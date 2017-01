Gobierno salvadoreño alista celebración de los Acuerdos de Paz

Prensa Latina, 8 de enero 2017

Monumento a la Memoria y la Verdad.

San Salvador, 8 ene (PL) A solo una semana para conmemorar el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, el gobierno salvadoreño alista la celebración por considerar este hecho fundamental en la historia del país.



Con ese fin patrocinará varias actividades de carácter político, académico y cultural, para conmemorar esta fecha, al tiempo que se espera la llegada de personalidades de diversos países, en particular de la región centroamericana.



El Salvador vivió 12 años de conflicto armado originado por la represión, el asesinato desde el poder del Estado, la pobreza, la falta de democracia sustentada por décadas de dictaduras militares, el poder económico en mano de un reducido grupo, entre otros elementos.



Por décadas predominó en esta nación el ejercicio del poder arbitrario, la intolerancia frente a la oposición política, el uso de la fuerza ante las demandas de democracia, los golpes de Estado, la persecución a los opositores políticos y una estructura económica que profundizaba la inequidad, argumentan estudios al respecto.



Se estima que la guerra dejó un saldo de 75 mil muertos, en su mayoría civiles, y decenas de miles de personas heridas física y con graves secuelas psicológicas.



El fin del conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí y la Fuerza Armada de El Salvador llegó en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, un paso fundamental para la refundación del Estado y para el inicio de la democratización.



El 16 de enero de ese año, representantes del gobierno, encabezados por el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), y de FMLN, por su líder histórico Schafik Handal, suscribieron en el Palacio de Chapultepec, México los Acuerdos de Paz.



Ambas partes estaban interesadas en terminar la guerra por lo que durante algunos años tuvieron acercamientos que no cristalizaron y fue en 1989 cuando se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos, luego de la intervención de la Organización de Naciones Unidas.



Terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, fueron los principales objetivos de la negociación establecidos en Ginebra en 1990.



El documento final de los acuerdos abarca la modificación de la Fuerza Armada, creación de la Policía Nacional Civil, reformas al sistema judicial y la defensa de los Derechos Humanos, al sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social.



Para el FMLN, los Acuerdos de Paz no solo pusieron fin a un conflicto militar, sino también a un régimen que jurídicamente sustentó una dictadura.



Los cambios en la Constitución llevaron a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, algo que en la historia de El Salvador no podía concebirse y desde el 2009 el FMLN está al frente del Ejecutivo desde donde impulsa cambios a través de políticas sociales que favorecen a las mayorías históricamente desposeídas.



El partido de izquierda asegura que aún falta mucho por hacer para conquistar la verdadera paz que tanto anhela el pueblo salvadoreño.