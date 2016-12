ROSARIO : "Empeñad@s en encontrar la Fuerza y la Fortaleza del Gran Espíritu Nicaragüense, para Seguir Cambiando Nicaragua, tod@s junt@s"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



30 de Diciembre del 2016



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 30 de Diciembre.

Tenemos aquí las Informaciones de este mediodía, de esta tarde, de este Día Bueno de Finales de Año... Ya mañana és 31 de Diciembre, Vísperas de Año Nuevo, y al concluir nuestras Palabras de hoy, nuestras Informaciones, vamos a dar a conocer el Saludo de Año Nuevo de nuestro Comandante Daniel, de mi persona, de tod@s nosotr@s, para todas las Familias nicaragüenses.



En primer lugar, el Compañero Ervin Barreda nos ha pasado ya cuatro Reportes desde ENACAL... Ayer por la tarde nos había dicho que estaba en un 90% disipado el Fenómeno de Volteo Térmico; hoy, a las 5 de la mañana se volvió a manifestar, sin embargo, como és un día en el que hay menos consumo en las Redes, esperan menos impacto. Esperan que no se sienta mucho, me dice.



Esperan también que cuando el Sol esté caliente, ya a esta hora, porque este mensaje és de las 7 de la mañana, se disuelva el color y el olor, y podamos reanudar el bombeo en los lugares donde tuvieron que interrumpir, sobre todo porque el Fenómeno se ubicó en la parte donde están las bombas de succión... 50 Barrios, como habíamos dicho, estarían afectados.



Ya a mediodía, nos dice el Compañero, que la condición soleada, y de vientos, ha permitido mitigar en buena medida la calidad del Agua en Asososca, y de mantenerse las condiciones del Clima actual, reiniciarían y normalizarían el abastecimiento entre las 2 y 3 de la tarde. Así es que estamos con suerte, seguimos Bendecid@s, y esta tarde estaríamos reanudando el bombeo, Dios Mediante, con el Fenómeno mitigado en buena medida, por el día de hoy.



Sismos, tuvimos uno en nuestro Territorio, siempre en Chinandega, Puerto Morazán, de 3.6; 4.5 en Panamá, és lo que hay, y un sismo de 6.2 en Indonesia, ayer a las 4:30 de la tarde, 72 kilómetros de profundidad. Nuestra actividad volcánica normal. INETER informa que se esperan condiciones de Buen Clima, y algunos cielos nublados en el País.



Tuvimos una desgracia en Río Escondido, Caribe Sur... La Panga Osmany se volcó en el Río, cerca de Mahogany; venía a mitad de camino entre Bluefields y El Rama, y chocó con un tronco.



Trasladaba a 19 Herman@s : 18 pasajer@s, y 1 Operario. Tod@s fueron rescatad@s. Pero producto del accidente, me dice el Doctor Guillermo González, y también el Compañero Virgilio Silva, por el susto falleció por paro cardíaco el Hermano Donald Dick Herrera Urbina, de 75 años, quien era Gerente de la Empresa Portuaria de Bluefields.



Queremos enviar el Abrazo Solidario de nuestro Comandante Daniel, el nuestro, a la Familia del Compañero Donald Dick Herrera Urbina, de 75 años, Gerente de la Portuaria de Bluefields, quien falleció por paro cardíaco como consecuencia del accidente.



La Compañera Guadalupe Hernández, Secretaria Política del Caribe Sur, estuvo informándonos desde muy temprano. Así que, en Solidaridad y Cariño con la Familia del Hermano Donald Dick Herrera Urbina.



Luego, Compañer@s, tenemos también a la Alcaldía de Managua que nos reporta haber aprobado el Presupuesto de Inversión para el Año 2017, ejecutando un total de 441 Programas y Proyectos de Inversión en 410 Barrios :



Obras de Vialidad, Drenaje Sanitario Pluvial, Equipamiento Urbano, Infraestructura Social; 1,613 nuevas cuadras en asfalto y concreto hidráulico... Calles para el Pueblo; 52 Parques Rehabilitados, Campos Deportivos, Canchas; 2 Piscinas Olímpicas que serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos 2017; finalización del nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez; finalización del Gimnasio Nacional Alexis Argüello... Cuántas Obras importantes para la Juventud, para las Familias !



Construcción de la Primera Etapa del Museo “Huellas de Acahualinca”; Quinta Etapa del Paseo Xolotlán, que tanto disfruta la Población de Managua, y visitantes de otros lugares de nuestra Nicaragua Bendita, y las Familias que visitan de otros Hermanos Pueblos; Parque “La Paz”, Primera Etapa, rehabilitándose; Paso a Desnivel Las Piedrecitas y 7 Sur, en construcción; 178 Proyectos de Calles, Andenes, Puentes Vehiculares y Peatonales; Drenaje Pluvial, 123. Inversión en Desarrollo Humano, 51 Proyectos; 15 Centros de Desarrollo Infantil; 6 Unidades de Salud en rehabilitación; 10 Centros Escolares, y Mejoramiento de Cementerios Municipales y Mercados.



Todo esto desde la Alcaldía de Managua en este Año 2017, Tiempos de Victorias que nos corresponde habitar con plenitud, trabajando con más dedicación para hacer realidad los Sueños Personales, y los Sueños Colectivos de l@s nicaragüenses, que queremos Vivir en Paz, y Vivir Mejor !



Compañer@s, 149 casos de lesionados por pólvora, en relación a 71 el año pasado.



Luego, las Recomendaciones que hace el Ministerio de Salud a la Alcaldía de Managua, para mantener, y prevenir, en el Parque Acuático Paseo Xolotlán, todo lo que tienen que garantizar, de manera que nadie corra riesgos en ese Espacio de Recreación.



El Ministerio de Educación acopia los alimentos de la Primera Distribución de la Merienda Escolar, para un millón 200,000 Estudiantes de todos los Niveles.

También tenemos el trabajo de preparación de las 25 Orquestas Sinfónicas Estudiantiles en igual número de Municipios, desde el Ministerio de Educación, con el Compañero de la Escuela de Música del Teatro Rubén Darío, el Profesor Ramón Rodríguez, que és tan dedicado, y con tanto empeño en desarrollar la Cultura Musical de nuestro País.



Treinta Estudiantes serán los integrantes de cada Orquesta, para un total de 750 Estudiantes en 25 Orquestas Municipales de nuestro País. Así és como Vamos Adelante, EN AMORANICARAGUA, y dándole gracias a Dios todos los días; invocando, implorando Su Bendición.



Entrega de vacas en Rivas y Nueva Segovia; Ferias de la Economía Familiar en distintos puntos del País, y en el Parque Nacional de Ferias la “Feria de la Unidad, por un Nuevo Año en Victorias”.



INTUR participando en una cantidad de Eventos en todo el País : Ferias, Desfiles, Maratones, y la Celebración de San Silvestre en Catarina.

Luego, el Compañero Salvador Mansell nos informa, como cada día, que Seguimos Cambiando Nicaragua : En la Comunidad Héroes y Mártires No. 2, Municipio de San Marcos, 210 habitantes estrenando Energía Eléctrica; luego tenemos también, Municipio de Diriamba... 360 habitantes, 70 casas, una Comunidad. Departamento de León, Comunidad Finca San José, Sector El Granadillo... 112 habitantes. La inversión completa de todos estos Proyectos és de casi 3 millones de córdobas, EN AMORANICARAGUA, Siempre Más Allá, Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !

Compañer@s, aquí estamos trabajando, gracias a Dios con salud, para Ir Adelante ! Hoy no vamos a dar a conocer los párrafos del Documento que estamos comentando, porque queremos dar lectura al Saludo de nuestro Comandante, de mi persona, de tod@s nosotr@s, para este Año que estamos cerrando, por Gracia de Dios, en Victorias.



Bueno, tenemos aquí la posibilidad de leer esos párrafos sobre los Gobiernos Locales, y después vamos a dar lectura al Mensaje. Decimos en este Documento que se llama Con Un Pedazo de Cielo ! :

“Desde los Gobiernos Locales continuaremos fortaleciendo el Modelo de Alianzas Público-Privadas, las Inversiones y Emprendimientos, y reconociendo el Derecho de las Familias de cada Municipio de nuestro País, a disponer de Espacios Limpios y Saludables, para Trabajar, Recrearnos, Disfrutar, y Prosperar en Condiciones Dignas, Seguras, que despierten Alegría y Orgullo.



Desde los Gobiernos Locales continuaremos propiciando Orden, Limpieza...” Cómo nos vamos a empeñar en la Limpieza ! “Higiene y Belleza, de manera que vayamos aportando a una Comunidad Bonita, Segura, donde la Convivencia Armoniosa sea la norma, y donde podamos disponer de Mercados, Andenes, Parques, Parques de Ferias, Calles, Caminos, Camposantos, cada vez mejores, sin descuidar nuestra Identidad y Cultura Local.



Tenemos un Año de intenso Trabajo, asumiendo junt@s, todos los Procesos Productivos, Económicos y Sociales que aseguren más Bienestar, Seguridad, y Progreso con Justicia Social, para tod@s l@s nicaragüenses”.



Compañer@s, unos párrafos más que leemos del Documento Con Un Pedazo de Cielo !, que está sirviendo de Eje y Guía de Trabajo a todos nuestros Tendidos. Tod@s l@s Servidor@s de Ustedes estamos empeñad@s en encontrar la Fuerza y la Fortaleza del Gran Espíritu Nicaragüense, para Seguir Cambiando Nicaragua, tod@s junt@s, agradeciéndole a Dios, cada día, por la Bendición de la Unidad.



Y aquí está el Mensaje de Año Nuevo que queremos compartir con todas las Familias nicaragüenses, con todo el Amor de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s; con toda la Esperanza, el Vigor de la Raza Nicaragüense, que sabe de Luchas y de Honor. Aquí vamos a dar lectura al Mensaje, y luego vamos a estar a través de los Medios reproduciéndolo hoy y mañana 31 de Diciembre :



“Cuando el Espíritu no carga lo inútil

ese és un Tiempo verdaderamente Bueno

para Hombres y Mujeres”.



Queridas Familias nicaragüenses :



Instalaremos los Nuevos Tiempos. En nuestros Corazones, en nuestros Hogares, en nuestras Familias, en nuestros Propósitos, en nuestra fecunda Labor Cotidiana, en nuestra Energía Creadora y Emprendedora, en nuestro Afán de Luchar, con Fé, y de la Mano de Dios, para vencer, para acrecentar la Esperanza y la Vitalidad.



Que el Año 2017 sea de Muchas y Nuevas Victorias, de Pequeños y Grandes Triunfos, porque tod@s nos empeñemos en caminar junt@s, aprender junt@s, crecer junt@s, trabajar junt@s, con Humildad y Energía, para consolidar Valores, Ideales, Principios, y nuestra manera de Ser, Pensar, Sentir y Vivir, que nos hace Únicos y Originales.



Porque cada día nos inspira y guía el Mandato Cristiano de Amor al Prójimo, Bien Común, Solidaridad y Prosperidad.



Que cada Familia, Hogar, Hombre, Mujer, de todas las edades, cada Joven, Adolescente, Niño y Niña, cada Abuelito y Abuelita, sigamos haciendo de nuestras Creencias Sagradas, de nuestra Fé, de nuestra Convicción de Futuro, el Tesoro de la Alegría y la Paz. Nos confirmamos y movilizamos como Seres Humanos con Talentos Prodigiosos, que seguiremos cultivando para Bien.



Desde nosotr@s mism@s, que somos la Llama Viva y Eterna del Espíritu Nicaragüense, Vamos Adelante. Con nuestras Experiencias, nuestros Aprendizajes, nuestro Conocimiento y Reconocimiento de lo Sagrado, del Deber Supremo del Respeto, el Aliento, el Ánimo y la Vida.



Desde el Poder invencible del Amor, damos Gracias a Dios, por todo lo que Somos, y le pedimos Bendiga y Proteja nuestras Intenciones, para Ser Mejores, y para que Nicaragua florezca cada día más, cada vez Mejor.



Nuestro Presidente-Comandante Daniel, las Instituciones del Estado, el Gabinete de Gobierno, los Consejos de Liderazgo de todo el País, nuestra Familia, y todas las Familias nicaragüenses, nos unimos en Oración, en infinito y trascendente Amor, para que Dios Nuestro Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, Nuestra Madre María, para nosotr@s l@s Católic@s, sigan acompañando y alentando a este Pueblo Heroico, que tiene el Orgullo de Ser Nicaragüense, Por Su Gracia, y Para Su Gloria.



Que la Fraternidad nos haga más Fuertes y Segur@s. Que lo Valioso de cada Un@, sea lo Valioso de Tod@s.



Todo Tiempo tiene su propio aroma

veamos lo Bueno, lo Prodigioso, lo Maravilloso

de la Creación, de la Vida.

Hay en todo una Melodía

que se puede cantar, que se puede bailar.

Vivamos la Música, la Sinfonía

de los Nuevos Tiempos, del Trabajo y los Triunfos.

Preparémonos para que todo lo Bueno,

germine y florezca.

Preparémonos para estar alegres,

en Tiempos de Unidad y Prosperidad,

Tiempos Espirituales,

Tiempos de Cosechas y Frutos,

Tiempos Buenos, Tiempos Buenos, Tiempos Buenos, Tiempos de Victorias,

por Gracia de Dios !



Managua, 30 de Diciembre del 2016



Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Y tod@s nosotr@s...! Tod@s l@s que, todos los días encontramos Fuerza en nuestro Corazón; encontramos en nuestra Vocación de Servicio, la Humildad, la Alegría y el Orgullo, para celebrarnos como Servidor@s de Ustedes, y para pedir más Inspiración, más Sabiduría, Fortaleza, para servirles mejor.



Muchísimas gracias, Compañer@s... Estamos en comunicación en cualquier momento, y mañana a mediodía otra vez, si Dios lo permite. Gracias.