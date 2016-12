Diciembre - Mes de lucha y solidaridad

Tortilla con Sal, 21 de diciembr e2016

Por alguna razón más o menos misteriosa, o por pura coincidencia, hay meses del año cargados de significación política en la historia de América Latina. Diciembre es uno de ellos, especialmente en Nicaragua, donde la pólvora de las celebraciones católicas a la virgen María y a la Navidad, y la de la celebración pagana del Año Nuevo, a menudo se mezclan con la pólvora de la lucha por la liberación nacional y la sangre derramada del pueblo.



Más allá del rigor y la erudición, un repaso por esta incompleta lista de efemérides decembrinas de Nicaragua nos brinda una oportunidad de hacer un repaso por su corta pero concentrada historia reciente.



Hoy por primera vez, el mes de diciembre es para el pueblo nicaragüense sobre todo un sinónimo de paz y de comunidad, de juguetes para los niños y de lugares donde las familias pueden salir a disfrutar de las noches calurosas, sin pensar en la represión, en la guerra o en la indefensión ante los desastres naturales agudizados por la opresión y la depredación humanas.



1926

El 24 de diciembre, tropas norteamericanas desembarcan en Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino consigue armas y municiones con ayuda de mujeres trabajadoras del puerto. Con esas armas iniciará su lucha contra la intervención extranjera.



1930

El 31 de diciembre las tropas del general Miguel Ángel Ortez, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, emboscan una patrulla de marines en Achuapa, departamento de León.



1961

Un 21 de diciembre de 1961 la Guardia Nacional busca un grupo armado que desde hace dos meses se encuentra enmontañado a orillas del río Coco, en la frontera norte. Se trata de 45 jóvenes al mando de Carlos Fonseca. Se habla de las instrucciones de Fonseca para crear un campamento militar y cultivar la tierra.



1963

En 1963, los luchadores sandinistas Selim Shible, Edmundo Pérez, el hoy presidente Daniel Ortega Saavedra, Carlos José Guadamuz y Carlos Díaz son detenidos y torturados en Guatemala y entregados a la Guardia Nacional nicaragüense.



1968

En 1968, el Frente Estudiantil Revolucionario organiza movilizaciones en repudio al paso por Nicaragua del Presidente imperial Lyndon B. Johnson. En Estelí, alguien lanza un cóctel molotov contra el jeep del Comandante de la Guardia Nacional, coronel Ricardo López. El 10 de diciembre es capturado el cuadro sandinista Lenin Cerna.



1969

En 1969, Nicaragua se estremece con la noticia de que la lucha guerrillera, que se decía derrotada, seguía viva: En La Virgen, en el Departamento de Rivas al sur del país, los sandinistas Germán Pomares y Leopoldo Rivas dirigen un combate con la Guardia Nacional. Mientras tanto, en el norte, en Zinica, inician los movimientos guerrilleros conducidos por José Benito Escobar, Enrique Lorente y Víctor Tirado.



El 23 de diciembre tiene lugar una acción guerrillera en Alajuela, Costa Rica, dirigida por Humberto Ortega, Rufo Marín, Germán Pomares, Julián Roque y otros militantes sandinistas para rescatar de la prisión al Comandante Carlos Fonseca. La acción resulta infructuosa. Caen presos y heridos de gravedad Humberto Ortega y Rufo Marín, y también cae presa la compañera de fundador del FSLN, María Haydeé Terán de Fonseca.



1972

El 23 de diciembre de 1972 un violento terremoto destruye la ciudad de Managua. En vez de socorrer a las víctimas, la Guardia Nacional se dedica a saquearlas. El FSLN se ve forzado a reubicar a sus cuadros en diferentes ciudades del país y designa a muchos de ellos a trabajar con los damnificados.



1973

Diciembre es un mes agitado por las protestas contra las horrendas condiciones en las que se mantenía a los presos políticos, especialmente los sandinistas. En León y Chinandega, estudiantes universitarios se toman las catedrales protestando por maltrato a los presos y se crea un comité cívico que demanda su liberación.



El 10 de diciembre ocho reos políticos de la Cárcel Modelo anuncian el inicio de una huelga de hambre. El 15 de diciembre estudiantes son detenidos en la Plaza de la República cuando pedían libertad de los reos políticos, acompañados de las madres de los presos.



El 23 de diciembre tienen lugar grandes movilizaciones populares para respaldar la huelga de hambre de los reos políticos del FSLN. La Catedral de León es tomada, así como otras iglesias del país. El 27 de diciembre aparece un comunicado de las madres de los reos políticos en el que anuncian su decisión de ponerse en huelga, en el local de la Iglesia Santa Faz.



1974

El 11 de diciembre de 1974, tres mil trabajadores de construcción van a la huelga. Dicen que no les han pagado reajustes y vacaciones ni les han entregado las tarjetas de comprobación de derechos del Seguro Social.



El 27 de diciembre, en Managua se realiza el asalto a la casa del somocista José María Castillo Quant a cargo del comando sandinista «Juan José Quezada». Con esta acción el FSLN rompe el período de «acumulación de fuerzas en silencio» y pasa a la ofensiva política y militar a nivel nacional.



Se consigue la liberación de todos los presos políticos y se obtiene una gran resonancia política nacional e internacional. Se aceleran las condiciones de descomposición del régimen y de desarrollo del FSLN.



Los presos políticos liberados son: José Benito Escobar, Manuel Rivas Vallecillo, Jacinto Suárez Espinoza, Lenin Cerna, Daniel Ortega Saavedra, Carlos José Guadámuz, Julián Roque Cuadra, Daniel y Alfonso Núñez, Adrián Molina y Carlos Arguello



Anastasio Somoza Debayle declara en Nicaragua la Ley Marcial y el Estado de Sitio y desata una represión indiscriminada contra la población. En la carretera León-Managua es detenido y sometido a torturas por la GN René Núñez Téllez , quién más tarde sería el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua (fallecido en septiembre de 2016).



1976

El 9 de diciembre de 1976, cae en Matagalpa el sandinista Rufo Marín. Poco más de un mes antes caía en Zinica el fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador.



1977

En diciembre de 1977, sandinistas del Frente Norte «Carlos Fonseca» atacan Santa Clara, en el departamento de Nueva Segovia. El día 16 el movimiento estudiantil ocupa varias iglesias para seguir demandando la libertad de los presos políticos. El día 19, el Frente Norte «Carlos Fonseca», embosca un Pipón de la GN con 20 efectivos en Mozonte, carretera San Fernando.



El 23 de diciembre el Grupo de los Doce anuncia que no quiere diálogo con Somoza, sino con todos los nicaragüenses, en el cual no puede prescindirse de la participación del FSLN. Al día siguiente, los Jesuitas emiten un comunicado protestando por los atropellos que realiza la GN contra el pueblo.



El 27 de diciembre el gobierno de Costa Rica acuerda, después de sesión de emergencia, pedir de inmediato a la OEA la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ante una posible invasión por parte del régimen somocista a su territorio. Desde el Frente Sur «Benjamín Zeledón» sale al aire Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional.



El 28 de diciembre escuadras del FSLN atacan sorpresivamente la sección de policía de la Colonia Centro América y la Octava Sección de Policía, en el Reparto Serrano, como parte de una ofensiva generalizada del FSLN.



Se da a conocer al mundo un mensaje del sacerdote español, Gaspar García Laviana, en el que hace un llamado a la unidad para combatir a la dictadura somocista y manifiesta su incorporación al FSLN.



El 30 de diciembre madres y esposas de reos políticos, demandan a Somoza la libertad de sus familiares.



1978

El 7 de diciembre 1978 Somoza levanta el estado de sitio. Al día siguiente, una columna sandinista del Frente Sur «Benjamín Zeledón», toma e incendia la hacienda «Los Sábalos», en el departamento de Río San Juan, propiedad de Lilliam Somoza y de la familia Sevilla Somoza. Columnas del Frente Norte «Carlos Fonseca», se toman el puesto fronterizo de «Las Manos», 24 kilómetros al norte de Ocotal.



Dos días más tarde, el 9 de diciembre, muere en combate el sacerdote católico y miembro del FSLN, Gaspar García Laviana, en la zona de «El Infierno», 'en la región de Punta de Orosí, departamento de Rivas. Caen también los guerrilleros Luis Arroyo, Ricardo Cárdenas, Hernán Guzmán y un internacionalista costarricense.



El 16 de diciembre de ese año se combate en la zona fronteriza de Peñas Blancas, al sur del país. Al día siguiente, en el Frente Sur «Benjamín Zeledón», cae en combate un grupo de sandinistas, entre ellos varios internacionalistas, en las cercanías del Río El Naranjo, cerca de la población de Los Mojones, Rivas. Entre otros, caen José Francisco Gaitán Muñoz, Ramón Escoto Escobar, Ildefonso Montoya, Roberto Lara Pineda, Oriel Sánchez Y Danilo Ponce Zavala.



El 18 de diciembre, la Iglesia de la Cruz Grande, en el Barrio Open 3, es atacada por efectivos militares de la GN, pero no logran desalojar al grupo de obreros y estudiantes que se encuentran en el interior. El FSLN, el Movimiento Pueblo Unido y el Grupo de Los Doce exhortan al pueblo nicaraguense a formar el Frente Patriótico Nacional (FPN). El 20 de diciembre cae asesinado el compañero sandinista Armando Talavera. El 22 de diciembre se cierra la frontera con Costa Rica a causa de los combates.



1979-1990

En la década revolucionaria que siguió al derrocamiento de la dictadura somocista, diciembre se volvió sinónimo de lucha y solidaridad. Miles de jóvenes se movilizaban a fin de año para participar en la recolección del café en las fincas ubicadas en los teatros de guerra.



Al mismo tiempo, otros miles de jóvenes en los batallones de reserva o en el servicio militar combatían a la Contra y enviaban cartas a sus familias desde los teatros de operaciones. Brigadas culturales visitaban hasta el último rincón de la geografía nacional tratando de llevar alegría y calor en medio de la guerra.



El 13 de diciembre de 1981, en el avión Boeing 727 de la línea aérea nacional AERONICA explota una bomba en el compartimiento de maletas cuando se encontraba estacionado en el Aeropuerto Internacional de México, hiriendo al capitán de la nave, a la aeromoza y a dos miembros del personal de tierra de Aero México. Un acto más de los muchos del terrorismo de Estado financiado por los Estados Unidos contra Nicaragua durante aquellos años.



El 2 de diciembre de 1982, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Miguel D'Escoto se reúne con el Secretario de Estado de EEUU, General Alexander Haig en Santa Lucía. En ese mismo mes culmina un proceso por el cual son expropiadas 75 mil manzanas de tierra en Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia.



En diciembre de 1983, las Fuerzas de Tarea de la Contra lanzan el denominado “Plan Sierra”, uno de tantos intentos fallidos a lo largo de los años para tomar la población de Jalapa, fronteriza con Honduras. En ese mismo mes se promulga la primer amnistía para los jefes de la contra que decidan dejar las armas.



En diciembre de 1986, el Ejército Popular Sandinista repele eficazmente un intento de invasión de 3,000 contras desde territorio hondureño. En ese mismo mes se desarrollan las maniobras militares “Subtiava-86”, simulando la reacción defensiva ante un ataque en la zona norte del Pacífico desde territorio hondureño.



El 20 de diciembre de 1989, los Estados Unidos invaden Panamá. Ante el inminente peligro de una intervención militar contra Nicaragua, tanques del Ejército Popular Sandinista rodean la embajada estadounidense en Managua.



1999

Nicaragua demanda a Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar lesivo un tratado de límites marítimos suscrito por el vecino país con Colombia. 13 años más tarde, en 2012, Nicaragua recuperará 90 mil kilómetros cuadrados de Colombia en el mar Caribe.



2002

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional desafora al ex-presidente Arnoldo Alemán por un fraude millonario y delitos penales y electorales.



2004

El 10 de diciembre, en California, es asesinado en condiciones misteriosas el periodista Gary Webb. Nadie cree la versión oficial según la cual se suicidó. Webb desenmascaró las oscuras maquinaciones de la CIA y reveló a los norteamericanos cómo barrios negros del país fueron inundados de crack como parte de un tráfico destinado a abastecer de dinero y armas la Contra nicaragüense en el marco del escándalo Irán-Contras.



2016

El 20 de diciembre, más de medio millón de nicaragüenses participaron en el IV Ejercicio Nacional Multiamenazas, un gigantesco ejercicio en el que niños, adultos y ancianos, civiles, militares, empleados públicos, trabajadores y empresarios se prepararon para hacerle frente a los desastres naturales.