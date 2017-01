ROSARIO : "Fortaleciendo las Rutas de Cariño, Entendimiento, Paz, Seguridad, Prosperidad, para todas las Familias nicaragüenses"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



2 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Bueno, hoy és 2 de Enero; ayer, Primero de Enero, no quisimos interrumpir su descanso, su vacación, su recreación.



Miles de Herman@s estuvieron en Balnearios y Destinos Turísticos... Miles, llenando los Espacios de Recreación, en todos los Municipios de nuestro País, y particularmente en nuestra Ciudad Capital, dándole gracias a Dios por la Alegría de Vivir en Paz.



Qué Tesoro, la Paz, la Seguridad...! Qué Tesoro ! Y sobre todo en este Mundo tan convulsionado, donde todos los días estamos dándonos cuenta, ahora que hay Medios Globales, ahora que hay tanta Tecnología de Información y Comunicación, dándonos cuenta de tanta desgracia.



Sólo en Turquía, en Nochebuena, 39 Herman@s fallecid@s, asesinad@s, y 69 herid@s gravemente en un ataque terrorista. Y luego, otras Calamidades, en otros Países, en otros Pueblos... Tant@s desplazad@s, tanta gente sin Familia. También las inundaciones que estamos viendo en distintos Países del Mundo. En fin, asolados, azotados...!



Y aquí, en nuestra Nicaragua, agradecid@s infinitamente a Dios Nuestro Señor, por la Seguridad, la Tranquilidad y la Paz. Más de 3 millones de Personas, dice el Comisionado General Díaz, se movilizaron en 700,000 vehículos por todo el País, para participar y disfrutar con sus Familias de Actividades en Balnearios, de Actividades Religiosas. Y al mismo tiempo, much@s nicaragüenses vinieron de distintas partes a estar con sus Familias.



Así es que, tuvimos un fin de semana de Fin de Año que nuestra Policía cataloga de satisfactorio, porque, gracias a Dios, no tenemos grandes números de fallecid@s, lesionad@s, o víctimas que lamentar. El mayor número fue de ahogados, y bueno, no nos queda más que lamentarnos, y seguir recomendando mucha prudencia en las Playas, porque vamos al Verano.



La mayoría de los percances que se dan en nuestro País, tienen que ver con el abuso del alcohol, tanto en accidentes como en las actividades criminales, homicidios, etc.; y luego los ahogados.



Así que, nosotr@s le seguimos dando gracias a Dios por tanta Tranquilidad, y tanta Paz, en un Mundo tan convulso, donde la Paz és un Tesoro.



Esta mañana estuvimos viendo el Desfile del Pueblo de Cuba, el Pueblo Armado, su Ejército, y luego el Pueblo, las Organizaciones Sociales, conmemorando el 58 Aniversario del Triunfo de la Revolución; rindiendo Homenaje al Líder Histórico, Jefe Histórico de la Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro, quien inició su Tránsito a la Inmortalidad el pasado 25 de Noviembre, a los 90 Años.



Fidel, desde que irrumpe en la Historia con su Personalidad sin igual, entró en la Inmortalidad. Realmente, el 25 de Noviembre pasó a otro Plano de Vida, pero és un Ser Inmortal, por su Legado, por sus Obras; por su Infinitiva Visión y Generosidad... Héroe de la Solidaridad, Comandante de la Solidaridad entre los Pueblos del Mundo !



Nosotr@s ayer hicimos llegar al Hermano Presidente de Cuba, Comandante y General de Ejército, Raúl Castro, este Mensaje a nombre de todo nuestro Pueblo :



“Querido Raúl,

Querid@s Compañer@s

del Partido y del Gobierno

Queridas Familias Cubanas :



Con un profundo sentido de la Vida y de la Historia saludamos en gran respeto el 58 Aniversario de la Revolución Cubana, con la que tod@s nos identificamos, aprendimos, y con cuyos Ideales y Valores coincidimos, como Herman@s conscientes de nuestro Derecho de ser Libres.



En este 58 Aniversario vemos a Fidel, más alto y fuerte, caminando vigoroso y desafiante, junto a vos, Raúl, y a tod@s l@s Compañer@s, a todo su Pueblo, marcando las dificultades, y señalando Nuevas Puertas y Caminos para Seguir Cambiando la Vida.



Cuba, Fidel, Raúl, el Pueblo Cubano, invictos y dignos, frente a Horizontes que iremos despejando junt@s, en Nuestramérica-Caribeña, preservando el Patrimonio y la Cultura de un Socialismo fuerte, enriquecido por toda la experiencia, y todos los aprendizajes.



La Revolución Cubana entró en la Historia hace 58 Años, y hoy protagoniza admirablemente los Nuevos Tiempos con su heroico Legado, y su Aplicación a la Belleza, el Arte, el Pensamiento, la Ciencia, el Desarrollo.



Cuba seguirá venciendo porque, como decía Sandino, tiene hij@s indeclinables que la aman, y sabrán avanzar unid@s hacia nuevas y ejemplares Victorias.



Con la Amistad y la Solidaridad de Siempre, Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo”.



Ese és el Mensaje que ayer enviamos al Hermano Pueblo Cubano, a través del General de Ejército, nuestro Querido Compañero, Comandante Raúl Castro, en el 58 Aniversario de la Gloriosa y Victoriosa Revolución Cubana.



Luego, el Compañero Luis Cañas nos reporta la cantidad de Herman@s que vino a nuestro País, entre el 21 de Diciembre, y ayer 1° de Enero... 140,000 nicaragüenses y de otras nacionalidades. Y han ido saliendo ya, no hay un Reporte Global, porque nos pone del 21 al Primero, 96,000 saliendo; pero del 21 al Primero, también nos pone 85,000. No le entiendo mucho, talvez mañana él nos explica mejor.



Lo que sí sé es que nos visitaron, entre Herman@s nicaragüenses y de otras nacionalidades, 140,000... Son 39,820 que ingresaron por todos los Puestos Fronterizos.



Ahí és donde nuevamente volvemos a comprometernos con mejorar... Hay una Comisión coordinada y creada para ese fin; una Comisión que se ha comprometido a mejorar las instalaciones para el tránsito de nuestr@s Herman@s, connacionales y de otras nacionalidades, que ingresan a Nicaragua para hacer Turismo por los Puestos Terrestres. Así que en eso estamos trabajando, y antes de Semana Santa tenemos que tener mejor Instalación, y mejor Servicio.



Ya me explicó Luis... Son 139,820 versus 127,608 del año pasado. Esta és la cantidad de Herman@s nicaragüenses y de otras nacionalidades que ha entrado a reunirse con sus familiares, o a hacer Turismo en nuestro País, contra 127,000 del año pasado, decíamos, y 85,000 que salieron el año pasado, y 96,000 que han salido ya a estas alturas.



Sismos, tenemos 8 en nuestro Territorio : 2 en Fallamiento Local, en Puerto Morazán y Volcán Cosigüina. En nuestras Costas tenemos 6... Jiquilillo, Huehuete, El Tránsito; todos menos de 4 grados. Un sismo de magnitud 6, profundidad 549, muy profundo, en las Isla Fiji; y en Centroamérica también todos menores de 4 grados.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. El Clima va a seguir siendo bueno con lluvias aisladas, entre débiles a moderadas.



L@s lesionad@s por pólvora, desgraciadamente, 215, contra 94 el año pasado. Y ahí nos queda nada más que hacer el llamado, seguir haciendo el llamado al uso responsable de la pólvora, para todos los Tiempos Festivos. Recordemos que tenemos muchas Fiestas Tradicionales, Patronales, y tenemos que cuidarnos.



También el lamentable accidente... ayer hablaba con el Comandante Jaime Delgado, de los Bomberos Voluntarios, que me contaba las dramáticas imágenes, producto del accidente terrible en el Mercado Roberto Huembes, del Hermano Bombero que estaba comprando, y auxilió... Un Héroe de la Solidaridad ! Y luego, todas las personas que trabajaban o trabajan en el Mercado, y l@s visitantes que resultaron afectad@s por este incendio.



Tenemos 193 quemad@s por pólvora, y 8 ahogados, que és lo que el Ministerio de Salud nos reporta, la Compañera Sonia y el Doctor Porras. Entre los ahogados hay muchos Jóvenes... 14 años, 19 años; luego hay Hermanos, todos varones, fíjense, la mayoría son personas de 30, 40, 50 años, y el estado de ebriedad és la causa de estos ahogamientos. Qué terrible !



Luego tenemos un Reporte, precisamente sobre lo que hablábamos : De tod@s l@s Herman@s ingresad@s después del incendio del Roberto Huembes están hospitalizad@s 14 : 3 en Cuidados Intensivos y 11 en Sala de Quemados. A ell@s, y a sus Familias, el Abrazo Fuerte, Fraternal y Solidario, de nuestro Comandante, mío, y de tod@s nosotr@s. Fueron 17 l@s accidentad@s, y hay 14 todavía hospitalizad@s.



Situación Epidemiológica : En Dengue, 50 casos positivos en la semana, 26% de disminución. Hasta la fecha tenemos 6,554, pero esto és en el año que ya pasó, ahora tenemos que empezar las nuevas cuentas, Doctora Castro, Doctor Porras. Hay que empezar las nuevas cuentas ya. Esta fue la última semana del año, ellos tienen razón. Chikungunya, todo negativo. Dos casos positivos de Zika. Leptospirosis, 9 positivos. Influenza no hay, parece; no reportan muestras procesadas; Neumonía, 1,499 casos en la semana; acumulado, el año anterior, 140,596, 10% más que el Año 2015, y 178 Herman@s fallecid@s esta semana por Neumonía.



Luego, Compañer@s, saludar las Actividades Festivas de estos próximos días, me informa el Compañero Wilmor López : Día de Reyes, que en Masaya se celebra en grande; y también el inicio de las Actividades del Cristo Negro, el Milagrosísimo Cristo Negro, Señor de Esquipulas, en El Sauce. Allí va a estar nuestro Secretario Político que és de El Sauce, Evertz Delgadillo, acompañando a la Alcaldía, a las Autoridades, y a las Familias en estos Festejos, cuya fecha principal és el 15 de Enero, en el Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas.



También se celebra el Señor de Esquipulas en Tipitapa; yo recuerdo cuando era niña, porque íbamos, con mi papá y toda la Familia, a Tipitapa, a rendir Honores a Nuestro Señor de Esquipulas, El Cristo Negro.



Aquí habla Wilmor de Ometepe; La Conquista en Carazo, Achuapa en León, donde también se celebra; en Esquipulas, Ometepe, una Comunidad que así se llama; en Tipitapa, lo que ya les decía; en Potosí, Rivas; en Esquipulas, Matagalpa, también se celebra; y en San Pedro de Lóvago, Chontales.



Así es que, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Nuestro Cristo Jesús, pidiéndole al Señor de Esquipulas, nos siga bendiciendo, protegiendo, amparando; cubriendo a esta Nicaragua suya de Su Amor, y llenando nuestros Corazones de Amor y de Espíritu Cristiano, Socialista y Solidario.



Compañer@s, estamos en pleno preparativo para el 10 de Enero, día en que el Pueblo-Presidente inicia un Nuevo Período de Gobierno. Nuestro Comandante Daniel recibirá de la Asamblea Nacional la Banda Presidencial, a nombre de tod@s nosotr@s, el Pueblo Presidente, el Pueblo nicaragüense.



Estamos confirmando a las Delegaciones que llegan de otros Países; preparando un bonito Programa para ese día... Y, bueno, dispuest@s a renovar solemnemente el Compromiso con la Patria Libre de Pobreza, con la Patria de Tod@s, con el Bien de Tod@s, como Bien Supremo. El Bien de Tod@s és la Paz, la Tranquilidad, la Seguridad, y el Derecho a trabajar, para prosperar... Educarnos, por supuesto !



Y trabajar mejor desde todas las Instituciones del Estado, l@s Servidor@s Públic@s; trabajar mejor, para facilitar todos los Procesos que nos lleven, a tod@s l@s nicaragüenses, a la realización plena de nuestros Sueños Personales, Sociales, Familiares... El Sueño de Tod@s, de una Nicaragua Próspera; una Nicaragua que vaya Adelante, y en Valores, que és lo que nos distingue y nos defiende. En Fé, Familia y Comunidad !



Vamos a concluir con la lectura del Mensaje que estamos haciendo llegar al Presidente de Turquía, Hermano Recep Tayyip Erdogan. Le decimos que “Expresamos nuestra condena por el terrible atentado del 31 de Diciembre en Estambul, Turquía, que acabó con la Vida de 39 personas, e hirió gravemente a 69.



Reciba Usted, y a través suyo las Familias de l@s fallecid@s y herid@s, la Solidaridad y el Cariño del Pueblo y Gobierno de nuestra Nicaragua.



Al reiterarle nuestro repudio a todas las formas de Terrorismo, coincidimos en el propósito de un Mundo Dialogante, donde se respete el Derecho a la Vida, a la Tranquilidad, y a la Convivencia Pacífica.

Que el 2017, sea un Año para Entendimiento y Acuerdos que privilegien el Interés Supremo de la Paz, en su País y el Mundo.



Daniel Ortega Saavedra”.



Compañer@s, aquí vamos entonces... Aquí quedamos. Seguimos trabajando, fortaleciendo las Rutas de Cariño, Entendimiento, Paz, Seguridad, Prosperidad, para todas las Familias nicaragüenses. Que el 2017 sea un Buen Año. Que tod@s estemos tranquil@s, que nos sintamos segur@s, que nos llenemos de esa Fuerza Espiritual que abunda en nosotr@s, para ser mejores, para trabajar mejor, y para que vayamos, poco a poco, alcanzando la Meta de una Nicaragua Libre de Pobreza, Segura, Próspera, pero, sobre todo, llena de Amor Cristiano, llena de Bien Común.



Gracias, Compañer@s. Nuestro Presidente nos abraza a tod@s, y a cada un@. A cada Hogar nicaragüense, el Amor suyo, el Amor de tod@s nosotr@s, y el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, Para Bien, Para Mejor ! Muchas gracias.