de Integración Regional, y sin mencionar las más de 200 Sentencias que ha dado la Corte Centroamericana de Justicia en relación a Consultas de Personas Naturales y Jurídicas, en relación al Comercio Intrarregional, en relación a la Institucionalidad, y en relación a la Tutela efectiva de los Derechos de las Personas dentro del Sistema de la Integración Centroamericana.



Por lo tanto, es momento de fortalecer los pilares fundamentales de la Comunidad de Derecho, y para que entienda la Presidencia Pro Témpore, de retomar el Debate serio y conclusivo sobre el funcionamiento de este Órgano fundamental del Sistema.



Quiero terminar Presidente, para respetar los cinco minutos concedidos, en que por lo menos debemos lograr tres condiciones mínimas que debemos de exigir al SICA, y sentirnos contentos: Primero, que nos tratemos bien. ¿Qué quiere decir eso? El Trato Nacional de los Centroamericanos.



Segundo, que vivamos en un Espacio de Libertades donde yo me pueda sentir muy cómodo para ir a ejercer mi Profesión en cualquier País de Centroamérica; y tercero, que encontremos soluciones comunes a problemas comunes, llámese Desastres Naturales, Medioambiente, Salud, y otros que son primordiales en Centroamérica. Muchas gracias.

Palabras de Daniel



Gracias, querido Hermano César Ernesto Salazar, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Y vamos a escuchar a Carmen Guisela Vergara, Secretaria General del SIECA.



Palabras de Carmen Guisela Vergara



Muy buenas tardes, Señor Presidente Pro Témpore; Señores Presidentes, Vicepresidentes y Vicepresidentas; Señores y Se-ñoras Cancilleres; Compañeras y Compañeros Secretarios del Sistema; Señor Ministro Presidente Pro Témpore del Consejo de Ministros de Integración Económica, y Señor Presidente del Comité Consultivo de Integración Económica; Señora Presidenta del Parlamento, y Señor Presidente de la Corte.



Voy a ser breve porque tenemos solamente cinco minutos, y vamos a respetar el tiempo, Presidente. Realmente cinco minutos es bastante corto para decir todo lo que hemos hecho, ya el Ministro Solórzano seguramente le podrá compartir con más detalle.



Pero sí quisiéramos resaltar que el Proceso de Integración Económica se desarrolla a través de una Estrategia que tiene tres Pilares: Promover la Competitividad, la Productividad y la Inclusión a Nivel Regional, y en este contexto trabajamos un Plan de Trabajo Anual que las Presidencias Pro Témpores del Consejo de Ministros de Integración Económica determinan, y en este año tuvimos las Presidencias Pro Témpores de Honduras y Nicaragua, en las cuales tuvimos importantes avances en el Proceso.



Empezamos por la Unión Aduanera Centroamericana, y en este contexto en el tema histórico el avance que hemos tenido en los últimos años, pero sobre todo en este último año ha sido muy importante. En este contexto estamos ya implementando la Estrategia de Facilitación del Comercio en la Competitividad con Énfasis en el Concepto de Gestión Coordinada de Fronteras que se desarrolla a través de pares de Fronteras en pares de Países.



Y en ese contexto, ya decía el Presidente Aguerri, que Nicaragua, Panamá y Costa Rica han estado haciendo inversiones en su infraestructura de Fronteras; sin embargo, sí queremos destacar el avance significativo del Proceso de Unión Aduanera que se ha dado entre Honduras y Guatemala.



Realmente esto es un tema inédito, no solamente para la Región Centroamericana, sino para el Continente Americano. Es la primera y única Unión Aduanera que existe en el Continente Americano, y este año hemos logrado ya constituir no solamente la Instancia Ministerial formalmente, y presentar los Instrumentos Jurídicos ante el SICA, sino también el Fondo Estructural en el cual ya contamos con un aporte de 1.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, y 4 millones de dólares que ha dado el Gobierno de Guatemala.



El Gobierno de Honduras también está en proceso de contribuir al Fondo Estructural, y con estos Recursos vamos a estar habilitando los tres Puestos Fronterizos entre Guatemala y Honduras como pasos ágiles para el movimiento de carga y de personas que van a pasar solamente un control en las Aduanas Externas o Periféricas, los Puertos o Aeropuertos o Aduanas Terrestres de Países fuera de la Unión Aduanera, y luego se van a mover libremente entre el Territorio de ambos Países, sin tener que pasar nuevos controles.



Esto, como les digo, como avance del Proceso de Integración es inédito, y es un orgullo no solamente para la Región Centroamericana, sino de proyectar a la Región Centroamericana hacia el resto de Latinoamérica donde no existe otra Unión Aduanera que no sea esta.



Luego está El Salvador que también está haciendo importantes esfuerzos en la agilización del Comercio, en el Tema de Facilitación del Comercio, con su Proceso de Facilitación del Comercio con Guatemala, donde también este año se han tenido importantes avances, como por ejemplo la Plataforma Informática Digital que administra la SIECA para el movimiento migratorio de las personas que cruzan entre Guatemala y El Salvador. Esto es tan importante que hemos tomado ese Modelo para también implementarlo en la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala para el movimiento de personas, igualmente de carga y de pasajeros.



Continuando con los avances en el Proceso de Integración Económica está el Tema de Movilidad y Logística, pilar fundamental para que el Proceso avance. Y aquí los Ministros de Transporte de la Región Centroamericana han trabajado por los últimos dos años en el desarrollo de una Política de Movilidad y Logística, que ya este año concluimos el Documento Base de la Política, y estamos ahora en el Proceso de Socialización.



Se han desarrollado ya todos los Talleres a Nivel de todos los Países de la Región Centroamericana, y el otro año continuaremos con Talleres ya más profundos, donde hemos incluido al Sector Privado Regional y hemos tenido muy buen feedback de lo que el Sector Privado espera de la Política para incluir también todos estos Comentarios dentro del Documento.



De manera que el Documento Final va a ser discutido por los Consejos de Ministros de Transporte, Finanzas y Economía o Comercio, COMIECO, COMITRAN y COSEFIN, el próximo año en una Reunión Intersectorial en la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica, y allí ya estaría el Documento listo para ser presentado a este Foro de Presidentes para su aprobación y su implementación a Nivel Regional.



En ese mismo sentido hemos trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de un Convenio con JICA, la Agencia de Cooperación de Japón para desarrollar el Plan Maestro de Movilidad y Logística que complementará la Política, y donde se establecerán las inversiones que se tienen que hacer a Nivel Centroamericano en términos de Movilidad Logística e Infraestructura para poder implementar esa Política a Nivel Regional.



Y este año el Consejo de Ministros de Transporte también ha aprobado las Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas en un Manual que ya está disponible en un APP de Internet como todos los Manuales de COMITRAN, para que todos los usuarios lo puedan bajar y utilizarlo. Este Manual es muy importante porque establece las condiciones para que la infraestructura regional sea resiliente al Cambio Climático, y ya está elaborado y entregado.



Y dos cosas más para terminar, este año con la Cooperación de Taiwán inauguramos en el mes de Marzo el Centro de Estudios para la Integración Económica con una herramienta informática en la cual hemos tenido como Socio al Comité Consultivo, al Sector Privado Regional que es la Red Centroamericana de Comercio, donde ya tenemos 8,000 Empresas Regionales registradas, y gracias a Convenios con Eurochambres, American Chambers, AICO, ALADI, y otra serie de Instituciones Internacionales, tenemos también Empresas de otras partes del Mundo que ya están haciendo negocio con las Empresas centroamericanas.



Y a través del Centro hemos podido dar desde Marzo hasta la fecha 24 Cursos Presenciales y Virtuales, la mayoría de los Cursos Presenciales con Becas que hemos conseguido de los Donantes, y hemos beneficiado ya a más de 2,000 personas con Capacitaciones, tanto del Sector Público, como en el Sector Privado Regional.



Este año logramos también concretar importantes Proyectos de Cooperación, el más importante el Proyecto INTEC con la Unión Europea, que aquí está el Embajador Bell, de 20 millones de euros para el Proyecto INTEC que estaríamos empezando a implementar en Junio del próximo año. Este Proyecto tiene tres Componentes: Uno, para el tema de Fortalecimiento Institucional, y mejoramiento de la relación con el Sector Privado, mayor inclusión del Sector Privado en el Proceso.



Un Componente para el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana en su Segunda Fase; la Primera Fase ya está concluida, y ahora mismo está en período de prueba a nivel de los Países. Y lo que permitirá esta Plataforma es conectar a todas las Plataformas Nacionales de Migración, Aduanas, Tributos Internos, y Fitozoosanitarios, para que puedan compartir información entre ellas, mejorando los Análisis de Riesgo, y también mejorando la facilitación del Comercio.



Y el Tercer Componente de este Proyecto INTEC va dirigido al Sector Privado con un énfasis especial en el Tema de Autonomía Económica de las Mujeres, para apoyar a ese 50% de la Población de la Región, que somos Mujeres que quieren desarrollar Empresas, desarrollar Negocios.



En ese sentido, con el Banco Centroamericano, el CONCA, ONU-Mujeres, REDCAMIF, y otras Instituciones como CENPROMYPE, hemos desarrollado un producto financiero con Enclave de Género que ya ha beneficiado a más de 2,000 mujeres, y ha creado más de 2,000 empleos a Nivel de la Región, con préstamos desarrollados específicamente para Mujeres, Enclave de Género. Es el único producto financiero con Enclave de Género que existe en la Región Centro-americana, y está teniendo también un impacto muy importante, y mucho éxito.



Esto básicamente es lo que hemos hecho así muy rápidamente este año. Estamos en el Proceso Institucional de certificar a la Secretaría en ISSO, y en cuatro de los siete pilares obligatorios de la Unión Europea para la Administración de Recursos de Cooperación, lo cual le dará a los Cooperantes y a los Gobiernos la seguridad de que sus Recursos están siendo administrados por una Institución que sigue parámetros internacionales en la Administración de Recursos.



Y para cerrar, quisiera agradecer el apoyo de todas las Secretarías del Subsistema de la Secretaría de Integración Centroamericana, del Sector Privado y del Banco Centroamericano, y de todos los Donantes muchos de los cuales se encuentran aquí presentes, sin los que el trabajo de la Secretaría sería virtualmente imposible de realizar. Todos estos logros que hemos compartido son el trabajo combinado de la SIECA con este Equipo de Donantes, y bajo el Liderazgo siempre de nuestro Consejo de Ministros. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, Carmen Guisela. Y cerramos con lo que son los Organismos con el Banco Centroamericano de Integración Económica; tiene la palabra el Hermano Nick Rischbieth, Presidente Ejecutivo del BCIE.



Palabras de Nick Rischbieth



Muy buenas tardes, Excelentísimo Presidente de la República de Nicaragua, y demás Presidentes y Vicepresidentes de los Países del SICA; Señores Cancilleres; Señora Secretaria General del SICA; Colegas de las Instituciones del SICA y demás Invitados Especiales.



El año 2016 ha sido un año de gran trascendencia para el Banco Centroamericano y para la Región. Ustedes sabrán que este año, precisamente el 9 de Junio del 2016 entraron en vigencia las Modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco, y yo quisiera comparar este hito con la misma Fundación del Banco allá en el año 1960.



¿En qué consisten las modificaciones? Principalmente se redefinió el Artículo 2 del Convenio Constitutivo, se amplió para que no solamente la Misión del Banco fuera solo para atender a los Países Fundadores del Banco, sino más bien de una manera ampliada atender también a toda la Región Centroamericana.



El nuevo Artículo 2 del Banco se lee de la siguiente manera: “El Banco tendrá por Objetivo promover la Integración Económica y el Desarrollo Económico y Social equilibrado de la Región Centroamericana, que incluye a los Países Fundadores y a los Países Regionales No Fundadores”.



Por otro lado, en un afán de un trato más igualitario también se hicieron modificaciones para garantizar una Silla Permanente para Panamá y la República Dominicana, y como bien mencionó Victoria Marina, también se otorgó el estatus de Socio a Belice.



Por otro lado, entre otros acontecimientos, el 10 de Noviembre de este año recibimos la solicitud oficial de la República de Cuba para incorporarse como Socio ExtraRegional del Banco Centroamericano.



Quisiera añadir que también el 13 de Diciembre del año 2016, el BCIE con la ayuda de los mismos Cancilleres de Centroamérica fue acreditado como Observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Todo esto hará posible que el Banco pueda darle un seguimiento más cercano al Tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



También muy importante... el 14 de Diciembre de este año el Banco fue acreditado por Primera Instancia Regional ante el Fondo Verde del Clima, algo que nos va a permitir accesar a la fuente más grande de Recursos Financieros para Programas y Proyectos dirigidos a la Mitigación y la Adaptación de los efectos negativos del Cambio Climático.

Por otro lado, quisiera mencionar que para el año 2017 vislumbramos que en los primeros posibles tres meses del año ingrese al Banco Centroamericano un Socio Extra-Regional de una de las Economías más fuertes del Mundo, que se encuentra en un Proceso adhesivo de la búsqueda de oportunidades de inversión en Centroamérica.



Adicionalmente es importante mencionar que con este ingreso también vislumbramos en los primeros seis meses del próximo año que el BCIE alcance una Calificación Financiera Internacional de Doble AA, que consiste en una Calificación que se ubicaría a la par de Países como el Reino Unido y Francia.



Todas estas Acciones, de nuevo, se han llevado a cabo, se van a llevar a cabo para contar con un Banco más capaz de atender las necesidades de la Región Centroamericana, y atender las expectativas de sus clientes, y atender la construcción de una Región Económica y Social con mayor Desarrollo y Equidad. Muchas gracias. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.



Palabras de Daniel



Gracias, Nick. Un buen Resumen de las gestiones del desarrollo del Banco. Pueden tomar la palabra ahora los Presidentes, el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.



Palabras de Salvador Sánchez Cerén



Excelentísimo Señor Presidente de la República de Nicaragua, y Presidente Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana, Daniel Ortega Saavedra; Señora Vicepresidenta Electa de la República de Nicaragua, Rosario Murillo; Excelentísimos Señores Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA, y Honorables Delegaciones que les acompañan.



Honorable Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, Victoria Marina Velásquez de Avilés, y Funcionarios que la acompañan; Honorables Señoras y Señores Miembros de los Países Observadores del SICA; Excelentísimos Señores Embajadores y Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en la República de Nicaragua.



En nombre del Pueblo salvadoreño, y con el Espíritu Integracionista que ha unido históricamente a esta Gran Región, me complace saludarles y compartir junto a ustedes en esta nueva Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana.



Señores Mandatarios, quiero expresar mi Reconocimiento y Felicitación al Presidente Daniel Ortega, como a todo su Equipo de Trabajo, por el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore que su País asumió desde el mes de Julio y que finaliza en esta Cumbre. En este Semestre, a partir de desafíos comunes que tenemos, la PPT impulsó la realización de diversos espacios como el Foro para la Reflexión sobre la importancia y el rol de los Gobiernos Locales, sobre el Tema de Juventud, y la Economía Familiar. Este Intercambio de Aprendizajes ha proveído Rutas de Trabajo conjuntas y formas de propiciar una participación más activa de la población en la construcción de Políticas Públicas.



Me parece importante destacar que el Foro Regional de Juventud permitió compartir experiencias de Políticas Públicas y Estrategias para un mayor Protagonismo de este Sector en Ámbitos como Seguridad, Educación, Prevención de Desastres, Cambio Climático, Práctica de Valores ante el Uso de las Nuevas Tecnologías, y Rescate de la Cultura.



Asimismo, nos hemos comprometido en la Lucha Contra la Pobreza, en ese sentido el Foro de la Economía Familiar ha sido importante como espacio para reflexionar sobre la necesidad de coordinar e impulsar Políticas Públicas para un mayor Desarrollo Económico y Social.



Por otra parte, en ese Semestre y ante el compromiso de emprender Acciones para hacer del SICA una Región cada más Productiva y Competitiva, se concretó el Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea del Sur y los Países del Sistema. Este logro representa una importante oportunidad para propiciar el Intercambio Comercial, orientada a un mayor crecimiento económico y desarrollo de nuestras poblaciones.



De igual manera es imprescindible continuar avanzando en la implementación de la Estrategia de Facilitación de Comercio, así como en las Iniciativas para lograr una mejor movilidad y logística en la Región.



Otro desafío común de nuestros Países y en el que deseo hacer un énfasis especial en esta Cumbre es el Tema Migratorio, ya que para nosotros es de suma importancia que reiteremos nuestro Compromiso Común de garantizar la Protección y el Respeto a los Derechos de nuestros Migrantes, tanto en los lugares de tránsito, como en los Países de destino.



El Papa Francisco, el 8 de Septiembre pasado en su Mensaje de cara a la próxima Jornada Mundial de Emigrantes y de Refugiados que se celebrará en Enero del 2017 con el Tema “Emigrantes Menores de Edad, Vulnerables y sin Voz”, hizo un llamado de atención sobre la realidad de las Niñas y los Niños Migrantes, especialmente los no acompañados. Él señalaba que están desprotegidos por tres motivos: Por ser menores de edad, extranjeros, e indefensos.



Él hace hincapié en que es necesario centrarse en la protección, en la integración y en soluciones estables. Nos invitó a actuar ante los traficantes de personas que victimizan a nuestras Niñas y Niños. Es necesario impulsar Procedimientos Nacionales y Planes de Cooperación entre los Países de Origen y los Países de Destino que eliminen las causas de la Migración irregular.



De igual forma, en el Triángulo Norte de Centroamérica hemos cerrado filas alrededor del Plan de la Alianza para la Prosperidad, con Acciones Integrales para disuadir la Migración Irregular; implementamos también una Fuerza Trinacional para combatir el Crimen Organizado Transnacional, incluyendo el tráfico de personas.



Consideramos que Iniciativas como esta, que suma Recursos y Capacidades para hacer frente a las Redes Criminales, pueden extenderse también al resto de la Región SICA para evitar que estos grupos se muevan dentro de nuestras Fronteras y sigan poniendo en riesgo a nuestros Migrantes.



De igual manera, quiero destacar que nuestro País ha recibido recientemente la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración. Durante este Ejercicio continuaremos promoviendo y defendiendo los Derechos de nuestros Migrantes, y abordaremos como Tema Central el de las Mujeres Migrantes, otro Grupo Poblacional que es altamente vulnerable ante esta realidad. Sobre este Tema hago una invitación para que sumemos nuestros esfuerzos, para garantizarle el Respeto a los Derechos y a la Dignidad de la Mujer Migrante.



Señores Presidentes, el 13 de Diciembre recién pasado se cumplieron los 25 años de Suscripción del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, que dio vida al actual Sistema que reconocemos hoy como Región SICA. Es esta, por tanto, una ocasión especial para que refrendemos el Compromiso fundamental que nos guía a la Integración; Compromiso que consiste en consolidar la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo.



Las Acciones Regionales en torno a la Agenda que hemos adoptado son imprescindibles; hoy más que antes necesitamos resultados y avances concretos. Es por ello que hago un llamado a la Secretaría General y a todas las demás Instancias del Sistema a trabajar con mayor dinamismo y eficiencia, para que nuestros Pueblos sientan los Beneficios de la Integración Regional.



También aprovecho para recordar que el próximo 16 de Enero celebraremos en El Salvador los 25 Años de la Firma de los Acuerdos de Paz, por ello deseo reiterarles, estimados Presidentes, la Invitación para que acompañen al Pueblo salvadoreño en esta Histórica Conmemoración.



Enero trae también otras buenas noticias y retos para nosotros, pues a partir de esa fecha El Salvador ostenta la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latino-americanos y Caribeños, CELAC. Desde ya expresamos a ustedes, que trabajaremos arduamente en dichos Espacios, para Promover y Defender los Derechos Humanos, así como para fortalecer la Integración y la Cooperación entre nuestros Pueblos.



Finalizo saludando y deseando éxitos a Costa Rica que ahora asume la Presidencia Pro Témpore del SICA. Sin duda nuestra Integración se va fortaleciendo cada vez más en un Proceso permanente de Reflexión y Adaptación a las Nuevas Realidades. Cada día con nuestro trabajo estamos contribuyendo a la mayor aspiración que tenemos: Lograr una Integración Regional más completa que nos lleve a un mayor desarrollo para nuestra gente. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, querido Hermano Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén. Le damos la palabra al Hermano Jimmy Morales, Presidente de la Hermana República de Guatemala.



Palabras de Jimmy Morales



Muchas gracias. Excelentísimo Señor Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y Presidente Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA; Excelentísimos Señores y Jefes de Estado; Excelentísimos Señores Jefes de Delegación; Honorable Señora Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana; Señoras y Señores tengan todos muy buenas tardes.



Me es grato reencontrarme con ustedes en esta Cumbre en la que la Hermana República de Nicaragua finaliza la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana.



El día de hoy también me complace poder participar en esta Reunión, y en el marco de la misma deseo destacar la realización de Actividades coordinadas por la actual Presidencia Pro Témpore, tales como la celebración de los tres Foros Regionales en materia de Gobiernos Locales, Economía Familiar, y Juventud, cuya realización ofreció la oportunidad de intercambiar experiencias y reflexionar sobre Temas de conocida importancia para nuestros Países.



Asimismo, valoramos las Acciones Formativas realizadas y coordinadas en el marco de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, que facilitaron la Capacitación de nuestros Funcionarios en Temas de Trata de Personas, Crimen Organizado e Investigación, y la Lucha contra el Narcotráfico.



Me permito también destacar la donación de Equipo Técnico y Tecnológico recibido para el fortalecimiento de los Puertos y Puestos Fronterizos por parte de la Unión Europea, a través de Seguridad Fronteriza en Centroamérica conocida como SEFRO.



Siempre, en el Ámbito de la Seguridad, deseo puntualizar la labor de los Gobiernos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Hemos realizado, por medio de nuestra Fuerza Trinacional, establecida en el pasado mes de Noviembre, la cual está permitiendo la coordinación para enfrentar principalmente los efectos negativos que ocasionan el accionar de las pandillas, y el crimen organizado transnacional.



La República de Guatemala se congratula por estos y otros avances alcanzados durante el presente Semestre; sin embargo, debemos reconocer que hay muchas cosas que aún no hemos hecho y dejamos pendientes de dar cumplimiento. Como por ejemplo, los Acuerdos adoptados durante la pasada Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Roatán, Honduras, especialmente en el pilar del fortalecimiento institucional, esperando que dichos Acuerdos sean retomados por la próxima Presidencia Pro Témpore para su efectivo cumplimiento, y desde ya le ofrecemos a Costa Rica todo nuestro apoyo.



Nuestros Desafíos Económicos, Políticos y Sociales, requieren de un Compromiso conjunto sin tregua, para seguirlos afrontando, y a la vez, seguir identificando las fortalezas y aprovechando las oportunidades que se nos presentan como Región.



Facundo Cabral dijo: “Ay, Hermano, qué riqueza tienes y no te has dado cuenta”. Yo creo que tenemos verdaderamente grandes oportunidades y una gran riqueza, y entre las oportunidades está la Población Joven, que hoy acá veo mucho representada. Felicitaciones por ese gesto, y a todos los que tomamos decisiones los invito a que pensemos en la Región que le vamos a heredar a nuestros Jóvenes.



Señoras y Señores, actualmente la dinámica migratoria trae consigo nuevas exigencias y retos, los que demandan por parte de los Estados un mayor fortalecimiento de Mecanismos de Protección para las Personas Migrantes, lo que implica continuar fortaleciendo el trabajo articulado y coordinado a Nivel Nacional e Internacional.



Creemos que la Migración es un Derecho. Migrar no es un delito, por eso, la realidad migratoria debe abordarse desde una perspectiva integral basada en un enfoque de Derechos Humanos, atendiendo de manera diferenciada a los grupos más vulnerables, entre ellos, las Niñas, Niños y Adolescentes, las Personas con Capacidades Diferentes, y las Mujeres. Y esto podemos decir, y lo debemos vivir, independientemente de la situación migratoria de cada persona.



En complemento a las Acciones realizadas a Nivel Nacional, Guatemala actualmente está trabajando en un esfuerzo coordinado con las Cancillerías de El Salvador, Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, para informar y atender a los Nacionales de los cuatro Países en los Estados Unidos de América, con el fin de garantizar la plena observancia de sus Derechos Humanos.



En el Ámbito de la Integración Económica, Guatemala y Honduras se encuentran implementando la Unión Aduanera que es una gran oportunidad para el Comercio Regional. Ya la Secretaria del SIECA dio un Informe de los avances que hemos tenido, y precisamente le acabo de compartir un Informe que hoy nuestro Ministro de Economía iba a tener en una Reunión Bilateral.



Tristemente, por temas de Seguridad y de País hubo un tema que al Presidente Hernández no le permitió estar acá; pero nos congratula y nos alegramos de saber que con el Hermano País de Honduras estamos a un 98% de hacer realidad algo que en América no se ha hecho, y que yo creo que nuestros Hermanos de El Salvador pronto podrán dar el paso, nuestros Hermanos de Nicaragua quizás también lo puedan hacer junto con nosotros; con los Hermanos de Costa Rica nos gustaría poder celebrar eso, para que también Panamá lo pueda hacer.



Y aún, cuando el Mar nos distancia con los Hermanos de República Dominicana, hemos tenido el Amor que nos une, y quiero agradecerle públicamente, Presidente Medina, el apoyo que nos han dado con la profesionalización de nuestros primeros Guardias Penitenciarios Internacionales graduados recientemente en el Hermano País de República Dominicana. Gracias.



Por supuesto, a nuestro Hermano Belice también; siempre nuestro Discurso ha sido el mismo: De encontrar la Paz, porque vamos a hacer vecinos eternos.



Una vez en marcha la misma, refiriéndome a la Unión Fronteriza Aduanera, la misma propiciará la libre locomoción de Bienes y Servicios, eliminando los pasos de frontera y ubicando Aduanas periféricas, lo cual redundará en una mayor competitividad de nuestros Países, acortando los tiempos de traslado de las mercancías, y creando un verdadero Mercado Común entre nuestras Naciones.



Es importante mencionar que recientemente se llevó a cabo en Tegucigalpa la Décimo Tercera Ronda de la Unión Aduanera, donde los Ministros de Economía de ambos Países firmaron la habilitación de Corinto como la Aduana Integral. Este es el primer paso para el funcionamiento de esta Aduana y se prevé que esté operando plenamente en el Primer Trimestre del 2017.



Cabe resaltar que con esta Unión Aduanera se plantea lograr un incremento adicional del 1% del Producto Interno Bruto anual para cada uno de los Países, facilitando el acceso de mercancías de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo Mercado principal es la Región Centroamericana. Este nuevo Territorio Aduanero se consolida como un Mercado más atractivo para los Inversionistas, puesto que abarca casi la mitad de la Población Centroamericana.



Esperamos, como lo dije anteriormente, que en un futuro cercano, tanto El Salvador como Nicaragua, y todos los demás Países se unan definitivamente a este esfuerzo.



En ese sentido, me permito mencionar que en el pasado mes de Noviembre se llevó a cabo con la República de El Salvador la IV Reunión para el Proceso de Unión Aduanera, donde se avanzó en el Reglamento que permitirá la coordinación de los controles necesarios para garantizar el pago de Tributos, la inocuidad de productos, y la prevención de ilícitos en los Puestos Fronterizos, tanto en la Ciudad Pedro de Alvarado y La Hachadura.



Asimismo, deseo felicitar a nuestros Ministros de Economía y Comercio Exterior por el Proceso de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Sé, indudablemente, que esto constituye un paso trascendental, una ventana de oportunidades para la Región, tomando en cuenta que Corea es la cuarta Economía de Asia y se ha convertido en los últimos años en uno de los Socios Comerciales más importantes de la Región Latinoamericana.



Amigos y Amigas, quisiera referirme brevemente a dos acontecimientos históricos y de suma trascendencia: El primero, la Conmemoración de los 25 Años de la Suscripción del Protocolo de Tegucigalpa que ya mencionó el Presidente Sánchez, que dio vida a nuestro Sistema de Integración Centroamericana, siendo este un momento propicio para que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso con la consolidación de dicho Sistema... ¡Más Acción, y menos Discurso! Por lo que proponemos un Diálogo franco y abierto para el efectivo cumplimiento de los Objetivos.



Por otro lado, se acerca el Vigésimo Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera en Guatemala, que permitieron por medio del Diálogo Político poner fin a una de las Etapas más dolorosas de la Historia reciente de Guatemala, marcada por un enfrentamiento armado interno. Hoy buscamos refrendar los Principios Democráticos que a lo largo de estos 20 años nos han regido y que hemos sabido implementar en especial en momentos claves, anteponiendo, desde luego, el imperio de la Ley.



Guatemala ha buscado reforzar su participación como Miembro del SICA, apostando por una verdadera Integración Centroamericana, favoreciendo ese Espacio de Diálogo para la búsqueda de soluciones conjuntas que permita afianzar la Hermandad entre nuestras Naciones.



Señor Vicepresidente de la República de Costa Rica, Señor Helio Fallas, desde ya formulamos votos por una exitosa Presidencia Pro Témpore durante el Primer Semestre de 2017. Cuente con el apoyo de Guatemala para que el Proceso de la Integración Centroamericano retome su dinamismo y que se cumplan con los Acuerdos alcanzados a Nivel Regional, y se dé seguimiento a la Agenda Regional en cada uno de los pilares prioritarios del SICA.



Finalmente, deseamos a todos, y digo deseamos porque represento al Pueblo de Guatemala, que pasen unas Felices Fiestas de Fin de Año, y que el 2017 sea un año pletórico de Bendiciones y Buenas Noticias para cada uno de ustedes. Que el Amor, la Paz y la Armonía reinen entre nuestros Pueblos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, Hermano Presidente Jimmy Morales por sus palabras.



Vamos a escuchar al Presidente Danilo Medina Sánchez, Presidente de la República Dominicana; Hermano Caribeño.



Palabras de Danilo Medina Sánchez



Excelentísimo Señor Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y Presidente Pro Témpore del SICA; Señores Jefes de Estado; Honorables Vicepresidentes y Vicepresidentas presentes; Señores Cancilleres; Señores Embajadores; Señores Representantes de Organismos Multilaterales; Señoras y Señores.



Ante todo, gracias a todos los nicaragüenses por acogernos hoy en este hermoso País, y gracias especialmente a su Presidente Daniel Ortega por dispensarnos una calurosa acogida.



Quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por el apoyo recibido en las Urnas en el pasado mes de Noviembre, junto a Doña Rosario. Desde la República Dominicana les deseamos suerte y éxitos en este Nuevo Período de Gobierno.



Igualmente, confiamos en que Costa Rica llevará a cabo una exitosa Presidencia Pro Témpore del SICA, impulsando las dinámicas de Integración que más urgen a nuestros Pueblos, al tiempo que elevamos el perfil de nuestra Región en el escenario global.



Porque una cosa es segura, tanto en el Comercio como en el Medio Ambiente, en Seguridad, o en el tema de las Migraciones, en cualquier escenario debemos esforzarnos en actuar y hacer valer nuestros intereses y nuestros Valores de manera coordinada.



Si trabajamos por separado y nos desgastamos en luchas internas, no podemos llevar ninguna Buena Noticia a nuestros Pueblos; por el contrario, si nos enfocamos en los Objetivos Comunes y sumamos Fortalezas podemos abrir nuevas puertas a nuestra Región. Dicho de otra forma, nuestras respuestas ante los retos debe ser siempre la misma: Más y Mejor Integración.



Es hora de que prioricemos la demanda interna de nuestros Pueblos para desarrollar el Comercio; que busquemos fórmulas para ser más competitivos apoyándonos unos a otros; que hagamos de nuestra Región un lugar más Seguro trabajando de forma conjunta. Que demos respuestas a los desafíos del Cambio Climático buscando soluciones coordinada. Es hora de volcarnos en cooperar para competir juntos en este gran escenario que nos ofrece la Economía Globalizada.



Señoras y Señores, ya he dicho en otras ocasiones que nuestra principal preocupación debe ser, junto a la lucha contra la Pobreza, la no menos importante protección de los llamados “Vulnerables”; esa porción de nuestras Sociedades que hemos logrado sacar de la Pobreza, pero que aún corre el riesgo de volver a ella si no conseguimos que alcance cierta estabilidad económica en el medio y largo plazo. Para lograr este objetivo el único camino es la creación de Empleos Dignos, y ese debe ser, sin duda, un objetivo central de nuestro Proceso Integrador.



Teniendo este objetivo en mente, mi propuesta para ustedes es que exploremos juntos la mejor manera para que nuestras Economías se inserten plenamente en el Nuevo Modelo de Encadenamientos Productivos, que está transformando profundamente la forma de producir Bienes y Servicios en todo el Mundo.



Sé que ustedes lo saben, la tendencia creciente es que el Proceso Productivo de Bienes se extienda a lo largo de varios Países, en Industrias que van desde el Sector Textil hasta la Farmacéutica, la Aeronáutica, o la Electrónica. Considero que debemos explorar todos los Caminos para sacar el máximo provecho de este Modelo en nuestra Región, y beneficiar especialmente a nuestras Pequeñas y Medianas Empresas en ese Proceso.



En este sentido, debemos saludar la Cooperación de Guatemala y Honduras en el esfuerzo que están haciendo para establecer entre ellos la Unión Aduanera. Estos dos Países Hermanos están siendo una punta de lanza de la Integración que aspiramos alcanzar los Países del SICA.



Considero, por tanto, que debemos mirarnos todos en ese espejo y decidir las mejores formas de garantizar esos avances al conjunto de nuestra Región.



Armonizando nuestra Legislación lograremos, entre otras cosas, multiplicar nuestro Potencial para generalizar los Encadenamientos Productivos y la exportación a escala regional. Estoy convencido de que son muchos los Sectores en los que podemos profundizar nuestra Cooperación, de la mano, por supuesto, con el Sector Privado, para que nuestros Micros y Pequeños Empresarios se incorporen a la Producción Regional.



De la misma forma, debemos trabajar juntos para eliminar obstáculos que limitan nuestra competitividad. Un ejemplo de esto es el Proyecto de Marina Mercante para Centroamérica y el Caribe, que está pendiente y es vital para hacer más eficiente el intercambio de mercancías entre Centroamérica y el Caribe.



Tanto, desde dentro de este Foro, como desde la Asociación de Estados del Caribe, Organización de la que somos todos parte, podemos hacer mucho por mejorar los costos y las rutas con que contamos actualmente.



Otro Sector en el que podemos multiplicar nuestras oportunidades si trabajamos junt@s es el Turismo, que dinamiza a su paso numerosas Actividades Económicas. Si encontramos nuevas formas de presentar Ofertas Turísticas conjuntas y mejorar la interconectividad entre nuestras Naciones, podemos beneficiarnos de la llegada de miles de visitantes que cada año buscan los atractivos que ofrecen Centroamérica y el Caribe.



Amigos y Amigas, sin duda otro Ámbito en el que nuestra Integración y Cooperación es fundamental y solo puede reportarnos beneficios, es la prevención de riesgos frente al Cambio Climático. Las lluvias que han golpeado recientemente nuestros Territorios, afectando la Vida de decenas



de miles de personas, y causando daños por cientos de millones de dólares, han sido un amargo recordatorio de la vulnerabilidad a la que estamos especialmente expuestos los Países de Centroamérica y el Caribe.



Han sido, igualmente, un recordatorio de la importancia de trabajar juntos para preservar la Vida de nuestras Poblaciones; para asegurar que los Compromisos adquiridos en la Lucha contra el Cambio Climático efectivamente se cumplan.



Señoras y Señoras, para concluir esta breve intervención solo quiero dirigir la vista brevemente a la realidad interna de nuestra Organización. Como hemos visto, hay muchos terrenos en lo que la Acción coordinada de nuestras Naciones es el único camino para lograr los objetivos de nuestros Pueblos.



He centrado mi Intervención en Temas de Empleo, Comercio y Cambio Climático, pero si lo hubiese hecho en Migración, Seguridad, o cualquier otro Ámbito, la respuesta hubiera sido la misma: Necesitamos aún más y mejor Integración. Esa es, de nuevo, la única respuesta a los retos que enfrentamos : Unión, y Trabajo Coordinado.



Es por eso que necesitamos, entre otras cosas, un SICA que funcione de manera más ágil. Y, en este sentido, quisiera expresar, nuevamente, como lo hice en la pasada Cumbre de Roatán, en Honduras, nuestra posición a favor de las Presidencias Pro Témpore para que dejen de ser Semestrales y pasen a ser Anuales. Esto permitiría dirigir esos Recursos a los trabajos más discretos, pero a la larga más importante, de los Equipos Técnicos, que avanzan en la Agenda concreta de la Integración y el Desarrollo.



Esperamos que Costa Rica, durante su Presidencia Pro Témpore, considere esta Propuesta junto a otras que deben guiar la necesaria reinvención de esta Organización, que tanto potencial tiene para llevar beneficios reales a nuestros Ciudadanos y Ciudadanas. Confío en que esta Etapa que ahora se abre nos permita apretar el acelerador en ese Camino hacia una Centroamérica y un Caribe más Prósperos e Integrados.



Finalmente, quisiera recordar a todos ustedes, que en Enero, el 24 y el 25 será la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, y estamos aprovechando la oportunidad para invitarles a que nos acompañen en el Acto de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore al Presidente Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la Hermana República de El Salvador. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, querido Hermano Presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Y vamos a escuchar a la Hermana de la República de Panamá, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Maló de Alvarado.



Palabras de Isabel de Saint Malo



Muchas gracias, Comandante Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua; Señora Vicepresidenta, Rosario Murillo; Señores Presidentes, Vicepresidentes, Cancilleres que nos acompañan; Autoridades del Sistema de Integración Centroamericana; Amigos todos.



En primera instancia, me permito trasladarles el Fraternal Saludo del Presidente Juan Carlos Varela, quien por temas de la Agenda Nacional no ha podido estar aquí hoy, pero envía su cariñoso saludo y el deseo de éxitos de esta Reunión.



Deseamos agradecer al Presidente Daniel Ortega, al Canciller, a todo el Equipo de Nicaragua, por las atenciones brindadas y por el trabajo realizado a lo largo de esta Presidencia Pro Témpore, en la cual su País ha tenido la responsabilidad de liderar el esfuerzo de Integración.



Quisiera iniciar este Mensaje elogiando una de las Actividades realizadas, y qué bueno que nos acompañan el día de hoy esta cantidad de Jóvenes que están aquí presentes, y es la Actividad relacionada a los Jóvenes, quienes son hoy más del 50% de la Población Regional y Global.



Consideramos que son una parte vital para lograr las aspiraciones que como Países tenemos hacia el Desarrollo, particularmente en una Región donde sabemos que los Jóvenes enfrentan dificultades para insertarse al Mercado Laboral; enfrentan situaciones de Pobreza y de Marginalidad.



En el mes de Octubre, en el Foro Regional de Juventud de los Países Miembros del SICA se abordaron temas de relevancia para la Región en Materia de Seguridad, Promoción de la Práctica de Valores ante el Uso y Acceso a las Nuevas Tecnologías; Retos y Desafíos ante la Variabilidad Climática, y la Educación en todos los Niveles.



En base a ese compromiso de crear Espacios donde los Temas de Juventud tengan un sitio de convergencia dentro del Sistema, quiero aprovechar este espacio para extender la Invitación desde ya a todos los Jóvenes Centroamericanos, para que participen en el año 2019 en la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá en el mes de Enero.



Y aprovechar para recordar que el Santo Padre, el Papa Francisco, acoge la Invitación de todo Centroamérica, porque fue justamente una Invitación de todos los Obispos Centroamericanos para que se celebrara la Jornada, no una Jornada para Panamá, sino una Jornada para la Región.



Sabemos que esto es motivo de ilusión, más que por el hecho de ser un Evento Religioso, por ser un Evento donde los Jóvenes a Nivel Global se unen, unen sus aspiraciones, sus ilusiones, y trabajan juntos. Así que los invitamos desde ya a participar en dicha Jornada. Aspiramos a que los más de 100,000 Jóvenes Centroamericanos asistan a este Evento y puedan gozar.



Es un tema que también podemos trabajar desde el SICA, de un tránsito ágil, seguro a través de nuestros Países. Desde ya les comparto que será uno de los Temas que Panamá impulsará el próximo año desde el Sistema de Integración Centroamericana: Que logremos crear los Mecanismos para que los Jóvenes de toda la Región puedan estar presentes en Panamá. Si bien, como he dicho, serviremos de Sede en este Evento, es un Evento de y para Centroamérica.



Por otro lado, quisiera compartirles que Panamá reconoce el Nuevo Contexto Mundial en el que se ha diseñado una Nueva Agenda Global del Desarrollo, que plantea grandes retos. Por lo que animamos a todos los Países a seguir trabajando juntos para movilizar Recursos e impulsar Estrategias de Ampliación de Oportunidades y de Inclusión de los Sectores que aún hoy persisten en situaciones de exclusión.



En Panamá, por ejemplo, estamos trabajando para anunciar en los próximos días un compromiso total por mejorar las condiciones de aquellos que viven aún excluidos del Desarrollo. Esto lo haremos destinando Recursos adicionales que sean necesarios para alcanzar ese reto.



Con esto en mente, consideramos que un Acuerdo Regional por el Eje Social destinado a alcanzar en la Región los Objetivos de Desarrollo Sostenible coadyuvará significativamente a que cada País, en base a las particularidades que cada uno tenemos, podamos encontrar en los Aliados del Sistema de Integración las fortalezas que nos permitan acercarnos más rápidamente a esos Objetivos.



Tenemos la obligación, como Región, de crear Mecanismos que faciliten el intercambio de información y coordinación de Acciones; la Medición y Diagnóstico de la Pobreza y de la Pobreza Extrema, el Fortalecimiento de los Programas de Protección Social, y el Análisis a los Sistemas Integrales de Cuidado desde un enfoque de Derechos Humanos.

Este es el Camino, la República de Panamá reitera su apoyo a las prioridades de trabajo presentadas por Costa Rica en el Consejo de Integración Social, e invitamos a que pongamos todo el empeño necesario.



Queremos resaltar en esta dirección, que con Costa Rica hemos trabajado de manera que podamos compartir y elaborar una Agenda Anual para el SICA en el año 2017, que esperamos compartir con todos próximamente, con miras a reforzar ese Rol de la Presidencia Pro Témpore y seguir trabajando en la Agenda Regional.



Es casi inevitable que un Organismo que data de 1951, antes incluso que el Tratado de Roma que sentó las bases para la Unión Europea, las Agendas Temáticas se vayan enriqueciendo, vayan cambiando, y tengamos todos que ajustarnos a las Nuevas Realidades.



Sin embargo, no debemos permitir que esa pluralidad de Temas y de Programas obstaculice nuestro Objetivo Central, plasmado en el Artículo 1 de la Carta de San Salvador, y abro comillas: “Auxiliarse entre sí, buscar solución conjunta a sus problemas, y promover su Desarrollo Económico, Social, Cultural, mediante la Acción Cooperativa y Solidaria.



El año 2016 fue un año importante para mi País, tuvimos la alegría de dar por inaugurado el Canal Ampliado, el cual estamos seguros representará nuevas oportunidades para toda la Región, y ponemos a disposición nuestro País para trabajar de manera conjunta para asegurarnos de que esta Obra de Ingeniería en efecto coadyuve en favor de la Región. Que este Programa de Expansión que no solo abre nuevas Rutas entre América y Asia, motive todo una serie de mejoras de Inversión y de Infraestructura Portuaria.



La propia Autoridad del Canal de Panamá se encuentra desarrollando un Plan Maestro, para que el uso de la Zona Interoceánica sirva no solo para el trasbordo de mercancías entre Continentes, sino como Facilitador de las Exportaciones para nuestros Países vecinos.



Sigamos las mejores prácticas de otras Regiones en esta dirección. Hemos elaborado una Hoja de Ruta y esperamos poder trabajar con todos ustedes en esa dirección. Hoy más que nunca es importante actuar en Concierto y no permitir que las diferencias nos separen, sino trabajar unidos hacia un Objetivo Común.



No me queda más que agradecer nuevamente al Gobierno de Nicaragua, y desearle éxitos a la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica que está por iniciar. Muchísimas gracias, Presidente.



Palabras de Daniel



Gracias, Isabel.



Vamos a escuchar al Vice-Presidente de la Hermana República de Costa Rica, Helio Fallas Vanegas.



Palabras de Helio Fallas Vanegas



Excelentísimo Señor Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; Señora Vicepresidenta Electa Rosario Murillo, Excelentísimos Señores Presidentes de El Salvador, Guatemala y República Dominicana; Excelentísima Señora Vicepresidenta de Panamá, y Canciller de Honduras; Excelentísimo Viceministro de Belice; Señora Secretaria General del SICA; Señores y Señoras.



Agradezco la oportunidad de compartir el día de hoy con las distinguidas Delegaciones de los Países Miembros del SICA y reflexionar junto a ustedes sobre el potencial del Sistema de Integración para impactar positivamente en el desarrollo de Centroamérica.



En todos los Encuentros que han habido hemos coincidido en la necesidad de pasar de la Reflexión a la Acción y de concretar cambios significativos que permitan hacer realidad la Promesa del Sistema de transformar nuestros Países en una verdadera Región de Paz, Libertad, Democracia y De-sarrollo, en una Región Inclusiva y de oportunidades para todos.



Para Costa Rica, las Buenas Relaciones con nuestros vecinos inmediatos, y en la Región, han sido como un todo, y siguen siendo una prioridad para el Estado costarricense.



El SICA ofrece oportunidades para el abordaje de problemáticas que comparte Centroamérica. Este Espacio de Negociación hace posible promover colectivamente soluciones para atender la Pobreza, la Desigualdad, la Inseguridad Ciudadana, y el Bienestar general de nuestros Ciudadanos, desde una perspectiva de desarrollo Económico Sostenible que garantice el cumplimiento de la Agenda 2030 y el acceso a los Mercados Internacionales.



Sin duda, la reciente Firma del Tratado de Libre Comercio con Corea es una señal clara de que con objetivos precisos podemos construir juntos una Agenda Común; una Agenda en la que la búsqueda de respuestas conjuntas sólo es posible con el desarrollo y cumplimiento de Políticas de carácter regional perdurables. Por lo tanto, el avance y el fortalecimiento de las Relaciones con la Región y el Sistema deben ocupar un lugar prioritario en los Planes de Trabajo de los Países Miembros.



En nuestras Naciones persisten aún numerosas asimetrías y debilidades institucionales, y esas carencias se reflejan también en el marco regional. Aún se requiere revitalizar los procesos de coordinación y articulación de esfuerzos, tanto a Nivel Nacional como a lo Interno del Sistema.



También debemos posicionar la Agenda 2030 y hacer una priorización de Actividades alrededor de sus 17 Objetivos. Es lógico que es imposible alcanzarlos todos, y una priorización es sumamente necesaria y urgente.



Esta Visión compartida por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre de Roatán, debe orientar la labor de las Secretarías Técnicas y Grupos Sectoriales, a fin de evitar la duplicidad de labores y superar, de esta manera, los obstáculos estructurales del desarrollo en nuestra Región.



Ante esa realidad es necesario plantearnos una Agenda de Transformación Pragmática, y con Metas claras, así como mejorar sustancialmente los Procesos de Rendición de Cuentas del Sistema, y de su Institucionalidad. La consolidación, reorganización y fortalecimiento de esas Instituciones para alcanzar un cambio perdurable en la dinámica de trabajo, debe ser el ideal que oriente el Proceso de Integración hacia la eficiencia y gestión de resultados.

Las Acciones necesarias para este cambio ya han sido plasmadas en Mandatos y Declaraciones Presidenciales, como nos lo han recordado algunos Señores Presidentes. Es ahora un imperativo para todos aquellos Países comprometidos en el Proceso de Integración velar por su cumplimiento.



Nuestro compromiso es trabajar en el establecimiento de Políticas Regionales, con Metas claras y precisas que vayan más allá de la sumatoria de Intereses Nacionales. Para este fin, consideramos que una Agenda Común priorizada alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como mencioné, es una base firme sobre la cual podemos alcanzar Consensos, y contribuir colectivamente al Futuro de la Región: un futuro que descansará sobre las decisiones que tomemos para la definición y cumplimiento de Agendas Prioritarias y del Proceso de Transformación Institucional.



El Potencial de la Integración como Plataforma para apoyar y complementar los esfuerzos de Políticas Públicas Nacionales, es enorme; sin embargo, el impacto de Acuerdos Regionales se reduce si fallamos en su Planteamiento, Ejecución y Monitoreo.



El Proceso de Transformación Institucional del SICA será legítimo y creíble, solamente a través de Iniciativas concretas para profundizar la Integración hacia determinados Objetivos y Resultados; de lo contrario, seguiremos practicando la inobservancia, ineficiencia, e inefectividad.



La tarea entre nosotros es ardua, pero es una responsabilidad que debemos asumir juntos si deseamos verdaderamente asegurar el futuro y sostenibilidad de la Integración.



Deseo una Feliz Navidad a todos los presentes, y un 2017 de éxitos para el Desarrollo de nuestros Pueblos. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, Helio Fallas, Vicepresidente de Costa Rica. Damos la palabra a María Dolores Agüero Lara, Secretaria de Estado por Ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Hermana República de Honduras.



Palabras de María Dolores Agüero



Señor Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y Presidente Pro Témpore del SICA; Señora Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y Vicepresidenta Electa de la República de Nicaragua; Señores Jefes de Estado; Señores y Señoras Jefes de Delegación; Señora Secretaria General del SICA, y Representantes de toda la Institucionalidad Regional; Señores y Señoras Representantes de los Países Observadores del Sistema, en especial a esta maravillosa audiencia de Jóvenes que nos acompañan.



En nombre del Presidente Juan Orlando Hernández deseo agradecer a la República de Nicaragua por la hospitalidad con que durante estos seis meses ha acogido el Proceso de Integración Regional.



En Junio pasado, el Señor Presidente Hernández Alvarado expresaba en Roatán, que la Integración es nuestra respuesta a los Desafíos Regionales.



Durante este Semestre Nicaragua llevó a cabo Iniciativas novedosas, como los Foros Regionales de Gobiernos Locales, de Juventud, y de Economía Familiar. Esas Actividades generaron espacios para intercambiar experiencias sobre temas que son parte de nuestras Agendas Nacionales en los que compartimos retos similares.



La Juventud es un Tema al que el Presidente Hernández Alvarado confiere primordial importancia, y con esta consideración es que recientemente en la Cumbre Iberoamericana refirió que en Honduras existen alrededor de 3.3 millones de Vidas Jóvenes deseosos de tener una oportunidad para capacitarse y convertirse en verdaderos Agentes de Cambio.



Son ellos quienes representan el 38% de la Población, conformando la mayor generación de Jóvenes de nuestra Historia. Por esa razón, la inserción de Jóvenes al mundo laboral, para impulsar el Crecimiento Económico y la Inclusión Social, es una tarea sobre la que hay mucho camino que recorrer.



En este mismo sentido, el Presidente de la República estableció el Programa “Honduras Startup”, el cual tiene como objetivo fortalecer y contribuir de manera integral al desarrollo de las Capacidades Productivas y Emprendedoras de los hondureños jóvenes mediante Asesoría Técnica y Financiamiento Estratégico, para lo cual se ha puesto a disposición capital semilla por el orden de 4.5 millones de Lempiras.



El Foro sobre la Economía Familiar nos resultó a los hondureños de mucho interés, ya que el Comité Nacional de Agricultura Familiar de Honduras ha contextualizado el concepto como un medio de Vida, basado en Actividades Agropecuarias y afines, realizadas por Familias como su ocupación económica principal, empleando primordialmente su propia mano de obra en la producción y en administración, transfiriendo Valores, Prácticas y Conocimientos a las siguientes generaciones, y en el resguardo de las Tradiciones y la Idiosincrasia Familiar y Territorial.



En el caso de Honduras, hemos avanzado en Proyectos destinados a impulsar y promover los Huertos Familiares, y en términos más amplios, orientados a mejorar la competitividad de la Economía Rural.



Señoras y Señores Amig@s de la Integración, la situación actual de nuestra Integración Regional es, para nosotros los hondureños que tenemos como principal activo una sólida Tradición Integracionista, un momento de oportunidades.



Hace un par de meses el Presidente Juan Orlando Hernández al sostener un Encuentro con el Rey Felipe VI de España, dijo algo que estimo oportuno recordar hoy: En nuestro Sistema pasa el tiempo, y pasa muy poco, por eso Honduras insiste en una Reforma profunda del SICA.



Honduras ha venido reiterando, que para que el Sistema de Integración Centroamericana funcione bien, debe responder a las necesidades prácticas y cotidianas de nuestros Ciudadanos, y tener trazado el Camino a seguir, y la Hoja de Ruta, para llegar al Objetivo Común de una verdadera Integración Política y Económica, para cuyo cometido resulta vital contar con el acompañamiento y el concurso de los Países Observadores del Sistema.



Ante la problemática migratoria y los impactos negativos en el Ámbito Humano, Social y Económico, el Gobierno de Honduras está revertiendo esta tendencia con la puesta en marcha del Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 2020”, y los Países que integramos el Triángulo del Norte de Centroamérica hemos decidido desarrollar Acciones Conjuntas que propicien la reducción y eliminación de la génesis multicausal que propicia la Migración Irregular. Esto, teniendo presente que la Migración como Derecho Humano sea una opción y no una necesidad.



Con respecto a la inseguridad, el Presidente Hernández también manifestaba recientemente, que los Países del Triángulo del Norte no hubiésemos enfrentado una problemática de inseguridad de grandes dimensiones como la actual, si la Estrategia de Seguridad de Centroamérica hubiera funcionado.



Por esta simple y sencilla razón, Honduras, junto a los Hermanos de Guatemala y El Salvador, iniciamos Acciones Conjuntas, y coincidimos en la necesidad de la Complementariedad y la Coordinación Inter-institucional para combatir el Crimen Organizado, el Tráfico de Personas, el Narcotráfico, la Trata de Personas, el Tráfico de Migrantes, la desarticulación de las estructuras criminales, y asociaciones ilícitas, como son las Pandillas.



Este entendimiento nos ha dado la oportunidad a los Países que conformamos el Triángulo del Norte de Centroamérica, de poner en operatividad una Fuerza Trinacional contra el crimen organizado de una manera exitosa. Hicimos del conocimiento de la Opinión Pública Internacional el pasado 15 de Noviembre, en la Ciudad de Ocotepeque, Honduras.



Con Guatemala hemos avanzado con firmeza hacia la concreción de la Unión Aduanera, y continuamos dialogando para ampliar esta Visión de mayores oportunidades económicas, que nos permita la consecución de la Unión Aduanera Centroamericana que hemos venido postergando por largos años.



Aprovecho la ocasión para agradecer el decidido apoyo de SIECA y del Banco Centroamericano de Integración Económica, por su apoyo por materializar este anhelo centroamericano.



Honduras está consciente que la Integración Regional no cambiará de un día para otro, y que la evolución del SICA es un Proceso gradual. También sabemos, y estamos conscientes que se han logrado avances importantes, pero no suficientes... No son suficientes, ya que debemos reconocer que la Integración sí tiene sentido cuando tiene una Visión Solidaria.



La Integración sí tiene sentido cuando se asume con una verdadera Voluntad Política. La Integración sí tiene sentido cuando actuamos plenamente convencidos que solo juntos y unidos seremos una Región consolidada, fuerte, y respetada en el Concierto Internacional.



Honduras está esperanzada en que durante el próximo Semestre podremos continuar avanzando en el Camino de la verdadera Integración Política y Económica.



Al Gobierno de la República de Nicaragua le reiteramos nuestro agradecimiento por los esfuerzos emprendidos durante el ejercicio exitoso de su Presidencia Pro Témpore. Y al Gobierno de la República de Costa Rica nuestros mejores augurios por la gestión, seguramente exitosa, que ahora asumen, a la que acompañaremos de manera decidida. Muchas gracias.



Palabras de Daniel Ortega



Gracias, María Dolores, por sus palabras. Y damos la palabra al Hermano de Belice, Alexis Rosado.



Palabras de Alexis Rosado



Muchas gracias. Presidente de la Hermana República de Nicaragua y Presidente Pro Témpore del SICA, Comandante Daniel Ortega Saavedra; Vicepresidenta Electa, Doña Rosario Murillo; Excelentísimos Presidentes y Vicepresidentes; Ministros, Miembros de los varios Consejos del SICA; Secretaria General del SICA, Doctora Victoria de Avilés; Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático; Delegados de Órganos e Instituciones de la Región; Representantes del Sector Privado; Jóvenes que nos acompañan, buenas tardes a todos.



Les traigo Saludos Cordiales del Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, y de todo el Pueblo beliceño, quien les manda un Saludo Fraterno, Solidario, y los mejores deseos de éxito en esta Reunión.



Me instruyeron congratular a la Presidencia Pro Témpore de Nicaragua, y en particular a Su Excelencia Daniel Ortega por su Liderazgo, y a todo su Equipo, por un buen manejo de la Presidencia Pro Témpore durante los últimos seis meses.



La Presidencia de Nicaragua logró crear Espacios oportunos y muy importantes para la Región, con énfasis especial en el Sector Social, Gobierno Local, en la Economía Familiar, y la Juventud.



Nos unimos también a otras Delegaciones, en expresar nuestro Agradecimiento por todas las cortesías y el calor con que siempre nos han recibido el Gobierno y Pueblo de Nicaragua en este tan bello País.



A los 25 Años de la Firma del Protocolo de Tegucigalpa, nos sirve recordar y tomar en cuenta lo mucho que hemos logrado a través de los años. Apreciamos el arduo trabajo que es el Proceso de Integración, como también renovamos el compromiso de trabajar y luchar juntos ante los varios desafíos que compartimos y que enfrentamos para mejorar la Vida de nuestros Ciudadanos; compromisos compartidos que nos permiten avanzar como una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo para todos. Ese es el anhelo de nuestra Región, de nuestros Pueblos, y que nos une para seguir trabajando juntos en Cooperación y Seguridad.



Durante los últimos seis meses hemos avanzado mucho en las Metas definidas por la Región y por la PPT. Los Procesos Democráticos e Instituciones en nuestros Países se mantienen fuertes; los vínculos entre nuestros Países, especialmente la Juventud se ha fortalecido.



A través de la Integración seguimos trabajando hacia el avance en nuestro Desarrollo, basados en el Consenso, la Competitividad Económica, la Institucionalidad Democrática, el Respeto y la Promoción de los Derechos Humanos, la Protección y Preservación del Medio Ambiente, la Paz y Libertad.



Bajo la Presidencia nicaragüense no solo hemos avanzado en los Objetivos que nos unen a Nivel Regional, también hemos avanzado en el carácter bilateral de nuestras Relaciones, como también hemos logrado ampliar y profundizar los lazos entre nuestra Regionalidad y la Comunidad Internacional.



Así es que, celebramos los lazos abiertos y estrechos del SICA con la Comunidad Internacional. Saludamos a nuestros Socios en el desarrollo, como lo son los Observadores ante el SICA, especialmente a los que están aquí hoy, con nosotros, como también a los que han manifestado su interés de asociarse al SICA como Observadores Extra-Regionales.

Mientras mantenemos siempre que el desarrollo de nuestros Países, y de nuestra Región, es responsabilidad propia de nosotros, aun aplaudimos a los Países Amigos que trabajan con nosotros en la promoción de los intereses de nuestros Pueblos hacia un Desarrollo Sostenible con Equidad.



En términos de Seguridad, seguimos convencidos que la Estrategia de Seguridad Centroamericana sirve como un marco concreto y positivo para la Seguridad de la Región. Esto no impide que se actualice cuando sea necesario. Es más, abogamos para que nuestras Estrategias y Planes de Acción se actualicen regularmente, porque sean coherentes y relevantes para las necesidades de nuestros Pueblos.



No hay duda que seguiremos confrontando Retos y Desafíos, como siempre lo hemos hecho, pero tampoco tenemos duda que la Región goza de Instituciones y Gobiernos Democráticos que luchan por el Bienestar Común bajo Sistemas de Derecho que reconocen el Imperio de la Ley y la primacía de la Dignidad de cada Persona, y sus Derechos Humanos.



Mientras se mantenga esta realidad, nos mantendremos siempre en Buen Camino hacia el Bien Común de la Paz duradera, la Seguridad y el Desarrollo con Equidad y Libertad. En ese sentido, reiteramos el Compromiso de Belice en este Proceso de Integración. Existen muchos retos, y nosotros estamos claros que los desafíos de hoy se van a enfrentar efectivamente solo si trabajamos en conjunto, con Respeto Mutuo, en Paz, Cooperación y Solidaridad.



Aprovecho también esta oportunidad de felicitar al Gobierno y Pueblo de la República de Costa Rica, a su Presidente, el Doctor Luis Guillermo Solís, quien asume la Presidencia Pro Témpore del SICA. Estamos seguros que bajo su Mandato nuestro Proceso de Integración se reforzará aún más. Con los más sinceros deseos, damos voto para que el Gobierno y Pueblo de Costa Rica tenga éxito en todas sus labores. Cuenten con Belice, como País Hermano y Solidario. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, Alexis. Y bueno, estamos concluyendo esta Sesión de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore del SICA de Nicaragua a la Hermana República de Costa Rica, y tenemos un Compromiso Común: Somos Naciones pequeñas, frágiles, y aquí estamos, con la Bandera del SICA, decimos, que le vamos a entregar al Vicepresidente de Costa Rica, aquí estamos, en la Cintura de la América Inmortal le llamó Neruda... ¡Ahí estamos en la Cinturita frágil!



Europa, grande, potente, y expandiéndose sobre el Planeta en aquellos Tiempos, en aquellos Tiempos de las Políticas Expansionistas, Colonialistas... Y Europa confrontándose, Hermanos y Hermanas se hacían la guerra, como dice Darío en Los Motivos del Lobo: Allá en Europa se hacían la guerra... ¡Se destrozaba Europa, se desgarraba Europa!



Culturas nada comunes, Lenguas diferentes, y al final privó la Razón, privó la Inteligencia, privó el Principio de Humanidad, y Europa se decidió por la Unidad. Algo que resultaba increíble siquiera pensarlo en Tiempos pasados; pero asumió el Reto de la Unidad, y logró la Unidad. No se limitaron a hablar de Integración, sino que fueron más allá, de la Integración a la Unidad, y ahí está esa poderosa Unión Europea. Pero Europa se ha convertido en un enorme Poder para la Paz, para el Desarrollo, para el Bienestar de sus Pueblos.



Y nosotros, hormigas, ¡somos hormiguitas los Centroamericanos! Tenemos una Historia común, tenemos una Lengua común, hemos librado Batallas en la Defensa de la Región Centroamericana: La Batalla contra el Expansionismo yanqui en 1856... ¡1856! Cuando vino William Walker, un norteamericano, un Intelectual, Abogado, Periodista, Fundamentalista, Racista, Esclavista, que desgraciadamente vino traído por algunos nicaragüenses. Fue a los primeros que fusiló, y luego él se hizo Presidente de Nicaragua, y quería, desde Nicaragua, adueñarse de todo Centroamérica.



¡Él quería la Unidad, fíjense! El sí quería la Unidad, y la quería imponer a sangre y fuego, adueñándose de Centroamérica, y se nombró Presidente, y lo primero que hizo fue declarar la Esclavitud para los nicaragüenses, para Nicaragua. Estableció la Esclavitud aquí en Nicaragua, y luego iba sobre todo Centroamérica, y luego iba sobre México, y luego iba sobre los Estados Unidos, a imponer el Estado Conservador y Esclavista.



Él no tenía porte de cowboy, de vaquero, no era grandote; era menudo, delgado. Más bien parecía frágil, un Intelectual, pero era valiente, y aferrado a su Ideología, a su Pensamiento Conservador. ¿Pero ahí qué logró Walker? Walker logró lo que en ese momento no habíamos logrado los Centroamericanos, que después de la Independencia en 1821 estuvimos unos días unidos, y luego, bueno, un ratito anexados al Imperio de Iturbide, a México, y luego cada quien por su lado... “Independientes”, decíamos.



Guerras fratricidas en la Región, ¡pero Walker nos unió a los Centroamericanos! Y vino Costa Rica con el General Mora a librar la Batalla a Nicaragua, y de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, todo Centroamérica unida. ¡El yanqui invasor nos unió, fíjense! Porque sabíamos que, o nos uníamos, o nos sometía a todos, y nos convertía en esclavos. Y se logró derrotar.



Luego vinieron los barcos norteamericanos a rescatar a Walker; pero Walker era tan tenaz que luego se vino por Honduras, y allá en Honduras, en Trujillo, lo capturaron y lo fusilaron. Allí terminó la aventura de Walker, pero fíjense, ante nos había unido, y nosotros todavía estamos hablando de Integración.



Yo no me canso de poner el ejemplo de Europa, y los Latinoamericanos y Caribeños, el Sueño de nuestros Próceres, el Sueño de Bolívar, la Unidad Latinoamericana y Caribeña, estamos dando los primeros pasos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estamos lejos todavía de un Proceso de Integración Latinoamericano y Caribeño.



Y aquí en Centroamérica con nuestros Hermanos dominicanos, todos nosotros estamos también hacia el Caribe, excepto El Salvador cuyas Costas están hacia el Pacífico, pero de ahí todos tenemos Costas hacia el Caribe, pero todos sentimos y vivimos el Caribe, incluyendo los Hermanos salvadoreños, estamos en esa Fase de Integración, ¡y cuántas Reuniones, cuántos esfuerzos!



Y pienso que hemos avanzado, claro, que no hemos avanzado en lo que nos está exigiendo la realidad, lo que nos exigen nuestros Pueblos, lo que nos exige la Juventud, no estamos avanzando al paso de las Exigencias Sociales, Económicas, Productivas. Porque cuanto más integrados, cuanto más unidos, más Potentes vamos a ser en términos Productivos, más Potentes vamos a ser en términos de Salud, en términos de Educación; más Potentes vamos a ser acabando con el Crimen Organizado, con las Pandillas; más Potentes vamos a ser en la Conquista de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad para nuestros Pueblos, y para nuestra Región.



Aquí ustedes lo han dicho: ¡Cuántos pasos tenemos que dar todavía! Es increíble que tengamos esos Pasos Fronterizos, donde no basta hacer lo que estamos haciendo ahora que es ampliando los Pasos Fronterizos... Hay que hacerlo, claro, para que el tráfico sea un poco más fluido; ampliar los Pasos Fronterizos, poner y establecer el monitoreo de escáner moderno para que el registro sea también más rápido.



Pero es que ahí vemos siempre la fila de vehículos, y eso significa pérdidas para nuestras Economías. Bien lo sabemos. Esto significa desmotivar al Inversionista Nacional y al Inversionista que de otras Regiones quiere invertir en nuestros Países, porque hacen número y se dan cuenta de lo que cuesta la transportación en este pedacito de Territorio Centroamericano, y ya quisiéramos la Unión Aduanera, nosotros estamos por la Unión Aduanera.



Aquí está el Ministro, que tiene la experiencia de la Integración desde los años 60, un veterano, Orlando Solórzano, domina muy bien el Sistema, está desde los años 60 ahí. Y de repente me dice, como que estamos discutiendo algo que ya lo discutimos hace un montón de tiempo y todavía no terminamos de resolverlo: “La Unión Aduanera”.



Claro, ese es un tapón que tenemos que romper y que podamos transitar, y ahí vamos a ver la ampliación de las Carreteras pues va a ser potenciada, ¿por qué? Porque ya ese obstáculo que ponemos nosotros mismos que son los Puestos Fronterizos, desaparece.



Y la Unidad, como decía, la Integración, la Unidad, fíjense bien, las circunstancias dolorosas han llevado a los Hermanos guatemaltecos, salvadoreños, y hondureños, a unirse en la Lucha por la Seguridad y la Paz. Ahí están unidos, y están combinando Fuerzas, y están creando Fuerzas Conjuntas para alcanzar el objetivo, y nosotros los acompañamos y los apoyamos plenamente, y estamos totalmente de acuerdo que se les aporten a ellos todos los recursos que se puedan aportar, porque ahí se está librando una Batalla por la Paz y por la Estabilidad en toda la Región.



Nicaragua es un Muro de Contención, es cierto somos un Muro de Contención, pero el mayor Muro de Contención está en Guatemala, El Salvador y Honduras, y en la medida que ustedes libren esta Batalla con la mayor efectividad para alcanzar Seguridad, tendrán Estabilidad, tendrán Paz, y nos van a aportar más a la Seguridad y a la Estabilidad a Nicaragua que hace grandes esfuerzos para contener, y le van a aportar también a Costa Rica y a Panamá. Porque si el Muro de Contención se rompe, va sobre Nicaragua, va sobre Costa Rica, va sobre Panamá, y sería el caos en toda la Región, y ustedes están librando la Batalla donde van ganando terreno.



Ayer conversábamos con el Presidente Sánchez Cerén de cómo han logrado avanzar en la Hermana República de El Salvador, y seguro que lo están haciendo en Honduras, hemos escuchado a Juan Orlando informando de todo lo que han logrado avanzar en esta Batalla; igualmente al Presidente Jimmy Morales la Batalla que están librando en Guatemala, y luego combinados los tres.



La Unidad, sí, la Unidad es lo que permite esto, pero fíjense que necesitamos la Unidad para la Seguridad, necesitamos la Unidad para la Producción, la Unidad para el Desarrollo, la Unidad para romper las Fronteras, esos Pasos Fronterizos y que el tráfico pueda fluir, y que no

vengan los Empresarios centroamericanos desesperados, no solamente los Grandes Empresarios, los Medianos, los Pequeños, pero también los Centroamericanos que transitan de un lado a otro, que tienen que esperar horas muchas veces en los Puestos Fronterizos.



Estos días de Fiestas Navideñas y de Fin de Año, son días en los que se concentran miles de Hermanos Centroamericanos que van a visitar a Familiares y Amigos, todos estamos emparentados, y se desbordan los Puestos Fronterizos.



Ustedes lo dicen con toda claridad, y lo venimos clamando, lo venimos diciendo; venimos avanzando, es cierto, pero tenemos que dar un salto, tenemos que pensar, yo diría, en una refundación del SICA; porque así como estamos, es cierto vamos avanzando, pero no estamos respondiendo a las exigencias de nuestros Pueblos, a las exigencias que nos impone la Economía Global, porque estamos inmersos dentro de esa Economía Global que impone nuevas realidades, y cuanto más integrados, cuanto más unidos estemos, lógicamente tendremos más fuerza para lidiar dentro de esa Economía y Comercio Global, y erradicar la Pobreza, erradicar el Hambre, y generar más Bienestar a nuestros Pueblos.



No es que estemos en la catástrofe, porque no estamos en la catástrofe, los Índices Económicos de nuestras Economías no están en el fondo del barril, yo diría que son Índices Económicos que marcan una Batalla donde se suman los esfuerzos de los diferentes Sectores Económicos, Sociales, Productivos de nuestros Países, y que permiten que estemos lidiando aún en momentos de crisis profunda en la Economía Global.



Allá por el año 2008 Centroamérica logró resistir, y estamos desde ahí avanzando, avanzando, pero podríamos avanzar mucho más, y depende de nosotros, depende de los Gobernantes, depende de nuestros Equipos de Trabajo, de nuestros Ministros, y de la Voluntad de empujar con mayor fuerza este Proceso de Integración.



Ahora le corresponde a la Hermana República de Costa Rica asumir la Presidencia, y tenemos la confianza de que se pueda seguir debatiendo el tema y que se puedan seguir tomando Acuerdos que luego podamos concretar rápidamente. Habrá otros Acuerdos que llevarán más tiempo, el proceso de maduración, por el problema de las asimetrías que yo explicaba, tenemos.



Esa fue una gran ventaja que tuvo Europa. Europa tuvo la capacidad, por Economías mucho más fuertes, más sólidas, más desarrolladas, de compensar las asimetrías con los Países que estaban más rezagados, y facilitar, por lo tanto, el Proceso de Integración y de Unidad en Europa con los Países europeos que estaban en condiciones más débiles.



Aquí no tenemos Economías fuertes, sólidas, que puedan ayudar a empujar el Proyecto, sino que todos somos Economías frágiles, ¿y dónde está nuestro soporte? En nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, en nuestras propias capacidades, y en dependencia de esa decisión y esa voluntad nuestra, entonces motivamos a todos estos Hermanos de la Comunidad Internacional que tenemos aquí acompañándonos. Los motivamos a empeñarse en contribuir a hacer como el punto que ayuda a que nosotros podamos caminar un poco más rápido, con mayor fortaleza, con mayor firmeza.



Bueno, este es un Proceso que está abierto, un Proceso que se va enriqueciendo con el paso del tiempo, pero yo entiendo perfectamente los llamados que se han hecho esta tarde aquí, ¡y no podemos seguir esperando! El desarrollo mundial de la Economía, el desarrollo global de la Economía no nos va a estar esperando; entonces, somos nosotros los que tenemos que apurar el paso para ir avanzando en mejores condiciones, para fortalecer nuestro peso, ya unidos, en lo que es esa gigantesca escala que es la Economía Global.



Le pido al Vicepresidente Helio, por favor, voy a hacerle entrega a él de esta Bandera del SICA que dice: “Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Paz, Desarrollo, Libertad, Democracia”.



Helio, al entregársela a usted se la entrego al Presidente Luis Guillermo Solís, se la entrego al querido Hermano Pueblo costarricense, y sabemos que esta Presidencia del SICA estará en buenas manos.



Vamos a escuchar unas palabras del Vicepresidente Helio.



Palabras de Helio Fallas Vanegas



Muchas gracias, Presidente Ortega. Es con un sentido de gran responsabilidad que Costa Rica recibe hoy la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana. Lo hacemos conscientes de los grandes desafíos compartidos por nuestra Región, y de la necesidad de la transformación del Sistema y su Institucionalidad, para avanzar hacia la transparencia, la rendición de cuentas, y la gestión de resultados.



Asumimos el Cargo por medio de un Proceso de Reflexión sobre el futuro del SICA que colectivamente debemos impulsar hacia la consecución de resultados concretos, cimentados en el Diálogo y la generación de Consensos Regionales.



Al asumir la Presidencia Pro Témpore reiteramos la obligación de cumplir con los Mandatos y Acuerdos alcanzados, para conseguir la sostenibilidad financiera y la operación eficiente del Sistema de Integración.



En esta coyuntura es necesario plantearnos una Agenda de Transformación Pragmática y con Metas claras. Nuestras Prioridades se enfocan en la consolidación de Instituciones y el establecimiento de Políticas Regionales para alcanzar un cambio perdurable en la dinámica de trabajo.



Nuestra responsabilidad es trabajar en Objetivos Regionales, claros y precisos, que vayan más allá de la sumatoria de los Intereses Nacionales. El éxito en la definición y cumplimiento de Agendas Prioritarias y Esfuerzos de Transformación Institucional, dependerá en gran medida en una gestión adecuada que asigne los plazos y los recursos necesarios y establezca Indicadores apropiados y Mecanismos de Rendición de Cuentas.



Debemos apostar porque esa Agenda Estratégica priorizada se mantenga sin importar el País que ejerza la Presidencia Pro Témpore. Para ese efecto, coordinaremos de manera estrecha con los Gobiernos de Panamá y República Dominicana con miras a una continuidad en la Vocería que ostentamos cada seis meses.



El Potencial de la Integración como Plataforma para fortalecer el alcance de Políticas Públicas Nacionales es formidable; sin embargo, el impacto de los Consensos e Iniciativas Regionales disminuye cuando fallamos en su ejecución y seguimiento.



La Presidencia puede facilitar e impulsar estos Procesos, pero la única forma en que la Agenda de Transformación Institucional del SICA adquirirá legitimidad y credibilidad es a través de un permanente Compromiso Político para profundizar la Integración hacia determinados Objetivos y Resultados. De continuar con este círculo vicioso seguiremos cultivando incumplimiento y falta de rendición de cuentas.



Esperamos que el año 2017 sea un año en que avancemos juntos hacia resultados concretos; resultados que consoliden los logros alcanzados en Materia de Integración, y aseguren el futuro y sostenibilidad del Sistema, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para el desarrollo de la Región.



Agradezco el apoyo ofrecido al Gobierno de Costa Rica por los Presidentes para emprender exitosamente la Presidencia Pro Témpore.



Al finalizar, quisiera agradecer al Pueblo y Gobierno de Nicaragua por la hospitalidad y por la organización de esta Reunión. Muchas gracias.