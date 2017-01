DANIEL : "Los Países Centroamericanos, que juntos somos un Potencial Económico. Somos un Potencial Económico, pero necesitamos del acompañamiento de Pueblos Hermanos como el de Taiwán"

Encuentro del Presidente-Comandante Daniel y la Compañera Rosario con la Doctora Tsai Ing-Wen, Presidenta de la República de China-Taiwán



9 de Enero del 2017

Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses, hoy estamos recibiendo a esta Delegación de la República de China-Taiwán, encabezada por la Presidenta, la Doctora Tsai Ing-Wen.



Igualmente la acompañan, Jau-shieh Wu, Secretario General del Consejo Nacional de Seguridad; Ta-wei Lee, Ministro de Relaciones Exteriores; Jen-to Yao, Sub-Secretario General de la Oficina Presidencial... ¿Vienen en camino? Los esperamos. ¿Está Ho-jen Tseng? Viene en camino también.



Bueno, es una Delegación muy representativa del Gobierno y Pueblo de Taiwán, Viene también el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Ching-shan Hou; el Director General para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Li-jey Tsao; Rolando Jer-ming Chuang, el Embajador de China-Taiwán en Nicaragua... ¡Muy conocido ya en nuestro País, Rolando! Li-jung Tien, Jefe de Sección del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y, alguien que no puede faltar, de lo contrario no podríamos comunicarnos, Shiu-chuan Wang, Intérprete.



Ella viene con doble Misión: Una visita a Nicaragua, y a la vez, a participar en el Evento de mañana; por lo tanto, ella tiene doble Programa, por esa razón ha llegado el día de hoy, para poder cumplir con el Programa que tiene por desarrollar en nuestro País.



Mañana por la mañana tendrá un Programa, luego participará en la Ceremonia de la Entrega de Credenciales e Instalación del Nuevo Período; luego continuará con sus Reuniones, y el día 11 parte ya a Guatemala.



Ella anda en un recorrido por Centroamérica: Honduras, El Salvador, y Guatemala. Ahora vienen de Honduras, han estado en Honduras con el Presidente Juan Orlando Hernández, un Hermano Centroamericano. Ella continuará de Nicaragua a Guatemala, luego a El Salvador, recorriendo Centroamérica.



Con ella sentimos que están muy bien representadas las Mujeres de Taiwán, y el Pueblo; Mujeres y Hombres están bien representados. Y sabemos de su Historia de Lucha, de Trabajo, por el Bienestar de ese Pueblo, por la Paz para ese Pueblo, y por la Paz también en toda la Región.



Sabemos perfectamente bien que la Presidenta es una persona comprometida en la Lucha por la Paz. En estos Tiempos en el que tantos conflictos tenemos en el Mundo, bueno, allí sigue siendo una Región donde, independientemente de lo que son las Coordinaciones que estén establecidas alrededor del Estrecho, se defiende el Principio de la Paz, de la Estabilidad. Porque la Paz en esa Región indiscutiblemente contribuye a la Paz en el Mundo.



Bueno, ahora que ella estaba llegando a Nicaragua también estaba llegando casi a la misma hora el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, País que va a visitar; y luego, como decíamos de aquí va a Guatemala, donde se va a encontrar con el Presidente Jimmy Morales.



Hace poco tuvimos aquí una Reunión del SICA, ya culminaba el Período de Nicaragua, entonces entregábamos la Presidencia del SICA a Costa Rica, y aquí estuvo el Presidente Jimmy Morales, de Guatemala; estuvo el Presidente Sánchez Cerén, de El Salvador; el Presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, y estuvo el Presidente de República Dominicana, el Presidente Danilo Medina; luego el Vicepresidente de Costa Rica, y el Representante de Belice también, que es parte del SICA.



De tal manera que usted viene en momentos donde Taiwán ha venido acompañando al SICA, el Embajador Rolando estuvo en el Encuentro del SICA, y donde tenemos el reto nosotros de seguir fortaleciendo el SICA, y fortaleciendo las Relaciones con Taiwán, que es una Voluntad que fue ratificada en la Reunión de Managua.



Quiero agradecerle a la Presidenta, en nombre del Pueblo nicaragüense, y de nuestro Gobierno, la forma en que han venido marchando las Relaciones entre Taiwán y Nicaragua; la forma en que se viene fortaleciendo la Cooperación, la Solidaridad, el Comercio.



Es decir, una Relación en donde Taiwán ha tenido la Virtud, la Sensibilidad de tomar en cuenta las asimetrías entre lo que es Taiwán, una Potencia Económica, y los Países Centroamericanos, que juntos somos un Potencial Económico. Somos un Potencial Económico, pero necesitamos del acompañamiento de Pueblos Hermanos como el de Taiwán, para poder avanzar hasta ser también, la Región Centroamericana, una Potencia, como lo es hoy Taiwán.



Luego, seguimos comprometidos en esa Batalla, que es una Batalla Justa, de Principios, para que el Pueblo de Taiwán se siga incorporando a Organismos Internacionales adscritos a Naciones Unidas; Organismos de carácter Humanitario, Organismos que tienen que ver con temas de la Salud, que tienen que ver con el tema de la Educación, la Cultura; que tienen que ver con las Comunicaciones, con el Medio Ambiente; que tienen que ver con las Comunicaciones Aeronáuticas.



Es decir, en todo, ¿por qué? Porque es un Pueblo completo que está ahí, y no puede estar aislado a esa realidad que se vive en el Planeta. De tal manera que, seguimos acompañándolos en esa Lucha, para ir ganando cada vez más espacios, para su Pueblo, para su Gobierno, en los Organismos Internacionales.



Voy a darle la palabra a ella, porque he hablado mucho ya. Vamos a escuchar ahora a la Presidenta.



Palabras de la Doctora Tsai Ing-Wen



Señor Presidente Ortega; Vicepresidenta Murillo; Ministro; Señor Embajador Tapia, cuando el Presidente pronunció los nombres de los Integrantes de esta Comitiva me ha emocionado muchísimo, porque muy pocas personas pueden pronunciar con tanta exactitud los nombres de nuestros Delegados. Realmente, ahí sabemos lo talentoso, lo extraordinario que es su Persona.



De camino al Hotel a esta Sede estaba en el coche memorizando los nombres de los Ministros y de quienes nos acompañan, pero en este mismo instante les confieso que se me ha olvidado por completo.



Quiero agradecer al Señor Asesor por el recibimiento en el Aeropuerto... Muchas gracias por su bienvenida. Y también al Embajador Tapia que siempre nos ha acompañado, no solamente en nuestro viaje a Nicaragua, sino siempre en Taipei. Un talento muy extraordinario del Embajador es que yo sé que canta muy bien y es muy famoso en el círculo diplomático, y también en todas las Agencias de Gobierno es una persona muy querida.



Con el Ministro de Hacienda estoy segura de que vamos a tener muchas oportunidades de encontrarnos en el futuro, así que seguramente me acordaré de su nombre.



Antes de llegar he escuchado hablar mucho sobre el Presidente Ortega, Historia de su Lucha, de la Revolución, y es que realmente es una experiencia, una vivencia muy distinta a la nuestra, de nuestra generación que hemos crecido en Taiwán. Por eso yo venía con una gran curiosidad y una gran admiración por conocerlo. Ahora que lo encuentro personalmente, me digo: ¿Cómo puede ser? ¡Es tan joven!



Otro punto que le admiro extraordinariamente, es que me he dado cuenta que el Presidente Ortega tiene talento y capacidad para trabajar junto con Mujeres hermosas e inteligentes. No solamente la Vicepresidenta que le acompaña, sino también sus hijas que ahora están trabajando junto a la Vicepresidenta, son igualmente hermosas, talentosas, e inteligentes.



Antes que nada agradecer la invitación, Señor Presidente, y Vicepresidenta, para la Toma de Posesión para el inicio de este Nuevo Período de Gobierno. Para mí este es un viaje altamente significativo, porque podré hacerle llegar personalmente el Mensaje del Pueblo de Taiwán: Nuestras más sinceras felicitaciones.



Además, aprovechar esta oportunidad para conocer del lado nicaragüense cuál es la situación en nuestra amistad, de sentir el Cariño del Pueblo nicaragüense hacia nosotros; asimismo, la oportunidad de renovar y de profundizar aún más estos lazos que nos unen.



También aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Países aliados de Centroamérica, muy especialmente a Nicaragua por ese constante respaldo, ese respaldo prolongado y manifiesto hacia nuestro País para participar en las Organizaciones de las Naciones Unidas y demás Organizaciones dependientes, y Actividades.



Agradecerle especialmente, y es mi admiración porque como Revolucionario, Señor Presidente, siempre aferrado a los Ideales de la Justicia, no solamente defender la Justicia de Nicaragua sino también de sus Países Aliados como el caso de Taiwán, esa causa justa nuestra de participar, merecida y justamente, en el Concierto de las Naciones.



Hace unos instantes el Presidente Ortega mencionó los logros que Taiwán tiene en el Campo Económico como una Potencia. En realidad, esa Potencia vino de los potenciales que hemos acumulado durante largo tiempo; además, esos potenciales han sido posibles, gracias al apoyo de los Amigos en el Concierto de las Naciones.



Por eso estamos dispuestos, tenemos la Voluntad de poder contribuir, respaldar, ayudar a nuestros Países Amigos en el Concierto Internacional. Especialmente en el caso de Nicaragua queremos fortalecer aún más estos Lazos Solidarios, estos lazos de Sentimientos de Amistad que existen entre nuestros Pueblos; además, en forma muy sustancial de apoyar Programas de Desarrollo Económico, Programas para la apertura de mayores oportunidades de empleo, a fin de que podamos mejorar la Vida de nuestros Pueblos.



En esta oportunidad estamos visitando Países aliados en Centroamérica, Países Hermanos de Centroamérica. Como bien lo ha mencionado, Presidente, son Países que tienen una Tradición de Amistad; además, estos Países tienen un gran potencial, que si de verdad llegáramos a desarrollar ese potencial, fácilmente podrían alcanzar... no diré alcanzar, sino superar la potencia que tiene Taiwán.



Entonces, con mucha Esperanza sueño que eso se produzca rápidamente, y nosotros estamos aquí a sus órdenes para apoyar ese desarrollo, ese despegue económico que necesitan nuestros Países Amigos.



Por eso hemos llegado, para que podamos dialogar e identificar cuáles son los Proyectos de Cooperación que podemos seguir fortaleciendo o ampliando. Estoy segura que el Equipo de Gabinete que venimos en esta oportunidad, también están deseosos de poder sentarse y trabajar junto a Nicaragua para la Planificación de nuestra nueva Agenda de Trabajo.



Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento; mi gratitud más sincera por esta Invitación.



Palabras de Daniel



Gracias.