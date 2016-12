ROSARIO : Avances en programas del 2016 y preparativos para 2017

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



22 de Diciembre del 2016



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 22 de Diciembre... Aquí estamos concluyendo la Reunión del Consejo de Educación, también del Consejo de Salud, del INIFOM. Hemos estado trabajando, ajustando todos los Planes para que el próximo año sea un año todavía mejor para las Familias nicaragüenses.



Estamos recibiendo un Reporte de nuestro Ministro de Hacienda, quien también está trabajando, y nos informa que se ha concluido con el Proceso de Nómina de Enero 2017, con un total de 126,901 Servidor@s Públic@s, a quienes estarán efectuando el Pago correspondiente al Mes de Enero el día viernes 6 del 2017.



O sea que l@s Herman@s que trabajan en las Instituciones del Estado, al regresar de vacaciones van a estar recibiendo su Salario correspondiente al Mes de Enero, con lo cual tienen garantizados los gastos del mes para la Familia, para los Hogares.



Sabemos que en Diciembre se gasta más, y por lo tanto, estamos cumpliendo con garantizar que se cubran, con Dignidad, los gastos de las Familias de l@s Servidor@s del Estado en el mes de Enero, garantizando el Pago el día 6.

Hemos tenido a nuestros Volcanes en actividad habitual. Dos sismos en nuestro Territorio : En Fallamiento Local, 1; Zona de Subducción, 1. Uno és al Noreste de Puerto Morazán, y otro al Oeste de Puerto Corinto, magnitud 2.4.



Tenemos también altas presiones influyendo en el País; hay buen Clima, dicen, cielos nublados y lluvias débiles y aisladas en algunos puntos. Ha habido vientos, y afectaciones por vientos en La Trinidad, Estelí; en Las Sabanas, Madriz, y en Bluefields, Caribe Sur, nos reporta el Doctor Guillermo González. Acompañamos a las Familias con materiales, para rehabilitar los techos.



El Ministerio de Salud nos reporta 72 lesionados por pólvora, contra 37 el año pasado. Insistimos nuevamente en cumplir con las Indicaciones de las Autoridades de Salud y del Sistema Nacional de Emergencias.



Llevamos ya, decíamos, 310,000 Atenciones en las Clínicas Móviles, y esto se va a potenciar el año que viene. Así como también estamos hablando de realizar todo tipo de Cursos desde las Instituciones, desde los Institutos de Medicina Natural y Terapias Complementarias en todo el País.



Estamos hablando también de la Instalación de las Casas para Atención a Personas con Necesidades Especiales, en cada uno de los Municipios. Esto en conjunto MINSA-Alcaldía.



Estamos hablando de fortalecer en todos los Ámbitos el Modelo Público-Privado.



Estamos hablando de continuar desarrollando las Reuniones en Educación y Educación Técnica con todos los Centros Privados del País; también en INTUR, en Salud... En fin, coordinarnos para hacer más; coordinarnos para que se sienta más todo este avance que hemos venido alcanzando en nuestro País a partir de las garantías que da el Gobierno, y del esfuerzo del Sector Privado en todos los Ámbitos.



Se inaugura un Puesto de Salud en Catarina, nos informa el Ministerio de Salud.



También el Ministerio de Educación nos informa de la entrega de juguetes que ya casi estamos culminando en todo el País. Y nuevamente queremos felicitar al Ministerio de Educación, a Salvador, a Miryam, a Francis, y a tod@s l@s Educador@s, Director@s de Colegios y Escuelas que en todo el País han contribuido, así como a l@s Jóvenes de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, la Policía Nacional que nos ha acompañado resguardando y asegurando los traslados...



A tod@s, a tod@s, agradecerles, a nombre de l@s Niñ@s de nuestro País, por haber procurado y garantizado esa entrega, ordenada, de los juguetes que hace llegar nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y que tienen el propósito de garantizar Alegría, Sonrisas, a l@s Niñ@s de nuestra Nicaragua.



Seguimos preparando el Año Escolar, hay Escuelas rehabilitadas en Managua... estamos hablando del Centro Educativo Ernesto Che Guevara, Centro Educativo Concepción de María, Augusto Sandino, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal; y también los Nuevos Equipos de Computación, Mobiliario a Docentes, Útiles Deportivos, en los Centros Emblemáticos de Managua.



Estábamos hablando con el Compañero Salvador de diseñar, tengo que verme con ellos nuevamente en los próximos días, un Programa Especial para garantizar la adquisición de las Tecnologías Educativas de parte de l@s Maestr@s, a través de Programas Especiales con las Empresas que los distribuyen; y luego las Capacitaciones que, con énfasis en el uso de todas estas Herramientas Tecnológicas tendremos de manera sostenida a lo largo del año.



Feria de la Economía Familiar... Decíamos ayer que la Segunda Fase en Diciembre és del 26 al 30 : “En Unidad por un Nuevo Año, en Victorias, en Bendición, en Prosperidad”. Va a haber toda la Gastronomía nicaragüense... riquísima Sopa de Gallina India, ponen aquí l@s Compañer@s; Nacatamales, Vigorón, Pan de Coco recién horneado, y toda la Gastronomía Navideña y de Fin de Año. También la Presentación de los Negocios de Artesanía y Calzado; todo lo que se acostumbra en el Parque Nacional de Ferias.



Estamos entregando vacas a Protagonistas exitosas del Programa Productivo Alimentario en Granada; Sistemas de Riego. Ferias de la Economía Familiar en distintos puntos del País.



Y tenemos, mañana 23, las Piñatas Navideñas que realizamos desde todas las Alcaldías. Son más de 300,000 Piñatas que se están realizando para Alegría de las Familias y de l@s Niñ@s en todo el País.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell que nos informa del Puesto de Mando del Gabinete de Energía que está instalado en todas partes, para garantizar la atención a las Familias en estos días de vacaciones. Nos informa, además, que estamos inaugurando Energía Eléctrica en la Comunidad La Aceituna, Municipio de Estelí... 82 habitantes; 560 habitantes en el Barrio Tomás Borge, de Boaco, con una inversión de casi un millón de córdobas ambos Proyectos, desde el Programa Nacional.



Ayer, Compañer@s, por la tarde-noche fui a recorrer el Parque que la Alcaldía de Managua estará abriendo en los próximos días en el Paseo Xolotlán... Hermosos Espacios, hermosos lugares, que tenemos que cuidar mucho ! La Alcaldía tiene un Modelo que permitirá que el público que asista contribuya con algo, para reponer todo lo que hay que estar reponiendo en un lugar de tanta concurrencia de Familias, de Niñ@s.



Un hermosísimo Parque Acuático; trencitos que recorrerán toda la parte costera que son, me decía Fidel, más de 2 kilómetros de Malecón. En fin, un lugar hermoso, para disfrutarlo y cuidarlo a partir del 25 de Diciembre que lo estará abriendo la Alcaldía de Managua... Dispuesta a seguir promoviendo todos estos Espacios, para la merecida Alegría de las Familias nicaragüenses; para la Recreación, para la Unidad de las Familias. Espacios que también estamos promoviendo y priorizando este año en todos los Departamentos, en todos los Municipios del País.



Hablábamos en este momento aquí también en la Reunión, de la revisión que estamos haciendo INATEC, INIFOM, de las Escuelas Municipales, de las Escuelas de Turismo, para actualizar toda la Oferta, de manera que responda a las necesidades, a las perspectivas, a los sentimientos de las Familias nicaragüenses... A la necesidad ! Qué queremos aprender, y qué Carreras queremos que se oferten allí ?



Lo mismo estamos haciendo, lo vimos aquí en este momento, en relación a los Centros de Educación Técnica en el Campo, en la que no sólo se ofertan Carreras Técnicas para el Ámbito Rural, en el sentido estricto de lo que son las Especialidades Agropecuarias, sino también abriendo el abanico de Ofertas Educativas, Técnicas y Tecnológicas, para l@s Jóvenes del Campo.



Tenemos que tomar en cuenta que en dos años vamos a estar graduando la Primera Promoción de Bachilleres de Secundaria a Distancia en el Campo, y tenemos que tener garantizados los Estudios Secundarios o Técnicos y Tecnológicos para es@s Bachiller@s que querrán estudiar, no sólo Especialidades Agropecuarias, sino otras Especialidades. Y tienen derecho a hacerlo !



Así es que, aquí estamos, Compañer@s, trabajando, como cada día, content@s, alegres, porque vemos los resultados. Los resultados están a la vista, y están también en los rostros, tranquilos, contentos, de las Familias nicaragüenses.



Esta tarde tenemos otra Reunión que nos sirve para ver los Planes de Facilitación desde todas las Instituciones, para potenciar el Modelo de Alianzas Público-Privado en todo el País. Y luego ver los detalles de una Propuesta de Inversión Turística que vamos a estar presentando en los primeros días de Enero... son alrededor de 60 Proyectos, desde todos los Municipios de nuestro País.



Así que, Compañer@s, Vamos Adelante, en AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá, en Fé, Familia y Comunidad ! Aquí estamos, en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Mucho Cariño para tod@s. Gracias.