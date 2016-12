EL SALVADOR : 2016 - Logros y deudas

Lic. Norma Guevara, Simpatizantes FMLN, 30 de diciembre 2016

http://www.simpatizantesfmln.org/blog/?p=48277



Finaliza el año 2016 que será recordado como un año políticamente controversial, expresa la lucha entre dos visiones de país, las fuerzas que fueron desplazadas del control del Organo Ejecutivo en 2009, han sentado con claridad su propósito desestabilizador; el Presidente Salvador Sánchez Cerén sin ignorar esos afanes se ha comportado como un auténtico estadista y ha mostrado su convicción en que “UNIDO EL PAIS AVANZA”, ha sostenido iniciativas tendientes al logro de acuerdos útiles y necesarios para la vida del país, para beneficio de los más necesitados y los intereses generales de nuestra nación.

Se profundizó la reforma de salud y sus resultados indican que disminuye sin precedentes la mortalidad materna e infantil, que la desnutrición crónica en la niñez ha disminuido, que los niveles de vacunación son mayores a los que existían hasta mayo 2009, los servicios de salud se han extendido no solo la cobertura de servicios en áreas rurales sino en atención de enfermedades que en el pasado solo se podían atender en centros privados. Destacan la atención a problemas renales, cardiovasculares, oftalmológicos.



En educación, avanza el acceso a tecnología, la entrega de computadoras, la capacitación de maestras y maestros, el combate al analfabetismo obtiene logros no solo por la disminución de la tasa, la liberación del analfabetismo en más de 60 municipios, sino porque para lograrlo se involucran jóvenes y adultos voluntarios que se entregan a esta noble tarea de guiar un proceso de aprendizaje de adultos, desarrollando prácticas solidarias.



Sin duda el logro más grande se ha dado en el combate a la inseguridad, como no lo hizo ningún gobierno se pone en marcha un plan integral diseñado por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y una estrategia efectiva que ha logrado bajar los índices de delitos y principalmente los homicidios comparado con el historial de los mismos en años anteriores. Para este logro se ha contado con el decidido respaldo de las instituciones relacionadas, como la Asamblea Legislativa que aprobó leyes específicas para el impulso de esa estrategia; se ha logrado un mayor nivel de compromiso de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia.



Destaca la entrega de la PNC y el apoyo de la Fuerza Armada, la importancia de contar con recursos financieros extraordinarios provenientes de contribuciones especiales a los servicios de telecomunicaciones y a empresarios que ganan más de medio millón de dólares anuales; en este mismo campo se debe valorar la importancia de capturas de droga que representa cientos de millones de dólares al narcotráfico y crimen organizado. Mantener y avanzar en este terreno va a requerir del aporte de todas y todos.



Otros buenos resultados se expresan en miles de nuevas familias con títulos de propiedad de viviendas y terrenos, en políticas hacia la juventud, la niñez, personas con discapacidad; el apoyo a los productores agrícolas, las medidas de inclusión de micro y pequeñas empresas al crédito, a la capacitación para comercializar y administrar sus negocios, todo lo cual indica que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén pone su atención prioritaria en apoyar a quienes más lo necesitan.



En contraposición a estos y otros avances y logros, ha estado el sistemático bloqueo a las finanzas públicas por parte de sectores de la derecha, que se niegan a pagar correctamente sus tributos, de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prácticamente confiscó fondos al gobierno al declarar inconstitucional la autorización para emitir hasta 900 millones de dólares en bonos y atender con ello necesidades en materia seguridad y de programas sociales. Este golpe como la anulación de tributos en estos 7 años, agregado a ello la negativa de diputados de Arena a aprobar préstamos puso al país en riesgo de impago con los acreedores, riesgo que se mantiene mientras no se complete la emisión de 1,200 millones de dólares solicitados por el gobierno para compensar los vacíos que las medidas judiciales provocan.



Resolver este problema y aprobar créditos de inversión orientados al desarrollo del país o ataque a problemas estructurales como la reparación de la planta potabilizadora de agua en Tacachico, de desarrollo de un nuevo Hospital Rosales y otros centros de salud, tres sedes de Ciudad Mujer, caminos rurales y carreteras, representa una deuda con el país, deuda provocada por la negativa de las y los diputados de Arena. Así como la aprobación del Presupuesto para 2017 con o sin los votos de ese partido.



Situar por encima de todo a la gente, al país, vuelve imperativo resolver las deudas que en el presente año fueron dejadas de forma irresponsable.