EL SALVADOR : Diputada de FMLN acusa a magistrados de jugar política

Heidi Marcela Castillo, Simpatizantes FMLN, 21 de diciembre 2016

http://www.simpatizantesfmln.org/blog/?p=48178

Jackeline Rivera: Magistrados de la Sala “son como niños” y juegan política



La diputada del FMLN afirmó que los magistrados de lo Constitucional han dejado de ser jueces y se han convertido en políticos, por lo tanto, deben aceptar las críticas de la población.



La diputada por el partido FMLN Jackeline Rivera mantiene firme su análisis sobre las actuaciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus sentencias. Con mucha seguridad dice que se están portando como niños, y que si se metieron a jugar política, “se fregaron”.



A su juicio, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez están actuando de forma infantil al gritar a los cuatro vientos que están siendo amenazados de muerte por grupos sindicales afines al Gobierno y por militares.



La parlamentaria fue más allá al considerar que el accionar de los magistrados ha extralimitado la Constitución de la República. “Ellos dejaron de ser jueces y comenzaron a ser políticos, y comenzaron a opinar como políticos y comenzaron a cuestionar la política, sin argumento jurídico, entonces cuando usted ya está en esa plataforma es obvio que va tener aplausos, pero también va tener críticas”, afirmó.



En entrevista con Diario La Página, Rivera se refirió a varios temas.



¿Qué opinión le merece la aprobación del incremento al salario mínimo y la postura de la ANEP a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia supuestamente porque no se respetó el debido proceso?



Yo quisiera realmente conocer cuál es el debido proceso que se ha irrespetado, porque si a mí debido proceso me dicen que es porque la empresa privada no participó, porque no quiso; es decir, estaba la mesa instalada, y la empresa privada fue convocada, fue notificada, pero no participó. Entonces, no podían mandar a traerla con la Policía, no participó porque no quiso.



Si el procedimiento es irregular porque se nombró a una representación laboral sin la anuencia de la empresa privada… ¡es que sería sospechoso si la empresa privada está de acuerdo con una representación laboral!, entonces si la empresa privada está de acuerdo con la representación laboral entonces ahí ya no hay diferencia, porque la empresa privada es representada por la ANEP y la representación de los sindicatos representa a los trabajadores. Entonces, ¿es esa la irregularidad? Hay que analizar de dónde deriva ese cuestionamiento, y si el cuestionamiento es también porque se incrementó a 300 dólares, miren si eso sigue siendo insuficiente.



Quién va vivir con 300 dólares en este país, yo quisiera que ellos hicieran un esfuerzo, de un mes presupuestarse vivir con 300 dólares para ver hasta dónde les alcanza, es un acto de sensibilidad humana, si lo que se les ha aumentado es insuficiente y hay que reconocer en el país que hay muchas empresas que pagan más de eso, hay muchas empresas que el salario mínimo es más de 300 dólares, es decir que también hay un esfuerzo del empresariado con sensibilidad humana que ha entendido, ha comprendido que entre más capacidad adquisitiva tiene el trabajador más ganancia va tener su empresa.



Es un acto de ganar ganar y ojalá que estos cantos de sirena no trasciendan.



¿Considera que hay algo más atrás de todo esto?



No, mire, la empresa privada ya a mí no me extraña y no digo la empresa privada, es la ANEP, y la ANEP no representa a todas las empresas privadas de este país, hay otros empresarios que están en una actitud diferente, pero la posición de la ANEP es natural que se oponga si nunca estuvo de acuerdo con la propuesta, aunque ellos hubieran estado en la mesa no hubieran votado; es que ellos estaban tranquilos porque la anterior representante de la parte laboral coincidía plenamente con ellos, ¡qué raro que los que supuestamente representaban a los trabajadores no estaban de acuerdo con que se incrementara a 300 dólares el salario mínimo!, sino que estaban de acuerdo con la propuesta que la empresa privada había hecho que fuera un 15% de incremento en tres años.



¿De declararse inconstitucional que pasaría?



Que rindan cuentas, no quiero especular, pero ésta sería un actuar de la Sala que confirmaría su conducta de restringir ingresos a los que menos tienen y favorecer a los que más tienen. Porque si a mí una señora que tiene una pupusería me dijera que no puede pagar ese salario, lo entendería, pero si a mí una empresa que paga 500 dólares en Costa Rica, que paga 400 dólares en Honduras, que paga 400 en Nicaragua, que paga 350 dólares en Guatemala, esa misma empresa me dice que en El Salvador no puede pagar 300 dólares a mí me parece que eso es mezquino.



Entonces, la Sala dará cuenta y yo espero que no se atreva a hacerlo, porque será el pueblo trabajador que deberá pedirle cuentas y a quien deberá rendirle cuentas en una potencial eventualidad declarando inconstitucional.



¿Sigue teniendo vigencia el llamado que usted hizo en su momento sobre las inconstitucionalidades de la Sala a que se debe respetar el derecho del pueblo?



Lo que yo he identificado o he definido es que la decisiones de la Sala son inconstitucionales. La Sala ha ido más allá de la Constitución, se ha atribuido facultades que no tiene, y mi llamado siempre ha sido que debemos de seguir luchando porque se respete el estado constitucional de derecho, porque se le reconozca a cada quién su derecho sin dañar los derechos de otros.



Pongo tres casos, uno la Asamblea Legislativa había resuelto que las pensiones de los jubilados se pagaran en 2017 con los fondos de Obligaciones Previsionales, la Sala emite una medida cautelar y se detuvo eso; de quién es responsabilidad si el Gobierno no tiene para pagar en 2017 a los pensionados… es la responsabilidad de la Sala.



La Sala de lo Constitucional resolvió declarar inconstitucional los 900 millones de dólares… Que es un dinero que ya el Estado se había gastado y que es una deuda que seguimos arrastrando… ¿de quién es responsabilidad que el Gobierno no tenga para cubrir esos 900 millones?, es de la Sala. La Sala resolvió declarar inconstitucional la fuente de financiamiento de las personas que sufren accidentes de tránsito, el Seguro, ¿de quién es responsabilidad si el Gobierno no logra cubrir ese financiamiento?, de la Sala; entonces, cuando tienes esa cantidad de sentencias donde todas tienen como efecto restringir o cerrarle el chorro al Estado de sus ingresos y crearles más obligaciones, uno no puede llegar a otra conclusión que no sea un ánimo de sabotear al Gobierno.



Pero hay otro ejemplo, en temas de sentencias como la de los diputados suplentes, entre otras. En 2009 las elecciones en el país andaban por los 12 millones de dólares, eso nos costaban, en 2015 nos costaron un poco más de 25 millones de dólares, más del doble, y en 2018 nos van a costar casi 40 millones de dólares, y yo le preguntó al pueblo salvadoreño ¿usted siente que la democracia se ha fortalecido incrementando los costos de los eventos electorales?, ¿usted siente pueblo salvadoreño que más personas de más escasos recursos están tomando decisiones en este país o hacia dónde va la democracia?, ¿quiénes tienen que acceder al poder, el que tenga más plata?, entonces la Sala ha mercantilizado la política que ha traído como consecuencia incrementar los costos de los eventos electorales en detrimento de los más pobres, porque al final cuando usted mercantiliza la política ¿quién va acceder a la política, el que tiene menos recursos o el que tiene más recursos?, entonces, ¿quién va a tomar las decisiones, el que tiene más recursos?; entonces, ¿estamos avanzando a una mayor democracia o por el contrario estamos retrocediendo?



Cuando tienes esa cantidad de sentencias que irrumpe el Estado constitucional de derecho y que orientan a darle más responsabilidades económicas al Estado, pero a cerrarle fuentes de financiamiento uno no puede concluir otra cosa más que hay una agenda.



En cuanto a los señalamientos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre que están siendo perseguidos y amenazados de muerte, a su juicio, ¿es persecución?



Cuando alguien se mete a política se fregó, porque si usted se mete a ser político le tocó y la gente lo va a cuestionar por cada uno de sus actos, y la Sala está haciendo política, ¿cuando había visto usted un magistrado disertando, analizando la realidad nacional en un canal de televisión por Dios?, porque ellos son jueces y ellos deben de aplicar la ley, impartir justicia y solo se pueden pronunciar respecto a las cosas en las que se les pide que se pronuncien, pero aquí se ha hecho común que un magistrado adelante criterio y le diga a algún político que dijo algo de él, y ahí te tengo en la listas de Probidad y ya vas… estás a la cola, sos el número 40. Cuando usted se mete a ser político debe preparase a la crítica de la ciudadanía, si ellos hubieran seguido siendo jueces a lo mejor la gente respetaría sus decisiones, pero ellos dejaron de ser jueces y comenzaron a ser políticos y comenzaron a opinar como políticos y comenzaron a cuestionar la política, sin argumento jurídico; entonces, cuando usted ya está en esa plataforma es obvio que va tener aplausos, pero también va tener críticas y si yo no estoy dispuesto a que me critiquen, mire son seres humanos se pueden equivocar, y ¿quién le ha dicho a usted que de las decisiones que usted toma todo mundo está de acuerdo siempre?, hay algunos que le adversan y ¿por qué se va afligir porque le vayan a poner una pancarta ahí y le vaya a decir son corruptos?



Si ellos tienen pruebas de que han recibido amenazas y son jueces porque la difunden, yo me hubiera ido directamente a la Fiscalía y pongo la denuncia, si el ánimo es que no me suceda nada, pero si el ánimo es generar una opinión de que pobrecito que están haciendo tantas cosas buenas y los quieren atacar, a mí me parece que eso es irresponsable y falta de respeto a la inteligencia de la gente, si en este país vinimos de derramar sangre.



Si tenemos derecho a decirle a alguien lo que no me gusta sin que ese dicho me cause a mí un daño a mi integridad física, si hemos luchado para que la gente se exprese, si eso antes no se podía hacer, entonces inhibirle eso al pueblo salvadoreño arguyendo de que me siento amenazado eso si es un retroceso. Cómo le va a decir al pueblo, ‘no es que solo te podes movilizar diciéndome cosas bonitas, porque si ya no me decís cosas que yo quiero oír me voy a sentir atacado por ti’, creo yo que es un argumento viniendo de jueces a mí me parece que son infantiles, como niños.



Estamos en un año preelectoral, ¿podrían considerarse todos estos movimientos de la Sala como movimientos electorales de algún sector?



Yo siempre he dicho que la Sala se ha convertido en otro partido político, lo único que apolítico, antipartido, pero está haciendo política; ellos tienen una forma de ver el país sin partido político, esa es la visión de la Sala, todo lo que está haciendo va orientado a inducir a la sociedad salvadoreña de que se destruya el sistema de partidos políticos y que se instaure en el país una forma personalizada de hacer política. Ellos están haciendo política, son un partido político y están llevando una agenda, y sino vea la coincidencia, por ejemplo, que todas las decisiones de la Sala son aplaudidas por Fusades, ¿será coincidencia, por ejemplo, que la mayoría de las decisiones de la Sala, Fusades ya las había anunciado que se hicieran por el año 2009 cuando llegó el FMLN al Gobierno?, ¿será coincidencia que en la mayoría de decisiones de la Sala coincida ARENA, o será que ARENA se ha hecho tan del pueblo que coincide ya con defender los derechos de los pensionados, trabajadores, pero que no está de acuerdo con el incremento al salario mínimo cuando se los prometió en campaña?, es decir, ¿será coincidencia que sus decisiones coinciden con la oligarquía de este país que aplaude a la Sala?, ¿será que hoy la empresa privada defiende los derechos de los trabajadores?, ¿será que es la Sala de lo Constitucional la que está defendiendo los derechos de los más pobres, cuando le está cerrando el chorro de los ingresos al Estado para seguir dando paquetes escolares y zapatos a los niños más pobres?



Cuando usted tiene ese tipo de conductas, de resultados de comportamiento, la conclusión se la dejo al pueblo salvadoreño.



Los señalamiento de los magistrados en contra de miembros de la Fuerza Armada, ¿considera que es un ataque a la institucionalidad o van dirigidos a alguien en personal?



Incluso han tenido contradicciones entre ellos, hay uno que dijo que habían soldados en las marchas y hay otro que dijo que había oído un helicóptero que sobrevolaba la Corte, eso sí se es una como especie de esquizofrenia, porque pasó un helicóptero algo bajito y se escuchó bien fuerte y entonces se sintió amenazado. Ese (magistrado) no estuvo en la guerra definitivamente, porque ya no se puede llegar ni cerca de la Corte ni que pase un helicóptero porque ya la Fuerza Armada los está amenazando. A mí me parece que eso es absurdo.



Tratar de generar esa duda entre que si la Fuerza Armada tiene algo que ver, eso si es peligroso, porque entonces están tratando de insinuar que en la Fuerza Armada hay personas que están actuando al margen de la ley.



Si hay una institución en este país que ha cumplido la Constitución se llama Fuerza Armada y como no le encuentran manera para provocar internamente, dicen esas cosas. Han intentado por todos lados generar divisiones internas en la Fuerza Armada para ver si a partir de esa duda de esas acusaciones pueden dar lugar a inconformidad de la institución castrense y que pueda convertirse en un obstáculo para la continuidad del Gobierno.



A ellos no les cabe en la cabeza de que la Fuerza Armada haya sido capaz de someterse al comandante general presidente Salvador Sánchez Cerén. Ellos hubieran esperado que cuando el FMLN ganase las elecciones hubiera tenido una institución en contra del FMLN, pero en eso la Fuerza Armada ha sido profesional. Levantan un rumor, otro rumor, el presidente ya ha desmentido todo, pero en fin insisto la Sala está siendo política y está siendo tratada como política.