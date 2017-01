ROSARIO : Se restablece el servicio de energía eléctrica en el país tras interrupción provocada por fuertes vientos

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



9 de Enero del 2017



Disculpe, Compañera; y que nos disculpen nuestr@s Herman@s, las queridas Familias nicaragüenses... Como tod@s sabemos, aquí en Managua y no sé si en el resto del País, creo que sí, ha habido interrupción en el Servicio de Energía Eléctrica.



Me explica el Compañero Salvador Mansell que, las Plantas Eólicas estaban generando a plena capacidad, y trabajando en los Ingenios Monte Rosa y en San Antonio, en ese mismo Sector generaban también las Plantas Corinto y Nicaragua con un 70% de la Demanda Nacional, y a las 9:13, debido a los fuertes vientos, salió fuera de servicio la línea que conecta a las Plantas Eólicas, también la línea que nos interconecta con Honduras.

Esto ha provocado que quedemos sin Energía en la mayor parte del País... Entonces estoy clara : És en todo el País; hemos venido restableciendo paulatinamente la Energía. Este correo de Salvador és de hace 10 minutos; 12:35. Hace 10 o 15 minutos.



Nos conectamos con Honduras a las 11:30, dice, y a esta hora los Poblados, Comunidades y Barrios que son atendidos desde las Subestaciones Eléctricas : León, Sébaco, Oriental en Managua, Malpaisillo, en Tipitapa también, cuentan ya con Energía Eléctrica. Esperamos que en 40 o 45 minutos se restablezca completamente para la mayoría de l@s nicaragüenses. Nuestro Personal sigue trabajando para restablecer a la brevedad posible este Servicio que és básico.



Sabemos que si se va la Luz, se va el Agua... Dice el Compañero Ervin Barreda que más de 600,000 Familias estaban, hasta las 12 del día, sin servicio o abastecimiento de Agua Potable, debido a este apagón o interrupción en el fluido eléctrico.



Entonces, estamos esperando que se restablezca la Energía, para con ello restablecer el abastecimiento de Agua Potable. Son cosas que pasan, y más en esta temporada de fuertes vientos. Esperamos que se normalice, paulatinamente, el Servicio de Energía y de Agua, a Nivel Nacional.



También en las Comunicaciones, como vimos hace poquito que queríamos comunicarnos, ha habido interrupciones, tanto a nivel de la Telefonía Celular, como de la Telefonía Convencional.



Entonces, estamos superando el problema con toda la Energía que nos caracteriza, y sobre todo, trabajando con eficiencia, para atender algo que sucede. És un accidente fuera de, no me gusta decir “control”, porque, qué podemos controlar los Seres Humanos ? Nosotr@s los Seres Humanos sabemos que podemos planificar, y que Dios dispone. Son accidentes que suceden y que nos obligan a trabajar mejor en la recuperación de la normalidad. Y és lo que estamos haciendo.



El día de ayer, Compañer@s, falleció en la República Islámica de Irán el Hermano Akbar Hashemi Rafsanjani, quien por muchos años lideró a su Pueblo como Presidente de la República, como Presidente del Parlamento, y en distintos Consejos propios de ese gran Estado Hermano.



Hemos enviado una Carta de Condolencias al Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, expresando, a nombre de nuestro Gobierno, de nuestro Pueblo, a nombre del Comandante Daniel que suscribe, en mi nombre, Rosario, las más sinceras Condolencias, pidiéndole hacerlas llegar a la Familia del Compañero Rafsanjani, al Pueblo Iraní, y a las Familias de esa Gran Nación.



Hemos recibido una Carta también... venía el Vicepresidente de Irán, quien ha tenido que suspender el viaje porque son tres Días de Duelo Nacional, y todo el Gabinete tiene que estar en el País para atender todos los Servicios Fúnebres.

Hicimos llegar también una Carta en los mismos términos, al Hermano Presidente de la República Islámica de Irán, Compañero Hassan Rouhani, y hemos expresado también nuestra Solidaridad, nuestras profundas Condolencias, a él como Presidente, a su Gobierno, a su Pueblo, y a la Familia del Ayatolá.



Queremos reiterar que, son momentos difíciles, dolorosos, los que vive el Pueblo Iraní con la pérdida de uno de sus Líderes, el Ayatolá Akbar Hashemi Rafsanjani, Histórico Líder del Pueblo Iraní, y acompañamos en Solidaridad, a su Familia, al Gobierno, al Líder Supremo, al Presidente, y a todo su Pueblo.



Han enviado hoy una Carta Especial excusándose por no poder asistir... venía el Vicepresidente, como explicaba, pero con estas circunstancias, dolorosas, no puede hacer el viaje por estar acompañando al Presidente en todas las Honras Fúnebres.



Tenemos también un Mensaje del Compañero Presidente del Estado de Palestina, quien saluda esta Instalación de un Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente, con el Cariño y la Amistad que caracteriza nuestra Relación, como Pueblos Luchadores, como Pueblos Hermanos.



Luego tenemos, Compañer@s, la Información sobre la cantidad de Delegaciones que están llegando a nuestro País de distintos Países. A través de los Medios de Comunicación están ustedes recibiendo esa Información, así es que no vamos a alargar esta Comunicación con nombres o con listas.



A través del Canal 6, a través de los Canales de los Medios de Ustedes, estamos transmitiendo la llegada, tanto de una cantidad de Herman@s de Partidos Políticos, del Comité de Trabajo del Foro de Sao Paulo, de la COPPPAL, de la Internacional Socialista, como también de los Representantes de los Gobiernos que han enviado Delegaciones a esta Ceremonia de Instalación del Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente.



Tenemos, Compañer@s, que la Ministra del Trabajo dará a conocer un Decreto para la Ciudad de Managua, a las Instituciones del Sector Público de la Ciudad de Managua, la Municipalidad y Entes Autónomos, que mañana a partir de las 12 ya no trabajarán; regresarán a sus labores el día 11 de Enero, para facilitar el trabajo del traslado de las Delegaciones, y también para facilitar todo el Plan de Garantías de Protección y de Seguridad que la Policía Nacional despliega con tanta eficiencia en nuestro País.



La Ministra del Trabajo va a dar a conocer ese Decreto en horas de la tarde.



Luego tenemos, Compañer@s, a la Alcaldía de Managua que empieza a trabajar con la Ventanilla Única de la Construcción, de este Municipio.



Los semáforos también fueron afectados, o han sido afectados por el apagón. El Compañero Fidel me informa que, los semáforos tienen un período en que funcionan con batería; pero si no se restablece la Energía en la próxima hora, digamos, probablemente ya a estas alturas si no se ha restablecido la Energía en los lugares donde hay semáforos, entonces, la Policía Nacional ha realizado todas las Coordinaciones para regular el tránsito en la Ciudad, mientras se restablece.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Informe de 12 sismos en nuestro Territorio el fin de semana, todos, con excepción de 1 en Huehuete de 4.7 que ayer nos reportó el Doctor González, los demás son menores a 4 grados.



Las lluvias... Ayer en la tarde tuvimos un chubasco; duró poco, pero remojó ! Esperamos que mañana haga buen tiempo, pero también estamos preparad@s para un poco de lluvia.



Plan Techo, empieza a entregarse esta semana en el Distrito I, y en Ticuantepe; Paquetes Alimentarios también en el Departamento de Managua. Sillas de Ruedas en Managua, León y Chinandega. Viviendas Solidarias, 30 en Managua.



Un sismo de 4.7 me dice el Doctor González en esta otra Nota, 5 kilómetros al Norte de Huehuete, en Carazo, a las 12:25, reportado sentido en Municipios de Carazo, Granada y Rivas. Afectaciones por viento que hemos estado atendiendo, apoyando a las Familias.



El Ministerio de Salud reportando 5 casos positivos de Dengue esta semana; 5 casos este año. Chikungunya, todas negativas. Zika, 3 casos positivos, 2 embarazadas. Leptospirosis, no hay casos. Influenza, todas negativas. Neumonía, 1,834 casos en la primera semana del 2017, 37% menos que en el mismo período del Año 2016.



Las Brigadas Médicas que les mencionábamos el día sábado son 21, todas de Estados Unidos. Nuestro agradecimiento profundo por su apoyo al Modelo de Salud Familiar y Comunitario.



El Ministerio de Salud tiene Jornadas Especiales, Visitas, Encuentros, Ferias de Salud en todo el País; 14,000 Atenciones en las Unidades Móviles.



El Ministerio de Educación continúa preparando el Curso Escolar 2017; Reforzamiento Escolar desde hoy hasta el 22 de Enero; luego, Capacitación en Tecnologías Educativas. Se preparan los Materiales en coordinación con el CNU, para 280,000 Estudiantes de Secundaria.



Mesa de Trabajo de Turismo en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, la primera del año, Salón La Vista, con Protagonistas del Sector Turismo, sobre la Gestión de Calidad en los Servicios Turísticos.



El Programa Productivo Alimentario entregando vacas en Chontales; Patios Saludables; Capacitaciones, y 43 Ferias de la Economía Familiar en distintos puntos del País. Entregamos Bonos Turísticos en San Carlos, Río San Juan; y se lanza la Jornada Dariana Nacional en Ciudad Darío, Matagalpa, aparentemente el día de hoy, aunque el día del Natalicio, los 150 años, és el 18 de Enero.



Se baja de su Altar en Diriá, Granada, San Sebastián.



ENATREL, el Compañero Salvador Mansell nos informa, que en la Comunidad Agua Fría, Los Delirios, Los Corrales, Ciudad Darío, Matagalpa... 420 habitantes, 95 casas, estrenando Energía Eléctrica; también la Comunidad San Isidro, de Jinotega, en el Departamento de Jinotega... 160 habitantes, 38 casas, 6 millones de córdobas. EN AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá, estrenan Energía Eléctrica tod@s est@s Herman@s, en sus hogares.



Tenemos para esta semana, Programa de Inauguraciones de Energía Eléctrica : Lunes 9, Ciudad Darío, Jinotega; martes 10, Tuma-La Dalia; miércoles 11, Tuma-La Dalia; jueves 12, Muy Muy, Matagalpa; Matagalpa, Matagalpa, Municipio Cabecera; Managua, viernes 13, Municipio Cabecera; Muy Muy, Matagalpa, también el 13; 14, Condega, Estelí; Tuma-La Dalia, Matagalpa, también el 14. Así és como Vamos Cambiando Nicaragua ! Seguimos Cambiando Nicaragua, para Vivir Mejor, y para Avanzar en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !



Esta semana hay Fiestas Patronales en Achuapa, Larreynaga, Malpaisillo, y El Sauce; aparentemente, todas en Honor al Santo Patrono, el Señor de los Milagros. San Sebastián és en Achuapa, en el resto de los Municipios és el Señor de los Milagros. Mañana vamos a dar a conocer lo que nos envía religiosamente, cada semana, el Compañero Wilmor López, quien saluda las Fiestas Patronales de la semana.



Compañer@s, esta tarde llega a nuestro País la Presidenta de la República de China-Taiwán, vamos a estarla recibiendo y atendiendo con mucho Cariño. El Pueblo nicaragüense le tiene mucho aprecio por los Programas que ha venido desarrollando a lo largo de los años en apoyo de la Lucha contra la Pobreza la República de China-Taiwán en nuestro País, y nos honra la visita de su Presidenta, la Hermana Tsai.



Vamos a estar recibiendo y atendiendo a la Presidenta Tsai Ing-wen, esta tarde, con mucho gusto, y con gran Cariño.



Herman@s, hoy por la tarde también llega el Presidente de El Salvador, vamos a estar comunicándoles en la medida en que confirmemos los Itinerarios, y vamos a estar transmitiendo, como decíamos al principio, a través de los Medios, la llegada y las Declaraciones de nuestr@s Herman@s que acompañan al Pueblo Presidente en la Instalación de este Nuevo Período de Gobierno, para avanzar en Paz y Bien, en Cariño, y en Diálogo, Alianzas y Consensos.



Muchísimas gracias... Vamos a seguir trabajando. Vamos a estar en comunicación al final de la tarde durante la Reunión con la Presidenta Tsai Ing-wen. También el Comandante va a recibir a otras Delegaciones : España, Japón... Vamos a estar en Comunicación.



Mucho Cariño...! Gran Cariño ! Y la seguridad de que aquí estamos. En medio de tantos detalles que estamos atendiendo, estamos trabajando, como cada día, para servirles con Alegría y con Orgullo, sabiendo que ustedes, las Familias nicaragüenses, tod@s nosotr@s, nos hemos asegurado este Privilegio.



Tod@s, todas las Familias nicaragüenses, compartimos el Privilegio de Vivir en un País que queremos más Tranquilo todavía, más Seguro todavía. Y lo vamos a hacer más Tranquilo y Seguro, tod@s junt@s ! Y aquí estamos, avanzando junt@s, creciendo junt@s, aprendiendo junt@s, instalando junt@s esta Vida, en Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios...!



Muchas gracias, Compañer@s. Mucho Cariño ! Y hasta más tarde a través de los Medios, y mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.