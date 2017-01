FNT Informa - Boletín del 4 de enero 2017

Nicaragua en el sexto puesto de los

países a visitar e ste año Nicaragua sigue posicionándose entre las publicaciones especializadas como uno de los mejores destinos turísticos para este 2017. El portal internacional the Rough Guide to 2017 ubicó a nuestro país en el sexto puesto de los países recomendados a visitar este año. La publicación destaca que Nicaragua es el país “más grande y menos visitado de América Central” que “ruega por ser explorado este 2017”. “Mientras que la ampliación de las rutas de vuelo están abriendo a Nicaragua al mundo, por ahora, las magníficas ciudades coloniales del país y sus playas perfectas siguen siendo algunas de las más vírgenes de la región”, señala la guía. “Para viajeros aventureros, Nicaragua oferta lo mejor de Centroamérica por una fracción de los costos que encontrarás en países vecinos. La observación de perezosos en bosques tropicales densos, viajes de surf épicos, retiros ecológicos remotos y excursiones a diecinueve volcanes diferentes son sólo algunas de las actividades intrépidas que usted encontrará” en Nicaragua, continúa la publicación. “The Rough Guide to 2017” también destaca la seguridad del país, así como la hospitalidad de las y los nicaragüenses . Mujeres Sindicalistas en RED Redacción Central - FNT Prensa

Este año la meta es hacer uso de las Redes Sociales para compartir e intercambiar opioniones sobre la participacion de las mujeres en el proceso social revolucionario.



Las mujeres son la mayoría en los sindicatos y la participacion es muy activa y la idea es compartir esas experiencias con miles de mujeres.





Promover valores revolucionarios, difundir campañas de sensibilización en temas tan importantes para las mujeres, como son temas de salud, educacion, auto estima, derechos laborales, en fin, la idea es aportar y motivar a las mujeres.



Un tema esencial es el emprendimiento. Promover la ocupacion de las mujeres y su independencia economica para sacar adelante a la familia.



Las ideas son muchas pero todavia se esta en el proceso de construccion de la Red a fin de motivar a las mujeres a alcanzar metas positivas que permitan aportar a nuestra Revolución.