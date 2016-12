ROSARIO : "Tod@s nosotr@s nos abrazamos en Solidaridad, con las Familias mexicanas"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



21 de Diciembre del 2016



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias nicaragüenses; buenas tardes de hoy miércoles 21 de Diciembre.



Cuántas cosas...! Tenemos buenas noticias todos los días, y tenemos noticias tristes, como esa de ayer por la tarde.



Mientras estábamos en la Reunión de Cierre de la Presidencia Pro Témpore del SICA, y hablaban los Presidentes de Guatemala, de El Salvador, de nuestro País, de República Dominicana, los Vicepresidentes de Honduras, Panamá, y Costa Rica, nos llegaba la noticia de la tragedia en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, 40 kilómetros al Norte de Ciudad de México.



Qué tragedia...! Explosiones, y un saldo de 32 fallecid@s hasta este momento; 59 herid@s, y una cantidad no determinada de personas todavía no localizadas, o desaparecidas. Hay 9 herid@s graves.



Un dolor, una tragedia que compartimos en Solidaridad, en Abrazo Fraternal, con el Pueblo y Gobierno de México, las Familias mexicanas, las Familias de l@s fallecid@s, y de l@s herid@s.



Una tragedia y un dolor, para tod@s, porque estos son accidentes que pueden darse en cualquier parte del Mundo... Accidentes, tragedias que privan de Vida a tant@s Seres Humanos valios@s, y que dejan tanto dolor en tantos hogares, a tantas Familias.



El Abrazo de nuestro Presidente, con el Saludo Solidario y Fraternal para el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a su Gobierno, y para las Familias mexicanas.



Tod@s nosotr@s nos abrazamos en Solidaridad, con las Familias mexicanas, pidiéndole a Dios, y a Nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, que les alivie y les acompañe en esta hora de sufrimiento, de tragedia, y que aprendamos de cada una de estas tragedias, para ver cómo podemos evitar tanto sufrimiento y dolor en el Futuro.



Nuestra Solidaridad, entonces, con las Familias mexicanas, con el Gobierno de México, con el Presidente Peña Nieto, y con las Familias de l@s fallecid@s, herid@s, y desaparecid@s.



En cuanto a las noticias buenas, ayer el IV Ejercicio de Protección de la Vida, consideramos que fue exitoso, ya ayer comentábamos, y seguimos comentando que son, precisamente, Ejercicios que tenemos que hacer cuatro veces al año, para aprender a protegernos mejor. Y en los Colegios, ya ayer comentábamos todo el Calendario Escolar, hacerlo cada mes, para salvar Vidas, y sobre todo no exponer a nuestr@s Niñ@s, Adolescentes y Jóvenes.



Tenemos la distribución de juguetes... Estamos concluyendo, hasta ayer por la tarde, 122 Municipios, y hemos llevado 973,024 juguetes a Bodegas Municipales en distintos puntos de nuestro País.



Una Jornada exitosa ! Queremos felicitar al Ministerio de Educación, a Salvador, a Miryam, a Francis, a tod@s l@s Trabajador@s, y a l@s Docentes, que nos han permitido, con orden y con respeto, entregar juguetes y ver las sonrisas de alegría de l@s Niñ@s de las Escuelas de nuestra Nicaragua, en esta Navidad de Paz y Bien, de Buena Voluntad; en esta Navidad en la que damos gracias a Dios, por la



Alegría de Vivir en Paz... Cristo en todo lo que hacemos !



Nuestra actividad volcánica, normal. Tenemos 3 sismos en nuestro Territorio. También ayer, cuando estábamos en la Reunión nos llamó el Compañero “Chemaya” informándonos del sismo fuerte; fueron 2 sismos fuertes sentidos en el Departamento de Chinandega, magnitud 4.6, magnitud 4.4; esto fue al Sureste de Corinto, y al Sureste de Jiquilillo, ayer, con minutos de diferencia : 4:26 y 4:37.



Y luego al Sureste de Las Peñitas esta madrugada, de 3.3. El de ayer también tuvo su expresión en las Costas de El Salvador, magnitud 4.8... No, este és otro, a las 2:08 de la tarde. O sea que, temprano en la tarde hubo un temblor de 4.8 en las Costas de El Salvador, y luego 2 en nuestras Costas... 4.6 y 4.4, después de las 4 de la tarde.



En Indonesia hubo terremoto de 6.7, ayer a las 6 de la tarde hora nuestra, con profundidad de 151 kilómetros, y sin Alerta de Tsunami.



El INETER nos reporta que seguirán las condiciones muy parecidas a las de los últimos días, en cuanto a lluvias, buen Clima; y Ambiente caliente en Managua, caliente en Occidente; en la madrugada fresco en el Norte, y 21 grados en la madrugada en el resto del País.



El Río Guásimo, me reporta el Doctor González, en El Castillo, Río San Juan, ha crecido con las lluvias de los últimos días, pero no hay todavía afectaciones a las Comunidades.



Estamos también, Compañer@s, instalando los Puestos de Mando en todas las Instituciones Sustantivas : El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen Puestos de Mando; la Cancillería de la República, para no interrumpir la atención a las personas que llegan a buscar Auténticas, Apostillados. Todo eso se va a seguir atendiendo en estos días.



Migración, que trabaja más que nunca en estos días, como la Policía, como el Ejército; la DGI, la DGA, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Comercio... Todos estamos trabajando con Puestos de Mando, y aquí en la Presidencia coordinándonos y haciendo Reuniones. Hay una Reunión Nacional de Alcaldes esta tarde; estamos viendo las Prioridades de este año que tenemos que hacerlo entre tod@s, mejor que nunca.



Estamos concentrados en cumplir la Instrucción de nuestro Presidente, de preparar los mejores Planes posibles en facilitación de Inversiones; porque sabemos que facilitando las Inversiones, los Emprendimientos, hay más Trabajo, hay más Prosperidad.



Tenemos que trabajar en serio en procurar los mejores Sistemas, incorporando Tecnologías para la facilitación y la agilización en Aduanas, en los Temas de Permisos, Permisos de Construcción que siempre han sido difíciles. Estamos viendo cómo reducir la cantidad de trámites, y reducir el tiempo para la entrega de esos Permisos. Dejarlo en lo indispensable para reducir el tiempo, y no detener, por burocracia, los Proyectos que quieren abrirse, iniciar, en todo el País.



Entonces, estamos trabajando en eso... las Alcaldías reunidas también trabajando en eso esta tarde. Hoy hay Reunión de AMUNIC, la Asociación de Municipios de Nicaragua en su Reunión de Cierre de Año. En fin, aquí estamos tod@s a su servicio... Vigilantes !



Preparando también el 10 de Enero, la cantidad de visitas de las que estamos recibiendo confirmación para acompañar esa fecha importante para nuestro Pueblo : Inicio de otro Período de Gobierno de Bien Común; de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !



El Ministerio de Salud nos reporta su Puesto de Mando; también nos reporta el número de personas lesionadas por pól-vora... Son 70 ! El doble de lo que llevábamos el año pasado a estas alturas : 35 el año pasado, 70 hoy. Más de 300,000 Atenciones en las Clínicas Móviles.



Luego, estamos cerrando el Año 2016, informa el Compañero Salvador desde el Ministerio de Educación, distribuyendo para el Año 2017, pupitres, pizarras, escritorios, sillas, sillas y mesas para Preescolar, armarios, estantes; todo lo que se requiere para mejorar el Mobiliario en los Colegios, en las Escuelas.



El Ministerio de la Economía Familiar entregando vacas; la Feria de la Economía Familiar, y la Feria Navideña... Además, me decía esta mañana la Ministra de la Economía Familiar, que habrá otra Feria del 26 de Diciembre hasta el 2 de Enero. Mañana vamos a estar contándoles.



Luego tenemos Ferias de Comidas Navideñas desde el INTUR.



Y en Matagalpa, el Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en la Comunidad La Resistencia, Municipio de Muy Muy, entregando Energía Eléctrica a 222 Herman@s; en El Roblar-Sector Walter Areas, Municipio de San Ramón, Matagalpa, también a 207 Herman@s; en Nueva Segovia, Comunidades El Ayote y Apapuerta, Municipio de Macuelizo, 225 Herman@s, con una inversión de 225,000 córdobas de nuestro Programa Nacional... AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá, suscribe el Compañero Salvador Mansell.



También l@s Muchach@s de Juventud preparan una cantidad de Reuniones y Eventos para garantizar todas las Acciones de un hermoso Plan de Trabajo que nos han hecho llegar para el Año 2017, para habitar plenamente los Tiempos de Victorias. Y el viernes 30 por la mañana, en el Parque Luis Alfonso Velásquez van a desarrollar una Mañana Beisbolera, rindiendo Homenaje al Símbolo Eterno de Solidaridad y Hermandad Nuestroamericana y Caribeña, Compañero Roberto Clemente, conmemorando el 44 Aniversario de su entrega, en Solidaridad completa, al Pueblo de Nicaragua. Vino a ayudarnos después del Terremoto, y perdió la Vida. Van a estar también entregando Ofrenda Floral en el Monumento Roberto Clemente.



Hoy por la tarde nuestro Presidente estará recibiendo, a nombre de tod@s nosotr@s, Cartas Credenciales del Embajador de la República de Corea, Seok-Hwa Hong, quien estará acompañado de su esposa, la Hermana Si Yeun Park, del Consejero Han-Uk Chung, y de otros Miembros de su Embajada. El Embajador de Francia, Hermano Philippe Létrilliart, estará acompañado de su esposa, Valérie Létrilliart, y de la Primera Secretaria Sylvie Decroix. Y el Hermano Embajador de la República Oriental del Uruguay, Jorge Luis Jure Arnoletti, quien estará acompañado de Personal de su Embajada.



Además estarán presentes l@s Compañer@s Denis Moncada, Ministro Asesor del Presidente para las Relaciones Exteriores; la Viceministra Arlette, y el Viceministro Valdrack, acompañando a nuestro Comandante en esta Ceremonia de Recibimiento de las Cartas Credenciales de estos Embajadores que nos acompañan en Solidaridad, Cooperación y Amistad, en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Hasta más tarde entonces, Compañer@s... Aquí estamos, trabajando, trabajando duro ! Vamos a estar también proyectando la Inauguración del Paseo Xolotlán donde están las Réplicas de las Iglesias, para los Días Navideños. Para que las Familias de Managua disfruten de todos esos Espacios que hemos venido creando, para la Unidad de las Familias, para el Disfrute, para la Alegría, para el Agradecimiento a Dios Nuestro Señor; para que habitemos con Alegría estos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !



Herman@s, en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será más tarde desde la Presentación de Cartas Credenciales de estos tres Hermanos Embajadores. Gracias.