DANIEL : "Estas Votaciones del pasado 6 de Noviembre del año 2016, fueron unas Votaciones ¡por la Paz! La Paz para tod@s l@s nicaragüenses"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario reciben Credenciales de Presidente y Vice-Presidenta Elect@s de Nicaragua

6 de Enero del 2017



Palabras del Doctor Roberto Rivas

Presidente del Consejo Supremo Electoral



Señor Presidente, Comandante Daniel Ortega; Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta Electa y Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Doctor Luna, le voy a pedir por favor que certifique Quórum para declarar Sesión abierta para Entrega de Credenciales al Presidente Electo y a la Vicepresidenta Electa para el Período 2017-2022.



Palabras del Doctor Luis Luna Raudez

Secretario de Actuaciones



Con la venia del Magistrado Presidente, se procede a constatar la asistencia del Pleno de la presencia de los 10 Magistrad@s del Consejo Supremo Electoral; por lo tanto, Señor Presidente, hay Quórum.



Palabras de Roberto Rivas



Comprobado el Quórum de Ley procedemos al Acto Solemne de Entrega, en Sesión Extraordinaria, de las Credenciales para ejercer el Cargo de Vicepresidenta Electa a la Compañera Rosario Murillo Zambrana, y al Presidente-Comandante Daniel Ortega Saavedra.



Presidente de la República y Presidente Electo para el Período 2017-2022, Comandante Daniel Ortega Saavedra; Vice-Presidenta Electa para el Período 2017-2022, Compañera Rosario Murillo Zambrana, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; Magistrado Lumberto Campbell, Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral; Apreciados Magistrad@s que integramos este Cuerpo Colegiado del Consejo Supremo Electoral y su Secretario de Actuaciones, Doctor Luis Luna Raudez; Jóvenes que nos acompañan; querido Pueblo de Nicaragua, y Medios de Comunicación, nos encontramos en este importante Acto Histórico en nuestra querida Patria, y en una Democracia del Pueblo que avanza día a día en su consolidación.



Siempre pienso que es importante que nuestra Juventud y las generaciones venideras sepan lo que costó a este Pueblo llegar a los Niveles de Libertad, Democracia, Participación, Desarrollo, Crecimiento Económico. Y, sobre todo, acercarnos cada día más a una Sociedad Justa, donde vemos que avanza rápidamente la reducción de los Índices de la Pobreza en que nos encontrábamos hace apenas 10 años, donde no existía la Vivienda Social, y no solo esto, ni tan siquiera construcción de ningún tipo de Vivienda. Donde había largas horas sin Energía Eléctrica y los otros Servicios Públicos. Donde se había privatizado la Educación Pública y la Salud. En fin, era el caos donde privaba más para el que tenía más, y menos para el que tenía menos.



He sido testigo de 17 Procesos Electorales con 43 Elecciones, y como Autoridad Electoral desde 1995 me ha tocado participar activamente en 14 de ellas. Asimismo, he visto avances que hemos tenido en Materia Electoral; fuimos, sino el primero, uno de ellos, en tener un Padrón Electoral con foto. Somos uno de los pocos Países en el Mundo donde la Mujer y el Hombre participan en Igualdad de Condiciones por Derecho Constitucional, y su Elección de 50% y 50%.



Nuestro Sistema descansa en el Pueblo, en esos verdaderos nicaragüenses que aman a su País, y participan en las Juntas Receptoras de Votos en presencia de su Pueblo mismo representado por los Partidos Políticos a través de sus Miembros y Fiscales, así como los Votantes.



Hoy tenemos el Privilegio de haber llevado adelante el Proceso Electoral Número 17 que se convocó el 6 de Mayo del 2016, y nuestro Pueblo concurrió a ejercer su Derecho al Sufragio el 6 de Noviembre del 2016. Ha sido un Proceso Cívico sin confrontaciones, desarrollado en un Clima de Libertad y Paz.



Como resultado de estas Elecciones nuestro Pueblo eligió con gran Sabiduría y Responsabilidad Histórica, a sus Autoridades de Presidente y Vicepresidenta, 20 Diputados Nacionales, 70 Diputados por Circunscripción Departamental, y 20 Diputados al Parlamento Centroamericano.



Es por eso que hoy, respetando esta Voluntad Popular expresada en las Urnas, haremos entrega formal, como corresponde por la Ley, a la Vicepresidenta Electa, Compañera Rosario María Murillo Zambrana, y al Presidente Electo, Comandante José Daniel Ortega Saavedra, en una Histórica Elección donde el Voto obtenido por ambas Autoridades fue del 72.44%. Una cifra que marca un hito en la Historia Electoral nicaragüense, y que revela la consolidación de un Liderazgo Político por quienes han trabajado por su Pueblo.



No me resta más que proceder a entregarles oficialmente en esta Sesión Solemne Extraordinaria la respectiva Credencial que l@s acredita, como Vicepresidenta Electa a la Compañera Rosario Murillo Zambrana, y como Presidente Electo al Presidente de la República, Comandante José Daniel Ortega Saavedra, para el Período 2017-2022.

Voy a proceder a hacer entrega de la Credencial a la Vicepresidenta. Por favor, Secretario de Actuaciones.

Palabras de Rosario



Solo quiero decir que recibo estas Credenciales, que no son mías, pertenecen a todas las Mujeres, y a las Mujeres Jóvenes en particular. Son Credenciales que recibimos con plena y absoluta responsabilidad de todo lo que nos falta, de todo lo que tenemos que seguir haciendo; del Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor. Para que vivamos plenamente estos Tiempos de Victorias que Dios nos ha dado, construyéndolos día a día, EN AMORANICARAGUA, en Amor entre nosotr@s mism@s y, sobre todo, dedicad@s a Luchar contra la Pobreza para que vivamos todas las Familias nicaragüenses como merecemos.



Así es que, a todas las Mujeres nicaragüenses yo les digo con todo el corazón : Aquí estamos, y juntas, Vamos Adelante ! Gracias, Compañer@s.



Palabras de Roberto Rivas



Vamos a proceder a hacer entrega de la Credencial al Presidente Electo, Presidente-Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Palabras de Daniel



Herman@s nicaragüenses, Familias de esta Patria de Darío, y de Sandino, estamos en Ceremonia, en este Acto Solemne, donde, yo diría, este es un Acto en vísperas del Cierre de este Ciclo Electoral.



Luego, el día 9, el Consejo estará entregando su Certificación a los Diputados Nacionales, Diputados Departamentales, Diputados del Parlamento Centro-americano, y ellos ya estarán asumiendo sus Funciones; y el día 10 cerraremos el Ciclo con la Toma de Posesión, en esta Nueva Etapa de Retos, Desafíos, y Victorias.



Y satisfechos porque esta ha sido una Jornada Electoral que logró cerrar su Fase de Votación, a pesar de los obstáculos que le intentaron poner al Proceso Electoral. Prevaleció la Voluntad, la Decisión del Pueblo de seguir optando por la forma establecida en la Constitución, en la Ley, de elegir a sus Autoridades a través del Voto, frente a lo que son los llamados a la violencia, que están presentes en Nicaragua y en el Planeta; pero que en Nicaragua son totalmente minoría, gracias a Dios.



Ahí lo que prevaleció fue la Decisión, la Voluntad del Pueblo de ir a ejercer, de forma pacífica, ese Derecho. Y fue una Elección que se desarrolló de forma tranquila; no se presentaron hechos de violencia ese día 6 de Noviembre del año 2016. Todo transcurrió en Paz, alrededor del Proceso Electoral en nuestro País.



Y digo que hechos de violencia tenemos en todo el Mundo, y todos los días... Ahora mismo hay hechos de violencia allá en La Florida, en el Aeropuerto de Fort Lauderdale... ¡5 muertos y 8 heridos en el Aeropuerto! Y la estampida en el Aeropuerto, y la evacuación de los pasajeros, de los que entraban y salían; los tuvieron que evacuar a la pista del Aeropuerto.



Y estamos hablando del Primer Mundo, del País más desarrollado del Planeta, del País más rico del Planeta, del País con los mayores recursos para establecer controles de Seguridad en el Planeta, y estamos viendo ahí estos atentados, estos actos de terror, que nosotros lógicamente condenamos.



Hace unos días hubo en Turquía, en Iraq... ¡Y es que, vemos la violencia! Para los días de Navidad, en Alemania, la sangre corriendo sobre el Planeta... ¡la violencia!



Aquí, gracias a Dios, no tenemos esas manifestaciones de violencia, y tenemos que seguir cuidando la Paz, la Estabilidad, la Seguridad. Y eso pasa por las Elecciones. Las Elecciones son un Instrumento para fortalecer la Paz, la Estabilidad de nuestro Pueblo, de nuestra Patria; de esta Nicaragua infinitamente Libre y Generosa. Esa es nuestra Patria. Esa es Nicaragua.



Y estamos recibiendo aquí, del Poder Electoral, del Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua, de manos del Presidente del Consejo Electoral que lleva ya unas cuantas Elecciones.



A usted le tocó entregar al Ingeniero Enrique Bolaños estas Credenciales, que fue el Candidato del Partido Liberal, y al final, el Consejo Supremo Electoral, independientemente de nuestras posiciones, decidió. Y había que acatar... ¿Qué alternativa había? ¿La violencia? ¡No! Había que acatar y tener un poco de paciencia. Ya teníamos unos cuantos años de estar ahí, en la Batalla, esperando, esperando el momento. Había que tener un poco de paciencia.



El Doctor Roberto Rivas estaba ya en el Consejo Supremo Electoral cuando la Victoria del Doctor Arnoldo Alemán; entonces, a él le tocó también firmar este Certificado, y entregarle este Certificado al Doctor Arnoldo Alemán cuando fue proclamado por el Consejo.



Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero ¿qué alternativa había? ¿Íbamos a tomar de nuevo los fusiles e irnos a la batalla militar? No, ya no tenía sentido, ya habíamos conquistado la Paz; había que seguir luchando por este Camino. ¿Y qué hicimos? Bueno, aceptamos, acatamos lo que decía el Consejo Supremo Electoral, como ya antes habíamos acatado en el año 1990.



¿Eso qué ha permitido? Que el País se siga fortaleciendo, se siga consolidando en lo que es la Paz. Porque a final de cuenta esto tiene que ver con la Paz, y reconocer, y acatar lo que demanda el Consejo Supremo Electoral es abonar a la Paz, es fortalecer la Institucionalidad, porque si no ¿adónde iríamos a parar?



Por lo tanto, estas Votaciones del pasado 6 de Noviembre del año 2016, fueron unas Votaciones ¡por la Paz! La Paz para tod@s l@s nicaragüenses, de todas las Tendencias Políticas, Ideológicas, y Credos Religiosos... ¡La Paz para tod@s! Que es lo que más tenemos que cuidar en este Mundo cada día más violento, ¡terriblemente violento!



Y aquí están las firmas de los Magistrados, del Compañero Lumberto Campbell, Magistrado, Vicepresidente; de la Compañera Norma Moreno, Magistrada; Virginia Lorena Molina, Magistrada, porque ahora el Consejo, como decíamos, ha venido creciendo en la presencia, en la participación de Mujeres, como vienen creciendo en todas las Instituciones de nuestro País. Es el Empoderamiento real. No de palabras... ¡el Empoderamiento real de las Mujeres, en todos los Campos!



El Compañero Emmett Lang, Magistrado; Mayra Antonia Salinas, Magistrada; Emiliano Henríquez, Magistrado; Judith Socorro Silva, Magistrada; Luis Enrique Benavidez, Magistrado; y Miguel Ángel Meléndez Treminio, Magistrado. Y la firma del Secretario de Actuaciones, el Compañero Luis Alfonso Luna Raudez.



Así es que, querid@s Magistrad@s del Consejo Supremo Electoral, ya están a punto de cerrar este Ciclo; pero les vienen nuevas tareas este año, y el próximo, porque en este año son las Elecciones Municipales, y luego vendrán las Regionales en el 2018. O sea, en el 2017 tenemos las Municipales, y en el 2018 comienza el Proceso Electoral de las Regionales que culmina en Marzo del 2019.



¡Fíjense cuántas Elecciones! Nunca en la Historia de nuestro País se habían realizado Procesos Electorales, y separados de las Presidenciales, y las Municipales. Eso es fruto de estos Nuevos Tiempos que trajo la Revolución.



Mucho menos que se hubiesen realizado Elecciones en la Costa del Caribe de nuestro País. Ese es un hecho totalmente inédito. Primera vez en la Historia que se establecieron las Elecciones en la Costa del Caribe, a partir del Triunfo de la Revolución y los Acuerdos de Paz.

Allá en la Región del Caribe fueron los Acuerdos de Paz, y de esos Acuerdos de Paz salió la Ley de Autonomía, y de la Ley de Autonomía se establecieron los Consejos Regionales, que vienen a ser los Parlamentos, las Asambleas de cada Región... Cada Región con su Parlamento, que lo eligen l@s Poblador@s, l@s Ciudadan@s en cada Región: En el Norte su Parlamento, en el Sur su Parlamento.



Es decir, tendrán mucho trabajo l@s Magistrad@s este año 2017, y el año 2018, porque empieza el Proceso Electoral de cara a la Costa Caribe, y culmina en Marzo del 2019, ya con las Votaciones y Elección de Autoridades.



Fíjense, cuánto esfuerzo, cuanto trabajo hay que dedicar para fortalecer la Paz; o sea, tenemos que fortalecer la Paz en todos los Campos, y este es un punto bien sensible, porque tiene que ver con las Autoridades Nacionales, Municipales y Regionales de nuestro País, y que nos establecen un Calendario Electoral que está ya bien claro.



Quiero felicitar al Consejo Supremo Elec-toral, que, como todo Juez, le toca batallar contra tod@s. Fíjense lo difícil que es para un Juez estar arbitrando un partido de Basquetbol, un partido de Voleibol, un partido de Beisbol, un partido de Futbol, una pelea de Boxeo, ¿por qué? Porque, tanto las barras quieren que gane uno, y los otros quieren que gane el otro; entonces, si de repente las barras sienten que el Juez no está arbitrando bien, se van contra el Juez, y luego, generalmente el que pierde se molesta con el Juez.

Y aquí a estos Jueces les toca arbitrar, no entre dos equipos, sino que les toca arbitrar frente a un montón de Partidos, porque aquí tenemos una cantidad grande de Partidos; en esta ocasión fueron 6 Partidos. Fíjense, arbitrando ante 6 contendientes... ¡No es fácil! Y más aquellos que no quieren Elecciones también... ¡Otro contendiente que está ahí y que no quiere Elecciones! Hay que arbitrar ahí. Entonces, es un contendiente que está ahí también.



Pero lo importante es que, el Pueblo fue el que finalmente dijo la última palabra, de forma pacífica; por lo tanto, reconocemos todo el esfuerzo del Consejo desde sus Máximas Autoridades que son los Magistrados, hasta todos los miles de Trabajador@s que están en el Tendido Nacional del Consejo.



Claro que también reconocemos el esfuerzo de todos los Fiscales de los 5 Partidos Políticos que participaron, 5 Formaciones Políticas y Alianzas que participaron. Todos hicieron el máximo esfuerzo para colocar sus Fiscales por todos lados. Esto da, por lo tanto, una prueba de que en Nicaragua se ha logrado consolidar la Democracia, y la Democracia como Instrumento de Defensa de la Paz.



Así es que, gracias, querido Doctor Rivas, y querid@s Magistrad@s; para tod@s ustedes, nuestro Reconocimiento.

Declaraciones de Rosario después de recibir Credencial como Vicepresidenta Electa



6 de Enero del 2017



Yo quiero saludar, de corazón, a todas las Familias nicaragüenses, a tod@s l@s Herman@s que han seguido esta Ceremonia sencilla, pero genuina. Una Ceremonia que nos permite acreditarnos con Credenciales a todas las Mujeres nicaragüenses.



En mi caso, yo me siento representando a las Mujeres nicaragüenses, de todas las edades; y me siento, no sólo representando, sino trabajando juntas... Realmente trabajando junt@s, como decía hace unos minutos, no sólo conscientes de lo que hemos avanzado, sino conscientes de todo lo que nos hace falta. Porque eso és lo más importante. No sentirnos complacidos, o coronados, sino sentirnos en Lucha Permanente.



Eso quiere decir tener conciencia también, a partir de lo que hemos alcanzado, de que és posible, con Empeño, con Dedicación, con Amor, alcanzar Nuevas Victorias. Y sobre todo, con Dios en el Corazón, que nos da Fuerza, que nos da Salud, que nos permite todos los días encontrar la inspiración, las respuestas, para los problemas más difíciles.



Qué haríamos si no tuviéramos a Dios nutriéndonos, nutriéndonos el Espíritu, el Corazón; llenándonos de esa Fortaleza, de esas Respuestas, y sobre todo también de esa Serenidad que se requiere para ser Sabios, y para encontrar, no las respuestas fáciles, sino las respuestas que nos permiten construir.



A veces hay respuestas destructivas...! Nosotros, en Nicaragua, como ha dicho nuestro Presidente todo el tiempo, y lo acaba de reiterar ahora, dejamos atrás esos Tiempos de conflictos, y estamos realizando todos nuestros esfuerzos, y los mejores esfuerzos, para consolidar la Paz por las Rutas Institucionales, y por las Rutas de la Democracia, que és la Participación Plena, el Protagonismo, de l@s Ciudadan@s.



Así es que, hoy és otro día para darle gracias a Dios, por lo que somos, por lo que tenemos, por donde estamos. Y para pedirle que nos siga bendiciendo, que nos siga nutriendo, y que nos mantenga humildes; conscientes, responsables del Camino que vamos recorriendo. En pleno Amor al Prójimo ! En Conciencia de que nos corresponde ser Solidari@s... Ser Solidari@s quiere decir reconocer al que sufre, y apoyarle. Ser Solidari@s quiere decir dedicarnos a combatir la Pobreza todos los días, para que vayamos, poco a poco, viviendo mejor.



Así que yo dedico estas Credenciales, entrego estas Credenciales en las manos de todas las Mujeres nicaragüenses ! Me siento acuerpada. Voy con todas ! Vamos todas juntas, Adelante, a construir el Porvenir Mejor que todas queremos, con mejores condiciones ahora, con nuestros Derechos Plenos, con el Derecho a ocupar todos los Espacios, porque los tenemos en Nicaragua. Y, desde esas mejores condiciones, acompañarnos, e ir juntas por Nuevas Victorias ! Muchas gracias.