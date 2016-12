DANIEL : "Hemos establecido el Principio de que la Región toda es una Zona de Paz, y una Zona Libre de Armamento Atómico"

Presidente-Comandante Daniel recibe Cartas Credenciales de Embajadores de Corea, Francia y Uruguay



21 de Diciembre del 2016



Palabras de Rosario



Buenas tardes, Hermanos Embajadores de Corea, de Francia, de Uruguay, y buenas tardes, Delegaciones Acompañantes, Muchach@s de Juventud; Compañer@s de Cancillería y, queridas Familias nicaragüenses que nos siguen por el Canal 6 de Televisión, Nicaragüense por Gracia de Dios !



Estamos a 3 días de la Nochebuena, un buen momento para saludar a los Hermanos Embajadores de estos Países y Pueblos que nos acompañan en esta nuestra Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria.



Queremos llamar al Hermano Embajador Seok-Hwa Hong, Embajador Plenipotenciario de la República de Corea, quien llegó a Nicaragua el año pasado, y está acompañado de su esposa, la Hermana Si Yeun Park; de su Consejero, Han-Uk Chung; Jong Mi Li, Secretario y Vice-Cónsul; Dyi-Kyu Park, Presidente de la Asociación Coreana en Nicaragua, y Enrique Deshon, Cónsul Honorario de Corea en Nicaragua. Mucho gusto, Don Enrique.



Le invitamos a acompañarnos aquí, vamos a poner el Himno de la República de Corea, y vamos a recibir, a nombre de todo nuestro Pueblo, las Cartas Credenciales.



Palabras de Daniel



Buenas tardes, Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses. Al recibir al Embajador de la Hermana República de Corea, estamos recibiendo al Pueblo de la República de Corea, y estamos recibiendo también a las Altas Autoridades que él representa de ese Estado, de ese País Hermano.



El Embajador llegó a Nicaragua el 23 de Octubre del año 2015; o sea, ya tiene más de un año de estar en Nicaragua haciendo su trabajo a plenitud. Ahora, estamos cerrando este Primer Ciclo que fue la Presentación del Embajador de las Cartas de Estilo ante la Cancillería y que le permite hacer todas las labores que puede desarrollar como Embajador en nuestro País.



Él presentó las Cartas de Estilo a las pocas semanas... Llegó a Nicaragua el 23 de Octubre y presentó las Cartas de Estilo el 5 de Noviembre. O sea, más de un año ya laborando como Embajador.



Nos hemos encontrado con él ya en varias ocasiones recibiendo Delegaciones de la Hermana República de Corea; Delegaciones que vienen con el mejor ánimo de una Potencia como es Corea de colaborar con el Pueblo nicaragüense, de contribuir al Bienestar, al Progreso de las Familias nicaragüenses.



Ellos han desarrollado Actividades en todas las direcciones, en todos los Campos, y también nos han aportado lo más avanzado que se tiene en Tecnología, en lo que es la Banda Ancha, y ellos, aquí en la Región Centroamericana para instalar la Escuela a Nivel Regional, estaba la posibilidad de instalarla en los Pueblos Hermanos, en las Naciones Hermanas de toda la Región Centroamericana.



Todos los Países, todos los Pueblos, todos los Gobiernos deseaban que la Escuela se instalara en su País, y es normal, es explicable, y tenemos el honor de que ellos se decidieran por Nicaragua, e instalaron aquí esta Escuela que ha venido funcionando, que ha venido trabajando, ha venido laborando, para elevar más las Capacidades de la Juventud nicaragüense que labora en estos Proyectos, que se prepara también para estos Proyectos, y de la Juventud de toda la Región Centroamericana.



Hoy estamos recibiendo las Cartas Credenciales del Embajador, vamos a recibírselas aquí... Son Cartas Credenciales que están en lengua coreana, pero hay nicaragüenses que dominan el coreano, y que han estudiado allá, se han formado en Corea; han ido a Seúl, han estudiado y han conocido ese País, ese Pueblo, su Desarrollo, su Cultura.

Y aquí tenemos la Carta donde la Presidenta Park el 7 de Octubre del año 2015 presenta al Embajador Hong Seok-Hwa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Corea ante la República de Nicaragua, destacando, y convencida de que el Embajador, con su reconocida capacidad y destacada Personalidad, dedicará sus mejores esfuerzos para promover aún más las Relaciones de Amistad y los Mutuos Intereses entre nuestros dos Países.



Esto lo dice todo de lo que es esa disposición de Cooperación, de Solidaridad, de un País desarrollado como Corea con una Nación como Nicaragua.



Bueno, querido Embajador, damos por recibidas las Cartas Credenciales, y le decimos una vez más, bienvenido a esta Tierra de Darío y de Sandino, que es también su Tierra.



Palabras de Seok-Hwa Hong



Excelentísimo Compañero Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; Excelentísima Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; Honorables Compañeros de la Cancillería, Ministro Denis Moncada, Arlette Marenco, y Valdrack Jaentschke; Estimados Colegas del Cuerpo Diplomático; Señoras y Señores.



Es un inmenso honor de presentarme ante usted, Comandante Ortega, y ante este noble Pueblo de Nicaragua, en representación del Gobierno y Pueblo de la República de Corea.



En este Solemne Acto de Presentación de mis Cartas Credenciales que me acreditan como Embajador de Corea, con mucha expectativa y lleno de entusiasmo propongo ejercer mis Funciones como Digno Representante de nuestra Presidenta Park Geun-hye y del Pueblo Coreano en mi Misión en Nicaragua con un gran apoyo y colaboración del Gobierno de Nicaragua.



Corea y Nicaragua comparten Historias muy similares de guerras, destrucción y sufrimiento para nuestros Pueblos, y el resurgimiento de estos Países con valentía para salir de muchos años de miseria y Pobreza.



Corea ha logrado su Desarrollo a base de esfuerzos, buenas Políticas, y con mucha firmeza, y puedo asegurar que Nicaragua está en su Camino correcto y próspero bajo su Liderazgo.



Las Relaciones entre ambos Países también tienen una larga trayectoria, estableciéndose desde hace 54 años, y venciendo barreras y obstáculos.



En el año 2008, Corea abrió su Sede Diplomática en Managua, con lo cual la Relación de Amistad se consolidó aún más, y la Cooperación se fortaleció.



La apertura de la Embajada de Nicaragua en Corea en 2014, ha sido una sabia y acertada decisión de su Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.



Excelentísimo Compañero Comandante, la República de Corea ha estado aquí presente, acompañando a Nicaragua en su Camino hacia su Desarrollo Económico y Social. Hay Programas Emblemáticos y de mucho impacto social, como son los Proyectos de Agua Potable y de Saneamiento para la Ciudad de Juigalpa.



Hay también remodelación de los Centros de INATEC; Proyectos de Energía Renovable en el Caribe; Proyecto de Banda Ancha; la Carretera de Circunvalación en Managua, y Transmisión Eléctrica en las Regiones Centro y Norte de este bello País.



Nuestra Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional, que se llama KOICA, abrió sus Oficinas en Managua en el año 2014, y actualmente 24 Voluntarios están asignados en los diferentes Sectores, tales como la Salud, Formación Técnica, Educación Primaria, Políticas de Desarrollo Sostenible, y en varios Proyectos Sociales.



Hay 33 Empresas Textiles coreanas en el País, ofreciendo empleo a más de 35,000 nicaragüenses en Régimen de Zona Franca, y cada día hay más inversionistas coreanos interesados en cooperar con Nicaragua.



Corea está compartiendo su Cultura con el Pueblo de Nicaragua de muchas formas, como el Festival de Cine, el Festival de Gastronomía, el Taekwondo, y el Festival de Música Popular; Presentaciones de Banda Tradicional y Música Moderna, entre otros.



El Idioma cruza fronteras y enlaza a los Pueblos. Es por eso que muchos nicaragüenses están aprendiendo el Idioma Coreano en la actualidad.



Excelentísimo Compañero Comandante, Nicaragua ocupa un lugar muy especial para Corea en cuanto a la Cooperación Bilateral. Nicaragua tiene la oportunidad de conquistar Muchas Victorias Más, y tiene el potencial para lograrlo. Corea lo ha conseguido, y está dispuesta a compartir su experiencia con el Pueblo de Darío y Sandino.



Tengo la firme convicción de que el recién declarado fin de la Negociación del TLC entre Corea y los Países Centroamericanos será la Plataforma sustentable para impulsar el Intercambio Bilateral, la Cooperación Multilateral en esta Región promisoria.



Corea agradece a Nicaragua por su apoyo al Proceso de Unificación Pacífica de la Península coreana; no proliferar Armas Nucleares en ella, y por su colaboración en las Esferas Internacionales, para mantener la Paz y la Prosperidad de la Humanidad.



Compañero Comandante, quisiera asegurarle que todo mi esfuerzo estará totalmente a la disposición de fortalecer la profunda Amistad y Cooperación existente entre nuestros dos Países durante mi Misión. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



El Embajador ha hecho un resumen de la cantidad de Proyectos que viene desarrollando la República de Corea en nuestro País. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo vemos y lo vivimos... Son Proyectos para la Paz, la Paz con Justicia, la Paz con Trabajo, la Paz con Bienestar, para las Familias nicaragüenses.



Ese es el Espíritu, y como bien lo dice el Embajador, ellos vienen resurgiendo de las cenizas, y llegará el día, seguro, en que toda la Península Coreana estará totalmente reunificada, porque esa es la Voluntad de sus Pueblos. Tanto el Pueblo de la República de Corea, como el Pueblo de la República Popular Democrática de Corea, ambos Pueblos están por la reunificación, están por la Paz.



Y aquí en la Región Latinoamericana y Caribeña, Compromiso que hemos ratificado en la CELAC, nosotros hemos establecido el Principio de que la Región toda es una Zona de Paz, y una Zona Libre de Armamento Atómico; por lo tanto, nosotros estamos porque desaparezca el Armamento Atómico del Planeta, y que no se den manifestaciones de desarrollar Armamento Atómico.



Manifestaciones, ¿cómo? Bueno, las pruebas atómicas. Esa es una manifestación, ya lo hemos dicho con toda claridad nosotros, si estamos en contra del Armamento Atómico, estamos en contra de que siga proliferando y multiplicándose el Armamento Atómico. Y el Camino es la Paz.



El Embajador sabe, y así lo hemos compartido con las Delegaciones con las que nos hemos reunido, que han venido de la República de Corea, que Nicaragua está por la Reunificación, de ese Pueblo que hoy está dividido, está partido, pero que llegará el día de la Reunificación, porque está ahí esa Voluntad.



Yo les he compartido a ellos nuestra experiencia, porque también hemos vivido la experiencia del Norte de Corea, es decir la República Popular Democrática de Corea, y ahí también hemos encontrado esa Voluntad. Pero bueno, lo importante es que esa Voluntad se ponga a prueba, con pasos, con decisiones valientes, que van a fortalecer la Confianza y la Integración de esta Gran Nación, porque es una Gran Nación, indiscutiblemente.



La República de Corea tiene una extensión Territorial de 99,720 kilómetros cuadrados... ¡fíjense que el Territorio es más pequeño que Nicaragua! Claro, ya sumado los dos Territorios, es más grande que Nicaragua. Como se conoce comúnmente, si sumamos el Territorio del Norte y del Sur, entonces es un Territorio mucho mayor que el de Nicaragua.



Y en este Territorio de 99,720 kilómetros hay una población de 49 millones, casi 50 millones de habitantes; o sea, tienen una población grande, multiplicada la población de Nicaragua varias veces ahí en la República de Corea. Y la Economía está entre las Economías más fuertes del Planeta, la Economía de Corea... su Desarrollo, su Tecnología, su Ciencia, su Pueblo.



De ahí que nosotros le decimos al Pueblo de Corea, a las Máximas Autoridades de la República de Corea, que Nicaragua reconoce, querido Embajador, igual a la Señora Si Yeun Park, y a todo el Cuerpo de Dirección de la Embajada de Corea que nos acompaña aquí, les decimos a todos ellos que Nicaragua reconoce esta firme Voluntad, puesta a prueba, de una Gran Nación, de una Potencia como es Corea, contribuyendo para la Paz, para la Vida, para el Bienestar de las Familias nicaragüenses. Gracias, querido Embajador.



Palabras de Rosario



Gracias, Embajador. Llamamos al Embajador Philippe Létrilliart, Embajador de la República Francesa. Llegó a Nicaragua el 16 de Septiembre de este año y presentó sus Copias de Estilo el 21 de Septiembre. Saludamos a su esposa, Valérie Létrilliart, bienvenida; y a Sylvie Decroix, Primera Secretaria de la Embajada.



Palabras de Daniel



Le damos la bienvenida al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Francia, Philippe Létrilliart, quien, como explicaba la Compañera Rosario, ya presentó las Cartas de Estilo; también ha recorrido nuestro País con su esposa, Valérie, han conocido un poco de Nicaragua, también ya han sentido los temblores aquí en Nicaragua.



Les damos la bienvenida, y vamos a recibir las Cartas Credenciales del Embajador. Ya sabemos lo que Francia significa para Nicaragua y el Mundo. Basta escuchar ese Himno: “Marchemos Hijos de la Patria”, “Allons enfants de la Patrie”, ahí está, derribando Bastillas. La Bastilla fue el obstáculo que había que apartar para que entonces pudiese avanzar el Pueblo francés, y con el Pueblo francés pudiese avanzar la Humanidad.



Así es que, querido Embajador, recibimos sus Cartas Credenciales, aquí está la traducción, el Presidente François Hollande, Presidente de la República Francesa, hace la Presentación, y dice:



“Con el deseo de mantener y reforzar las Relaciones que existen entre nuestros dos Países he decidido acreditar, ante Usted, en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Francesa al Señor Philippe Létrilliart”. Y firma el Presidente François Hollande, Presidente de la República Francesa.

Recibimos las Cartas Credenciales, querido Embajador, y lo escuchamos.



Palabras de Philippe Létrilliart

Embajador de la República Francesa



Excelentísimo Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; Excelentísima Señora Vicepresidenta Electa, Compañera Rosario Murillo; Ministro Denis Moncada, Viceministro Valdrack Jaentschke, Viceministra Arlette Marenco; Estimados Colegas, primero quiero transmitirles a todos el Saludo de mis Autoridades, de las Autoridades francesas, y también un Saludo a la Juventud de Nicaragua que nos acompaña hoy, y al Pueblo de Nicaragua.



Es un honor, Señor Presidente, hacerle entrega de las Cartas Credenciales firmadas por el Presidente François Hollande, que me acreditan como Embajador de Francia en Nicaragua.



Antes de hablar de nuestras Relaciones actuales, quiero, si me permite, tomar unos segundos para subrayar los Lazos Históricos de nuestras dos Naciones, con su Revolución.



En 1789, Francia, de cierta forma, se invitó en la Historia de América Latina, o más bien, nos invitaron los Países de la Región cuando reivindicaron a su vez los Ideales de la Revolución Francesa. La Libertad Individual, la Igualdad de Derechos, la Idea de Nuevas Relaciones Sociales basadas en la Fraternidad, son Ideales de nuestra Revolución, pero también Ideales Universales que todavía me parecen pertinentes para el Mundo actual.



Estos Ideales fueron compartidos por grandes nicaragüenses, entre ellos, me voy a contentar con uno que conocen bien y uno que conoció muy bien a Francia y París: Rubén Darío... Lazos Históricos, Lazos Culturales, pero también Lazos de Solidaridad.



Con la Revolución Sandinista muchas Asociaciones de Solidaridad se crearon en Francia para ayudar a los nicaragüenses. Yo mismo encontré Asociaciones francesas que trabajan con Nicaragua desde los años 80, y eso en varios Sectores, en Educación, en Agricultura, en el Aprendizaje Técnico, por ejemplo; y Solidaridad a Nivel Político.



Debo mencionar hoy los nombres del Presidente François Mitterrand y del Primer Ministro Pierre Mauroy, quienes apoyaron a Nicaragua en los años 80. También debo mencionar el nombre de Danielle Mitterrand, esposa del Presidente francés, y creadora de la Asociación “France Libertés”, quien viajó a Nicaragua donde fue acompañada por la Compañera Rosario Murillo.



En años más recientes hubo visitas nicaragüenses en Francia; tuve la suerte de conocer al Canciller Samuel Santos en el 2013, cuando hizo una Visita Oficial a Francia y se encontró con Laurent Fabius.



Hoy día, Señor Presidente, queremos seguir avanzando en nuestras Relaciones Bilaterales: Primero, en el campo de la Cooperación. Nuestra Cooperación Bilateral se enfoca en la Educación, porque aquí está el Porvenir de nuestra Juventud.



En conjunto con el MINED estamos fortaleciendo la Enseñanza del Idioma Francés a Nivel de Secundaria, cooperando con los Colegios, y capacitando a los Profesores de Francés en 15 Escuelas del Departamento de Managua. Y van a venir más. Lo estamos haciendo con la ayuda de nuestro Liceo Francés, el Liceo Franco-Nicaragüense Víctor Hugo. A Nivel Universitario tenemos excelentes relaciones con la UNAN-Managua, mandamos Becarios nicaragüenses a Francia, y desarrollamos el acceso a Maestrías y Doctorados.



También queremos cooperar en el Sector del Aprendizaje Técnico, en particular en Turismo, y no olvido la Cooperación descentralizada y el trabajo de nuestras ONG. Estamos apoyando el desarrollo del País con importantes financiamientos, tanto de manera directa con nuestro Banco de Desarrollo, como de manera indirecta, participando fuertemente en el Presupuesto de la Unión Europea.



Segundo, el Sector Económico: Hemos trabajado mucho en los últimos meses en lo que es Energía Renovable, y vamos a continuar, con Empresas francesas de muy alta Tecnología. De la misma manera, vamos a estudiar Proyectos de Infraestructura, en particular en lo que es Gestión del Agua, que es un tema importante para Nicaragua. Y por supuesto, queremos avanzar en nuestras Relaciones Comerciales con la ayuda de nuestra Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense.



Finalmente, vamos a seguir promocionando Intercambios Culturales con todos nuestros Socios, y con nuestra Alianza Francesa.



Señor Presidente, cada año vienen más y más franceses a Nicaragua, a vivir o a visitar, con ellos, con mi Equipo en la Embajada voy a hacer todo lo posible para fortalecer y desarrollar las Relaciones entre Francia y Nicaragua.



Muchas gracias, Señor Presidente. Y Feliz Navidad a todos.



Palabras de Daniel



Sí, nos ha recordado el Señor Embajador Philippe lo que nos anunciaba ese Himno: “Marchemos Hijos de la Patria” “Allons enfants de la Patrie”... ¿Y luchando por qué? Por la Libertad, por la Igualdad y por la Fraternidad. Tres Principios que en ese momento eran una utopía, pero que al estallar e iluminar el Planeta la Revolución Francesa, la utopía se fue convirtiendo en realidad.



Estos son Tiempos para ratificar esos Principios, y para que esos Principios puedan seguirse arraigando cada día más, y desarrollando cada día más, hoy más que nunca hay que luchar por la Paz, contra las guerras, contra el terrorismo, que ha partido el Alma de muchos Pueblos, y en particular del Pueblo de Francia... ¡La Paz! La Paz que es la base para que esos Principios se puedan desarrollar y puedan avanzar, para el Bienestar de la Humanidad entera.



Él nos recordaba la Solidaridad del Pueblo de Francia con la Lucha de Nicaragua, y antes nos recordaba esos vínculos históricos: ¡Darío, Darío Universal! De cuna humilde. Bueno, llegó hasta París, con su Palabra, con su Verbo, con toda esa Fuerza, con la que supo también enlazar con la Cultura francesa, y con los grandes Creadores de la Época de Francia.



Y dando saltos en el Tiempo, un poco al estilo de Cortázar, con “Rayuela”, ese gran Amigo de Nicaragua, Julio Cortázar, que descansa ya en un Cementerio en París... Un gran Amigo Cortázar, ese gran Escritor. Y bueno, François Mitterrand, Presidente de Francia, un gran Amigo, Hermano de Nicaragua, en su Lucha por la Paz. Fue profundamente Solidario, totalmente Solidario en esa Lucha, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en varias ocasiones allá en París.



Y luego, cuando venía la guerra en Irak, nosotros no estábamos en el Gobierno, pero tomamos una Iniciativa con Rayib Gandhi, y con el Arzobispo Gumbleton, de los Estados Unidos, entre otros, para contribuir a que no se produjese esa guerra. Y en ese periplo nos reunimos con el Presidente Mitterrand, ¡y él estaba por la Paz!



Íbamos en ese momento a reunirnos con el Presidente de Irak, para hacerle ver que todavía era el tiempo de que se retiraran de Kuwait, porque habían ocupado Kuwait, y se evitara la guerra. Y nos lo decía el Presidente Mitterrand, que era un Amante de la Paz. Sí, ese era el Mensaje, ese era el Mensaje.



Y Danielle Mitterrand, la esposa del Presidente, muy Solidaria con nuestras Luchas, visitando Nicaragua, y Pierre Mauroy, el Primer Ministro, también visitando Nicaragua.



En esos primeros años de la Revolución, en esos días, teníamos Encuentros Semanales, Reuniones Semanales en los Barrios, los transmitíamos en directo por la Televisión, los llamábamos “De Cara al Pueblo”. Entonces llegábamos con los Ministros, y ahí la Población planteaba sus inquietudes, hacían sus críticas; los Ministros tenían que responder, si algo no estaba funcionando bien, ¿por qué no estaba funcionando bien? Y luego, en cuánto tiempo iban a resolver el problema que estaba planteado en ese lugar y que tenía que haber sido resuelto.



Nos llevaba mucho tiempo el Programa, porque eran horas, y en uno de esos Programas, en un Barrio aquí de Managua, creo que fue al lado de San Judas, allí nos acompañó el Primer Ministro de Pierre Mauroy. Allí pasó horas con nosotros, participando de ese Encuentro “De Cara al Pueblo”.



Y la Juventud francesa, solidaria con nuestra Lucha. Nosotros lo vivimos porque eran años en que visitábamos a esos Pueblos Hermanos, y encontrábamos en esos Pueblos Hermanos la Solidaridad en la Lucha por la Paz.



Ahora en esta Nueva Etapa, como bien lo señalaba el Embajador, ellos apuntan correctamente al Campo de la Educación... La Educación es un punto de partida, ¿para qué? Para poder avanzar, para poder desarrollarse, para poder potenciar todo lo que tiene disponible el País, y que, ya bien potenciado, con la preparación, con la calificación de los Jóvenes, entonces, a producir más Riqueza, y al producir más Riqueza a producir Empleo, y al producir Empleo, Trabajo, bueno, producir Bienestar para las Familias nicaragüenses.



Y Francia, indiscutiblemente también enlaza con una cantidad de Proyectos en la Unión Europea. Todos los Programas que la Unión Europea tiene aquí en nuestro País y donde Francia participa, son Programas que van en todas las direcciones que demanda el Desarrollo de Nicaragua.



Así es que, querido Embajador; Valérie; Sylvie Decroix, Primera Secretaria de la Embajada, para todos ustedes nuestra bienvenida una vez más a Nicaragua. Desde que pisaron Tierra en Nicaragua han sido bienvenidos, son parte de la Vida de los nicaragüenses y, juntos vamos caminando, defendiendo esos Principios de Libertad, Igualdad, y Fraternidad.



Palabras de Rosario



Muchísimas gracias, querido Embajador Philippe Létrilliart; Valérie, Sylvie.



Ahora invitamos al Compañero Jorge Luis Jure Arnoletti, Embajador de la República Oriental del Uruguay, quien llegó a nuestro País el 21 de Septiembre, y presentó Copias de Estilo el 28 de ese mismo mes. Le acompaña, Luis Alberto Gadea, Oficial de Cancillería, y Ana Julia Posada, Administradora de la Embajada.



Palabras de Jorge Luis Jure



Querido Presidente, Comandante, Compañero Daniel Ortega, estas son las Cartas Credenciales que manda nuestro Presidente Tabaré Vázquez, acreditándome como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República de Nicaragua. Están también las Cartas de Finalización de la función de mi Predecesor, el Embajador Carlos Silva Aparicio, que lamentablemente falleciera en Funciones aquí en Nicaragua.



Palabras de Daniel



Estas son las Cartas Credenciales que el Presidente Tabaré Vázquez, Hermano Latinoamericano, un Hermano de Nuestramérica, Presidente de la República Oriental del Uruguay, en la que expresa seguir contribuyendo eficazmente al acercamiento de la República Oriental del Uruguay, y la República de Nicaragua.



Y con ese objetivo el Presidente Tabaré nombra al Hermano Jorge Luis Jure, invistiéndolo con la Categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; luego menciona las Cualidades Personales del Embajador, así como el talento y celo con que ha desempeñado otras Funciones, y seguro que va a contribuir a fortalecer estas Relaciones entre la República Oriental del Uruguay y Nicaragua. Y firma el Presidente Tabaré Vázquez. Damos por recibidas estas Cartas Credenciales, querido Embajador, y lo escuchamos.



Palabras de Jorge Luis Jure



No les voy a hablar mucho de Uruguay pues ustedes conocen Uruguay más que yo, seguramente, porque somos Países Hermanos, Países que nacimos juntos a la Vida independiente de nuestras Raíces españolas en el caso de Uruguay, y de Raíces españolas y portuguesas, porque también fuimos parte del Imperio Portugués.



Yo quiero, simplemente, saludar al Señor Presidente, a la Compañera Rosario Murillo, que tengo un enorme placer de conocerla realmente, como Secretaria de Comunicación y Participación Ciudadana, y como futura Vicepresidenta de la República de Nicaragua.



Les traigo, como decíamos, los Saludos de Tabaré Vázquez, nuestro Presidente; de Raúl Sendic, nuestro Vicepresidente; del Canciller Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones Exteriores y, en general, del Pueblo uruguayo, y de su Gobierno, que saben que los tiene siempre muy cerca de su sentimiento, y ha sido así desde que nacimos juntos allá por los años 1820 y pico... ustedes en 1821, nosotros un poco más difícil, ese parto fue en 1815, 25, 30, tuvimos varios nacimientos.



Yo quiero, si me permiten, en primer lugar, agradecer la hospitalidad de su Pueblo, Señor Presidente, Señora futura Vicepresidenta, que me han recibido acá en Nicaragua con los brazos abiertos, y con mucho Cariño, y facilitándome la tarea en todo.



Yo presenté la Copia de las Cartas Credenciales al Canciller Samuel Santos y, tanto él, muy cariñosamente, como el Ministro Denis Moncada que está aquí, el Viceministro Valdrack que hoy vengo a conocer; la Viceministra Arlette Marenco, que siempre está en comunicación con nosotros; la Viceministra Wendy Baltodano... todos ellos nos han facilitado enormemente, y nos están facilitando la tarea.



Es un gran honor para mí presentar las Credenciales ante ustedes, con los Hermanos Embajadores de la República de Corea que tuve el gusto de conocer, de la República Francesa que es parte también de la Historia del Uruguay. El Uruguay, como Nicaragua, como las Repúblicas Latinoamericanas, somos también Hermanos de esas Revoluciones del Siglo XIX: De la Revolución Americana, y de la Revolución Francesa.



Somos Países Hermanos que hemos luchado cada uno en sus Tiempos diferentes, en décadas, en siglos diferentes; hemos tenido nuestras Revoluciones, hemos tenido nuestras Dictaduras, hemos tenido nuestros desgarramientos internos, el Uruguay también como Nicaragua, y desde allá hemos seguido, obviamente, todas las peripecias, y ha habido una Solidaridad dentro de la medida del Uruguay, que, como ustedes saben, muchos uruguayos vinieron a acompañar a la Revolución, y acá tenemos hijos de aquellos uruguayos que vinieron a la Revolución.



Ellos, y mucha gente que vino temporariamente, incluso en aquellas Jornadas de Recolección, de Alfabetización, pasaron de repente meses o años, pero nos daban el Testimonio de este Pueblo muy cordial, de este Pueblo muy cariñoso. Nosotros allá en el Sur, decíamos: Allá sí que se habla bien, nos tratan bien. Allá en el Sur somos más duros para hablar, pero son las modalidades.



Nosotros seguimos con gran horror aquellas tragedias y todas aquellas luchas, con Fonseca, con Pedro Joaquín... Yo me acuerdo perfectamente cuando fue asesinado Pedro Joaquín, cuando llegó al Poder la Junta. Bueno, seguimos todas esas peripecias, y con esos uruguayos que vinieron de alguna manera hay una cuestión también generacional.



Ustedes y yo seguramente crecimos leyendo a Benedetti, leyendo a Galeano, y yo a Ernesto Cardenal allá abajo; o escuchando ustedes a Alfredo Zitarrosa, y yo a los Mejía Godoy. O sea que Nicaragua y Uruguay siempre estuvieron muy intercomunicados.



Como decíamos, hay esa tradición, nosotros tenemos a Artigas... Yo ayer escuchaba la fantástica Ceremonia de Clausura del SICA, con los Presidentes, los Jefes de Estado, todo muy bien organizado, muy bien ambientado, y muy bien decorado, que a mí, como a veces me toca hacer eso yo dije: Pero qué bien que lo hacen, los vamos a traer para organizar algo de eso allá en el Uruguay, porque lo hacen realmente muy bien, muy organizado, muy hermoso. Es cierto que es la Época de la Navidad, pero todo está muy bien, y muy bien organizado. Los felicito.



Yo me acordaba, si me permiten, de Artigas, porque en todos los Países Latinoamericanos ustedes saben que está el Ideal de Integración, de Acercamiento, de Unidad, Y bueno, en esos Caminos también hay dificultades, hay idas y venidas, y contramarchas, y Artigas, de alguna manera de forma preclara, creo yo, decía: “la Unidad”; pero la Unidad dándole a cada parte el lugar, los intereses, y contemplando ese lugar, y él decía: Esa Soberanía Particular de los Pueblos.



Entonces hay una tensión entre ese deseo de unirnos, de complementarnos, de trabajar juntos, y ese deseo de conservar la Independencia. Pero no está mal, somos tan orgullosos de nuestra Soberanía como de nuestros deseos de Integración. Las dos cosas van juntas, pero se cruzan, y hay muchas verdades que se muestran de a dos, muchas verdades que son de a dos.



Bueno, son las experiencias que tenemos todos los Procesos, en el MERCOSUR también, y los Países Latinoamericanos están dando, creo yo, una gran Lección a nuestros Hermanos a Nivel Universal, de Paz. Como decía ahora el Presidente, ¡de Paz! Que es un Valor que, como los grandes Valores lo damos por sentado hasta que no lo tenemos.



El Uruguay está en Nuestramérica, como dice la Compañera Rosario, y como decía José Enrique Rodó, un gran Escritor uruguayo... está, como dicen ustedes, dándole al Sur nuestro Norte. Así decía Torres García que pintó ese Mapa de América del Sur “pata pa´rriba”, para decir: Nuestro Norte es el Sur.



Así que, en todo eso, en la OEA, en la CELAC, capaz que la ALADI, en todas las Reuniones estamos juntos con Nicaragua. Hay muy poca novedad que yo les pueda traer, simplemente les traigo la certeza de que yo estoy aquí representando a mi Gobierno con los brazos abiertos, dispuesto a trabajar con ustedes, con el Pueblo de Nicaragua, con la maravillosa Juventud nicaragüense que he podido apreciar en este tiempo aquí.



No podemos hablar del Uruguay sin hablar de las vaquitas, del ganado, porque el Uruguay ha sido y nació como una gran pradera, y en esa gran experiencia que nosotros tenemos, como ustedes, a nivel de la Ganadería, les ofrecemos hoy, estamos trabajando en un Programa que creemos que puede ser de gran impacto para Nicaragua, de trazabilidad en el Ganado Bovino.



Estamos pronto para estar junto a ustedes en lo que lleguemos... En estos días va a venir a Nicaragua un Director de Orquesta, tenemos un Sistema de Orquestas Juveniles en el Uruguay, y sabemos que acá interesa mucho. Tenemos una muy buena experiencia a nivel de Energías Renovables, especialmente Energía Eólica; hemos cubierto la demanda energética del Uruguay con Energía Limpia y Renovable.



En fin, en la humildad del Uruguay acá estamos, como Pueblos Hermanos. Les deseamos a Daniel, a Rosario, a Rosario y a Daniel, mucho éxito a partir de este Nuevo Período desde el 10 de Enero del 2017, que sabemos que lo tendrán, y saben que tienen otro Hermano uruguayo acá en tierra Nica. Muchas gracias.



Palabras de Daniel



Gracias, querido Hermano Jorge Luis Jure.



Palabras de Jorge Luis Jure



Jure es de origen libanés, usted tiene muchos acá también, palestinos, libaneses. Y el segundo apellido es italiano. En el Uruguay el 50% es de origen italiano... Arnoletti, del Norte.



Palabras de Daniel



¡Del Norte Desarrollado! Ustedes saben que en Italia la parte Sur es menos desarrollada; el Norte es el más desarrollado. Como que llegaron más italianos del Norte a Uruguay, entonces.



Aquí vinieron españoles... ¡no del Norte sí! Nos trajeron ahí toda su vitalidad, se mezclaron con la Sangre Indígena, y nació Nicaragua, gracias a Dios.



Hemos tenido la oportunidad de visitar Uruguay, nuestra primera visita fue allá en plena Batalla, por los años 1985.



Palabras de Jorge Luis Jure



Para la Asunción de Mando, el Primero de Marzo del 85.



Palabras de Daniel



Era la salida de la Dictadura; tenían una Dictadura Militar allá en Uruguay, y se habían logrado liberar de la Dictadura. Y fuimos a Uruguay, y para nosotros fue algo realmente impresionante.



O sea, el desbordamiento de ese Pueblo, recibiendo a Nicaragua y celebrando la Victoria de Nicaragua y la Lucha de Nicaragua, porque estábamos en plena Batalla en ese momento, luchando por la Paz. Como que estaban también celebrando allá su propia Liberación, desde el Aeropuerto hasta la Ciudad, hasta el Hotel, allá en Montevideo aquello eran ríos de Pueblo, desbordados de Amor a Nicaragua... ¡Impresionante! No lo podemos olvidar.



Estuvimos ahí en las Actividades, luego por la noche con Galeano salimos a caminar por las calles de Montevideo, para conversar y caminar un poco. Había un vínculo de sangre entre la Lucha del Pueblo uruguayo y el Pueblo nicaragüense, porque como él nos recordaba muchos Hermanos uruguayos vinieron aquí a acompañarnos en la Lucha; algunos dieron su Vida también en esa Lucha y en esa Batalla. Igual que Hermanos europeos, Hermanos franceses, de todos lados vinieron aquí a solidarizarse con la Lucha del Pueblo nicaragüense.



Luego tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Presidente Tabaré en su Primera Presidencia; estuvimos allá en momentos que había el Foro de Sao Paulo, y estuvimos en Foro, estuvimos con ese Gran Hermano Pepe Mujica; luego visitamos al Presidente Tabaré, y yo diría que había un vínculo ahí, a pesar de la distancia, porque viajar de Managua a Montevideo, de Montevideo a Managua es casi como ir a Europa. Es un recorrido largo.



Y yo diría que, la mayor Cooperación, la mayor Solidaridad que nos ha dado Uruguay es ese Amor de su Pueblo, y luego están todos estos Programas que ellos han desarrollado; tienen un desarrollo muy grande en el Campo de la Ganadería.



Aquí en Nicaragua realmente tenemos mucha Ganadería, pero todavía nos falta mucho para poder alcanzar un rendimiento, una productividad. Algunos ganaderos tienen esa capacidad, tienen esa posibilidad, pero el promedio de nuestra Ganadería todavía es una Ganadería más bien de carácter extensiva, más que intensiva; por lo tanto, la productividad de leche por ejemplo, es baja, es bajo el promedio. Aunque tenemos una producción de leche grande en cuanto al volumen, somos autosuficientes, pero la productividad sigue siendo baja, igualmente en el desarrollo de la Ganadería de Carne.



Y aquí, allá por los años 60, estaban en el Gobierno los Somoza, por una Iniciativa de una de las Instituciones vinculadas a la Ganadería trajeron Especialistas de Argentina... ¡Argentina tiene un gran desarrollo también! Una Empresa que se llamaba Latino Consult, era connotada en esa Época, no sé si todavía existe esta Empresa, y aquí fue la novedad, aportando un poco, pero realmente no habían condiciones como para que se potenciara ese Conocimiento, esas Capacidades que tenía esa Empresa, y su impacto fue limitado a unos cuantos Productores.



Ahora en estos Tiempos estamos buscando cómo fortalecer con Uruguay el Campo de la Ganadería, tanto Ganadería de Carne como Ganadería de Leche, porque ellos tienen toda la experiencia en ese Campo, y una alta productividad, un gran Conocimiento... ¡una Cultura Ganadera tiene Uruguay! Y estoy seguro que ya nos están aportando y nos van a aportar mucho más para elevar las calidades.



Luego en estos otros Campos que él mencionaba, el Arte, la Música, la Cultura, la Energía Eólica, todo lo que hoy nos llama a unir esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de nuestros Pueblos, y para proteger también a la Madre Naturaleza, que es el otro gran desafío que tiene el Planeta en estos Tiempos.



Así es que, querido Embajador, nuestro Abrazo de Hermano para su Pueblo, para el Presidente Tabaré y, ¡bienvenidos a su Tierra!

Declaraciones de Rosario después de la Presentación de Cartas Credenciales de Embajadores



21 de Diciembre del 2016



Compañer@s, estamos al aire, y queremos saludarlos en estos Días de Celebración de la Unidad de las Familias; en estos Días en que tod@s nosotr@s nos sentimos, no sólo unid@s, sino fortalecid@s en este Modelo de Fé, de Familia, de Comunidad; fortalecid@s en Valores y, sobre todo Bendecid@s, en esta Nicaragua nuestra, Cristiana, Socialista, Solidaria... Bendecid@s, porque vamos avanzando. Bendecid@s, porque hemos cultivado, desde nuestros Valores de Familia, nuestros Valores Religiosos, esta Nicaragua donde, gracias a Dios, tenemos Tranquilidad, Seguridad, que son Base para Trabajar y Prosperar.



Bonita la tarde de hoy...! Palabras muy sentidas de los Embajadores de Corea, de



Francia, de Uruguay; Discursos emotivos en los que han, creo yo, narrado su experiencia, tanto en el conocimiento que tienen de nuestro País, de nuestro Pueblo, como detallado también Información valiosa sobre los Programas que desarrollan en nuestro País, Programas de Cooperación, los Énfasis en Tecnología, en Educación; todo lo que requerimos, y agradecemos, para ir avanzando en estos Tiempos de Victorias que Dios nos ha dado, para la Juventud, para las Familias, para nuestra Patria.



Así es que, como ustedes pueden ver, todos los días son días de trabajo, pero lo importante para nosotr@s, como Gobierno que ustedes han ratificado, és que ese trabajo arroja resultados... Trabajo que nos permite sentirnos reconocid@s, orgullos@s, content@s, porque sabemos que arroja resultados para nuestro Pueblo, para el Bienestar de las Familias.



Y esa és nuestra ocupación y nuestro Compromiso : Trabajar, para tener cada día mejores resultados, y para que nos sintamos tod@s, cada día, más content@s de vivir aquí, de trabajar aquí, de avanzar aquí, de prosperar aquí... En esta Patria de Tod@s !



Así es que, a dos o tres días del 24 de Diciembre también... ahorita voy a ir a ver, precisamente, el Paseo Xolotlán, la Nueva Etapa con las Réplicas de los Templos; todo esto és lo que ofrecemos de todo Corazón a las Familias de nuestra Nicaragua : Espacios para reconocernos, para unirnos, para celebrar, para regocijarnos; para darle gracias a Dios, por este País Hermoso que tenemos.



Todo el que viene a Nicaragua dice : Qué País más Hermoso, y qué Pueblo más Hermoso, y qué Juventud más Vital, más Comprometida, más Dedicada, al Presente y al Futuro, que tiene que ser mejor para tod@s.



Esperamos abrir ese Espacio el día 25 de Diciembre, Día de Navidad, para ratificar que en Nicaragua reina Jesucristo, reina Jesús por Siempre, y que en todo lo que hacemos está Cristo Jesús, de Corazón, de Compromiso, de Fé, y sobre todo, de Rutas de Unidad de todas las Familias, por Más Victorias ! Gracias, Compañer@s. Hasta mañana, si Dios quiere.