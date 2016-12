ROSARIO : "El 10 Enero se instala el Nuevo Período del Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



29 de Diciembre del 2016



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes en toda nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !

Hoy amanecimos con el Fenómeno Natural recurrente en Asososca, que todos los años para esta época, dice el Compañero Ervin Barreda, se relaciona con el descenso de la temperatura en el Agua. Según los Registros Históricos la intensidad y duración és variable; la principal característica, y por eso nos llama la atención siempre, és que el Agua de la Laguna se pone color turquesa, verde-celeste, verde-turquesa, y desprende un olor desagradable.



En estos momentos el Fenómeno todavía és parcial... este correo lo recibí a las 7:30 de la mañana; pero, de volverse más intenso el Fenómeno, el color, el mal olor, nos veremos obligados a sacar fuera de operación el bombeo de la Laguna, con lo cual estaríamos afectando, directa e indirectamente, en abastecimiento de agua, a unos 50 Barrios del Distrito II y III, incluyendo toda esta parte de Altagracia y El Carmen, en el tiempo que dure el Fenómeno. De darse esta situación, informaremos de inmediato.



Así es que estamos conociendo que está instalado... no sé cuál és el nombre que tiene el Fenómeno. No lo pone Ervin ! Pero la Laguna se pone verde-celeste, verde-turquesa, y desprende un mal olor. És muy bonito verlo ! No és así de agradable, sentirlo.



De todas maneras és un Fenómeno Natural, recurrente año con año; el problema és que nos afecta, o nos puede afectar el abastecimiento de agua en 50 Barrios de Managua, y vamos a estar atent@s, en Comunicación y Coordinación.



Tuvimos un sismo en nuestro Territorio, esto és en El Tránsito, Océano Pacífico, de 2.9, 23 de profundidad, esta mañana.



Luego, tenemos a nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual... A propósito, me mencionaba una Compañera que antier quiso llevar a unos Familiares que están de visita, y había más de 90 vehículos con placas de Hermanos Países Centroamericanos, buscando cómo ir al Volcán Masaya a ver el espectáculo maravilloso de nuestro lago de lava.



És un gran atractivo turístico, así que tenemos que inventar cómo ser más ágiles en el tránsito; pedirle apoyo a la Policía, para que l@s Herman@s, los Familiares nuestros que vienen de otros Países puedan conocer de este lugar maravilloso, con más agilidad, entrar más rápidamente, no aburrirse en la gran fila, y disfrutar del espectáculo extraordinario del lago de lava de nuestro Volcán Santiago o Volcán Masaya. Estamos pidiendo el apoyo de nuestra Policía Nacional, a la Dirección de Tránsito.



Altas presiones en términos de las lluvias, y para el día de hoy se pronostica calor en el Pacífico : 31 en Managua... Ha estado nublado ! Incluso estamos viendo, atendiendo todo este tema del Clima, porque és impredecible.



Recordemos que el 10 Enero se instala el Nuevo Período del Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario, y estamos, precisamente, recibiendo las confirmaciones de las Delegaciones que nos estarán visitando; y estamos también preparando el Acto mismo, y tenemos que tomar en cuenta el Clima.



Así es que, en eso estamos : Pendientes del Clima ! Antes era más fácil, porque uno sabía que Verano, era Verano, e Invierno, Invierno, y en otros Hemisferios se sabía de las 4 Estaciones marcadas : Invierno, Verano, Otoño, Primavera; sin embargo, esos límites y esa claridad, esas certezas se han ido perdiendo.



Estamos hablando de un Mundo donde el Clima és errático. Estamos hablando de un Diciembre que ha sido medio lluvioso, nublado, un poco fresco, un poco caluroso... Ha tenido de todo ! Clima típicamente navideño, como lo conocíamos nosotr@s, muy poco. Variable, además, en la mañana de una manera, a mediodía de otra, en la tarde de otra.



Pero quizás lo que tenemos que aprender los Seres Humanos és a vivir en esa impredictibilidad; es decir, no se puede predecir nada. A vivir en esa especie de incertidumbre, donde nuestras certezas están dadas alrededor de la Vida misma, que és Movimiento y és Cambio.



Y quizás también, todo esto que vivimos és un Aprendizaje, un Entrenamiento, para aprender a vivir ! Para aprender a vivir en lo que no hay de seguro, pero aprender a vivir el hoy, el día de hoy; y pedirle a Dios, Fé, Fuerza, Fortaleza, para habitar el mañana, siendo nosotr@s mism@s, y habiendo aprendido.



El Doctor Guillermo González nos reporta el trabajo del SINAPRED, que estamos pendientes : Hubo incendios ayer, uno en Managua, y uno en El Sauce, León, y pérdidas mayores para esas Familias. El incendio de Managua ? Una cocina; un descuido. Tenemos que tener más cuidado ! Pólvora... 147 Herman@s lesionad@s.



En los Balnearios, hasta el momento, el MINSA y la Policía no reportan ahogad@s.



El Ministerio de Educación está sacando de imprenta, para trasladar a Escuelas Primarias los Libros de Textos y Material Didáctico para Estudiantes de Primero, Segundo y Tercer Grado... 445,000 Cuadernos de Aprendizaje de Escritura; 351,000 Libros de Texto para Segundo Grado, y un millón 520,000 Libros de Texto de todas las Asignaturas de Tercer Grado.



Tenemos también el Documento que circulamos de INATEC con la Propuesta para el avance, y sobre todo, el avance y el siguiente paso en el Modelo de Alianzas, alrededor de las Carreras Técnicas y las Tecnologías.



El Ministerio de la Economía Familiar entrega vacas en Nueva Segovia y Rivas, del Programa Productivo Alimentario. Y sigue la Feria de la Economía Familiar “Por un Nuevo Año en Victorias”. Concluye el día de mañana.

En el Cañón de Somoto hay Actividades Culturales, nos reporta el INTUR. También hay un Campeonato de Baloncesto... “Confraternidad Nicaragua-Honduras”, que está teniendo lugar hoy y mañana en Somoto, con Integrantes de los Equipos Nacademe, Choluteca, San Marcos de Colón, de nuestro vecino Hermano Pueblo de Honduras.



Cuatro años tiene de realizarse este Campeonato “Confraternidad” entre la Federación Nacional de Baloncesto y la Federación Municipal de Baloncesto de Somoto. Felicitamos al Alcalde Marcio, a César, a l@s Compañer@s allá, por esta hermosa Iniciativa que nos acerca a través del Deporte.



El Compañero Salvador Mansell reporta, que en las Comunidades Santa Elena y Perpetuo Socorro, de Ciudad Sandino, 628 habitantes, 120 casas, estrenan Energía Eléctrica; y en el Municipio de Esquipulas, Matagalpa, Comunidad Zona 3, allí tenemos 610 habitantes estrenando Energía Eléctrica, con una inversión de casi 8 millones de córdobas de nuestro Programa Nacional. Así Vamos Adelante, en Fé, Familia y Comunidad ! EN AMORANICARAGUA tratamos de hacer lo mejor, para ir Siempre Más Allá !



Y estos son los siguientes párrafos del Documento que distribuimos; el título és, Siempre Más Allá ! Dice :



“Este Año vuelve a retarnos un Proceso Electoral que no puede separarnos; que no debe dividirnos...” Hablo del País, hablo de nuestra Gran Familia nicaragüense... “un Proceso Electoral que no puede separarnos, que no debe dividirnos, que no debe retrasar nuestro avance en la Lucha contra la Pobreza, que no debe posponer la realización de tantos Sueños y Proyectos que prometen Trabajo y Paz.



En el 2017, Dios nos bendecirá con Soluciones Imaginativas y Creativas para propiciar las mejores condiciones en la Lucha contra la Pobreza y la creación de más y mejores Oportunidades para Aprender, Emprender, Trabajar y Prosperar.



Son Tiempos de Victorias, Tiempos para pensar con claridad y saber discernir, encontrando en cada Momento la conexión con la Voz del Pueblo que és la Voz de Dios, de manera que Su Mandato...” el Mandato de nuestro Pueblo, el Mandato de Dios Nuestro Señor, “de Trabajo, Paz, Seguridad, Prosperidad, esté contemplado en todo Propósito, toda Acción, y todo Camino a recorrer, con Daniel, Siempre Junt@s, Siempre Más Allá, Siempre en Victorias !



Vamos, desde ahora, a continuar fortaleciendo Diálogos, Alianzas, Consensos, en todos los Espacios de Encuentro y Trabajo, a fin de convocarnos y re-unirnos a escucharnos, atendernos, y avanzar cada día en Ánimo Constructivo, con los mejores resultados posibles para tod@s.



Vamos a continuar reforzando en todos los Niveles, el Modelo de Alianzas, la Participación, y a procurar en Coordinación Público-Privada, más posibilidades y más avance para las Familias de cada Localidad de nuestra Nicaragua.



AMORANICARAGUA !



En todos los Ámbitos de nuestro Quehacer potenciaremos la Visión y la Práctica de un Estado Promotor y Facilitador de todas las Modalidades posibles de Inversión, Desarrollo y Trabajo, esas Modalidades que van creando las mejores condiciones para el Progreso. Tenemos el desafío de modernizar y tecnificar todo el Funcionamiento Institucional, implementando e incorporando las Tecnologías más adecuadas para brindar el mejor servicio posible.



Tenemos el inmenso Reto de asumir el Mandato de Eficiencia y Eficacia en el Trabajo Institucional Cotidiano, de manera que seamos capaces de responder a las Prioridades que nuestro Pueblo establece :



Trabajo

Seguridad

Programas y Proyectos Socio-Productivos

Educación y Salud

Conectividad, Comunicación, Tecnologías



Tenemos clara y bien entendida la Obligación del Estado nicaragüense de crear las mejores condiciones posibles para desarrollar el Trabajo Productivo en el Campo y la Ciudad, propiciando condiciones efectivas para fomentar :



Productividad

Innovación

Calidad

Competitividad

Infraestructura y Servicios

Más Capacidad de Comercio y Exportaciones

Turismo



Todo lo anterior pasa por un Modelo de Encuentro e Intercambio Permanente, entre tod@s l@s Protagonistas, a fin de afianzar Capacidades y cultivar Potencialidades, que nos hagan crecer a tod@s, y llegar a Nuevos Tiempos en los que Nicaragua se perfile como un Campo de progresivo desarrollo de todas nuestras Fortalezas.



Tenemos que trabajar para consolidar Inversiones propias, y atraer Inversión Internacional, que reconozca todo lo que nuestro País puede ofrecer en un Mundo donde hay tantas dificultades y asperezas”.



Esos son algunos párrafos del Documento que és una Estrategia de nuestro Trabajo para el 2017... Con un Pedazo de Cielo ! se llama el Documento; y és un Año para Afianzar Victorias. Mañana vamos a dar continuidad a la lectura.



Pero queremos decirles, Compañer@s, que nosotr@s estamos empeñad@s en cumplirle a nuestro Pueblo, con Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia, elevando nuestro Modelo Único de Alianzas, Diálogo y Consensos. Ese Modelo que las Instituciones Internacionales llaman Público-Privado, que existe en nuestro País, y que nos convoca todos los días a encontrar junt@s las soluciones para los Desafíos y los Retos propios del Mundo; de este Mundo que nos toca habitar, y de nuestro País en particular.



Queremos saludar la Reunión Nacional de Alcaldes que tiene lugar el día de hoy, donde están congregad@s nuestr@s Compañer@s, viendo precisamente todos estos Lineamientos, y al mismo tiempo, concretando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los Gobiernos Locales en este año que debe ser, y debemos hacer entre tod@s, de Unidad... Unidad, Unidad ! Bendición, Prosperidad, y Victorias !



Nuestro Comandante Daniel nos saluda a tod@s y a cada un@; nos abraza, con Cariño, como Jefe de nuestro Estado, como Presidente de tod@s, reconociendo en el Pueblo al Presidente en nuestra Nicaragua... El Pueblo-Presidente !

Precisamente el 10 de Enero se instalará un Nuevo Período de Gobierno del Pueblo- Presidente, para seguir avanzando en la forja de todos los Triunfos que necesitamos, que demandamos, que merecemos. Y particularmente avanzar duro contra la Pobreza ! Y eso, en Hermandad. Como Gran Familia nicaragüense !



Compañer@s, mucho Cariño de tod@s nosotr@s que estamos aquí trabajando con Alegría, con Orgullo, para servirles a ustedes.



Y antes de cerrar quiero mandar un Abrazo pero muy, muy fuerte a la Primera Comisionada Aminta Granera, quien esta mañana nos llamó tempranito para contarnos el fallecimiento de su abuelita, Julita. Tenía 100 años... Una Vida fecunda, una Vida contenta ! Aminta me contaba que murió muy tranquila, falleció muy tranquila después de 100 Años de Vida, y de Alegría para sus Familiares.



En estos momentos de tristeza, porque siempre son momentos tristes, uno se prepara, pero nunca está preparado realmente para aceptar la Muerte. És parte de lo que todavía no entendemos los Seres Humanos, que todo tiene un Fin. Y ese no és un fin, porque para nosotr@s l@s Cristian@s és un Principio. Y así lo vivimos, como un Principio, como otro Nacimiento, como un Tránsito hacia Otro Plano de Vida.



A Aminta, nuestra querida Compañera, Jefa Nacional de la Policía, Primera Comisionada, el Amor de Daniel, mío, y de toda nuestra Familia. Y a toda su Familia, sus Herman@s, sus Hij@s, sus Niet@s, y l@s Bisniet@s de Doña Julita; a la mamá de Aminta... a tod@s nuestro Amor, en estos Momentos de Tránsito.



Gracias, Compañer@s. Mucho Cariño !