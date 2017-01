ROSARIO : "Estamos aquí, para Aprender y para Crecer, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, para Cambiar Nicaragua y Seguirla Cambiando, tod@s junt@s"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



5 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañer@s; buenas tardes, de hoy Jueves 5 de Enero... Lamentando una triste noticia, el fallecimiento del Compañero Manuel Robleto, de 58 años, una de las víctimas de la explosión del tanque de gas, el 31 de Diciembre en el Mercado Roberto Huembes, quien esta madrugada falleció lamentablemente, tristemente, de las graves lesiones que sufrió durante ese trágico evento. Nuestras Condolencias profundas a la Familia de nuestro Hermano Manuel Robleto.

La Compañera Paula Larios, de los Gabinetes de Familia del Distrito V, nos ha informado que su Vela va a ser hoy en el Reparto Schick, a las 5 de la tarde, y contará con toda la Solidaridad de nuestr@s Compañer@s de ese Distrito.



Luego tenemos, Compañer@s, en las Informaciones de cada día... Volcanes normales; 2 sismos en nuestro Territorio, normales también. Luego, las lluvias moderadas en algunos lugares; fuertes solamente en San Ramón, Matagalpa; Bluefields, La Cruz de Río Grande y El Tortuguero. Y el calor que sigue !



Tenemos también, los Reportes del Doctor González que tienen que ver con una explosión ayer en Chinandega. Él está pendiente de todo lo que sucede, de los Eventos que representen riesgos para las Familias. Un camión que trasladaba barriles de ácido nítrico, de la Empresa SEAJOY, ubicada en el Reparto Monserrat, se cayeron 3 barriles. Y bueno, hubo un derrame, hubo movilización de los Bomberos Voluntarios para controlar la fuga del químico, y garantizar la seguridad de las personas. Gracias a Dios sin percances, en términos de afectaciones a la Vida.



Tenemos el Reporte del Ministerio de Salud... 13 Pacientes siguen ingresados como consecuencia de la tragedia del Mercado Roberto Huembes. Denis Terencio Torres, de 70 años, su estado sigue muy crítico en Unidad de Cuidados Intensivos.



Tenemos también, la atención que estamos brindando con las Clínicas Móviles de Salud que ya son más de 6,000 Atenciones; Inauguraciones de Puestos de Salud, Jornadas de Exámenes Especializados en distintos Puestos de Salud, Clínicas y Hospitales de nuestro País.



Tenemos el Ministerio de Educación con Aulas nuevas que fortalecen la Modalidad de Primaria Multigrado. Estas Aulas nuevas son en 10 Escuelas de la Región Autónoma de la Costa Caribe, Municipio de Rosita.



También tenemos el II Ciclo de Diplomado a iniciar en los próximos días, de Formación de Director@s y Subdirector@s de Educación Primaria y Secundaria que finalizará este año. Internet Inalámbrico concluyendo su instalación en Colegio Público Filemón Rivera, del Distrito V de Managua, para uso de 2,300 Estudiantes.

Nueve Centros Educativos Privados nuevos que han sido autorizados por el Ministerio de Educación, y también 7 Privados que ampliarán Niveles Educativos. Estamos hablando que abrirán en Jinotepe, el Colegio Central de Nicaragua, y el Preescolar “Niño de Belén”; Instituto Iberoamericano Bilingüe, en Masaya; Kinder Montessori “Líderes del Futuro”, Distrito II, Managua; Centro de Educación “San Fermín”, Distrito II, Managua; “Trencito del Saber”, Distrito III, Managua,; Centro Cristiano Bilingüe “Vida Nueva”, Jinotega; Centro Educativo “San Miguel”, Cárdenas, Rivas; Centro de Educación Ambiental y Agroforestal, para atender Modalidad de Secundaria, en Costa Caribe Sur.



Y el Ministerio de Educación ha autorizado la ampliación de la Academia Cristiana Maranatha, en Jinotepe; “Amiguitos de Jesús” y “Arco Iris”, en El Tuma-La Dalia; Colegio Bautista Ebenezer, Municipio de Juigalpa, Chontales.



El Ministerio de la Economía Familiar realizando Capacitaciones con Protagonistas de los distintos Bonos.

INTUR... Crucero Seven Seas Explorer en Puerto Corinto, y celebración de Jueves de Verbena en Masaya.



Luego tenemos la conclusión de la rehabilitación del Puente Españolina, localizado en el Caribe Norte entre Rosita y Bonanza, reporta el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Una Obra que costó 68 millones de córdobas y que lleva mejoría en la comunicación a las Comunidades de Españolina, Muskuwás, Bonanza, Rosita, Plan Grande, Aguas Calientes, Santa Rita, Tipispán y Arenaloso.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que este año 2017, vamos a estar estrenando Energía Eléctrica en la Comunidad Piedra Colorada, Sector Los Granados, del Municipio de Matagalpa, en Matagalpa. Allí estamos llegando a más de 100 Herman@s, con un costo de 500,000 córdobas.



Vamos a pedirle al Compañero Salvador Mansell que no nos mande solamente el Informe de las Luminarias que se instalaron en el 2016, sino las que vamos a instalar este año; lo que está instalado ya está disfrutándose, y nos ayuda a preservar la Seguridad de las Familias y las Comunidades. Ahora necesitamos saber e informar a las Familias, cuántas van a ser instaladas este año para continuar cambiando Nicaragua, para seguir mejorando la Vida, cuántas y adónde ? Y si lo recibimos mañana, lo compartimos con las Familias de nuestro País.



El Compañero Léster Martínez nos envía desde Nueva Segovia el Informe de las Fiestas del Señor de los Milagros; no lo habíamos incluido en el Reporte que dimos. Fiesta Tradicional de nuestro Cristo Negro, en Ciudad Antigua el 20 de Enero, y en Santa María también, del 13 al 22 de Enero. En El Jícaro, Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Candelaria, el 23 de Enero. Así que tenemos 3 Fiestas Patronales en el Departamento de Nueva Segovia.



El Compañero Telémaco Talavera nos ha enviado su Resumen de lo que va a ser la Educación en Línea. Dice Telémaco : Una Nueva Era para la Educación que dé respuesta a los Desafíos de este Tiempo. Los Sistemas Educativos se han tornado obsoletos a Nivel Global. Nicaragua inicia un Cambio de Paradigma Educativo para dar respuesta, y ser Líderes en Nueva Educación. Reinventándola nos obligamos a aprender otras cosas de otra manera y con un nuevo propósito, para Aprender, Enseñar, Evaluar, y sobre todo, Emprender con Creatividad e Innovación.



Vamos a trabajar esta nueva Modalidad, y vamos a trabajar con ese Espíritu de Innovación, sabiendo que tenemos que Aprender a Aprender ya de otra manera, valga la redundancia, Aprender a Aprender, a Enseñar, a Evaluar, porque lo que hacíamos se ha vuelto obsoleto, de muchas formas en todo el Mundo. Entonces, la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua nace con el Propósito de contribuir a que trabajemos Aprendiendo, Emprendamos Aprendiendo y Prosperemos y sigamos Aprendiendo, desde la Realidad de cada Persona, de cada Familia, de cada Comunidad.



El Conocimiento, dice Telémaco, tal y como lo entendíamos, ya no nos sirve, la Vida en el Futuro, que ya és Presente, no pide personas con Conocimientos Teóricos, sino personas capaces de crear Valor a partir del Conocimiento, con nuevas Competencias. En la Universidad en Línea nos atrevemos a experimentar diferente, para Innovar, sabiendo que hacemos cosas nuevas que podría ser que nos equivoquemos, pero cada error será un Aprendizaje y un paso más hacia el Éxito.



És un nuevo Espacio para Estudiar, Aprender, Emprender, Prosperar, de manera distinta, sin memorizar Contenidos, sino diseñando y desarrollando Proyectos Profesionales y de Vida.



Vamos Adelante, dice Telémaco. Vamos Adelante, decimos nosotr@s, EN AMORANICARAGUA, en Fé, Familia y Comunidad, para habitar plenamente conscientes de todos los Retos, estos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !



Vamos Adelante, trabajando duro, empeñándonos duro, con toda nuestra Fuerza Formidable de Espíritu, en enfrentar todos los Retos, todos los Desafíos. Para Crecer. Para Desarrollarnos. Para Evolucionar, y para seguir siendo Ejemplo e Inspiración en el Mundo. Un País pequeño, con recursos muy limitados en términos materiales, pero con un infinito Potencial Humano, con recursos ilimitados en términos de la capacidad de nuestro Espíritu que evoluciona, nuestro Espíritu que crea, nuestro Espíritu que desarrolla Valores todos los días.



Estamos aquí, para Aprender y para Crecer, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, para Cambiar Nicaragua y Seguirla Cambiando, tod@s junt@s, en Armonía, en Amor, en Cariño, en Respeto, en Alianza, Diálogo, y Consensos.



Hoy se reunieron tod@s l@s Alcaldes de nuestro Consejo Nacional de Alcaldes; y esta tarde tenemos Consejo Nacional para seguir puntualizando cómo nos dedicamos por entero a librar la Batalla frontalmente contra la Pobreza, y Aprender, Emprender, Innovar, Prosperar.



Gracias, Compañer@s, estamos en comunicación en cualquier momento... Entonces, mañana, si no hay nada más a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.