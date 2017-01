Confirmado: Ataque contra Radio La Primerísima y que viene del exterior

Jorge Capelán, Radio La Primerísima, 3 de enero 2017

¿Qué entidad extranjera hackearía a una radio cooperativa en Nicaragua?



Managua. Radio La Primerísima.



La empresa de Internet Güegüe ha confirmado hace algunos instantes a nuestra emisora, Radio La Primerísima, que el ataque distribuido de denegación de servicio que ha estado afectando a nuestros servidor web por su grado de sofisticación proviene del extranjero y tiene como blanco a nuestra radio.



Los millones de solicitudes que han bloqueado nuestros servidores este fin de año y continúan haciéndolo son producto de un trabajo de programación y de penetración de ordenadores en todo el mundo "masivo, muy costoso y profesional" que requiere unos recursos logísticos y de programación que nadie desde dentro de Nicaragua posee, concluyó la empresa Güegüe que desde el inicio, hace más de 15 años, ha estado garantizando técnicamente la presencia en la web de Radio La Primerísima.



El sábado 31 de diciembre el servidor web de Radio La Primerísima (radiolaprimerisima_dot_com) estuvo fuera de servicio por la mayor parte del día. El domingo primero de enero ocurrió lo mismo y hasta el momento no se ha podido volver a ponerlo online, tarea en la que se encuentran comprometidos, tanto Güegüe como su proveedor, la también nicaragüense empresa Ideay.



Por el momento, no se cuenta con una solución para parar el ataque, Güegüe está trabajando en eso, por que lo estaremos offline por el momento, aunque nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, ViKontakt, Facepopular e Instagram) están activas. El trabajo de reestablecer nuestro dominio en Internet será arduo.



Ahora bien, ¿qué entidad extranjera hackearía a una radio cooperativa en Nicaragua?



Pensamos que nuestra emisora podría ser una "víctima colateral" de los ataques de EEUU contra Rusia.



En días pasados, cuando la CIA estadounidense dijo tener pruebas del supuesto hackeo por parte del gobierno ruso a los sistemas del Partido Demócrata, así como de la supuesta injerencia de Rusia en el debate electoral de su país, el presidente Obama afirmó tener pronta una serie de medidas secretas en respuesta.



¿No será el ataque contra Radio La Primerísima parte de esa respuesta?



Para nadie es un secreto la orientación sandinista que nuestra emisora ha tenido en sus 31 años de vida. Aunque nosotros no dependemos económicamente del gobierno sandinista, son conocidos los fuertes lazos entre el actual Gobierno de Nicaragua y el gobierno de Rusia, así como la histórica solidaridad que une a los pueblos de esos dos países.



Asimismo, para nadie es un secreto que nuestra emisora desde hace décadas ha tomado partido contra el imperialismo y por todos los procesos populares en Nuestra América y el mundo. Tampoco es un secreto nuestra defensa del ALBA, del BRICS y de todos los movimientos que propugnan un orden mundial multipolar para beneficio de los pueblos.



Para nadie que se digne a hacer la más somera búsqueda en la Internet puede ser un secreto que nuestros colaboradores en incontables ocasiones también han colaborado y colaboran con medios como Russia Today, teleSUR, HispanTV y muchos otros alrededor del mundo que son vistos por las élites globalistas como críticos irreductibles de las potencias imperialistas occidentales.



Un ataque informático como el que nos está afectando en estos momentos contra una emisora muy pequeña a escala global, que ni siquiera forma parte del gobierno de la por demás pequeña Nicaragua, muestra dos cosas: Que se han usado medios industriales para atacarnos (como atacar una mosca con una bomba nuclear) y que el ataque en sí da pruebas de falta de inteligencia humana tras su concepción (en realidad, con este ataque nos están haciendo un favor).



Por lo tanto, y en base a la información de la que disponemos, no podemos dejar de barajar la hipótesis de que seamos víctimas de un dispositivo de hackeo automatizado que se dispara al detectar determinadas palabras claves en las búsquedas de Internet.



En ese caso, muchas otras webs en el mundo que son críticas de la OTAN, de los globalistas, de los Estados Unidos, que defienden a Rusia, a Venezuela, a Cuba o a China, probablemente sean atacadas de manera similar en el futuro.



Tal vez nunca sepamos qué fue lo que pasó, pero estamos seguros de que como dijo el General Sandino "a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos".



Síganos en:



Twitter

@laprimerisima



Facebook

Primerisima Nicaragua



Instagram

radio.primerisima



VK

primerisima_nicaragua



Facepopular

Primerisima Nicaragua



91.7 FM