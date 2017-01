ROSARIO : "El Pueblo nicaragüense nos ha permitido, y nos permite seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos para Cambiar Nicaragua"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



6 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre.



En primer lugar, mencionar la Misiva que hemos recibido tod@s nosotr@s, el Pueblo de Nicaragua, el Pueblo-Presidente, de Su Majestad el Rey de España, Felipe II, quien agradece la Invitación que hemos hecho llegar, también a nombre de todas las Familias nicaragüenses, para la Instalación de este otro Período de Gobierno del Pueblo-Presidente.





Dice que está enviando una Delegación Especial; en realidad, viene el Secretario de Cooperación. Lamenta comunicarnos que, por compromisos ya contraídos, le es imposible viajar a Managua en la fecha señalada, como hubiese sido su deseo. Leo textual :



Como bien sabéis, Señor Presidente, España valora mucho los estrechos Lazos Históricos, Culturales y de Cooperación, que unen a nuestras Naciones y a nuestros Pueblos Hermanos. Por ello me complace comunicaros que será Don Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, quien encabece la Delegación española que asiste a los Actos de Vuestra Juramentación.



Aprovecho la ocasión para manifestaros mis mejores deseos, a los que se une mi padre, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, así como trasladar por Vuestro intermedio, Señor Presidente, un Saludo muy afectuoso al querido Pueblo nicaragüense.



Con todo mi afecto,



Felipe II

Su Majestad el Rey de España”



La Carta fue enviada el 4 de Enero desde el Palacio de La Zarzuela, en Madrid.



Y luego agradecer también la Carta del Padre Neguib Eslaquit... Hermosa Carta, que como siempre nos hace llegar en fechas muy especiales : La Solemnidad de la Epifanía del Señor Jesús, Fiesta de los Reyes Magos, los Tres Reyes Magos o tres Sabios de Oriente que representan, dice el Padre, a todas las Naciones de la Tierra, y llevan Obsequios al Niño Jesús.



En la Luz de la Estrella de los Reyes Magos, que es Camino, Vida, Alegría, Fraternidad, continuamos, este Año 2017, viviendo en Cristianismo, en Bendición, en Prosperidad y en Victorias, en Nicaragua, con la Alegría de un Pueblo que ama, que cada día busca y trabaja por una Sociedad más llena del Amor de Dios.



Todo el Trabajo y el Servicio que se hace por el Bien de Tod@s y Para Tod@s, es una Señal que la Estrella, que es el mismo Jesús, la Luz que brilla en el Camino, Él, que es la Luz y el Camino, la Verdad y la Vida, nos brinda. Lo hacemos por Él, y con Él.



Nuestro Regalo al Niño Jesús, es nuestro Corazón lleno de Amor.



Agradecemos muchísimo la Carta del Padre Eslaquit... Y, gracias, Padre, por tenernos siempre en sus Oraciones : A nosotr@s, a todo el Pueblo de Nicaragua.



Tenemos también la información de las Celebraciones de San Sebastián, en Diriamba... Grandes Fiestas de Nicaragua ! La bajada de la Imagen és este Domingo 8 ! Se baja la Imagen, sale de la Basílica de San Sebastián.



Después vienen Carretas Peregrinas; las Fiestas el propio 19; los Topes, el 19;



San Sebastián, Santiago, San Marcos, y Nuestra Señora de Dolores; Festivales Culturales, Fiestas Populares; la Misa Solemne que oficia Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes; la Presentación del Maestro Ronald Abud... Ballet Folklórico Nicaragüense; el Desfile Hípico, y la Procesión de regreso de los Santos visitantes, Santiago y San Marcos, a su lugar de origen.



Un Programa completo de una de las Festividades más importantes y tradicionales de Nicaragua, donde se baila El Güegüense en Honor a San Sebastián. El Programa para los próximos días, iniciando ya !



Luego quería recordar que hoy se celebra... me escribieron para recordarme y quiero mencionarlo con mucho Cariño, una Misa en Las Sierritas a un año de la partida del querido Compañero, Comandante Guerrillero Roberto Calderón. Hace un año nos dejó, y nuestro Abrazo a su Compañera y a toda su Familia. Nuestro Abrazo también a Julita que nos escribió, recordándonos.



María Manuela Prego nos ha mandado desde León, el Programa del XV Simposio Internacional en Homenaje a Rubén Darío... Hermoso Programa ! Ya nos han contestado varios Embajadores nuestros, que han invitado a Especialistas a venir a ser parte de este Simposio, que ha preparado María Manuela como todos los años con el apoyo de la Alcaldía de León. Un verdadero derroche de Arte y Estudio, de Especialistas que vendrán a honrar el 150 Aniversario Natal de nuestro Gran Rubén.



En otro orden de información... Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. 6 Sismos en nuestro Territorio : 2 en Fallamiento Local, 4 en nuestras Costas; todos menores a 4 grados, gracias a Dios. Luego tenemos las lluvias, que van a seguir con la misma conducta; el tema del Clima, igual.



Hubo incendio en 2 Viviendas : en Mateare y San Juan del Sur, nos reporta el Compañero Doctor Guillermo González. Y, otro accidente minero en Rosita...! Quedó soterrado un minero pero fue rescatado con Vida gracias a Dios.



Tenemos también al Ministerio de Salud... En relación a los Pacientes quemados, ayer lamentábamos el fallecimiento de uno de nuestros Hermanos ! Hay 13 que están : 1 en Cuidados Intensivos, y 12 en Sala de Quemados, recuperando establemente.



Lesionados por pólvora : 230, versus 124 el año pasado. Clínicas Móviles... más de 10,000 Atenciones ya, gracias a Dios. Con esas Clínicas que van, de lugar en lugar, de Comunidad en Comunidad, atendemos a más Herman@s. Y lo hacemos con Amor, con Dedicación !



Jornada desde el Centro Nacional de Cardiología para Estudios Especiales a Pacientes con problemas de corazón; Cirugías Especiales en Masaya; Ferias de Salud en distintas partes del País.



El Ministerio de Educación lanza el Certamen de Innovación y Creatividad Educativa, dirigido a Docentes de Primaria y Secundaria de todo el País; también Círculos de Aprendizaje desarrollándose el día de hoy en la Especialidad de Ajedrez, para fortalecer Conocimientos y Habilidades en este Deporte que también és una Ciencia.



La Comisión Nacional de Educación, me reporta el Compañero Salvador Vanegas, se reúne esta tarde con una Agenda que ayer vimos... Una Agenda que se plantea todos los Desafíos para este año. Y sobre todo, recordemos que este és un año para avanzar en el Conocimiento, incorporando el uso de Tecnologías, de la Información, de la Comunicación, para elevar la Calidad de nuestra Educación.



Recordemos ese hermoso Documento que ayer hizo circular el Compañero Telémaco Talavera sobre la Educación en Línea, que tiene que ver precisamente con la Transformación Evolutiva del Sistema Educativo en Nicaragua, y del Sistema Educativo desde las Universidades.



Ministerio de la Economía Familiar entregando Kits de Riego.



El INTUR acompañando todas las Fiestas Tradicionales... Vamos a muchas Fiestas Tradicionales ! El Señor de Esquipulas, o el Señor de los Milagros, así lo conocemos, así lo conocimos desde pequeño, celebrándose en distintos Municipios. Celebraciones a los Reyes Magos, y de los Reyes Magos también; igualmente en Acoyapa, entrada de Las Cañas, en Honor a su Patrono, San Sebastián. Tenemos Procesiones con los Reyes Magos y el Niño Dios, en León, también Cuna de Tradición.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estaremos hoy entregando Energía Eléctrica en 130 Viviendas, a 730 Herman@s, en El Viejo, Chinandega, Comunidad Venecia; en la Comunidad 17 de Julio, Juigalpa, Chontales... 381 habitantes, 74 casas. En el primer caso 21 empleos temporales; en este caso, 8. Inversión, 20 millones de córdobas del Programa Nacional.



El día de mañana sábado estaremos en La Carreta y Santa Bárbara, de El Sauce, Departamento de León, donde están las Fiestas Patronales a Nuestro Señor de los Milagros... 264 habitantes, 44 viviendas, 8 empleos temporales. Y en la Comunidad Los Achiotes, de Villanueva, Chinandega, 608 habitantes, 117 viviendas, 8 empleos temporales, 12 millones de córdobas de inversión... Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios, AMORANICARAGUA !



Este año, ya me respondió el Compañero Salvador, vamos a instalar 35,000 Luminarias, para garantizar más Seguridad a las Familias nicaragüenses, mejorando condiciones de iluminación en Pistas, Calles, Avenidas, y lugares de mayor concentración poblacional en los 136 Municipios de los 16 Departamentos de nuestro País.



35,000 Luminarias en este 2017, para Seguir Cambiando Nicaragua. Para habitar plenamente, con Responsabilidad, con Voluntad, con el Compromiso en alto, los Tiempos de Victorias !



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... lamentando todas las tragedias que estamos viendo en la Televisión; viendo ahorita la situación dramática en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, ya hay varios herid@s. Y enterándonos de tantas cosas difíciles, dolorosas en tantas partes del Mundo.



Dándole gracias a Dios, por la Tranquilidad que reina en nuestra Nicaragua, cuidando todos aquellos aspectos que nos afectan, como los accidentes; buscando cómo potenciar todas las Campañas de Prevención, para evitar accidentes, para evitar Calamidades, Incendios, y elevando también, la fortaleza de nuestros Sistemas de Vigilancia, Preventiva, Sísmica, Climática, Volcánica, y la Atención Solidaria a quienes padecen Eventos desastrosos, calamitosos, desgracias.



Aquí estamos en este pequeño País del Centro de América, poniéndonos en Manos de Dios, y haciendo todo lo que nos toca hacer, en este Plano de Vida, para Seguir Cambiando la Vida de nuestros Pueblos, nuestras Familias, las Comunidades, los Barrios; mejorándola poco... Ahí vamos, pero vamos ! Vamos Adelante, con la Gracia de Dios Nuestro Señor.



Seguimos trabajando en los Preparativos del 10 de Enero... Bonito Acto, una Convocatoria Amplia, muchas Delegaciones Internacionales confirmándose. Nosotr@s preferimos no dar detalles, porque siempre hay ajustes a última hora, por eso no damos así información detallada de las Delegaciones que estarán participando, acompañando la instalación del Nuevo Período de Gobierno del Pueblo-Presidente. Lo vamos a hacer el propio día martes.



Mientras tanto, nosotr@s seguimos trabajando, lo hacemos con todo Amor, porque sabemos que se abre un Nuevo Período, para Seguir Cambiando Nicaragua ! És un Nuevo Período para seguir empeñándonos en transformar la Vida transformándonos nosotr@s mism@s, pidiéndole a Dios más bien, que nos permita ser cada día más Conscientes, cada día Mejores; que nos permita elevar toda nuestra Energía para trabajar mejor y que mantenga el Ánimo, la Esperanza, la Confianza, y las Certezas que son Espirituales en alto, para que sigamos Trabajando, Emprendiendo, y Prosperando en nombre de Dios Nuestro Señor, y tod@s junt@s !



Esta tarde, al final de la tarde, nuestro Comandante Daniel recibirá las Credenciales del Consejo Supremo Electoral que le acreditan como Presidente Electo de nuestro País y, vamos a estar entonces en Comunicación en esa Ceremonia de Entrega y Recibimiento de Credenciales para el Pueblo-Presidente, a través del Canal 6 de Televisión, Nicaragüense por Gracia de Dios !



Muchas gracias, Compañer@s, aquí estamos, aquí quedamos, trabajando con Ánimo, con Energía, pero sobre todo sabiendo, estando ciertos, de que todo lo que hacemos lo hacemos porque el Pueblo nicaragüense nos ha permitido, y nos permite seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos para Cambiar Nicaragua, y lo hacemos Conscientes de que todo lo que hacemos, lo podemos hacer porque Dios lo permite.



Compañer@s, hasta mañana a esta misma hora, más tarde también a través del Canal 6. Muchas gracias.