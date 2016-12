Banco Central publica costo de la Canasta Básica a noviembre 2016

Banco Central de Nicaragua, 21 de diciembre 2016

Canasta Básica a Noviembre 2016



El costo total de la Canasta Básica de noviembre 2016 fue 12,458.31 córdobas, 91.68 córdobas y 0.74 por ciento mayor a la del mes de octubre.



El grupo de Alimentos registró aumento en córdobas respecto a los tres grupos que componen la canasta básica. El aumento fue de 75.43 córdobas, con una variación de 0.93 por ciento; sobresaliendo el mayor precio en el valor del consumo de los siguientes productos: frijol (C$ 44.88), queso seco (C$ 41.94), y las papas (C$ 32.70).

El grupo de Usos del Hogar registró aumento de 11.84 córdobas mayor que en octubre, con una variación de 0.44 por ciento, sobresaliendo el aumento del gas butano (C$ 10.86), luz eléctrica (C$ 1.02) y desodorante nacional (C$ 0.28).



Finalmente, el grupo de Vestuario aumentó 4.41 córdobas respecto al mes anterior, y una variación de 0.29 por ciento, destacando el aumento en la pantalón largo de tela de jean para mujeres y niñas mayores de 10 años (C$ 1.75), pantalón largo de tela de jean para hombres y niños mayores de 10 años (C$ 1.37) y blusa manga corta para mujeres y niñas mayores de 10 años (C$ 0.50).