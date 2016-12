ROSARIO : "Valoramos este País que tenemos, lleno de Belleza, lleno de Cultura, lleno de Gastronomía Exquisita, lleno de Paz, lleno de Cariño..."

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



26 de Diciembre del 2016



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 26 de Diciembre, estamos al día siguiente de Navidad, y en una Semana que culmina con el Cierre de Año.



31 de Diciembre, 1° de Enero, Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios ! Inicio del 2017, un Año para trabajar junt@s, seguir trabajando junt@s; trabajar mejor, aprender, trabajar, prosperar. Aprovechar los Dones, las Bendiciones que Dios derrama sobre nuestra Nicaragua, y convertirlas en Bienestar y Felicidad de las Familias nicaragüenses.

Aquí estamos, en primer lugar, content@s de todas las Familias que visitan los distintos Espacios de Unidad, de Recreación, de Alegría, que hemos venido abriendo en todo el País, y en particular en Managua, donde sólo el día de ayer, 25 de Diciembre, Día de Navidad, 25,000 Personas estuvieron en el Paseo Xolotlán; 35,000 en el Parque Luis Alfonso, y 30,000 en el Puerto Salvador Allende.



En fin, damos gracias infinitas al Señor por un País Tranquilo, Alegre, de Unidad de las Familias y, las multitudes que se congregan en todos estos Espacios nos confirman que estamos content@s, llen@s de Esperanza, de Aliento, y Unid@s, en Bendición, Rutas de Prosperidad, y Dios Mediante, y de Su Mano, Muchas Victorias !



Estamos viendo también los números de Atención de Migración... casi 90,000 personas que fueron atendidas entrando al País este Año 2016, entre el 19 y el 25 de Diciembre. Estamos hablando, sobre todo, de nicaragüenses que vienen a reunirse con sus Familias... Con nuestras Familias, porque todos somos una Gran Familia ! Y, hemos incrementado en número, en relación al año pasado; lo importante és que sigamos haciendo mejoras.



Una buena parte de est@s Herman@s han salido ya... 49,000 casi. Pero bueno, después viene el Fin de Año y entra otro gran grupo de Herman@s nuestr@s, de nacionalidad nicaragüense, y de otros Países.



Nosotr@s también estamos trabajando para que se mejoren las condiciones de tránsito del Turismo Terrestre que llega de Centroamérica en los distintos Puestos de Frontera de nuestro País. Para que es@s Herman@s Centroamerican@s que nos visitan con todo tipo de razones... much@s Religios@s, Grupos Religiosos, igual much@s que vienen a conocer o a disfrutar de la Tranquilidad de nuestro País, de nuestra Gastronomía, de nuestras Playas... A tod@s ell@s les sepamos dar la bienvenida, como merecen.



Tenemos aquí el Informe de los sismos, fueron 4 en nuestro Territorio del viernes a hoy : 2 de 4 grados, al Sureste de El Tránsito, y al Sureste de Huehuete. Luego tuvimos el de Chile, de magnitud 7.6. Esto fue, si no me equivoco, porque no está aquí la fecha, ayer, o antier, uno pierde el sentido de los días; entiendo que fue el 25 de Diciembre. No tengo fecha, pero voy a reclamarles a l@s Compañer@s de INETER que no me ponen la fecha ! Esto fue ayer o antier, no me acuerdo en este momento. Me disculpan. Luego tuvimos en Fallamiento Local : Achuapa, León, 3.6, el día sábado.



Ayer domingo fue el terremoto en Chile, aquí en el Reporte del Doctor González lo tengo claro... Gracias, Doctor.

Tenemos también incidencias por crecida de Ríos en el Caribe Sur que ya fueron atendidas, y la mayor parte de estas Comunidades donde Familias se habían albergado en Casas Solidarias, estamos hablando de Zompopa, Belén, Río Abajo, San Brown, La Pichinga, La Fonseca, ya retornaron a sus hogares. Esto és en Kukra Hill... Crecida del Río Kama.



Así que estamos atendiendo y, sobre todo, vigilantes con nuestros ríos y las lluvias, porque se nos informa que seguirán las lluvias en esa Zona.



El Informe Epidemiológico : Dengue, 68 en la semana, disminución del 31% en relación a la semana anterior; 6,500 casos este año, contra 3,943 del año pasado. Chikungunya, todas negativas, una disminución del 87% en términos del acumulado que son 682 casos este año; 87% menos respecto al mismo período del año pasado. Zika, todas negativas; confirmados los casos de este año, y el Consolidado és de 2,053; 1,116 embarazadas. Leptospirosis, tenemos 17 positivos, 536 en el 2016, 565 el año pasado. Influenza, 7 positivas; 220 casos positivos, y 328 el año pasado.

Neumonía, siempre altísimo ! 2,374 casos esta semana, pero el número de Herman@s fallecid@s son 2 únicamente, Gracias a Dios, Gracias a Dios ! Nunca se puede decir “únicamente”, porque una persona fallecida és una pérdida y un dolor para esa Familia.



Así es que, en cuanto a cifras podemos decir : Dos personas fallecidas; pero en cuanto a dolor, és el mismo dolor una o dos personas que representen sufrimiento para Familias que los despiden con tristeza... 2,374 en la semana, 139,097 este año; 10% más que el año pasado cuando tuvimos 126,118.



Se nos disparó el número de lesionados por pólvora : 140 este año, contra 49 del año pasado.



Luego, el Ministerio de Educación nos hizo llegar ya un Plan Especial para todo el “relacionamiento” como dicen; es decir, el Encuentro que debemos realizar con el Modelo Privado de Educación. Vamos a tener Mesas de Trabajo más frecuentes. Vamos a encontrarnos, a reunirnos para potenciar el Modelo de Alianzas en el Campo Educativo, con énfasis en las Tecnologías.



Tenemos también la vaguada que va a seguir produciendo lluvias; esto me lo reporta el INETER. Y el Clima que seguirá siendo caluroso en el día; y en la madrugada, 17 grados en el Norte, y 22 en el resto del País.



Ministerio de la Economía Familiar... Entregaremos vacas a Protagonistas exitosas del Programa Productivo Alimentario en Chinandega; luego, Feria de la Economía Familiar del 26, hoy, al 30, en el Parque Nacional de Ferias.



Tenemos, igualmente, el inicio de Festividades a San Silvestre Papa, nos reporta el Compañero Wilmor López; esto és en Catarina. Muchas Felicidades a las Familias de Catarina que están en plenas Fiestas Patronales. Y también en Corinto a la Virgen del Hato, que va a estar 10 días en Corinto, en casas de Devot@s y Promesantes. Luego, la Vela de San Silvestre el Miércoles 28, y el Domingo 1º de Enero la Procesión de San Silvestre y el Toro Venado en Catarina. Y bueno, las Fiestas de Fin de Año, como tod@s sabemos.



Queríamos cerrar con el Mensaje que hicimos llegar el día de ayer al Hermano Presidente Vladimir Putin, a la Federación Rusa, porque, de verdad, nos sentimos conmovid@s, entristecid@s, y nos tocó cercanamente el Corazón la trágica noticia del accidente del avión ruso.



Ese accidente terrible en que perdieron la Vida l@s Artistas, Coro, Danza, del Gran Conjunto Alexándrov que estuvo en



Nicaragua... el Conjunto del Ejército Ruso, el Coro del Ejército Rojo, así se le conocía antes, estuvo en Nicaragua en el Teatro el 3 de Diciembre, y luego, unos días después hicieron una función en ocasión del 70 Aniversario de las Relaciones entre Nicaragua y la entonces Unión Soviética, hoy la Federación Rusa, allá en Moscú, con la presencia de Ministr@s y Compañer@s nuestr@s.



Le escribimos al Hermano Presidente Putin este Mensaje :



“Con gran dolor y consternación, hemos sabido y seguido desde anoche las trágicas noticias del accidente del avión ruso en que perdieron la Vida Herman@s Artistas, Médicos, Periodistas, en Viaje Humanitario hacia Siria.



El Coro Alexándrov Ensemble del Ejército Ruso estuvo en Nicaragua, presentándose en el Teatro Nacional Rubén Darío el 3 de Diciembre del 2014. Conocimos directamente de su Arte y su gran dedicación a la Cultura, como contribución al Diálogo y la Celebración del Amor y la Paz entre los Pueblos.



Vivimos cercanamente esta tragedia que entristece y enluta a la Federación Rusa, a Usted, a su Gobierno, y a tantas Familias de aquel Hermano País. Permítame expresarle a Usted, y a toda Rusia, los vívidos Sentimientos de Pesar, de Rosario, míos, del Gobierno y el Pueblo nicaragüense, pidiendo a Dios, Consuelo, Alivio, y mucha Fé, para acompañar a las Familias en este tránsito de pérdida y aflicción.



Con la Amistad y la Solidaridad de Siempre, Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo”.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Aquí estamos, dándole seguimiento a todos los Eventos, estando o buscando Comunicación si és necesario; coordinándonos con el Doctor González para la Vigilancia Sísmica, Volcánica y Climática en todo el País. Y preparando también nuestros Planes, que tienen que estar aterrizados al detalle, és la Instrucción que tenemos de nuestro Presidente, para el próximo año en que nos toca vivir, y seguir creando y habitando, en Fé, Familia, y Comunidad, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, los Tiempos de Victorias que Dios, con Su Gracia, ha derramado sobre nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Mucho Cariño a tod@s...! Aquí estamos, pendientes, trabajando, vigilantes, y disfrutando de las vacaciones y del descanso una gran parte de las Familias nicaragüenses, en estos días de Fin de Año. Y nosotr@s disfrutamos sabiendo que, cada un@ de nosotr@s, Herman@s nicaragüenses, valoramos este País que tenemos, lleno de Belleza, lleno de Cultura, lleno de Gastronomía Exquisita, lleno de Paz, lleno de Cariño, y lleno de Entendimiento. Cómo lo apreciamos, y cómo le damos gracias a Dios por lo que tenemos, y tenemos que fortalecerlo y hacerlo mejor, entre tod@s, cada día.



Así es que, nuestro Amor, nuestro Compromiso, del Comandante Daniel, mi persona, de todos nuestros Equipos de Trabajo, de ir Siempre Más Allá, EN AMORANICARAGUA !



De ir Siempre Más Allá, para Seguir Junt@s Cambiando Nicaragua, para Bien, y para Mejor ! Paz y Bien para Tod@s. Estamos al habla. Muchas gracias.