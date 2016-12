ROSARIO : "Tenemos que Aprender, Emprender, Trabajar, y Prosperar, y hacerlo cada vez mejor el Año que viene"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



23 de Diciembre del 2016



Adelante, Compañero... Buenas tardes ! A todas las Familias nicaragüenses, muy buenas tardes. Aquí estamos, como cada día, gracias a Dios con Salud, que és lo primero que le agradecemos a Dios... la Salud, la Energía; luego, conectamos con esa Esperanza y ese Optimismo, ese Aliento que hay en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Ese Aliento que nos da Dios, cada día, para emprender, para trabajar, para seguir prosperando.



Ese és el empeño en estos Tiempos de Victorias, que Dios nos ha dado como Gracia. Ese és el empeño de tod@s en nuestra Nicaragua, de todas las Familias nicaragüenses, y de este Gobierno de Ustedes, de nuestro Comandante Daniel, nuestro Presidente.



Hemos estado trabajando distintos Consejos, Comisiones, Comités, para consolidar la proyectada Ruta de Trabajo... de Educación también, por supuesto ! Porque tenemos que Aprender, Emprender, Trabajar, y Prosperar, y hacerlo cada vez mejor el Año que viene.



Ayer por la tarde estuvimos en Gabinete del Sistema de Producción, viendo todas las Rutas de Facilitación, para garantizar en el Año Venidero una Cultura de Productividad que nos lleve Adelante. Porque el Gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo para Facilitar, para que todo lo que sean Trámites, Permisos, se desarrollen en tiempos mucho más cortos.



Por ejemplo, los Permisos de Construcción que mencionábamos ayer, antier, queremos pasar de 90 días a 40 o 45 días máximos. Todo eso lo estamos trabajando para consolidarlo dentro de un Sistema, y sobre todo aplicando Tecnologías que nos permitan avanzar rápidamente.



Y luego, en este Modelo de Alianzas con el que Dios nos ha bendecido también, la parte Empresarial, las Asociaciones de Producción tenemos que emprender junt@s una Estrategia en este Año de Victorias, por Gracia de Dios, para generar una Cultura de Productividad mucho más amplia. No sólo és la Voluntad, sino la aplicación de esa Voluntad todos los días, para ser más Productivos, para empeñarnos en la Calidad, en ser Competitivos, para que crezcamos, para que avancemos en todos los Campos.



En el Desarrollo Turístico... Ayer hablábamos de la cantidad de Proyectos que se están elaborando, más de 60, para desarrollarse desde las distintas Municipalidades... No los Municipios ! No estoy hablando de que sean las Alcaldías las que vayan a desarrollar estos Proyectos, sino que estamos elaborando los Proyectos para que el Sector Privado se apropie de estos Proyectos, y nosotr@s garantizar todas las condiciones; porque son Proyectos que generan trabajo.



Y estamos impresionados también con la cantidad de Herman@s Centroamerican@s que están ingresando a nuestro País a hacer Turismo en estos días. De ahí la necesidad de generar todas estas condiciones para el Turismo, desde los mismos Pasos Fronterizos, donde tiene que haber un paso, un Corredor Especial para l@s Turistas, en el Sur, en los Pasos Fronterizos de Honduras, los Hermanos Pueblos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala... Tant@s visitantes que tenemos ! Generar condiciones para que ese Tránsito sea rápido, efectivo, que haya mucha diligencia, mucha cortesía en las Autoridades de Migración, de Aduanas, tanto a la entrada, al ingreso, como a la salida.



Y luego, en todo el País generar las condiciones para que ese Turismo Centroamericano que tanto estamos recibiendo, Turismo Social, Laboral, Turismo Familiar, Turismo Religioso, sea acogido con ese Espíritu que nos caracteriza, y que nos distingue. Todo el que viene a Nicaragua dice : “Pero qué Cálido que és el Pueblo nicaragüense. Cómo nos reciben con Cariño !”. Tenemos que recibirlos con Cariño, y con la Infraestructura mínima indispensable, para que puedan disfrutar los pequeños Hoteles, Restaurantitos; medianos también, porque és Turismo que viene.



Mucho de ese Turismo son Maestr@s, por ejemplo, que vienen de los Hermanos Países Centroamericanos, y van a Espacios como el Hotel Barceló, en Montelimar. Muchos Grupos vienen de esos Hermanos Países, y son Maestr@s, Trabajador@s de la Salud... Ese és un Turismo Social muy importante.



Así que estamos trabajando en esa dirección, y trabajando para emprender y desarrollar esa Estrategia que nos ayude a fomentar la Cultura de Productividad, Calidad, Competitividad, e Innovación, en este Año en el que Dios ha derramado sobre nosotr@s, Bendición, Prosperidad, en forma de Victorias !



Compañer@s, tenemos el Informe Sismológico... Tuvimos un sismo en nuestro Territorio de 3.8 en nuestras Costas, cerca de Corinto.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. El Informe de INETER habla de cielos medio nublados, condiciones de buen Clima.



El Doctor Guillermo González atendiendo afectaciones por vientos en distintas partes del País. Luego tenemos también incendios que se han generado, muy frecuentes en estos Tiempos, en esta Época. L@s lesionad@s por pólvora, 72.



El Ministerio de Educación trabajando, preparando las condiciones para los Cursos Libres, del 9 al 27 de Enero. El Compañero Salvador Vanegas, desde el Ministerio de Educación, garantizando. Ya me hicieron llegar también un Resumen... Qué difícil que és resumir un Plan de 500 páginas en 60, 70 páginas, donde están recogidas todas las Indicaciones que nos ha dado nuestro Comandante Daniel, para priorizar la Educación, priorizar la Formación en el Uso de Tecnologías, los Programas de Acceso a Tecnologías para l@s Educador@s, y l@s Estudiantes. Y luego, priorizar el Paso hacia Adelante !



Recordemos que tenemos tantos Programas que nos han acercado más a l@s Estudiantes en todas partes de nuestro País, y tenemos que potenciar esa Capacidad, y sobre todo, esa Voluntad, ese Reconocimiento que vemos en toda la Patria, de Aprender, para Emprender y Prosperar.



La Feria Navideña de la Economía Familiar concluyendo hoy; abriendo nuevamente el 26. Y hoy tenemos las Piñatas en todo el País.



El Puesto de Mando del INTUR nos reporta también cómo van a operar en estos días.



Y la Comunidad Jardines de María, del Municipio de Masaya, en Masaya, hoy está estrenando Energía Eléctrica... Más de 700 habitantes estrenan Energía Eléctrica con un costo de más de un millón de córdobas. Nos reporta, EN AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá, el Compañero Salvador Mansell.



Y bueno, hoy és 23, estamos recordando también aquel sismo de hace 44 años... 22 a 23 de Diciembre, y las Personas, las Familias que perdimos Seres Queridos, recordamos de manera especial a es@s Hij@s, Herman@s, Padres, Familiares, que, en ese día aciago para la Capital, hicieron el Tránsito a Otro Plano de Vida.



Los recordamos con Amor ! Los tenemos Vivos en nuestros Corazones, y sabemos que sus Almas, sus Espíritus, nos acompañan en el cada día. Nos ayudan a encontrar Fortaleza frente a todos los Desafíos. Nos ayudan a encontrar la Fuerza para enfrentar todos los Retos, y para seguir caminando en medio de las dificultades, con Fé, con Esperanza, y con la Certeza de que un Pueblo y un País como el nuestro, que ha sufrido tanto, no sólo reconoce y vive a plenitud los Triunfos, las Victorias de cada día, los Triunfos y las Victorias Grandes que vamos alcanzando, sino que sabe ser agradecido.



En primer lugar, agradeciendo a Dios, porque aquí estamos. Hemos vivido tanto, hemos sido Testigos de tanto...! Protagonistas de tantos acontecimientos a lo largo de nuestra Historia : Felices, Dolorosos, Sufrientes, Gloriosos... Pero aquí estamos ! Dios nos da la Fuerza, la Fortaleza de Espíritu, para saber que debemos ir Siempre Más Allá ! En Fé, en Cristianismo, en Socialismo, en Familia, en Comunidad, en Solidaridad !



Así nos sentimos...! Bendecid@s con este Espíritu Inmenso, Intenso; Espíritu que nos fortalece cada día en las Tareas del diario vivir, y que nos hace reconocer también la Fuerza de la Vida Eterna que gravita en nosotr@s, que está en nosotr@s, y que nos moviliza para ir procurando Bien Común; pidiéndole a Dios Sabiduría, Serenidad, y más Fortaleza ! Procurando el Bien Común ! Esa és la Ruta que Nicaragua ha escogido : Una Ruta de Unidad por el Bien Común. Y aquí estamos !



Hoy entonces, a 44 años del Terremoto de Managua... a 44 años sabemos que, aquell@s Herman@s, o Hij@s, o Familiares que perdimos aquel día, están con nosotr@s y nos acompañan en esta Ruta de Amor, de Vida, de Luz, de Verdad, de Victorias !



Compañer@s, el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, a tod@s, a todas las Familias... Mañana vamos a estar a esta misma hora, a mediodía, comunicándonos con un Saludo de Navidad, un Saludo para Tod@s, un Abrazo Fuerte para Tod@s, con Cristo Jesús re-naciendo en nuestros Corazones, y Cristo Jesús en todo lo que hacemos, y en todo lo que somos.



Gracias, Compañer@s. En cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.