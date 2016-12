DANIEL : "Venimos avanzando, es cierto, pero tenemos que dar un salto, tenemos que pensar, yo diría, en una refundación del SICA"

Discurso Final del Presidente-Comandante Daniel en la Clausura de la PPT-SICA Nicaragua



20 de Diciembre del 2016

Estamos concluyendo esta Sesión de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore del SICA de Nicaragua a la Hermana República de Costa Rica, y tenemos un Compromiso Común: Somos Naciones pequeñas, frágiles, y aquí estamos, con la Bandera del SICA, decimos, que le vamos a entregar al Vicepresidente de Costa Rica, aquí estamos, en la Cintura de la América Inmortal le llamó Neruda... ¡Ahí estamos en la Cinturita frágil!



Europa, grande, potente, y expandiéndose sobre el Planeta en aquellos Tiempos, en aquellos Tiempos de las Políticas Expansionistas, Colonialistas. Y Europa confrontándose, Hermanos y Hermanas se hacían la guerra, como dice Darío en Los Motivos del Lobo: Allá en Europa se hacían la guerra... ¡Se destrozaba Europa, se desgarraba Europa!



Culturas nada comunes, Lenguas diferentes, y al final privó la Razón, privó la Inteligencia, privó el Principio de Humanidad, y Europa se decidió por la Unidad. Algo que resultaba increíble siquiera pensarlo en Tiempos pasados; pero asumió el Reto de la Unidad, y logró la Unidad. No se limitaron a hablar de Integración, sino que fueron más allá, de la Integración a la Unidad, y ahí está esa poderosa Unión Europea. Pero Europa se ha convertido en un enorme Poder para la Paz, para el Desarrollo, para el Bienestar de sus Pueblos.



Y nosotros, hormigas, ¡somos hormiguitas los Centroamericanos! Tenemos una Historia común, tenemos una Lengua común, hemos librado Batallas en la Defensa de la Región Centroamericana: La Batalla contra el Expansionismo yanqui en 1856... ¡1856! Cuando vino William Walker, un norteamericano, un Intelectual, Abogado, Periodista, Fundamentalista, Racista, Esclavista, que desgraciadamente vino traído por algunos nicaragüenses. Fue a los primeros que fusiló, y luego él se hizo Presidente de Nicaragua, y quería, desde Nicaragua, adueñarse de todo Centroamérica.



¡Él quería la Unidad, fíjense! El sí quería la Unidad, y la quería imponer a sangre y fuego, adueñándose de Centroamérica, y se nombró Presidente, y lo primero que hizo fue declarar la Esclavitud para los nicaragüenses, para Nicaragua. Estableció la Esclavitud aquí en Nicaragua, y luego iba sobre todo Centroamérica, y luego iba sobre México, y luego iba sobre los Estados Unidos, a imponer el Estado Conservador y Esclavista.



Él no tenía porte de cowboy, de vaquero, no era grandote; era menudo, delgado. Más bien parecía frágil, un Intelectual, pero era valiente, y aferrado a su Ideología, a su Pensamiento Conservador. ¿Pero ahí qué logró Walker? Walker logró lo que en ese momento no habíamos logrado los Centroamericanos, que después de la Independencia en 1821 estuvimos unos días unidos, y luego, bueno, un ratito anexados al Imperio de Iturbide, a México, y luego cada quien por su lado... “Independientes”, decíamos.



Guerras fratricidas en la Región, ¡pero Walker nos unió a los Centroamericanos! Y vino Costa Rica con el General Mora a librar la Batalla a Nicaragua, y de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, todo Centroamérica unida. ¡El yanqui invasor nos unió, fíjense! Porque sabíamos que, o nos uníamos, o nos sometía a todos, y nos convertía en esclavos. Y se logró derrotar.



Luego vinieron los barcos norteamericanos a rescatar a Walker; pero Walker era tan tenaz que luego se vino por Honduras, y allá en Honduras, en Trujillo, lo capturaron y lo fusilaron. Allí terminó la aventura de Walker, pero fíjense, ante nos había unido, y nosotros todavía estamos hablando de Integración.



Yo no me canso de poner el ejemplo de Europa, y los Latinoamericanos y Caribeños, el Sueño de nuestros Próceres, el Sueño de Bolívar, la Unidad Latinoamericana y Caribeña, estamos dando los primeros pasos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estamos lejos todavía de un Proceso de Integración Latinoamericano y Caribeño.



Y aquí en Centroamérica con nuestros Hermanos dominicanos, todos nosotros estamos también hacia el Caribe, excepto El Salvador cuyas Costas están hacia el Pacífico, pero de ahí todos tenemos Costas hacia el Caribe, pero todos sentimos y vivimos el Caribe, incluyendo los Hermanos salvadoreños, estamos en esa Fase de Integración, ¡y cuántas Reuniones, cuántos esfuerzos!



Y pienso que hemos avanzado, claro, que no hemos avanzado en lo que nos está exigiendo la realidad, lo que nos exigen nuestros Pueblos, lo que nos exige la Juventud, no estamos avanzando al paso de las Exigencias Sociales, Económicas, Productivas. Porque cuanto más integrados, cuanto más unidos, más Potentes vamos a ser en términos Productivos, más Potentes vamos a ser en términos de Salud, en términos de Educación; más Potentes vamos a ser acabando con el Crimen Organizado, con las Pandillas; más Potentes vamos a ser en la Conquista de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad para nuestros Pueblos, y para nuestra Región.



Aquí ustedes lo han dicho: ¡Cuántos pasos tenemos que dar todavía! Es increíble que tengamos esos Pasos Fronterizos, donde no basta hacer lo que estamos haciendo ahora que es ampliando los Pasos Fronterizos... Hay que hacerlo, claro, para que el tráfico sea un poco más fluido; ampliar los Pasos Fronterizos, poner y establecer el monitoreo de escáner moderno para que el registro sea también más rápido.



Pero es que ahí vemos siempre la fila de vehículos, y eso significa pérdidas para nuestras Economías. Bien lo sabemos. Esto significa desmotivar al Inversionista Nacional y al Inversionista que de otras Regiones quiere invertir en nuestros Países, porque hacen número y se dan cuenta de lo que cuesta la transportación en este pedacito de Territorio Centroamericano, y ya quisiéramos la Unión Aduanera, nosotros estamos por la Unión Aduanera.



Aquí está el Ministro, que tiene la experiencia de la Integración desde los años 60, un veterano, Orlando Solórzano, domina muy bien el Sistema, está desde los años 60 ahí. Y de repente me dice, como que estamos discutiendo algo que ya lo discutimos hace un montón de tiempo y todavía no terminamos de resolverlo: “La Unión Aduanera”.



Claro, ese es un tapón que tenemos que romper y que podamos transitar, y ahí vamos a ver la ampliación de las Carreteras pues va a ser potenciada, ¿por qué? Porque ya ese obstáculo que ponemos nosotros mismos que son los Puestos Fronterizos, desaparece.



Y la Unidad, como decía, la Integración, la Unidad, fíjense bien, las circunstancias dolorosas han llevado a los Hermanos guatemaltecos, salvadoreños, y hondureños, a unirse en la Lucha por la Seguridad y la Paz. Ahí están unidos, y están combinando Fuerzas, y están creando Fuerzas Conjuntas para alcanzar el objetivo, y nosotros los acompañamos y los apoyamos plenamente, y estamos totalmente de acuerdo que se les aporten a ellos todos los recursos que se puedan aportar, porque ahí se está librando una Batalla por la Paz y por la Estabilidad en toda la Región.



Nicaragua es un Muro de Contención, es cierto somos un Muro de Contención, pero el mayor Muro de Contención está en Guatemala, El Salvador y Honduras, y en la medida que ustedes libren esta Batalla con la mayor efectividad para alcanzar Seguridad, tendrán Estabilidad, tendrán Paz, y nos van a aportar más a la Seguridad y a la Estabilidad a Nicaragua que hace grandes esfuerzos para contener, y le van a aportar también a Costa Rica y a Panamá. Porque si el Muro de Contención se rompe, va sobre Nicaragua, va sobre Costa Rica, va sobre Panamá, y sería el caos en toda la Región, y ustedes están librando la Batalla donde van ganando terreno.



Ayer conversábamos con el Presidente Sánchez Cerén de cómo han logrado avanzar en la Hermana República de El Salvador, y seguro que lo están haciendo en Honduras, hemos escuchado a Juan Orlando informando de todo lo que han logrado avanzar en esta Batalla; igualmente al Presidente Jimmy Morales la Batalla que están librando en Guatemala, y luego combinados los tres.



La Unidad, sí, la Unidad es lo que permite esto, pero fíjense que necesitamos la Unidad para la Seguridad, necesitamos la Unidad para la Producción, la Unidad para el Desarrollo, la Unidad para romper las Fronteras, esos Pasos Fronterizos y que el tráfico pueda fluir, y que no vengan los Empresarios centroamericanos desesperados, no solamente los Grandes Empresarios, los Medianos, los Pequeños, pero también los Centroamericanos que transitan de un lado a otro, que tienen que esperar horas muchas veces en los Puestos Fronterizos.



Estos días de Fiestas Navideñas y de Fin de Año, son días en los que se concentran miles de Hermanos Centroamericanos que van a visitar a Familiares y Amigos, todos estamos emparentados, y se desbordan los Puestos Fronterizos.



Ustedes lo dicen con toda claridad, y lo venimos clamando, lo venimos diciendo; venimos avanzando, es cierto, pero tenemos que dar un salto, tenemos que pensar, yo diría, en una refundación del SICA; porque así como estamos, es cierto vamos avanzando, pero no estamos respondiendo a las exigencias de nuestros Pueblos, a las exigencias que nos impone la Economía Global, porque estamos inmersos dentro de esa Economía Global que impone nuevas realidades, y cuanto más integrados, cuanto más unidos estemos, lógicamente tendremos más fuerza para lidiar dentro de esa Economía y Comercio Global, y erradicar la Pobreza, erradicar el Hambre, y generar más Bienestar a nuestros Pueblos.



No es que estemos en la catástrofe, porque no estamos en la catástrofe, los Índices Económicos de nuestras Economías no están en el fondo del barril, yo diría que son Índices Económicos que marcan una Batalla donde se suman los esfuerzos de los diferentes Sectores Económicos, Sociales, Productivos de nuestros Países, y que permiten que estemos lidiando aún en momentos de crisis profunda en la Economía Global.



Allá por el año 2008 Centroamérica logró resistir, y estamos desde ahí avanzando, avanzando, pero podríamos avanzar mucho más, y depende de nosotros, depende de los Gobernantes, depende de nuestros Equipos de Trabajo, de nuestros Ministros, y de la Voluntad de empujar con mayor fuerza este Proceso de Integración.



Ahora le corresponde a la Hermana República de Costa Rica asumir la Presidencia, y tenemos la confianza de que se pueda seguir debatiendo el tema y que se puedan seguir tomando Acuerdos que luego podamos concretar rápidamente. Habrá otros Acuerdos que llevarán más tiempo, el proceso de maduración, por el problema de las asimetrías que yo explicaba, tenemos.



Esa fue una gran ventaja que tuvo Europa. Europa tuvo la capacidad, por Economías mucho más fuertes, más sólidas, más desarrolladas, de compensar las asimetrías con los Países que estaban más rezagados, y facilitar, por lo tanto, el Proceso de Integración y de Unidad en Europa con los Países europeos que estaban en condiciones más débiles.



Aquí no tenemos Economías fuertes, sólidas, que puedan ayudar a empujar el Proyecto, sino que todos somos Economías frágiles, ¿y dónde está nuestro soporte? En nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, en nuestras propias capacidades, y en dependencia de esa decisión y esa voluntad nuestra, entonces motivamos a todos estos Hermanos de la Comunidad Internacional que tenemos aquí acompañándonos. Los motivamos a empeñarse en contribuir a hacer como el punto que ayuda a que nosotros podamos caminar un poco más rápido, con mayor fortaleza, con mayor firmeza.



Bueno, este es un Proceso que está abierto, un Proceso que se va enriqueciendo con el paso del tiempo, pero yo entiendo perfectamente los llamados que se han hecho esta tarde aquí, ¡y no podemos seguir esperando! El desarrollo mundial de la Economía, el desarrollo global de la Economía no nos va a estar esperando; entonces, somos nosotros los que tenemos que apurar el paso para ir avanzando en mejores condiciones, para fortalecer nuestro peso, ya unidos, en lo que es esa gigantesca escala que es la Economía Global.



Le pido al Vicepresidente Helio, por favor, voy a hacerle entrega a él de esta Bandera del SICA que dice: “Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Paz, Desarrollo, Libertad, Democracia”.



Helio, al entregársela a usted se la entrego al Presidente Luis Guillermo Solís, se la entrego al querido Hermano Pueblo costarricense, y sabemos que esta Presidencia del SICA estará en buenas manos.