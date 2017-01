DANIEL : "Sandino, ¡estamos cumpliendo! Carlos, ¡avanzamos en la Revolución!"

Sesión Solemne de Juramentación y Toma de Posesión de un Nuevo Período de Gobierno del Pueblo Presidente



10 de Enero del 2017

Palabras del Doctor Gustavo Porras

Presidente de la Asamblea Nacional



Procederemos a tomar la Promesa de Ley a nuestra Vicepresidenta Electa, Compañera Rosario Murillo:



¿Ante Dios, ante la Patria, ante nuestros Héroes y Mártires, ante el Pueblo y las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las Leyes, los Derechos y las Libertades, cumpliendo fielmente las Responsabilidades y Deberes que el Pueblo nicaragüense le ha conferido?



Palabras de Rosario



¡Sí, juro, con el Poder de Dios, encomendándome a Dios, y al Pueblo nicaragüense que nos acompaña!

Palabras del Doctor Gustavo Porras



Si sabe cumplirle a Dios, a la Patria, al Pueblo, que la Alegría, Seguridad y Prosperidad de las Familias nicaragüenses, sea su mejor Reconocimiento. Si no, que la Patria, el Pueblo y las Familias Nicaragüenses, lo demanden.



Queda en Posesión de su Cargo.



Palabras de Rosario



Así sea. Gracias.

Lectura del Acta

Primera Secretaria de la Asamblea Nacional

Diputada Loria Raquel Dixon



En la Ciudad de Managua, a las 6 de la tarde del día 10 de Enero del 2017, en Sesión Solemne de la Asamblea Nacional, celebrada en la Plaza de la Revolución, se presentó la Ciudadana Rosario María Murillo Zambrana, para tomar posesión del Cargo de Vicepresidenta de la República de Nicaragua, por un Período de 5 años que inicia el día de hoy, para el que fue electa en las Elecciones del 6 de Noviembre del 2016, de conformidad con la



Resolución de Declaración de Electos, publicada en La Gaceta No. 216 del 16 de Noviembre del 2016.



Al efecto, siendo el día, lugar y hora señalados, el Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Gustavo Porras Cortés, procedió a juramentar a la Vicepresidenta Electa, tal como consta por estar inserta íntegramente en el Acta que se procede a firmar. Quedando así, Rosario María Murillo Zambrana, en posesión de su Cargo.



Palabras del Doctor Gustavo Porras



Procederemos a tomar la Promesa de Ley a nuestro Presidente, y Presidente Electo, Comandante Daniel Ortega:



¿Ante Dios, ante la Patria, ante nuestros Héroes y Mártires, ante el Pueblo y las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las Leyes, los Derechos y las Libertades, cumpliendo fielmente las Responsabilidades y Deberes que el Pueblo nicaragüense le ha conferido?

Palabras de Daniel



¡Sí, así lo juro!



Palabras del Doctor Gustavo Porras



Si sabe cumplirle a Dios, a la Patria, al Pueblo, que la Alegría, Seguridad y Prosperidad de las Familias nicaragüenses, sea su mejor Reconocimiento. Si no, que la Patria, el Pueblo y las Familias Nicaragüenses, lo demanden.



Comandante, queda en Posesión de su Cargo.

Lectura del Acta

Primera Secretaria de la Asamblea Nacional

Diputada Loria Raquel Dixon



En la Ciudad de Managua, a las 6:05 de la tarde del día 10 de Enero del 2017, en Sesión Solemne de la Asamblea Nacional, celebrada en la Plaza de la Revolución, se presentó el Ciudadano José Daniel Ortega Saavedra, para tomar posesión del Cargo de Presidente de la República de Nicaragua, por un Período de 5 años que inicia el día de hoy, para el que fue electo en las Elecciones del 6 de Noviembre de 2016, de conformidad con la



Resolución de Declaración de Electos, publicada en La Gaceta No. 216 del 16 de Noviembre del 2016.



Al efecto, siendo el día, lugar y hora señalados, el Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Gustavo Porras Cortés, procedió a juramentar al Presidente Electo, tal como consta por estar insertada íntegramente en el Acta que se procede a firmar. Quedando así, José Daniel Ortega Saavedra, en posesión de su Cargo.





Palabras de Daniel



Permítanme dar la Primera Orientación, Decisión, Orden, un “Ordene”: Las Mujeres no están para tener un esparadrapo en la boca. No están para estar amordazadas. De tal manera que, le oriento, le ordeno a la Compañera Rosario, que le dirija unas palabras al Pueblo nicaragüense.



Palabras de Rosario



Qué Linda, Linda és Nicaragua, y cómo sabe de Luchas y de Honor este Pueblo nuestro... Tod@s nosotr@s !

Aquí estamos, dándole gracias a Dios por este Nuevo Día, por estos Tiempos de Gloria y de Victorias ! Con Su Gracia, y de Su Mano, hemos llegado hasta aquí, y con Su Gracia, y de Su Mano, Vamos Adelante, Siempre Más Allá, con esa Bendición Fecunda de la Unidad, la Tranquilidad, la Seguridad, y la Paz, que gracias a Dios abunda en esta Tierra Sagrada, y Libre.



Yo quiero, una vez más, agradecer a las Familias nicaragüenses; agradecer a la Juventud... La Juventud Presidente a dónde está ? La Juventud Presidente, Presente y Futuro de Nicaragua. Agradecer a la Juventud que representa tanta Esperanza, tanta Certeza, para nuestra Nicaragua, Bendita y Libre.



Quiero agradecer y decirles nuevamente a las Mujeres nicaragüenses : Aquí estamos ! Vamos Juntas, conscientes de todo lo que nos falta... Vamos Juntas ! Vamos Adelante !



Las Mujeres hemos avanzado, hemos crecido, hemos aprendido, y tenemos el Futuro por delante para crearlo juntas. Así que ahí vamos, vamos prosperando, poco a poco, paso a paso, caminando para derrotar la Pobreza.



Vamos Juntas, repito y, qué más decirles ? Cada día és un día de trabajo, cada día és una inmensa responsabilidad, sobre todo, de afianzar la Paz, la Unidad que representa, definitivamente, la Prosperidad que Dios tiene preparada para las Familias nicaragüenses. Muchísimas gracias.



Palabras de Daniel



Voy a pedirle a Su Eminencia el Cardenal Miguel que me dé sus Bendiciones... Bendiciones, Pueblo Bendito, Pueblos Benditos, la Humanidad Bendita. Aun en medio del dolor, en medio de la tragedia, la Humanidad, Bendita, luchando por la Paz, luchando por la Justicia, luchando por la Libertad de los Pueblos, por la Libertad de todas las Familias del Planeta Tierra.



Sandino, ¡estamos cumpliendo! Carlos, ¡avanzamos en la Revolución! Y se producen Milagros, así como esta Plaza reunió a todo el Pueblo de Nicaragua, esas Voluntades están expresadas en esta Plaza, aquel 20 de Julio que conmemorábamos la Victoria del 19 de Julio, y estábamos tod@s l@s nicaragüenses... el Cardenal Miguel, Empresari@s, Trabajador@s, Campesin@s, Juventud, Obrer@s, tod@s unid@s en ese momento.



Luego, los sembradores de cizaña nos enfrentaron, como Rubén bien lo dice cuando el lobo de Gubbia retornó a la montaña, y llega Francisco y le dice al lobo: ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste la ciudad después que mansamente me acompañaste y dejaste de hacer destrozos? Y el lobo de Gubbia le dice: Hermanos a Hermanas se hacían la guerra... hombre y hembra eran como perro y perra...” Es decir, vivió la violencia, la violencia que tiene sus causas.



Y luego de ese Gran Encuentro en esta Plaza ese 20 de Julio del año 1979, Nicaragua fue desgarrada nuevamente. Se podría debatir, y siempre se debate dónde estuvo el error de parte de l@s nicaragüenses, que aprovecharon los sembradores de cizaña, ¡y cuánto costó recorrer ese Camino! ¡Cuánto dolor, cuánta sangre de Herman@s nicaragüenses de diferente pensamiento, pero confrontados, y lo que costó alcanzar la Paz!

Y cómo nosotr@s, buscando la Paz, recurrimos al Juez; dijimos: Hay que ir al Juez, el Juez que tenemos todas las Naciones del Planeta: La Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y fuimos allá, a pedir Justicia, a exigir Justicia, y a que los Gobernantes norteamericanos tuvieran la oportunidad también de dar sus razones, sus argumentos de por qué estaban lanzando esa guerra terrible en Nicaragua, violentando incluso Resoluciones del Congreso norteamericano, buscando otros caminos, incluso, vínculos con el narcotráfico para hacerle llegar armas a Herman@s nicaragüenses, para que nos siguiéramos matando.



Y fuimos a la Corte, que era el Camino que mandaba la Institucionalidad Global, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 27 de Junio del año 1987, dictó Sentencia, Sentencia Histórica... Primer Estado, primera Potencia Mundial condenada por la Corte.



Una Resolución que dice claramente, y ordena al Gobierno norteamericano que cese la guerra, los actos de terrorismo en contra de Nicaragua; y además, manda a indemnizar a Nicaragua; en ese momento el monto era de 17,000 millones de dólares. Ahí está la Sentencia. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no pierdo las esperanzas en que llegue el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica, su Gobierno, sus Autoridades, reconozcan y acaten esa Sentencia.



¡Cuánto ha costado llegar a la Paz en Nicaragua! Y no me estoy limitando a ese Período del 79 al 90, sino que me estoy remontando a lo largo de toda nuestra Historia, tod@s lo sabemos, llena de guerras fratricidas. Guerras fratricidas en las que, incluso, una de las Fuerzas Políticas que dominaba la Plaza de León, Liberales, mientras la Plaza de Granada era dominada por los Conservadores, de hecho el País dividido, trajo a un expansionista norteamericano, a William Walker.



Y Walker, que quería apoderarse de Nicaragua, luego apoderarse de Centroamérica, luego apoderarse de México, y luego apoderarse de los Estados Unidos para implantar su Pensamiento fundamentalista, racista, esclavista, lo primero que hizo fue fusilar a los Jefes que lo habían traído; y luego, claro, Presidente de Nicaragua... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!



Pero frente a esa vergüenza, y a ese Poderío Militar que tenía Walker, acompañado de ex Combatientes, Coroneles, como Byron Cole, que venían de las Guerras del Sur defendiendo el esclavismo allá en los Estados Unidos, se dio la Lucha Heroica del Pueblo nicaragüense, e inmediatamente el Pueblo nicaragüense acompañado de los Países Centroamericanos, se dio la Unidad en la Lucha para expulsar al invasor.



Una larga Historia de enfrentamientos, de guerras, que pueden explicar porque aquí nos preguntamos: ¿Por qué Nicaragua un País con tanta Riqueza, con tanto Potencial en cuanto a Recursos Naturales, con tanto Capital Humano, por qué Nicaragua llegó a hundirse, al grado que Nicaragua ha estado colocado entre los Países más empobrecidos de toda la Región Latino-americana y Caribeña? ¿Por qué? Posiblemente la falta de estabilidad por esas guerras permanentes. ¿Cómo va a poder avanzar y desarrollarse un País en guerra? ¿Cómo va a poder progresar?



Pero bueno, recorriendo esos Caminos ahora se ha producido nuevamente el Milagro de encontrarnos en esta Plaza, Plaza de la Revolución, agregaríamos Plaza de la Revolución de los Sueños de l@s nicaragüenses, de los Sueños de Paz, de los Sueños de Progreso, de Bienestar, de los Sueños de Salud, Educación.



Se ha producido el Milagro, gracias a Dios, y se produjo a partir del año 2007... ¡existiendo desconfianza! Claro que había desconfianza, y es comprensible, yo entiendo perfectamente bien las desconfianzas que se tenían después de aquel choque tan violento. A partir del Triunfo de la Revolución en el 79, la Unidad, luego vino el choque, la confrontación, y los sembradores de cizaña desde afuera.



Fue posible, primero, porque logramos alcanzar finalmente la Paz, y fue un momento en el que se puso a prueba la decisión, la fortaleza de los Presidentes Centroamericanos, que sencillamente tenían presiones del Gobierno norteamericano; el propio Presidente los llamaba a los Presidentes Centroamericanos.



Yo recuerdo, el Presidente Azcona, de Honduras, me comentaba cómo lo llamaban, o al Presidente Duarte; también estaba el Presidente Arias, de Costa Rica, y el Presidente Vinicio Cerezo. ¿Y qué es lo que querían los Gobernantes norteamericanos? Que no dialogáramos los Presidentes Centroamericanos. Es decir, alimentar la confrontación entre los Pueblos Centroamericanos, que es alimentar la Pobreza, el atraso, el subdesarrollo.



Pero finalmente, para el mes de Agosto del año 1987, un Presidente Centroamericano tomó la decisión de convocarnos a todos, sin exclusión, y fue el Presidente Vinicio Cerezo que aquí nos acompaña, entonces Presidente de la Hermana República de Guatemala. Él tomó esa decisión valiente, y fuimos todos a Esquipulas, Guatemala, a un Convento, y ahí logramos sacar un Acuerdo de Intenciones, y un año después, en 87, suscribimos el Acuerdo de Esquipulas para la Paz, en Ciudad Guatemala. Ese fue ya el punto de partida para alcanzar la Paz en la Región Centroamericana.



Luego, en Nicaragua, donde la guerra era más intensa, había guerra en El Salvador, en Guatemala, toda la Región convulsionada, en Nicaragua fuimos finalmente a dialogar l@s nicaragüenses que estábamos confrontados. También ahí había un veto para que l@s nicaragüenses que estaban del lado de la Resistencia, de la Contra, no dialogaran con el Gobierno de Nicaragua.



Finalmente prevaleció la cordura, y en Sapoá se dieron las Reuniones, ahí con el Cardenal Miguel intermediando y garantizando en ese momento los intercambios con Ciudadanos como el Licenciado Jaime Morales Carazo, entonces al frente del Directorio de la Resistencia con otros Mandos, visitando los Campamentos de la Contra allí en Honduras. Ahí fue determinante también el Licenciado Morales Carazo, para que se firmaran los Acuerdos de Paz ya entre las partes que estábamos confrontadas en Nicaragua, y no haciendo caso ya de las presiones que venían de afuera.



De ahí yo diría que se vino abriendo un Camino, ya habíamos tenido las primeras Elecciones en el año 1984, ya en esta Plaza nos había acompañado el Comandante de Comandantes, Fidel Castro, que había estado en nuestra Toma de Posesión en esta Plaza; y como Presidente de la Asamblea Nacional nuestro Hermano el Comandante Carlos Núñez Téllez, que luego falleció muy joven, y era el Presidente de la Asamblea Nacional. A él le correspondió juramentarme y luego colocarme la Banda.



Dimos el salto después con Esquipulas, y finalmente con los Acuerdos de Sapoá. Ya ahí estábamos asegurando la Paz tod@s l@s nicaragüenses, desde el Comandante Franklin, Comandante de la Resistencia, un combatiente de primera línea que, frente a las presiones que tenía para que no se desarmaran él decidió cumplir con los Acuerdos, y aceptar el Desarme.



Y ahí la Iglesia Católica con su Eminencia el Cardenal Miguel, con los Sacerdotes, con los Delegados de la Palabra, ayudando a la Reconciliación. No sembrando el odio, no sembrando la confrontación, no alimentando las hogueras de la guerra, sino que al contrario, llevando el Mensaje de la Paz y la Reconciliación en momentos de dolor para todas las Familias nicaragüenses: para las Familias Sandinistas, y para las Familias que no eran Sandi-nistas. Y para todos los gremios... Jorge Salazar, Presidente del COSEP en ese Período duro, un Mártir también en esa Batalla por la Paz que estábamos librando l@s nicaragüenses.

Luego, las Elecciones en el año 1990, Elecciones que se llevaron a cabo el 25 de Febrero con un Consejo Supremo Electoral 100% Sandinista. Bueno, la situación era compleja desde el punto de vista internacional, la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que había sido Miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tenía todo el respaldo del Presidente Bush.



A final de cuentas esas Elecciones se convirtieron en unas Elecciones donde había una pistola en la cabeza del Pueblo, porque si ganaba el Frente, decía el Presidente Bush, iba a continuar la confrontación, y si ganaba la Señora Chamorro, vendría la Paz; a pesar de que ya habíamos logrado avanzar en la consolidación de la Paz los Presidentes Centroamericanos, y aquí en Nicaragua el Gobierno Sandinista con el Directorio de la Resistencia Nicaragüense.



Bueno, el Pueblo decidió darle el voto a la Señora Chamorro, y reconocimos esos Resultados y pasamos a la Oposición, pero a una Oposición constructiva, donde se debatían tendencias en la Unión Nacional Opositora que había sido el Frente que llevó a la Presidencia a la Señora Chamorro; tendencias de grupos radicales que pensaban que era una Victoria contrarrevolucionaria y que había que acabar con el Sandinismo, y no se daban cuenta que no existían las condiciones para acabar con el Sandinismo, porque el Sandinismo tenía Raíces en el Pueblo, tenía Organización.



Esto lo entendió muy bien Doña Violeta, y lo entendió muy bien el Ingeniero Antonio Lacayo, Que en Paz Descanse, que fue un Instrumento de Paz y Reconciliación en esos momentos, porque las Fuerzas que querían barrer con el Sandinismo y que no se daban cuenta que eso no era posible, porque inmediatamente estaba ahí la Resistencia del Pueblo, l@s Trabajador@s, l@s Campesin@s, l@s Estudiantes, tod@s paralizando el País... ¡Un País totalmente paralizado!



Y no era nuestra intención derrocar o desconocer la Victoria de la Presidenta Chamorro, independientemente de las condiciones en que se había dado esa Victoria. Porque podríamos haber alegado: “Estas no fueron Elecciones Libres porque la gente no votó libremente, porque estaba la amenaza de la guerra”. Pero no lo hicimos.



Recuerdo, que con el País paralizado, con la Presidenta que ya no podía trasladarse de su residencia a la Casa de Gobierno, en Reuniones con el Ingeniero Antonio Lacayo teníamos dos Niveles de Negociación: La Dirección del Frente dialogando con el Gobierno, y las Autoridades que tenían que ver con la parte de las Propiedades, las Empresas, todo aquello que había sido entregado a l@s Trabajador@s y donde trataban de quitarle todo esto a l@s Trabajador@s.



Entonces habían dos Mesas: La Mesa de l@s Trabajador@s negociando con el Gobierno para buscar una salida. Ahí estaban ya nuestr@s Herman@s de lo que luego sería el Frente Nacional de l@s Trabajador@s. Ahí estaba ya Gustavo con Lucío Jiménez, con todos aquellos Cuadros Históricos... Gustavo era Dirigente Sindical, es cierto, un Médico, pero se ha entregado de lleno a la Lucha de l@s Trabajador@s, ahora al Frente de la Asamblea Nacional.



Y en medio de esas tensiones recuerdo el día en que Antonio Lacayo llegó, y me dice: “Daniel, dice Doña Violeta que ella así no sigue. Así es que, te entregamos las llaves de la Presidencia, agarren ustedes la Presidencia que nosotros nos vamos a descansar”. Yo le dije: “No, Antonio, ustedes son el Gobierno y están obligados a negociar, y nosotros a contribuir para que se le encuentre una salida a esta situación”.

Es decir, nunca se nos ocurrió ir por la vía de la movilización del Pueblo en las calles... ¡Fuerza la teníamos más que suficiente como para derrocar al Gobierno de la Señora Chamorro, o para derrocar al Gobierno del Doctor Alemán, o para derrocar al Gobierno del Ingeniero Bolaños!



La Fuerza la teníamos, pero estábamos comprometidos con la Democracia que había nacido con la Revolución, estábamos comprometidos con esas Bases que se establecieron en la Constitución del 87, de Economía Mixta, Pluripartidismo, y No Alineamiento en Política Internacional. Ese era nuestro Compromiso, por lo tanto, no se nos ocurría, aun teniendo la Fuerza, ir con el Pueblo, con l@s Campesin@s, con l@s Trabajador@s a tomar el Poder que podíamos haberlo tomado, y por eso fue la respuesta que le di al Ingeniero Lacayo.



Finalmente se logró una salida, garantizándoles a l@s Trabajador@s en el momento de la privatización de esas Empresas que eran del Estado, y eran de l@s Trabajador@s por lo tanto, garantizándoles el 25% a l@s Trabajador@s. Esa fue la salida.

Y yo reconozco que en ese Tránsito fue determinante la firmeza y la serenidad de Doña Violeta y del Ingeniero Antonio Lacayo, para que se pudiesen ir tomando Acuerdos, y se pudiese ir estabilizando el País. Eso le costó al Ingeniero Lacayo que para las Elecciones del 2006 donde él iba de Candidato, pero donde ya había cambiado la correlación de Fuerzas en el Consejo Supremo Electoral, es lo normal, es lo normal que los Parlamentos eligen.



En el caso de los Estados Unidos el Presidente nombra, es más fuerte todavía. Entonces, somos más democráticos nosotros en ese aspecto: El Parlamento nombra, y cuando va mayoría por otro lado lógicamente les permite cambiar la Correlación de Fuerza en los Poderes del Estado. Y fue cambiada la Correlación de Fuerza de los Poderes del Estado... en el Poder Electoral, en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, todo lo asumieron las Fuerzas Políticas más beligerantes y más radicales que eran parte de la UNO, y que finalmente aprovecharon las Reformas Electorales que impusieron en ese Período porque tenían mayoría de votos.



Nosotros no podíamos ir a una confrontación, o llamar al Pueblo a las calles para desconocer ese hecho. Sino que, sencillamente, hubo una Reforma Electoral y con esa Reforma Electoral lograron su objetivo que era: Reforma Electoral, simplemente con el objetivo de descabezar al Ingeniero Antonio Lacayo como Candidato a la Presidencia. Lo eliminaron, y eliminaron también a otros Candidatos, al Doctor Álvaro Robelo que era Candidato. O sea, todo lo que esas otras Fuerzas veían como un peligro, entonces los fueron descabezando.



Ya para ese Período se incorporó al Consejo Supremo Electoral, entre otros, el Doctor Roberto Rivas. Entonces el Doctor Rivas era aplaudido por los que hoy lo malquieren... ¡entonces lo aplaudían! Y cuando el Doctor Roberto Rivas le dio la Victoria al Doctor Arnoldo Alemán... ¡aplaudido el Doctor Roberto Rivas! ¿Y nosotros qué decíamos? No estamos de acuerdo, esto fue un fraude. Pero al final no queda más que aceptarlo, porque hay un Juez. No queda más que aceptar.



Igual, al Doctor Roberto Rivas le tocó entregarle también su Certificado como Presidente Electo al Ingeniero Enrique Bolaños. Tanto el Doctor Alemán, como el Ingeniero Bolaños, ya Candidatos del Partido Liberal, y con todo el respaldo en las Campañas, de los Gobernantes norteamericanos; con todo el respaldo en las Campañas, de los Medios de Comunicación. Tenían todo el respaldo.



Con todo el respaldo también de los Empresarios, y lo entiendo, porque los Empresarios tenían temor de que nosotros regresáramos al Poder, y decían: Si regresan viene de nuevo la confiscación, la expropiación. Entonces era explicable el temor de l@s Empresarios, yo lo entiendo perfectamente.



Y el Doctor Roberto Rivas para ese Período sí gozaba de todo el aprecio, entonces tenía Visa libre para los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando ya le tocó al Doctor Roberto Rivas reconocer la Victoria del Frente Sandinista en las Elecciones de Noviembre del 2006, entonces ya el Doctor Roberto Rivas no es bueno, dejó de ser bueno... Bueno, cuando ganaban nuestros adversarios. Malo, cuando gana el Frente Sandinista. Elecciones limpias cuando ganaban nuestros adversarios, aun cuando nosotros presentamos pruebas de los Fraudes Electorales.



Recuerdo a los Observadores de la OEA y de otros Grupos que venían aquí a esas Elecciones, después de las Elecciones del Doctor Alemán ahí reunidos nosotros, al día siguiente les digo: “Ustedes han visto lo que ha pasado aquí”. Y el Presidente Oscar Arias, que se precia de ser un hombre muy “demócrata”, inmediatamente me interrumpió y me dice: “Daniel en cualquiera de nuestros Países, por delitos menores de los que hemos visto en estas Elecciones, estas Elecciones habría que anularlas y volver a convocarlas, pero en Nicaragua tomá en cuenta que ustedes vienen de una guerra. Eso no puede pasar”. Y salió la OEA, salió Oscar Arias, salieron los Observadores, estaba Gaviria en la OEA, salieron a decir que las Elecciones habían sido muy buenas.



No se nos ocurría a nosotros después de esas Elecciones, que estábamos convencidos que habían habido fraudes, irregularidades, que nos habían marginado en el Proceso, no se nos ocurría a nosotros, con la Fuerza que tiene y tenía el Frente Sandinista, llamar al Pueblo a las calles para desconocer a esos Gobiernos... ¡Nunca lo hicimos, y nunca lo haremos! Allá aquellos que siguen soñando con ese tipo de actitudes, y promoviendo ese tipo de actitudes.

Y todos estos Gobiernos, el de la Señora Chamorro, el del Doctor Alemán, el del Ingeniero Bolaños, todos con las dificultades heredadas de un País destruido por las guerras, fueron aportando y fueron convocando, sobre todo a la Empresa Privada, a animarse de volver a invertir en nuestro País. Hay que reconocerlo.



Finalmente, como les decía, cuando llegamos en el 2007 al Gobierno empezamos a construir de nuevo la Unidad de la Nación, ahora ya no para derrocar una tiranía impuesta por el Expansionismo norteamericano, sino que ahora se trataba de la Unidad para erradicar la Pobreza, el Hambre; para mejorar las condiciones de vida de las Familias nicaragüenses; para dignificar a las Familias nicaragüenses.



Y fuimos reuniéndonos y convocándonos con las diferentes Fuerzas Productivas, Empresari@s, Trabajador@s, en un objetivo que parecía difícil de alcanzar por el grado de polarización e ideologización en que habíamos entrado en la confrontación. Prácticamente nos habíamos convertido en Fundamentalistas, de un lado y del otro lado, buscando cómo avanzar.



Y logramos avanzar y poco a poco fuimos sentando bases de confianza, poco a poco fuimos fortaleciendo el compromiso de levantar Nicaragua, reconstruir o construir Nicaragua en todos los campos, con la Unidad del Pueblo, partiendo de las principales Fuerzas que son determinantes para el Desarrollo de la Economía... L@s Trabajador@s, l@s Productor@s, l@s Empresari@s, l@s Campesin@s, l@s Agricultores, tod@s junt@s, y movilizando a la Juventud, incorporando a la Juventud en esa gran Tarea, incorporando a las Universidades en esa gran Tarea, forjando un gran Frente de Unidad Nacional, y hoy podemos decir que hemos logrado alcanzar ese objetivo.



¡Aquí estamos! Independientemente de nuestros Pensamientos Políticos, diferencias políticas, religiosas, aquí estamos representados. En esta Plaza, en este sitio estamos representados hoy, 10 de Enero del año 2017, todos los Sectores de la Sociedad nicaragüense. Esto es lo más valioso y lo que más tenemos que seguir cuidando.



Claro, para que este Proceso pudiese avanzar ha sido determinante acompañarlo con una Política del Estado con el Pueblo; de todas las Instituciones del Estado con el Pueblo; del Ejército y la Policía con el Pueblo. Eso ha sido determinante para garantizar la Seguridad de l@s nicaragüenses; para garantizar que, en medio de las enormes sacudidas que provoca el Narcotráfico, el Crimen Organizado, el Terrorismo ahora, nuestro País pueda ser Garantía de Seguridad. La Seguridad ha sido básica para que la Alianza pueda caminar; este País sin Seguridad, sencillamente no hay Alianza que pueda caminar. Eso ha sido determinante.



Y decía, el Ejército y la Policía por sus Raíces Revolucionarias, que nacieron del Pueblo, nacieron de las Familias nicaragüenses y que se han mantenido unidos a esas Familias, se convierten entonces en Fortalezas que nos permiten contener las presiones que nos vienen del Norte. Bien lo saben nuestros Hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, que a la vez tienen la gran presión, tienen la enorme presión del Narcotráfico, el Crimen Organizado que viene de México, y luego está la gran presión que viene del gran mercado que está allá en los Estados Unidos.



Y nosotros aquí librando esta Batalla con el Presupuesto más pequeño de toda la Región Centroamericana, y comprometidos a la vez con los Hermanos Centroamericanos, con el Presidente Juan Orlando Hernández, con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, con el Presidente Jimmy Morales, de Guatemala... Guatemala, El Salvador, Honduras, comprometidos con ellos en acompañarnos en esta Batalla. Porque ustedes la batalla que están dando exitosamente en sus Países también contribuye a que nosotros tengamos más Seguridad en Nicaragua. Gracias, querid@s Herman@s Centroamerican@s.



En 2007, bueno, la Policía y el Ejército haciendo su trabajo, garantizando la Seguridad. Lo venían haciendo, y cuando retomamos el Gobierno ellos continúan, ya con mayor respaldo, lógicamente. Y l@s Empresari@s y l@s Trabajador@s conformando esa Gran Alianza que parecía Misión imposible.



Pero ¿qué hubiese pasado si a pesar de toda esa Buena Voluntad de la Alianza, de la Unidad Nacional; si a pesar de todo el esfuerzo de la Policía y el Ejército por cuidar la Seguridad del País... qué hubiese pasado si llegando nosotros al Gobierno como llegamos el 10 de Enero del 2007, allá en la Plaza Omar Torrijos de los No Alineados fue el Acto, qué hubiese pasado si no hubiésemos resuelto el problema de la Energía?

Ayer tuvimos un apagón nacional, problema de vientos, de interconexiones regionales, pero se logró ya normalizar por la noche, y hoy por la mañana. Pero con ese apagón yo recordaba inmediatamente, y todos recordábamos la situación en que se encontraba Nicaragua para el año 2007. Los cortes eran como esos que vivimos el día de ayer, nada más que casi todos los días.



Y no estoy aquí culpando a ningún Gobierno, en todo caso le reclamaría a los Gobiernos que teniendo la Potencia Económica, la Fuerza Económica, y la liquidez económica, y que siendo aliados de los Gobiernos de esa Época, de Doña Violeta, del Doctor Alemán, del Ingeniero Bolaños, nunca se preocuparon por decir: Nicaragua tanto que ha sufrido, tanta destrucción, tanto daño, les vamos a proveer de Plantas de Energía... ¡Viendo la tragedia!



Seguramente los Embajadores reportaban la tragedia todos los días, porque vivían también los apagones; pero no hubo un solo Gobierno que tuviese la decisión de poner en práctica el Principio Cristiano de la Solidaridad... ¡Ningún Gobierno!



Fue, gracias a Dios, todo gracias a Dios, que ya en ese momento se había constituido el ALBA, con Fidel y Chávez, allá en La Habana. Luego, me tocó estar en La Habana con Fidel, con Chávez, cuando Evo se incorporó al ALBA. Allí estábamos cuando Evo se incorporaba al ALBA.



Nosotros todavía no estábamos en el Gobierno, cuando llegamos al Gobierno, y ya venía hablando esto con el Presidente Chávez en las Reuniones que sosteníamos en diferentes lugares, sobre todo en Caracas, o allá en La Habana, le venía explicando la tragedia de Nicaragua en el tema de la Energía.



Y le venía explicando la tragedia de Nicaragua también en cuanto al peso que significaba para Nicaragua lo que era el costo de la Energía, desde la fuente, desde los combustibles, del petróleo, todo lo que moviliza la Economía... Empresas, Transporte. Para que llegue el Agua necesitamos Energía. Así es, ¡para todo! Un País se paraliza sin Energía. Esto se lo venía planteando a él, y ya habíamos hablado que ganando las Elecciones nos incorporábamos al ALBA.



Bueno, nos incorporamos al ALBA, decía yo, y luego vendrá el tiempo, porque ya sabemos que estos Convenios generalmente son Convenios donde, por muy bueno que sea un Convenio tiene sus Procedimientos, tiene sus formalidades, y por lo tanto tiene sus tiempos, hay que firmar Documentos, Acuerdos; luego viene el proceso de desembolso; luego hay que licitar para comprar las Plantas. Es decir, yo decía: Con suerte, ya incorporándonos al ALBA y con el respaldo de la Revolución Bolivariana y del Comandante Chávez irá a mejorar la situación de la Energía en Nicaragua un año después, dos años después. Eso era lo que yo pensaba.



Luego, cuando el Presidente nos acompañó aquí y vio la tragedia, tocó la tragedia, en ese momento lo que él hizo fue improvisar... ¡Improvisó! Improvisó como un hombre lleno de Fé Cristiana, que practica ese Principio de amar al Prójimo como a ti mismo. Y cuando ve la tragedia inmediatamente llama a los Compañeros, aquí estaba Nicolás acompañando al Comandante Chávez; los llama y les dice: ¿Cuántas Plantas tenemos en Cuba?



Yo ni idea tenía que habían Plantas fabricadas en la República de Corea, unas Plantas muy buenas, fabricadas en la República de Corea, muy modernas, que las estaban llevando a Venezuela, y otras las estaban llevando a Cuba, para fortalecer las bases energéticas.

Ya habían movido, movilizados decenas de Plantas, eran centenares de Plantas, cuidado que miles de Plantas, y pregunta el Presidente Chávez: ¿Cuántas Plantas están en Cuba de las que van para Venezuela? Y le responden: Hay tantas Plantas. ¡Hay que traerlas ya para Nicaragua! dice.



¡No hubieron papeles ahí, Herman@s! ¡No hubieron papeles! Para esos que piden papelitos, ¡no hubieron papeles! Si hemos esperado papelitos, sencillamente no habría Energía en nuestro País. Y él dijo: Hay que resolver ya, y luego esto lo arreglamos, luego esto lo documentamos, luego esto lo formalizamos. Y de las Plantas que iban para Venezuela, él decidió trasladarlas a Nicaragua... ¡Qué Gesto más Humano, más Hermoso, más Cristiano, el del Presidente Chávez!



Y llegaron las Plantas, y ahí, combinados con los Hermanos Cubanos que tenían mucho dominio también, Técnicos cubanos con Técnicos venezolan@s, y con los Técnicos nicaragüenses a aprender el dominio de las Plantas coreanas, y a correr a instalar las Plantas: La Planta Che Guevara, incluyendo una Planta de diésel, las otras eran de bunker, incluyendo una Planta de diésel que la tenemos de emergencia aquí en la Zona de Las Brisas.



Se produjo un Milagro, realmente, porque el único Jefe de Estado que teniendo las posibilidades materiales, económicas, hubiese hecho eso es el Comandante Fidel... ¡Cómo fue de Solidario con nosotros en el Período del 79 al 90! Pero claro, Cuba no tenía la Potencia Económica de Venezuela.



Pero es que aquí el problema es la actitud del hombre frente a los problemas que viven los Pueblos, porque ¿de qué sirve una excelente relación con una Potencia, o con otra Potencia que no tiene la disposición de auxiliarte en un momento de emergencia como ese?



Pasaron 17 años de Gobiernos amigos de las Potencias, y no hubo ningún Gesto de Solidaridad con Nicaragua como para decir: Bueno, aquí vamos con las Plantas. Porque yo recuerdo cómo se agudiza esto en el Período del Ingeniero Bolaños, y las noticias de que, bueno, ¿dónde se contrata una barca que venga con una Planta y que se instale en los Puertos y desde ahí se conecte al Sistema de Energía? ¡Nadie escuchaba! En todo caso había que hacer esfuerzos por sacar los Recursos del mismo País, donde ya no habían Recursos para poder cubrir esas demandas.



Entonces, yo menciono ese tercer hecho determinante que nos permitió energizar el País y poder contar hoy, a la par de la Energía No Renovable, con Energía Renovable en crecimiento, y estamos terminando de instalar Plantas No Renovables que son necesarias para situaciones como las de ayer que falló la interconexión, nos afectó la interconexión.



Ya con esas Plantas, 160 megas de respaldo, entonces puede haber un problema como ese y rápidamente nos desmontamos del Sistema y echamos a andar esas Plantas, y ya no tendremos más problemas... Buenas noticias para el Pueblo nicaragüense, buenas noticias para los Hospitales, para los Centros de Salud, para l@s Empresari@s, para toda Nicaragua: ¡Vamos a tener más Estabilidad Energética!

Les decía que, en esta Plaza, con el Comandante Fidel, el Comandante Chávez que nos acompañó en esta Plaza hace 5 años; con el Compañero Carlos Núñez, Presidente de la Asamblea imponiéndonos la Banda el 10 de Enero del año 85... Carlos, hermano menor de René.



Luego, con nuestro Hermano René como Presidente de la Asamblea, también imponiéndonos la Banda, aquí en esta Plaza ya. También René nos impuso la Banda en la Plaza de los No Alineados y luego aquí en esta Plaza. Allá nos acompañó el Presidente Chávez, y aquí nos acompañó el Presidente Chávez.



Bueno, y aquí con el Coronel Santos López, con Carlos, con Tomás, siempre con su ejemplo acompañándonos, y acompañados de Delegaciones: Cilia, la Primera Combatiente venezolana; la Hermana Presidenta Tsai, de la República de Taiwán, que aquí nos acompaña; y las Delegaciones de Pueblos Hermanos que hemos saludado ya antes de iniciar este Acto. A tod@s ell@s les agradecemos el acompañamiento en este Acto.

Igualmente quiero expresarles que, con ese Juramento que hemos hecho hoy ratificamos el Compromiso de seguir trabajando en Unidad con todas las Fuerzas Económicas, Sociales y Políticas de nuestro País; a seguir trabajando en Unidad por el Bienestar de nuestro Pueblo; a seguir fortaleciendo esta Gran Alianza.



Y como decía esa Legendaria Canción: “Caminante, no hay Camino”, efectivamente, y eso lo vemos claro en la Historia de los Pueblos, los Pueblos hacen Camino al andar. Y aquí en Nicaragua, tod@s nosotr@s Herman@s nicaragüenses, tod@s nosotr@s Familias nicaragüenses, venimos haciendo Camino al andar.



Y hacemos Camino al andar al titular 37,000 kilómetros cuadrados en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur... ¡37,000 kilómetros cuadrados! Allí están los Pueblos Originarios: los Mískitos, los Mayangnas, los Ramaquíes, los Garífunas, los Pueblos Afrodescendientes, con su propia Lengua, con su propia Identidad. En ese Territorio de 37,000 kilómetros cuadrados todavía no existe, o no se ha establecido el concepto de Propiedad Privada; es Propiedad Comunal.



Nosotros hemos visitado desde recién el Triunfo en el año 79, en el mes de Septiembre hicimos un recorrido por todas esas Comunidades, con la Rosario, con el Comandante Campbell que es originario de Corn Island; hicimos un recorrido en una “Dabur” que era del Ejército de Somoza, una Patrullera “Dabur”, pero no había quien la pudiese conducir, y los Miskitos que son extraordinarios navegantes empezaron a conducir la “Dabur”.

Y fuimos haciendo un recorrido por toda la Costa, y bajando en las Comunidades, Comunidades donde no ha entrado un vehículo, donde las comunicaciones son por río, Comunidades donde no existe el cerco entre casa y casa.



Aquí en las Ciudades, desgraciadamente, por el problema de la seguridad... porque es cierto tenemos un alto grado de seguridad, pero tenemos también un índice de inseguridad, ¡y tenemos que seguir luchando para erradicar ese índice de inseguridad! Entonces, las Familias cada vez se encierran más, se encierran más con muros, encerrarse en muros, para protegerse.



¡Allá no! Allá es Propiedad Comunal, la Tierra es Comunal, y tienen Tierra Comunal para trabajarla, para sembrar, para tener el ganado; y han logrado combinar lo que es la incorporación de la Tecnología, porque allí eso está lleno de celulares, y estamos llevando ya las Redes a toda esa Zona. Y han logrado mantener, como decía, su Lengua, su Cultura, y sobre todo esa Vida Comunal donde tienen sus Autoridades, tienen su Directiva en cada Comunidad: el Encargado de Salud, el Encargado de Educación, el Pastor que es el Presidente de la Directiva.



Es decir, seguir también Titulando, seguir entregándole Títulos de Propiedad a Campesin@s, a Familias que demandan un pedazo de tierra para cultivar frijoles, maíz; o Pobladores, Familias que demandan un lotecito para levantar su casita allí, y apoyarlos con los Materiales de Construcción. Seguir en esa labor.



Tenemos que ir acompañando lo que es la generación del Trabajo Formal, las Actividades del Trabajo Informal; tenemos que acompañarlas con lo que es la atención de las Familias en condiciones más difíciles. Por lo tanto, el Programa de la chanchita, la gallinita, la vaquita, el Programa Hambre Cero es un Programa que tiene que continuar; el Programa Usura Cero es un Programa que tiene que continuar; el Programa Techo para las Familias, tiene que continuar.



O sea, no podemos esperar a que la Eco-nomía nicaragüense dé un salto tan grande como para que tengamos ya el pleno empleo, cuando los Países desarrollados tienen ese reto encima de no alcanzar el pleno empleo, sino más bien han venido en declive en cuanto al pleno empleo.



Nuestro Compromiso de seguir luchando por la Integración en la Región Centroamericana, con la Hermana República Dominicana; nuestro Compromiso de seguir fortaleciendo esta Integración Solidaria en el ALBA y PETROCARIBE; nuestro Compromiso de seguir luchando por la Integración y la Unidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde tendrá que llegar el día en el que, en América Latina y el Caribe, en la CELAC, logremos esa Integración, tomando en cuenta las Asimetrías de nuestras Economías.



Seguimos comprometidos con ese Principio que suscribimos en la CELAC en el año 2014, en La Habana, en la Reunión de La Habana, en Enero, donde dijimos: “América Latina y el Caribe, Zona de Paz, Libre de Armas Atómicas”.



El armamento atómico, las pruebas atómicas no son más que un obstáculo para el Desarrollo y una amenaza permanente de destrucción sobre el Planeta. Es conocida nuestra Posición en ese sentido, y lo ideal es que los Países que son poseedores de armamento atómico prediquen con el ejemplo, y que empiecen por desmantelar el armamento atómico.



Y, nuestro Compromiso en la Lucha por la Defensa de la Madre Tierra, del Planeta Tierra. Estando claros, que los Acuerdos de París, como bien se ha dicho, fueron un paso muy importante que sumó Voluntades, pero desgraciadamente, tod@s lo sabemos, los Países que tienen la fuerza para determinar el cumplimiento de esos Objetivos, no asumieron los Compromisos, ¡no asumieron los Compromisos! Ese és el problema. De ahí que, bueno, esperamos que finalmente se asuman los Compromisos para que avancemos en esa Batalla que permita salvar nuestro Planeta.



Querid@s Herman@s nicaragüenses, queridas Familias nicaragüenses, para tod@s ustedes, nuestro Cariño, nuestro Amor, y nuestro Compromiso de seguir luchando por la Paz, y por el Bienestar de tod@s l@s nicaragüenses.

Declaraciones de Compañera Rosario después de la Sesión Solemne de Juramentación y Toma de Posesión del Pueblo Presidente



10 de Enero del 2017



Una Noche de Luna Llena... Una Noche de Gran Fuerza, la Fuerza del Pueblo nicaragüense que estuvo presente en esta Plaza. La Fuerza de Dios. La Fuerza de nuestros Héroes y Mártires, tod@s Unid@s, Inspirad@s, Guiad@s, por la Providencia, por Dios Nuestro Señor, que ha Bendecido a Nicaragua con el Milagro de la Reconciliación, del Encuentro, de la Unidad.



Y este 10 de Enero hemos hablado ya tanto de la importancia que tiene para nosotr@s que el Pueblo siga siendo Presidente en Nicaragua. A partir de hoy, un Nuevo Período de Gobierno, para darle continuidad, como decía nuestro Presidente, a todos los Programas; pero sobre todo, para ratificar cada día el Compromiso de trabajar, para ir, poco a poco, erradicando la Pobreza.

L@s nicaragüenses tenemos Sueños grandes... “Si la Patria es Pequeña, uno Grande la Sueña”, dice nuestro Rubén. El Sueño más Grande és Trabajar y Prosperar, y queremos ratificar nuestro Compromiso, para que, desde la Unidad, desde la Paz que vamos a seguir fortaleciendo cada día, nos dispongamos tod@s a Trabajar y Prosperar.



Queremos Trabajo y Paz, lo decimos todos los días. Que las Familias nicaragüenses estén seguras, que las Mujeres nicaragüenses estén seguras, que l@s Jóvenes, que tod@s estemos segur@s de que nuestro invariable, inclaudicable empeño és preservar y fortalecer la Paz y la Unidad, para que junt@s podamos ir Siempre Más Allá ! Prosperar, Progresar, Vivir Mejor, tener Bienestar, alcanzar el Sueño de la Nicaragua Libre de Pobreza que, Dios Mediante, veremos más temprano que tarde, para seguir Bendecid@s, y en Victorias !



Gracias, Compañer@s. Estamos conscientes del privilegio de servirles, lo digo yo todos los días, porque és verdad ! Y estamos conscientes de todo lo que nos hace falta. Conscientes de que hay que trabajar más duro todavía, y le pedimos a Dios, Salud, Fortaleza, Inspiración, para encontrar siempre la Guía, la Luz ante los problemas más difíciles.



Le pedimos a Dios que nos siga iluminando. Y sobre todo, al Pueblo nicaragüense le decimos, como dijimos hoy frente al Juramento que suscribimos, que ratificamos : Estamos junt@s para Trabajar, junt@s para Prosperar. Y el Pueblo nicaragüense no és un acompañante, és el Protagonista de todos estos Procesos... las Mujeres, l@s Jóvenes, las Familias, Protagonistas somos de todos estos Procesos que nos lleven Adelante, desde el Amor, desde la Fé, desde la Familia, desde la Comunidad. Gracias, Compañer@s.