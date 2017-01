ROSARIO : "Llevamos un total de 276 accidentes de tránsito en el País, en esos tres días, en 72 horas; 10 Herman@s fallecid@s"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



4 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy miércoles 4 de Enero... Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y trabajando con el Orgullo de servirles, como cada día.



Lamentando profundamente... Esta mañana me decía el Comisionado Díaz, eso és lo que lamento, la cantidad de Herman@s fallecid@s como consecuencia de accidentes de tránsito, en sólo los tres días que llevamos del Año : Del 1° al 3 de Enero; es decir, a hoy 4 de Enero. A lo mejor a estas alturas ya ha habido otro accidente. Llevamos un total de 276 accidentes de tránsito en el País, en esos tres días, en 72 horas; 10 Herman@s fallecid@s : 6 Hombres y 4 Mujeres.



Tenemos, los Departamentos más afectados : Chinandega, 1; Río San Juan, 1; Chontales, 1; Managua, 5; Jinotega, 2. De los 10 fallecid@s, 2 son Conductor@s, 1 és un Peatón y 7 son Pasajer@s. Los lugares de ocurrencia de estos accidentes : 9 en Carreteras, 1 en Calle. Los vehículos han sido : Autos, 5; motos, 4; camión, 1. Y las causas de los accidentes : Estado de ebriedad, 3; exceso de velocidad, 2; desperfectos mecánicos, o estado general malo del vehículo, 1; invasión de carril, 4... Imagínense ustedes !

Tenemos que lamentar estas tragedias, y hacer un llamado a nuestra Policía de Tránsito, quien ha sido orientada por nuestro Presidente a hacer un Plan Especial... más Comunicación, más Divulgación, alrededor de la Prevención. Tenemos que atender el aspecto técnico de los vehículos, y también atender las indicaciones de tránsito, que tienen que ver con el uso de los vehículos con la velocidad adecuada. Y luego, el licor.



Las causas principales son : Estado de ebriedad, exceso de velocidad, mal estado mecánico; e invasión de carril también... Malas maniobras !



Así que vamos a dedicarnos a hacer un Plan Especial, y a divulgarlo todos los días. Y en esto vamos a pedir el apoyo de los Medios, para que evitemos accidentes... Empezamos mal el año ! 10 muertos en 72 horas... Qué tragedia ! Cuánto dolor !



Luego, queremos comentarles que tenemos nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Que tuvimos 2 sismos en nuestro Territorio, los dos fueron en las Costas; luego, fuera del Área Centroamericana un terremoto, en las Islas Fiyi, de 6.9, con Alerta de Tsunami pero sólo Informativa.



Tenemos también ingreso de nubosidad al País, y se pronostican lluvias moderadas en algunos lugares; fuerte en La Cruz de Río Grande y El Tortuguero, y débiles en el resto del País. Y caluroso siempre el Ambiente.



Me dice el Doctor González en el Informe que me pasa todos los días, que un Niño cayó al Río Coco cuando la lancha en que viajaba realizó una mala maniobra. Otro accidente... Muerta la criatura ! Se llamaba Abner Castillo Gómez. Así es que, otra tragedia.



Por otro lado, l@s Compañer@s de Juventud reunid@s en su Consejo Nacional, planificando al detalle las Actividades del Primer Trimestre de este Año, en este Pedazo de Cielo, que és nuestra Nicaragua para tod@s nosotr@s.



La Compañera Doctora Sonia Castro, y el Compañero Doctor Gustavo Porras, nos informan que se aprobó un Proyecto Piloto en el 2016 para mejorar las condiciones de Cirugía en los Hospitales de Siuna y Bonanza, junto con Operación Sonrisa, y Financiamiento del Banco UBS. Y del 13 al 15 de Enero se van a realizar visitas a estos Hospitales, en Siuna y Bonanza, para dar inicio al Proyecto.



Estamos trabajando junt@s en el Modelo de Alianzas... Vienen, el Doctor William Magee, Gerente General, Co-Fundador de Operación Sonrisa Internacional, y Directivos de la Operación Sonrisa Internacional, incluyendo



Herman@s que vienen del Reino Unido. Desde Nicaragua, trabajando también con una cantidad de Herman@s que están incluid@s en la Operación Sonrisa, su Directora Ejecutiva és Indiana Siu, y el Ministerio de Salud, l@s Coordinador@s de este Programa tan importante.



Luego tenemos Ferias de Salud... Ya llevamos 3,000 Atenciones en los tres días del año, de nuestras Brigadas Móviles. Tenemos también, Compañer@s, las Jornadas de Odontología, Ginecología, Cirugías Especializadas, que están desarrollándose desde el Ministerio de Salud.



El Ministerio de Salud, trabajando para tener todo listo este Año Escolar 2017, Año para Aprender...! Tenemos que Aprender, Innovar; tenemos que Aprender e Incorporar, en la Educación, las Tecnologías que nos hagan ser más efectiv@s, y que modernicen todo lo que estamos haciendo; aparte de que nos dispongan a participar de la Vida, como se vive hoy.



Cuántas Personas en el Mundo podrían pasar un día sin un Teléfono Celular, o sin un iPad, o un Instrumento que nos permita comunicarnos por Internet ? De las personas que tenemos Celulares, que disponemos de Tecnologías de la Información y la Comunicación, cada vez son menos. O somos menos las que podemos desprendernos de estas Herramientas que nos conectan todo el tiempo, y tenemos que aprender a usarlas, y a usarlas para bien. Y en nuestro Modelo, y Sistema Educativo, tenemos que, desde pequeñ@s, aprender a incorporarnos a este Mundo.

Usura Cero... Entrega de Créditos a 1,243 Hermanas organizadas en 366 Grupos Solidarios.



ENATREL... Nos informa el Compañero Salvador Mansell, que en la Comunidad Apangare, Municipio de El Sauce, León... 762 habitantes, 127 casas, estrenan Energía Eléctrica. En las Comunidades del Municipio de La Trinidad : Mesas de Oyanka, Oyanka, Potrero de Oyanka, y Penca... 1,530 habitantes, 255 casas. En la Comunidad Apangare, en El Sauce, 12 empleos temporales, y 16 en La Trinidad. La inversión completa de los dos Proyectos és de 8 millones 500,000 córdobas.



Nos informa también el Compañero Salvador Mansell, que en este mes de Enero, son 24,652 Herman@s, que habitan en 4,919 viviendas, l@s que van a estar estrenando Energía Eléctrica en sus casas, con una inversión de 139 millones 174,176 córdobas, ejecutados por ENATREL.



Aquí tengo una Lista muy grande que vamos a compartir a través de los Medios, de las Comunidades donde nuestro Comandante Daniel estará cumpliendo el Compromiso de Energía Eléctrica para las Familias, para el Hogar en la Comunidad.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Estamos trabajando, y preparándonos para el 10 de Enero... el Pueblo-Presidente instalándose en Otro Período de Gobierno, Cristiano, Socialista y Solidario, con Delegaciones que nos visitan. Y, preparando el Evento, el Acto, los lugares donde estarán reunidas las Delegaciones para dirigirse hacia la Plaza.



Y, sobre todo, dándole gracias a Dios, porque llegamos a otro 10 de Enero, con una Nicaragua en Paz; una Nicaragua en Armonía; una Nicaragua donde hemos venido avanzando junt@s, poco a poco caminando. Alcanzando nuestros Sueños. Por supuesto que hay tanto pendiente que tenemos que atender, y tanto trabajo por hacer. Estamos conscientes de las Tareas Pendientes.



El 10 de Enero es un Momento para ratificar el Compromiso con todos esos Temas y Tareas Pendientes. Para seguir siendo el Buen Gobierno que las Familias nicaragüenses queremos : El Buen Gobierno que les sirve a ustedes con Orgullo y Humildad. El Buen Gobierno que tiene que estar todo el tiempo, en contacto, en comunicación con la Voz del Pueblo, que és la Voz de Dios.



Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación. En cualquier momento nos comunicamos si hay alguna necesidad, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.