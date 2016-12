ROSARIO : Mensaje del 24 de diciembre 2016

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



24 de Diciembre del 2016



Muy buenos días, Compañer@s; buenos días de hoy 24 de Diciembre... Muy buenos mediodías ! Preparándonos todos los Hogares, en esta Nicaragua nuestra de Bendición, Prosperidad y Victorias, para estar junt@s esta Nochebuena, dándole gracias a Dios por la Tranquilidad y la Seguridad que tenemos en nuestro País, y comprometiéndonos tod@s a seguir fortaleciendo estas Rutas de Trabajo y Paz, Unid@s en Amor, Unid@s en Esperanza, Unid@s en Certeza, Unid@s en Victorias.



Y dándole gracias a Dios, todos los días, y en todos los instantes de nuestra Vida, por todo lo que tenemos... los Milagros que Él derrama, los Prodigios que Él derrama, sobre esta Nicaragua Suya, esta



Nicaragua nuestra, de Tod@s; esta Nicaragua, donde, por Gracia de Dios hemos nacido, vivimos, y nos corresponde Ir Adelante, Siempre Más Allá, en Fé, Familia y Comunidad.



Comparto con ustedes el Mensaje que hemos hecho llegar el día de ayer a todas las Familias nicaragüenses, el Comandante Daniel, nuestro Presidente, mi Persona, nuestra Familia, y todo nuestro Gobierno, de Familia a Familia :



“Gloria a Dios en las Alturas !

Gloria a Dios en esta Tierra,

donde nos toca Ser Mejores !

Gloria a Dios en todo lo que Somos,

y en todo lo que Hacemos !

Gloria, Gloria, Gloria, Paz y Bien,

Paz, Amor y Buena Voluntad !



El Comandante Daniel, mi Persona, nuestra Familia, queridas Familias nicaragüenses, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todos los Consejos de Liderazgo y de Servicio a nuestro Pueblo en esta Tierra, Bendita, Sagrada y Siempre Libre, nos abrazamos con Optimismo y Esperanza, en esta Navidad de 2016, pidiendo a Nuestro Señor, siga derramando sobre esta Patria, Cristiana, Socialista y Solidaria, todas sus Bendiciones, toda su Protección, todo su Amparo, para que continuemos Junt@s, Unid@s y fortalecid@s en Fé y Espíritu de Familia y de Comunidad, creando la Prosperidad que tod@s, y tanto anhelamos.



Que la Dicha de Vivir en un País Libre, Tranquilo, Seguro, y lleno de Ánimo y Aliento, lleno de Espíritu Formidable, nos haga a tod@s más Fuertes, más Sabios, más Agradecid@s y más Felices, para que Nicaragua y l@s nicaragüenses Sigamos Brillando como un Territorio y un Pueblo, Único y Original, donde se sigan produciendo Milagros todos los días.



Estamos junt@s, Herman@s, queridas Familias, en esta Navidad, re-naciendo al Compromiso Cristiano y Solidario de Bien Común, de Paz, y Trabajo Digno, para avanzar y progresar.



Bendiciones, Bendiciones, Bendiciones... Gloria a Dios en el Cielo, en la Tierra, y en todo Lugar !”.



También, al suscribir este Mensaje queremos enviar nuestro Mensaje, valga la redundancia, de Amor Cristiano, de Fé, de Solidaridad, a todos los Pueblos del Mundo, y en particular a aquellas Familias, a aquellos Pueblos donde hay sufrimiento, donde hay dolor, para que el Re-nacimiento de Cristo en los Corazones de los Seres Humanos en todo el Planeta, el Re-nacimiento de lo Bueno que hay en cada un@ de nosotr@s, nos haga a tod@s mejores, y nos impulse a avanzar en un Mundo de Diálogo, de Paz, y un Mundo donde el sufrimiento sea menor, donde pudiéramos alguna vez eliminar el sufrimiento.



Y nuestro Saludo también, nuestro Abrazo a todas las Familias, a todos los Pueblos, donde, por percances naturales, todavía estemos sufriendo, todavía no nos hayamos recuperado por distintas Calamidades, Desastres, que hayamos sufrido a lo largo del Año.



Recordemos que el Cambio Climático nos ha impuesto una cantidad de Eventos que han dejado dolor, tristeza, a muchos Pueblos, a muchas Familias... A todos ellos, en este día de Nochebuena, y en la Víspera de Navidad, nuestro Pensamiento, nuestras Oraciones, y nuestro Abrazo Solidario.



Nuestro Comandante Daniel, como siempre, en el Compromiso de Trabajar Junt@s por una Nicaragua que Sigue Cambiando, y por un Mundo donde fortalezcamos, todos los Pueblos, todos los Gobiernos, la Paz, la Armonía, el Diálogo, y la Seguridad de todas las Familias... Un Gran Beso, a tod@s !



Aquí quedamos pendientes, en cada momento vigilantes, como siempre, trabajando a su Servicio; propiciando también, a través de las Alcaldías, todos los Espacios para que mañana 25 de Diciembre celebremos la Navidad en Familia, estrenando incluso, como en Managua, el Parque del Paseo Xolotlán, donde estamos tod@s invitad@s a llegar, a celebrar, y a dar Gracias a Dios, por esta Nicaragua de Esperanza, de Optimismo, de Tranquilidad.



Que tod@s estemos bien; que celebremos en Familia, y que agradezcamos a Dios, como cada día, pero hoy de manera particular, por vivir en esta Nicaragua de Prodigios, de Milagros, de Bendición, de Prosperidad, y de Muchas, Muchas Más Victorias, Dios Mediante, y la Virgen, para nosotr@s l@s Católic@s, protegiéndonos y arropándonos con Su Manto.



Muchísimas gracias. Estamos en comunicación el día lunes a mediodía, nuevamente, si Dios lo permite, a menos que haya algo particular que debamos comunicar.



Muchos Besos, muchos Abrazos, mucha Tranquilidad, mucha Paz... Paz y Bien, para cada Hogar nicaragüense ! Gracias.