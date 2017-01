ROSARIO : "Hemos avanzado muchísimo, pero hace falta mucho. Y lo sabemos ! Lo tenemos presente cada mañana, cuando le damos gracias a Dios por la Vida"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



7 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañer@s; muy buenas tardes, queridas Familias, de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Compañer@s, anoche estuvimos recibiendo con l@s Herman@s del Consejo Supremo Electoral las Credenciales que acreditan al Pueblo-Presidente, en manos de nuestro Comandante Daniel, y luego, en manos mías.



Me siento honrada. És un privilegio. Pero yo reitero, el día de hoy, que me siento allí compartiendo ese Espacio, que és un Espacio de Trabajo, con todas las Mujeres nicaragüenses. Y en particular las Mujeres Jóvenes, que tenemos que fortalecernos cada día, para asumir todos los Desafíos que nos lleven Adelante.



Ayer decía, cuando hablaba con nuestros Medios, que para mí no és una Representación, sino una Realidad de trabajar juntas, como hemos venido trabajando junt@s, y como hemos venido creando la Realidad de una Nicaragua con Equidad de Género, que ha sido destacado en todas las Evaluaciones, Indagaciones, Mediciones Internacionales. Nuestro País a la par de los Países más Desarrollados del Mundo, e incluso arriba, en términos de Equidad de Género.



Por eso decimos, somos conscientes, estamos conscientes de todo lo que hemos avanzado y, gozos@s y agradecid@s a Dios, porque nos ha permitido a las Mujeres nicaragüenses trabajar juntas, para avanzar. Y hemos avanzado.



Y un día como ayer, y un día como hoy, y un día como mañana, y un día como el 10 de Enero, Adelante todos los días, estar conscientes, uno, de que estos son Privilegios que nos da la Providencia, que nos da Dios, de trabajar junt@s, trabajar unid@s, conscientes de todo lo que nos hace falta. Eso és lo más importante.



Que no nos sintamos complacid@s, acomodad@s... “coronad@s” decía yo ayer. Que nos sintamos en Batalla, en Lucha, porque sabemos que hace falta mucho. Hemos avanzado muchísimo, pero hace falta mucho. Y lo sabemos ! Lo tenemos presente cada mañana, cuando le damos gracias a Dios por la Vida.



Y, estos son momentos para renovar Compromisos, y nuestro Compromiso, del Comandante Daniel, y mío, és de trabajar junt@s, en Unidad de todas las Familias nicaragüenses; en Alianzas, Diálogo y Consensos. Respetando absolutamente todo lo que hemos avanzado en términos de Fortalecimiento de la Paz, de la Democracia, del Protagonismo de todos los Sectores en nuestro País.



Ese Modelo de Alianzas és un Modelo Único y Original, como nuestra Nicaragua, donde fortalecemos Protagonismo de todos los Sectores : Empresari@s, Emprendedor@s, Productor@s, Trabajador@s, Gobierno, Gobiernos Locales... Tod@s trabajando, para luchar contra la Pobreza, activa y efectivamente... Eficazmente !



Ese és el Compromiso que estamos asumiendo, o al que estamos dándole continuidad, fortalecid@s, porque Dios nos ha permitido habitar plenamente, y con ese sentido de Responsabilidad y de Conciencia de todo lo que falta, estos Tiempos de Victorias, con Su Gracia, por Su Gracia, y de Su Mano.



Y Dios nos fortalece todos los días, también lo decía ayer, porque en Dios encontramos la Fuerza, la Inspiración, la Guía, para permanecer seren@s; imperturbables en el sentido positivo de la palabra. Es decir, para no envanecernos; para no caer en el pecado capital de la Vanidad. Sino todo lo contrario, para permanecer humildes, conscientes, responsables.



Lo que tenemos és más Trabajo ! Lo que tenemos, y nuestro agradecimiento a Dios, vuelvo a decirlo, és un País en Paz... un Gran Tesoro en estos Tiempos ! Un País Tranquilo, un País que fortalece Seguridad todos los días, gracias a Dios, y a la Vida.



Aquí estamos entonces, para seguir avanzando junt@s, acreditado el Pueblo-Presidente... las Mujeres, las Familias, l@s Jóvenes, Emprendedor@s, Productor@s, Empresari@s, tod@s, para seguir avanzando en Diálogo Permanente, en Alianzas, Permanentes y Fecundas. En Vitalidad ! Esa Vitalidad de Darío, esa Vitalidad de nuestro Legado, de Sandino.



Nuestro Patrimonio Histórico, nuestro Legado, nuestro Presente y nuestro Futuro, en Vitalidad, precisamente, para vencer la Pobreza poco a poco, y que tod@s nos sintamos content@s, alegres, orgullos@s de Ser Nicaragüenses, por Gracia de Dios !



Ese és el Principio : Que tod@s nos sintamos content@s, alegres, orgullos@s, tranquil@s, y fortalecid@s en Fé, desde nuestras Familias y nuestras Comunidades, para trabajar todos los días, con Ánimo, Esperanza en alto, para ir Adelante, instalando, cada día, Nuevos Tiempos de Victorias, de la Mano de Dios.



Compañer@s, las desgracias de cada día ! Mientras aquí le damos gracias a Dios por una Nicaragua Tranquila y en Paz, que debemos cuidar, como decía ayer nuestro Presidente, y fortalecer por todas las vías : Institucionales, Sociales, con Protagonismo Pleno, Económicas, avanzando en la Lucha contra la Pobreza, avanzando en Desarrollo, en otros Pueblos hay desgracias.



Queremos expresar nuestra Solidaridad con las Familias de l@s herid@s y de l@s fallecid@s en Fort Lauderdale... Qué desgracia y qué tragedia ! Queremos decirles a l@s Herman@s que son ese Pueblo norteamericano, valiente y formidable, que nos abrazamos en Solidaridad, y que lamentamos profundamente esta tragedia.



Todavía no se define si son problemas mentales los que aquejaban a esta persona, a este muchacho, o hay nexos, vínculos con el Terrorismo. Pero de todas maneras és una tragedia, y nosotr@s nos unimos en Oraciones, nos unimos en Abrazo Solidario con las Familias de l@s herid@s, de l@s fallecid@s; decían esta mañana que hay herid@s muy graves. Y bueno, con tod@s l@s Herman@s que sufrieron esos momentos de gran susto, alarma, terror.



Y por otro lado, también informan los Medios de 60 muertos en el Norte de Siria por la explosión de un coche bomba. Por eso decimos “las tragedias nuestras de cada día”, que nos hacen tomar más Conciencia de que estamos viviendo, en nuestro País, en nuestra Nicaragua, Tiempos de Bendición.



Esa Bendición, és Protección...! La Tranquilidad, la Paz, la Seguridad, és Bendición, és Protección, y és Victoria, que nos toca fortalecer con nuestro trabajo, con el Espíritu y la Guía de mantenernos en Armonía; nos toca fortalecer la Seguridad, la Tranquilidad, y la Paz de las Familias nicaragüenses.



Queremos agradecer los Mensajes que hemos recibido : Del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien agradece la cordial Invitación para la Inauguración de otro Período de Gobierno del Pueblo-Presidente, dice la Misiva, y que ha delegado al Ministro de Desarrollo Social, Don Alcibíades Vásquez, y al Ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles, para que le representen.



Agradecemos profundamente esta Carta del Hermano Presidente de Panamá, siempre con nuestro Reconocimiento al eficiente trabajo de su Embajador en nuestro País.



Así como al Hermano Embajador de Chile, que nos ha hecho llegar una Carta muy formal, pero además cariñosa, de la Hermana Presidenta Michelle Bachelet, quien ha designado en Misión Especial para asistir al Acto Solemne de Trasmisión del Mando, al Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Don Osvaldo Andrade Lara, y al Senador, Don Manuel Antonio Mata Aragay; también al Señor Gabriel Gaspar Tapia, Embajador en Misión Especial; Raúl Vergara Meneses, otro Embajador en Misión Especial, y al Embajador de Chile en Nicaragua, José Miguel de la Cruz Cross.



Muchísimas gracias a la Presidenta Bachelet por esta Delegación, y esta Carta donde formaliza la Representación de su País a un Nivel muy Alto, el Presidente de la Cámara de Diputados. Gracias, Hermana Presidenta. Gracias, Hermano Embajador.



Luego tenemos un Mensaje del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien nos dice que agradece la amable Carta, y que espera trabajar con nosotr@s para incrementar la Cooperación y Colaboración entre nuestros Países, a Nivel Bilateral y Regional, esforzándonos para mejorar el Bienestar y la Calidad de Vida de nuestros Pueblos.



Él no va a poder asistir por otros Compromisos, pero ha enviado este bonito Mensaje del Primer Ministro de Jamaica.



Tenemos en otras Informaciones, que nuestros Volcanes están en su estado de actividad habitual. Cinco sismos en nuestro Territorio : 1 en Fallamiento Local, y 4 en las Costas, todos menores a 4 grados. Luego tenemos el Clima que seguirá como lo hemos estado viendo.



Y el fallecimiento del Hermano Denis Terencio Torres Urroz, otro de los Pacientes que estaba en Cuidados Intensivos en el Hospital Lenín Fonseca, como consecuencia del terrible accidente ocurrido el 31 de Diciembre en el Mercado Roberto Huembes. Nuestras Condolencias a la Familia de nuestro Hermano Terencio Torrez Urroz. A tod@s ell@s nuestro Abrazo Solidario.



También tenemos otras Informaciones : Las Brigadas Médicas, las vamos a dar a conocer el día lunes; son 21, y todas de los Estados Unidos de Norteamérica. El lunes vamos a dar más detalles.



Tenemos, igualmente, la Ventanilla Única de Construcción del Municipio de Managua; el lunes vamos a explicar. Y las Fiestas Patronales de todos los Municipios del Departamento de León; entraremos en detalles el día lunes.



Compañer@s, aquí vamos a seguir trabajando, tenemos una Reunión con tod@s l@s Compañer@s que van a atender a las Delegaciones de Primer Nivel que vamos a estar recibiendo, Dios Mediante, a partir del lunes; incluso hay unas que están llegando el día de hoy.



También está dándose una Reunión, una Sesión de Trabajo de los Partidos Políticos del Foro de Sao Paulo; vienen más de 40 Compañer@s de distintos Partidos Políticos de Nuestramérica. Esa Sesión estará desarrollándose en Managua los días 8 y 9, atendida por la Secretaría de Relaciones Internacionales del FSLN, cuyo Responsable és el Compañero Jacinto Suárez.



Así que estamos al habla, Compañer@s, informándonos en todo momento de lo que vamos precisando. Les reitero que, nosotr@s preferimos darles una información más precisa, reconfirmada el día lunes y el propio día martes.



Mientras tanto, aquí estamos, trabajando y atendiendo todos los Temas; trabajando y atendiendo todas las Urgencias, y cuando digo Urgencias sabemos que tenemos que trabajar en Educación, para innovar, para recrear, para conectar con estos Tiempos de Tecnologías, de Vértigo, de Velocidad; para estar en capacidad de ser competitiv@s en este Mundo. Y cuando digo “competitiv@s” no me refiero a la parte destructiva de la Competencia, sino a la realidad de un Mundo que és distinto y en el que estamos viviendo y tenemos que habitarlo plenamente, como debemos y estamos habitando plenamente los Tiempos de Victorias, que Dios nos ha dado.



Muchísimo Cariño a tod@s, de nuestro Comandante, de mi persona, reiterando el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, en Armonía, en Paz; en Alianzas, Diálogo, Consensos; en Respeto, en Convivencia Amorosa, Cariñosa; en Reconciliación y Unidad, trabajando por el Bien Común. En Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !



El Cariño de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Estamos en comunicación en cualquier momento si és necesario. Vamos a seguir trabajando como cada un@ de ustedes, que estamos trabajando en las Casas, en los Mercados, en las Calles, los que trabajamos honradamente en las calles... Aquí estamos entonces trabajando, para intentar servirles mejor cada día.



Mucho Cariño, un Gran Amor, de nuestro Comandante Daniel, de mi persona, de tod@s nosotr@s. Gracias, Compañer@s.