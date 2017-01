ROSARIO : "Hoy, damos continuidad a todo lo Bueno que hemos venido haciendo. Hoy también son días, momentos, no hoy, sino de hoy para adelante, para corregir lo que no haya salido tan bien"

Primeras Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



10 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Buenas tardes de hoy 10 de Enero, un Día Histórico...! Hoy se instala un Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente, con la Bendición de Dios. Hoy empezamos a habitar los Tiempos de Victorias que Dios nos ha dado, con Su Gracia, y para Su Gloria.





Hoy, damos continuidad a todo lo Bueno que hemos venido haciendo. Hoy también son días, momentos, no hoy, sino de hoy para adelante, para corregir lo que no haya salido tan bien, y luego, para avanzar en Diálogo, Alianzas, Consensos, de manera permanente, Empresari@s, Emprendedor@s, Productor@s, Trabajador@s, Gobierno, Gobiernos Locales, para luchar eficazmente contra la Pobreza; para generar el Trabajo que las Familias nicaragüenses demandan, para crear y fortalecer, o más bien, para fortalecer la Seguridad, para fortalecer la Paz, para fortalecer la Tranquilidad, para que vivamos como merecemos : Mejor...! Y en la Alegría de la Paz, de la Tranquilidad, de la Seguridad, que entre tod@s fortalecemos cada día.

Hoy, para Celebrar, para dar gracias a Dios por la Vida; para dar gracias a Dios por su Protección, en esta Patria Libre, Patria de Tod@s, donde junt@s fortalecemos el Bien de Tod@s.



Hoy, para renovar el Compromiso de Ir Adelante, de Ir Adelante con Humildad, conscientes del Privilegio y la Responsabilidad de Servir; para acercar Tiempos todavía Mejores... en Tiempos de Victorias, Tiempos todavía Mejores... Tiempos de Batalla contra la Pobreza, Tiempos de Batalla por la Prosperidad !



Compañer@s, un buen día ! Parece que vamos a tener una bonita tarde... aunque el pronóstico, y ojalá se equivoque Fidel y l@s Compañer@s del INETER, Marcio, indica que puede haber alguna llovizna. Pero bueno, hasta el momento hay un día lindo, y todo lo que estamos viviendo en estos Tiempos de Victorias, és de verdad hermoso. Y no nos cansamos de darle gracias a Dios, por Sus Dones, por Sus Milagros, por Sus Prodigios, por Sus Portentos.



Sabemos que estamos junt@s, unid@s... Las Familias nicaragüenses unidas, y esa és la principal Victoria, el principal Milagro y, de la Unidad de las Familias nicaragüenses, fortalecida cada día, depende la Paz, la Tranquilidad que fortalecemos también cada día; la Seguridad, y las Rutas de Prosperidad !



Queremos dar lectura al Mensaje que nos ha hecho llegar, una Carta de Felicitación, el Presidente en Funciones de la República de Corea. Nos dice que, en nombre de su Gobierno y de su Pueblo, tiene el honor de dirigirse a nosotros para extender sus más sinceras y cordiales felicitaciones por la Toma de Posesión como Presidente y Vicepresidenta de Nicaragua.



“Es mi sincero deseo que su larga experiencia y conocimiento, así como su Liderazgo, conduzcan a Nicaragua hacia una mayor Estabilidad y Prosperidad.



Con la satisfacción de que Corea y Nicaragua hayan venido consolidando Relaciones de Amistad y Cooperación desde el establecimiento de sus Lazos Diplomáticos en el año 1932, espero que sus Vínculos de Cooperación se promuevan aún más durante su Mandato.



Asimismo, le manifiesto mi ferviente deseo de que con motivo del 55 Aniversario del establecimiento de las Relaciones Diplomáticas Bilaterales, que se celebra este Año el 55 Aniversario, los Vínculos de Amistad de nuestros dos Países, y los que hemos venido desarrollando, se vean más fortalecidos, ampliados, en varios ámbitos. Hago propicia la oportunidad para formular mis mejores Votos por su



Salud, así como por el desarrollo eterno de la República de Nicaragua”.



Nos ha hecho llegar esta amable y hermosa Carta del Presidente en Funciones de la República de Corea, Hermano Hwang Kyo-ahn, que expresa la Cooperación, los Vínculos de Amistad entre la República de Corea y Nicaragua, el Hermano Embajador de ese País en nuestra Patria; un Hermano muy eficiente que está pendiente de todos los detalles siempre, y a quien saludamos con Cariño. Muchísimas gracias, Compañero Embajador de Corea en Nicaragua.



También tenemos una Carta del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien nos felicita, y dice:



“Por este medio me es grato felicitarlo por su Re-elección a la Presidencia de la República de Nicaragua.



Me siento muy honrado por su cordial Invitación a los Actos de Inauguración. Lamento que, debido a compromisos no podré participar en esa significativa ocasión, y me es grato informarle que Susan McDade, Administradora Auxiliar Adjunta y Directora Adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe, representará a las Naciones Unidas en el Evento.



Manifiesto mis mejores deseos para el mayor éxito en las gestiones que usted emprenderá en este Nuevo Período Presidencial, así como expresarle la plena disposición de Naciones Unidas para lograr un Diálogo, directo y fluido, que nos permita trabajar en diversas iniciativas,

enriqueciendo nuestra valiosa Relación Bilateral, fortaleciendo Amistad, Cooperación y Confianza Mutua.



Antonio Guterres

Secretario General de Naciones Unidas”



Allá tenemos a nuestra querida Compañera, Vice-Canciller María Rubiales, que nos representa ante Naciones Unidas en Nueva York. María está por aquí, acompañándonos en toda esta intensa labor de preparación y de recibimiento de las Delegaciones, para la Instalación del Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente.



El Presidente Peña Nieto nos ha mandado también una Carta donde dice que no será posible asistir a esta distinguida Ceremonia, y ha designado al Embajador Miguel Díaz Reynoso para que acuda en su Representación :



“Al renovarle la Voluntad de mi Gobierno para fortalecer la Relación de Amistad y Cooperación que nos une con Nicaragua, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración”.



Nos hace llegar la Carta el querido Hermano Embajador de México en Nicaragua, Don Miguel Díaz Reynoso... Muchísimas gracias, Embajador Miguel.



Luego, Compañer@s, tenemos también las informaciones que siguen, las informaciones de todos los días, porque estamos pendientes de todas las Notas que me hacen llegar l@s Compañer@s :



En primer lugar, la información sobre la normalización del Servicio de Energía Eléctrica y las Medidas que han tomado en el Gabinete de Energía que nuestro Comandante Daniel orientó, para garantizar que esta situación inédita en los últimos 10, 15 años, no se repita ! Medidas que ya están siendo aplicadas.



Y aquí el Compañero Ervin Barreda nos reporta que también se ha restablecido el Servicio de Agua Potable en la mayoría de Departamentos del País.



El Compañero Wilmor López, y también el Compañero Otilio, de Las Minas, nos informan de las Fiestas Tradicionales, y en particular de las Fiestas al Señor de Esquipulas que se celebran en todo el País; también tenemos, en la Iglesia de Magdalena, en Masaya; Acoyapa, San Pedro de Lóvago, Chontales; Larreynaga, El Sauce; Potosí, Rivas; Esquipulas, Matagalpa; Isla de Ometepe, celebrando esta semana al Señor de Esquipulas.



Luego tenemos a nuestros Volcanes en estado de calma relativa. Y tenemos también, Compañer@s, Información de los Sismos : No tuvimos en nuestro Territorio, pero sí hubo 2 sismos grandes, el último esta mañana, con Alerta Informativa de Tsunami : Uno en Filipinas, magnitud 7.3, muy profundo, y también hubo Alerta Informativa de Tsunami; y otro en Isla Salomón, magnitud 6.4, con Alerta Informativa de Tsunami.



El Doctor González siempre pendiente, nos reportó, y estábamos vigilantes, atendiendo todas las Recomendaciones del Centro de Información y Atención a Tsunamis... Informaciones que llegan al INETER, y que llegan al SINAPRED.



En cuanto al Clima, decíamos que está pronosticado para hoy cielos medios nublados y lluvias dispersas, en el Centro y en el Caribe. Esperamos que no llueva ! Le pedimos a Dios que no llueva, pero bueno, si llueve, estamos preparad@s también.



Luego tenemos al Doctor González... Agradecemos muchísimo la Nota que hicieron llegar, el Doctor, Xochitl, l@s Trabajador@s del SINAPRED, que están 25 horas al día pendientes de todo lo que puede convertirse en una Calamidad, para entrar inmediatamente con los COMUPRED, entrar inmediatamente con las Alcaldías, a respaldar a las Familias nicaragüenses.



Tenemos siempre las incidencias por vientos; incluso, hay Centros Educativos en Jinotepe, Masaya, Nueva Segovia y Estelí que fueron afectados y que ya están siendo reparados por el Ministerio de Educación.



El Ministerio de Salud nos sigue reportando la Evolución de l@s Pacientes quemad@s : Seis Pacientes ingresad@s en Sala de Quemados con buena Evolución, gracias a Dios. Estamos hablando del horrible accidente del 31 de Diciembre.



Habrá un nuevo Taller en Nicaragua, organizado por la Organización Panamericana de la Salud : “Análisis de la Cobertura de Vacunación”, nos reporta la Doctora Sonia Castro y el Doctor Gustavo Porras desde el Ministerio de Salud. Agradecemos a la OPS que siempre está tomando en cuenta el esfuerzo que hacemos en Nicaragua, para asegurar un Modelo de Salud efectivo. Y saludamos a la Doctora Socorro Gross, Representante de la OPS en nuestro País... una gran Compañera, un gran Apoyo !



Luego tenemos del Ministerio de Salud las Jornadas Quirúrgicas, Exámenes Especializados, Ferias de Salud; casi 20,000 Atenciones en las Unidades Móviles.



El Ministerio de Educación que continúa preparando el Nuevo Año Escolar, para Ir Adelante en Victorias; para habitar, con la Mejor Educación posible, los Nuevos Tiempos, Tiempos de Triunfos, por Gracia de Dios !



Ministerio de la Economía Familiar... Parque Nacional de Ferias, este fin de semana Feria Escolar, disponiendo a precios módicos para el Presupuesto Familiar, los Útiles Escolares, Cuadernos, también Uniformes, Mochilas, lo que necesitamos para aperar a l@s Muchach@s... Alistarl@s para ir a la Escuela !



Tenemos desde el INTUR las Fiestas Patronales que están realizándose en tantos Municipios de nuestro País; ellos, participando y además tomando nota de todas las Tradiciones para incluirlas en el Atlas, el Mapa Nacional del Turismo en nuestro País.



Usura Cero entregando Créditos a más de 1,000 Herman@s, organizados en 300 Grupos Solidarios en 60 Municipios del País.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que, 456 Herman@s en 76 casas, generando 8 empleos temporales, estrenan hoy Energía Eléctrica en sus hogares, para sus Familias; inversión de 2 millones de córdobas. Esto és en Tuma-La Dalia, Comunidad Las Cuarenta, Departamento de Matagalpa.



También queremos saludar y reconocer todo el trabajo del Ministerio de Educación... al Compañero Salvador Vanegas, Myriam, Francis, que han trabajado, y siguen trabajando, todos los días, que no se pierden un solo martes, creo que hoy va a ser el único martes que no va a haber Reunión de la Comisión Nacional de Educación; pero el viernes está ahí la Reunión.



El Compañero Telémaco siempre acompañándonos... Hermano Telémaco Talavera, el Saludo lleno de Respeto y Reconocimiento; de Cariño, como siempre !



A Telémaco, Salvador Vanegas, Myriam, Francis, a todo el Equipo Humano del Ministerio de Educación, nuestro Saludo y nuestro Reconocimiento. Igual, a tod@s l@s Educador@s de nuestro País... Maestr@s que ya están capacitándose, realizando todo tipo de Talleres, Seminarios, para prepararnos mejor este Año que tiene que ser de Victorias también, por Gracia de Dios, en el Campo de la Educación.



Y en Salud ya no digamos...! En Salud seguir avanzando. Tenemos tantos Proyectos, tantos Planes : Abrir estas Casas para las Personas con Necesidades Especiales en todo el País, con el apoyo de las Alcaldías; para atender Enfermedades Crónicas; para atender a Herman@s de la Tercera Edad.



Estamos trabajando ese Proyecto que esperamos empezar a instalar en las próximas semanas, Ministerio de Salud, Alcaldías, en este efectivo Modelo de Alianzas... Gobierno Nacional-Gobierno Local, y donde se pueda también, y quieran participar Empresari@s, Emprendedor@s, Líderes Sociales, Económicos, de cada Municipio, de cada Comunidad.



Aquí estamos tod@s trabajando junt@s ! Tod@s tenemos la Meta, el Objetivo de alcanzar la Patria Libre de Pobreza. Ese és el Sueño que queremos hacer realidad, Dios Mediante, y de Su Mano... Dios iluminándonos, guiándonos todos los días; dándonos Salud, dándonos Fortaleza para trabajar.



Dándonos más de lo que tenemos : la Riqueza Interior que tenemos en nuestro País cada un@ de nosotr@s, Herman@s nicaragüenses... Formidable Riqueza Espiritual, haciéndola crecer Nuestro Señor en cada un@ de nosotr@s, para que Vivamos Mejor. Que no quiere decir Vivir Mejor materialmente solamente... Quiere decir, aprender a convivir, aprender a entendernos, a escucharnos, a respetarnos.



La Convivencia Armoniosa en el Modelo de Fé, Familia y Comunidad ! Desde los Valores Religiosos, nuestros Valores, nuestras Creencias Sagradas, desde nuestros Valores de Familia, nuestros Valores Tradicionales, nuestra Cultura, nuestra Identidad, y nuestro Sentido de Comunidad, aprender a convivir, y aprender a avanzar, tod@s junt@s.

Compañer@s, vamos a estar en comunicación esta tarde. Están ya en nuestro País y agradecemos profundamente su presencia, el Presidente Evo Morales, querido Hermano Evo Morales Ayma quien ha llegado desde Bolivia, con el Canciller David Chokehuanca y una Delegación de su Pueblo para acompañarnos.



Está también con nosotr@s el Vicepresidente de Cuba, Compañero Miguel Díaz-Canel; la Vicepresidenta del Consejo de Estado; el Viceministro de Relaciones Exteriores, Compañero Rogelio. A tod@s ell@s, a tod@s ell@s nuestro Reconocimiento por estar aquí, una vez más, Hermano y Hermana, como Herman@s, fortaleciendo la Unidad de nuestros Pueblos.



Luego tenemos también, por supuesto, ayer estuvimos reunid@s con la Presidenta Tsai Ing-We de China-Taiwán, y una importantísima Delegación que ha desarrollado un impresionante Programa de Encuentro con Empresari@s, con Productor@s en nuestro País.



De El Salvador, el querido Compañero Salvador Sánchez Cerén, Presidente; el Canciller Hugo Martínez, y también está el Compañero Viceministro de Relaciones Exteriores para la Inversión Extranjera, José Luis Merino, Compañero Comandante “Ramiro”; siempre Bienvenido, siempre Hermano.



De Haití nos acompaña, está aquí el Compañero, Michel Joseph Martelly Presidente hasta hace algunos días, con una Comitiva también importante de Compañer@s que desde aquel Hermano Pueblo han traído para nosotr@s el Cariño, el Amor, la Amistad Fraternal.



Tenemos en estos momentos llegando dentro de unos minutos al Vicepresidente de Guatemala, quien estará con nosotr@s el día de hoy. Al Vicepresidente de la República Popular Democrática de Corea y su Delegación, importante Delegación también.



Tenemos de Guatemala, al querido Compañero Vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, el Canciller Carlos Raúl, y una Comitiva que está llegando en estos momentos a nuestro País. Por la tarde estarán llegando otr@s Herman@s, otr@s Compañer@s.



Como decíamos ayer, siempre, siempre lo anunciamos cuando ya están en el País por cualquier atraso.



Canciller de República Dominicana, Hermano Miguel Vargas Maldonado nos acompaña con una Delegación. Canciller de Ecuador, Hermano Guillaume Long con una Delegación. Canciller Wilfred Peter Elrintong de Belice con una Delegación. Canciller Charles Fernández, de Antigua y Barbuda. Y están también con nosotros... De Bielorrusia, el Viceministro de Relaciones Exteriores, también el Ministro del Interior de la Federación Rusa; Cancilleres, Vicecancilleres.



En fin, una cantidad de Herman@s que han venido... el Jefe del Parlamento de Chile, Osvaldo Andrade Lara, y el Senador Manuel Antonio Mata, damos la bienvenida. El Presidente del Consejo Nacional o del Parlamento de la República Árabe Saharaui, Jatri Adouh. El Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Fernando García Cáceres y su Delegación; dos Ministros de Panamá, Alcibíades Vásquez, Ministro de Desarrollo Social, y Luis Ernesto Carles, Ministro del Trabajo.



Bueno, Compañer@s, de todas maneras ustedes han estado siguiendo la llegada de las Delegaciones, extrañamente en este Documento que me pasaron ahorita no me aparece, pero vamos a estar compartiendo con ustedes la Delegación de la Federación Rusa que llegó a las 8 de la mañana, y que estará con nosotr@s en estos días. Agradecemos profundamente la designación del Ministro del Interior de la Federación Rusa que nos acompaña en esta Celebración de la Unidad del Pueblo Presidente para la Prosperidad !



Compañer@s, muchísimas gracias por esta Comunicación de cada día, que a mí me honra, me privilegia, me alegra muchísimo, poder comunicarme cada mediodía contando lo que estamos haciendo, hablando de lo que estamos haciendo; saludando también a l@s Compañer@s que nos escriben.



Y bueno, aquí estamos, pidiéndole a Dios que nos dé a tod@s, Sabiduría, Serenidad, Fortaleza, Salud, mucha Energía, para Seguir Cambiando Nicaragua, y lo más importante, tod@s junt@s ! Para seguir fortaleciendo la Paz, construyéndola cada día, y para seguir avanzando, en Rutas de Bien Común, de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad; Rutas de Prosperidad !



Muchas gracias, y mucho Cariño. Gracias.

***************

Segundas Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

10 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera, disculpe la interrupción, y ahora la reconexión, pero era importante dar a conocer que nos visita el General de Policía Vladimir Kolokoslev, Ministro del Interior de la Federación Rusa, quien ha llegado esta mañana, y estará con nosotr@s varios días.



También decirles que tenemos Delegaciones de Parlamentarios de Japón, una distinguida Delegación, los saludamos y agradecemos; además, la Delegación del Parlamento alemán.



Y en el Twit del Compañero, Hermano Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, acaba de anunciar su viaje a Nicaragua para participar en la Toma de Posesión, o en la Ceremonia de Instalación de un Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente.



Así que también estará con nosotr@s, Dios Mediante, el Compañero Presidente, Hermano Presidente Nicolás Maduro, con Cilia, con Delcy; la Ministra Carmen, el Compañero Ernesto Villegas, Ministro de Comunicación, también estarán llegando esta tarde.



Acompañad@s, bien acompañad@s, arropad@s, con el Cariño y la Solidaridad de tantos Pueblos Hermanos, vamos a estar en la Plaza de la Revolución, dándole gracias a Dios, por estos Nuevos Tiempos de Victorias...! Tiempos de Victorias. Tiempos de Trabajo y Paz. Tiempos de Reconciliación y Unidad. Tiempos de Alianzas, Diálogo, Consensos.



Tiempos, Tiempos, Tiempos... para Crecer, para Aprender, para Emprender, para ir Adelante, Siempre Más Allá ! Con Darío, con Sandino, con nuestros Héroes y Mártires. Con el Pueblo como Pueblo, Vamos Adelante ! Muchas gracias.