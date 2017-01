ROSARIO : "Un Pueblo Unido, Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor; para alcanzar el Sueño de la Patria Libre de Pobreza"

Declaraciones de Rosario en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



11 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias nicaragüenses; buenas tardes de hoy miércoles 11 de Enero.



Un día más en estas Rutas de Triunfos, que Dios nos ha dado. Un día más para el Trabajo y la Paz. Un día más para habitar plenamente los Tiempos de Victorias que tenemos en esta Patria, Libre, Linda, Unida, Siempre Bendita ! Patria donde trabajamos con Tod@s, y por el Bien de Tod@s.



En primer lugar, agradecer todos los Mensajes, todo el Cariño con el que nos hemos arropado tod@s en estos días, sobre todo en los últimos días llegando al 10. Y bueno, casi cada día.



Estamos conmovid@s, profundamente conmovid@s y agradecid@s por el Cariño que abunda en nuestro País, y el Cariño que se expresa, Cariño entre Tod@s, y por el Bien de Tod@s; porque és con Cariño que se construye todos los días la Paz. El Cariño ratifica, hace sólida la Paz que tenemos en Nicaragua.



Agradecer el Cariño, y que florezca, que se extienda, que reverdezca y crezca ese Cariño, todos los días, en la Familia en primer lugar, y entre tod@s; en la Comunidad, en el Barrio, en el Municipio, en todo el País, que florezcamos en Cariño todos los días.



Cuando le damos gracias a Dios por la Vida, démosle gracias a Dios por el Cariño que abunda entre nosotr@s, y hagámoslo crecer, con Disposición, con Voluntad, y sobre todo, conscientes de que és en Unidad que Nicaragua Triunfa, y que és con Cariño, con Amor, que Nicaragua Triunfa !



Agradecemos, decíamos, todos esos Mensajes que expresan ese Cariño que abunda en nuestra Nicaragua, gracias a Dios. Y agradecer también todo lo que Dios nos ha dado a tod@s en Nicaragua.



Ese espléndido Acto de ayer, ese Cielo extraordinario, ese Programa de Danzas de l@s Compañer@s del Ballet de Haydée Palacios, la Dirección Artística del Compañero Donaldo Aguirre, tanta experiencia de trabajo junt@s, con Donald desde la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura; al querido Compañero Ramón Rodríguez; a Raúl; a toda la Camerata, agradecerles infinitamente.



Y decirles que admiramos profundamente la calidad con la que se manifiesta la Música y la Danza en nuestro País, y que tenemos que seguirla promoviendo, quiero decir, la calidad en nuestras expresiones artísticas; promoviendo y multiplicándolas.



Los Coros que vamos a crear este año, las Orquestas que vamos a crear este año ya en más de 30 Municipios, todo eso és parte de esa Promoción, y Reconocimiento en primer lugar, de la calidad de nuestro Arte, de nuestras Tradiciones Artísticas, y luego potenciarlas hacia el Futuro. Y saber plenamente que, promoviendo el Arte, la Cultura, promovemos también nuestra Identidad tan valiosa, que nos distingue y nos defiende, sobre todo en estos Tiempos del Mundo.



Yo creo que, los Tiempos de Victorias que Dios ha derramado sobre Nicaragua, tiene mucho que ver con cómo preservamos y resguardamos como Tesoro nuestra Identidad Cultural, nuestro Legado Patrimonial Heroico, toda nuestra Historia Revolucionaria y Evolucionaria... Todo eso nos distingue y nos defiende.



Cómo somos de arraigad@s en cuanto a nuestra manera de ser y de vivir... nuestra manera de hablar, de comer, de conservar nuestra Cultura Gastronómica. Todo eso és un Legado, un Patrimonio, y nos hace, como decimos nosotr@s, Nicaragüenses por Gracia de Dios. Y esa compenetración de la Identidad Nicaragüense también, decíamos, nos distingue y nos defiende.



Así es que, en esta Nicaragua de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, bendecid@s con la Fé, que también nos une a tod@s, Vamos Adelante ! Y, queremos reiterar lo que decíamos de mil maneras ayer, nuestro Presidente, lo que decía yo, la Juventud, las Mujeres, los Hombres, l@s Productor@s, Emprendedor@s, el Modelo de Diálogo, Alianzas, Consensos, tod@s l@s que Somos Pueblo Presidente, seguimos unid@s, Cambiando Nicaragua.



Ese és el Compromiso : Un Pueblo Unido, Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor; para alcanzar el Sueño de la Patria Libre de Pobreza, la Patria caminando, haciendo Camino, en Rutas de Prosperidad, y de Bien Común. Eso és lo que ayer ratificamos, tod@s junt@s. Y el Pueblo Presidente, al asumir este Nuevo Período de Gobierno, asume también el Compromiso de la Unidad de Nicaragua, para la Prosperidad... Unidad de Tod@s, por el Bien de Tod@s... Unidad para la Prosperidad, para Trabajar, para Emprender, para Prosperar !



Compañer@s, aquí tenemos las Informaciones de mediodía, como cada día: No tuvimos sismos en el Territorio... Qué Luna más Bonita la que hacía ayer ! Qué Cielo ! Qué Clima ! Dios nos bendijo con una tarde formidable, tarde para que el Pueblo Presidente se instalara en este Nuevo Período en el que tenemos que crear, con la Bendición de Dios Nuestro Señor, ese Progreso, esa Prosperidad que tod@s queremos.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. El Clima, algunas lluvias en algunos Municipios, del Caribe sobre todo, y de la Región Central... Y mucho Calor ! Lo acostumbrado en estas semanas del año, Enero, primer Mes del Año.



El Doctor González con quien conversé esta mañana, está preparando ya las primeras Acciones de su Plan de Trabajo. Nos informa, en primer lugar, de los incendios, de las incidencias por vientos; a todo lo que hemos estado dándole seguimiento y atendiendo en todo el País con los Comités Locales de Prevención y Atención, las Alcaldías y los Gabinetes de la Familia.



Y luego, 45,000 Maestr@s en Capacitación a partir de esta semana, para fomentar la Cultura de Prevención y Preparación para asumir, victorios@s, quiero decir sin pérdida de Vida, como nos tocó con el Huracán, como hicimos con el Huracán hace poco.



Cómo logramos salir ilesos ! Eso és Organización, és Cultura de Prevención, és Cultura que nos permite enfrentar los Desafíos más grandes... Tuvimos terremoto, tuvimos amenaza o Alerta de Maremoto, y tuvimos Huracán atravesando el País, el mismo día, y gracias a Dios salimos ilesos. Porque nos preparamos, nos capacitamos, y estamos desarrollando esa Cultura de Prevención que nos permite enfrentar los Retos, y salir lo mejor posible.



También empiezan las Capacitaciones a la Dirección de Bomberos y a las Asociaciones de Bomberos Unidos... Estamos Unid@s, trabajando ! Ahí estaban ayer los Comandantes y los saludamos con mucho Cariño, de todas las Asociaciones de Bomberos que ahora trabajamos junt@s con el Compañero Luis Cañas, el Doctor Guillermo González, en el Ministerio de Gobernación, y desde el Ministerio de Gobernación cada uno en sus Asociaciones.



Tenemos también a la Salud avanzando... Más de 22,000 Atenciones desde las Unidades Móviles, las Clínicas Móviles de Salud; Consultas en Odontología, Medicina General, Especializada, Medicina Natural, Exámenes Especializados. Todo esto desde las Clínicas Móviles, más de 24, que estamos desplegando por todo el País, gracias a Dios.



Las Jornadas Especiales... Brigadistas, Médicos y Trabajador@s de la Salud, desplegad@s en distintos puntos del Río San Juan y del Caribe Sur. Luego también las Jornadas Especiales de Medicina Natural y Terapias, en Matagalpa; Odontología.



Brigadas Médicas que también mencionábamos ayer, antier, que hay en nuestro País en este momento funcionando, trabajando, y todas provenientes de Estados Unidos... 21 Brigadas de Médicos y Especialistas norteamericanos atendiendo a Familias nicaragüenses en distintos puntos del País. Nuevamente nuestro agradecimiento.



El Ministerio de Educación inicia Cursos de Especializaciones, innovando con Tecnologías Educativas. Prepara las Escuelas para que estén más bonitas, más limpias, más seguras; esto en todos los Departamentos del País.



Vamos a abrir clases, recordemos, en los primeros días de Febrero, y el Ministerio de la Economía Familiar respaldando el esfuerzo del Ministerio de Educación con la Feria Escolar que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias.



El Compañero Telémaco Talavera desarrolla una cantidad de Actividades en Educación Superior, Talleres... Y en conjunto con el Ministerio de Educación y el INATEC, Talleres para dar inicio, en cuanto a Metodología, al Programa “Aprender, Emprender y Prosperar”, y definir los Objetivos Específicos con los que se avanzará este año : Herramientas Metodológicas, Competencias Genéricas y Emprendedoras, definir esas Competencias; definir la Estrategia para la Formación Docente.



En fin, una cantidad también de Actividades para ir en Victorias, avanzar en Victorias en los Planes de Educación, para mejorar la Educación en nuestro País...



Transformar, Evolucionar, desde el Modelo de Educación que nos permite insertarnos, con las Habilidades y los Conocimientos necesarios para desarrollarnos en estos Nuevos Tiempos !



Compañer@s, tenemos al Turismo recibiendo Cruceros : En Puerto Corinto, Veendam; Island Princess en San Juan del Sur. Celebración del 150 Aniversario del Natalicio de nuestro Gran Rubén; esto va a ser el 18 en Matagalpa. La Celebración de San Sebastián en Diriamba. Las Carretas Peregrinas en Esquipulas, Somotillo-Chinandega. Y luego, todas las Celebraciones de Nuestro Cristo Negro, el Señor de los Milagros, en tantos Municipios del País.



Tenemos, Compañer@s, el intenso Programa de Saludo al 150 Aniversario de Nacimiento de nuestro Rubén en los Municipios del Departamento de Matagalpa, iniciando esta otra parte del Programa este Viernes 13 de Enero. Vamos a circular el Programa a través de los Medios.



Tenemos igualmente en León, el Compañero Evertz Delgadillo y María Manuela que nos han enviado también un gran Programa desarrollado desde la Alcaldía de León, María Manuela que ha dedicado su Vida a organizar Simposios y Eventos Especiales honrando a Rubén; y luego l@s Compañer@s de los Consejos de Liderazgo de León.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell que nos reporta que estamos inaugurando Energía Eléctrica en Tuma-La Dalia, Comunidad Hugo Chávez... 350 habitantes estrenan Energía Eléctrica el día de hoy. Así és como Seguimos Cambiando Nicaragua, EN AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá !



El Compañero Ovidio Reyes nos reporta que va a estar presentando el día 17 de Enero los Resultados en 90 Municipios de la Cartografía que ha levantado el Banco Central de Nicaragua, con toda la Información Socioeconómica, Laboral, de Definición, Caracterización. Por eso decimos Caracterización Socioeconómica, incluyendo los Datos Laborales, Género, Tipo de Actividad; Tipos de Negocios, y todo lo que en cada uno de los Municipios existe y está en función, no sólo de la actividad cotidiana, de la preservación de la Identidad, sino también del Esparcimiento, la Recreación de las Familias; la Convivencia Armoniosa de las Familias.



Cartografía de 90 Municipios presentará el Banco Central el martes 17 en su Auditorio. Van a estar presentes las Autoridades de INIFOM, Alcaldía de Managua, y los Alcaldes de los 90 Municipios.



Compañer@s, queremos concluir esta Presentación, esta Comparecencia, esta Comunicación de cada mediodía, dando lectura a Mensajes que hemos recibido para nuestro Presidente. El Emperador Akihito nos dice :



“Excelencia Daniel Ortega Saavedra

Presidente de Nicaragua :



Con motivo de Vuestra re-Asunción a la exaltada Investidura como Presidente de Nicaragua, tengo el placer de enviarle mis sentidas felicitaciones y sinceros buenos deseos para el éxito y la felicidad de Vuestra Excelencia, y para la Prosperidad del Pueblo de Nicaragua”. Akihito, Emperador del Japón.



Y el Primer Ministro Shinzo Abe, dice : “Deseo expresar mis más sinceras felicitaciones por su Re-elección como Presidente de la República de Nicaragua en nombre del Gobierno y del Pueblo Japonés”.



Luego designa como Embajadora en Misión Especial a la Diputada de la Cámara de Representantes, Señora Shinako Tsuchiya, quien se dedica a la Promoción de las Relaciones de Amistad con Nicaragua desde hace tiempo. Y detalla cómo han sido las Relaciones a lo largo de más 80 años. Dice :



Es mi deseo fortalecer las Relaciones Económicas. En Nicaragua existe una Empresa japonesa relacionada con el Sector Automovilístico que ha venido realizando sus Actividades desde hace años, contribuyendo a la creación de empleos y capacitación de Recursos Humanos.



Estas Actividades, junto con muchos Voluntarios japoneses para la Cooperación con el Extranjero, que están trabajando para el Desarrollo de Nicaragua, ayudan a fomentar la confianza entre ambos Pueblos. Aprecio que Vuestra Excelencia promueva de manera activa las Inversiones Extranjeras, y espero que en lo sucesivo más Empresas japonesas inviertan en Nicaragua, y que progresen las Relaciones Económicas entre ambos Países.



Aprovechando un creciente empuje hacia el desarrollo de nuestras Relaciones Bilaterales, hago votos por trabajar con Vuestra Excelencia para desarrollar aún más los vínculos bilaterales, no solamente en el Área Política y Económica, sino también en amplias áreas como la Cultura, los Deportes, la Investigación, el Intercambio Personal, entre otros.



Deseo sigamos trabajando juntos, fortaleciendo la Cooperación en el Ámbito Internacional, en los desafíos que aborda la Comunidad Internacional tales como el Desarme, la no proliferación de Armas Nucleares, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros.



Expreso mis mejores Votos por la Salud y el mayor de los éxitos en su Alto Cargo, y para una Prosperidad más grande del Pueblo de Nicaragua.



Shinzo Abe

Primer Ministro de Japón

Enero de 2017



Agradecemos al Embajador del Japón que nos hecho llegar los dos Mensajes : De Su Majestad el Emperador Akihito, y del Primer Ministro Shinzo Abe... Hermoso y claro Mensaje, elocuente Mensaje de Su Majestad el Emperador, y también del Primer Ministro, quien ratifica la confianza en Nicaragua para seguir desarrollando Inversiones, contribuyendo a la creación de Empleos, y capacitando Recursos Humanos.



Tenemos a la Unión Europea que ha hecho llegar un Mensaje, trasladando los deseos de éxito para su Mandato, y de Prosperidad para todo el Pueblo nicaragüense :



“Nos complace reafirmar nuestro compromiso con la República de Nicaragua, y reiteramos nuestro interés en trabajar junto al Gobierno nicaragüense en los próximos años en todos los temas de común interés, incluidos los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, el Desarrollo Económico y Social Sostenible, el Cambio Climático, así como la Gobernanza a Nivel Bilateral y Regional”.



Firma el Presidente del Consejo Europeo, Señor Donald Tusk, y el Presidente de la Comisión Europea, señor Jean-Claude Juncker.



La Embajadora de Alemania en Nicaragua nos ha hecho llegar un Hermoso Mensaje : “En el inicio de su Nuevo Mandato como Presidente de la República tengo el honor de dirigirme a Usted para hacerle llegar las felicitaciones de la República Federal de Alemania.



Alemania está convencida de que el Gobierno de Su Excelencia afrontará con éxito los desafíos de los próximos años, teniendo un Diálogo abierto con las otras Fuerzas Políticas.



Confío en que los lazos tradicionalmente amistosos entre nuestros Países y Pueblos se desarrollen y fortalezcan más.

Deseo a Usted, y a la Vicepresidenta, todo lo mejor, mucho éxito y suerte en las gestiones de su Nuevo Mandato. Asimismo, los mejores Deseos de Paz y Prosperidad para todo el Pueblo nicaragüense.



Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi alta y distinguida consideración,



Embajadora Ute König”.



Agradecemos muchísimo todos estos Mensajes de Dignatarios de otros Países en Representación de sus Gobiernos y Pueblos.



Agradecemos los Mensajes que hemos recibido el día de hoy, reitero, de tant@s Herman@s en todo el País, tantos Líderes Religiosos también... Mensajes que nos comprometen !



Cada día renovamos el Compromiso de Trabajo, Unidad y Paz... de Trabajo, Unidad, Seguridad y Paz... de Trabajo, Unidad, Seguridad, Tranquilidad y Paz. De AMORANICARAGUA! Vamos Siempre Más Allá, y Vamos Junt@s, en Fé, Familia y Comunidad; en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !



El Comandante Daniel, nuestro Presidente, nos abraza a tod@s, con Cariño y Compromiso. Reiteramos que aquí estamos a su servicio, como cada día. Estamos para dar respuesta al desafío de vencer la Pobreza, e irlo haciendo paso a paso, poco a poco, junt@s, como hemos estado hasta ahora... Siempre Junt@s, Siempre Adelante, Siempre Más Allá !

Que Dios nos Bendiga a tod@s. Que la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción de María, La Purísima, nos Bendiga a tod@s, y que Sigamos Adelante, como Seguimos Adelante, en Unidad para la Prosperidad !



Gracias, Compañer@s. Vamos a estar en comunicación a través de los Medios en distintos momentos y Reuniones que sostendrá nuestro Presidente esta tarde. Vamos a estar comunicándonos, y si hay necesidad de estar en comunicación por algún Evento Especial, como cada día también, como cada vez, aquí estaremos, y así estaremos. Un Gran Abrazo ! Mucho Amor, Mucho Amor, a Tod@s !