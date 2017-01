DANIEL : "Nos sentimos muy bien acompañados por el Presidente Putin, por el Gobierno y el Pueblo de la Federación Rusa, que han venido a incorporar en un corto tiempo recursos que le ayudan a Nicaragua a desarrollarse"

Encuentro del Presidente-Comandante Daniel y Compañera Vicepresidenta Rosario con el Ministro del Interior de la Federación Rusa General de Policía Vladimir Kolokoltsev



11 de Enero del 2017



Palabras de Daniel



Buenas noches, Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses, le damos la bienvenida al Ministro del Interior de la Federación de Rusia, el Compañero Vladimir Kolokoltsev, General de Policía. Lo acompaña Aleksandr Nikolayev, Asistente del Ministro; Petr Popov, Jefe de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio; Irina Volk, Jefe de Prensa; Compañero Aleksander Komarov; Alexey Kapustin, Ministro Consejero de la Embajada.



Nikolay Vladimir, ya conocido por el Pueblo nicaragüense, estuvo en Misión en Nicaragua; Denis Novoselov, Corresponsal; Dmitri Frolov, Camarógrafo, y Sergey Kukavaenov, ahí está acompañando a los Compañeros de los Medios de Comunicación.



Él ha llegado a Nicaragua en estos días en representación del Presidente Putin de la Federación Rusa, para acompañarnos en la Ceremonia que se llevó a cabo el día de ayer en la Plaza de la Revolución; o sea, la Toma de Posesión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.



También ellos, aparte de conocer un poco de nuestro País han dedicado tiempo a lo que es la Especialidad, entre otras, del Ministerio del Interior: La Lucha contra el Narcotráfico.



Tenemos relaciones muy estrechas con la Federación Rusa, incluso tenemos Instalaciones aquí en Nicaragua brindando conocimiento y preparación también para la Región Centroamericana. Así que él ha tenido también la oportunidad de intercambiar con los Compañeros de la Policía, los Mandos de la Policía, la Compañera Aminta, y los Mandos del Ejército como el General Avilés.



Nosotros queríamos expresarle al Compañero Vladimir nuestro agradecimiento por acompañarnos en representación del Presidente Putin, del Pueblo y Gobierno de Rusia, y ratificar nuestra Voluntad de Paz, nuestra Lucha por la Paz, que es lo que demanda el Mundo, que es lo que demandan los Pueblos, y donde la Federación Rusa y el Presidente Putin se han comprometido de lleno en esta Batalla por la Paz, lo que implica, como ya sabemos, dar la Batalla contra el Terrorismo.



Y le quiero pedir al Compañero Vladimir que le traslade al Presidente Putin nuestros saludos y nuestras felicitaciones por los grandes éxitos en favor de la Paz alcanzados en Siria, específicamente en Alepo, en la liberación de Alepo, donde una vez más se ha derramado la sangre de Herman@s rus@s. Así como se derramó la sangre del Pueblo Ruso en la Batalla contra el Fascismo en la Segunda Guerra Mundial, ahora se está derramando la sangre del Pueblo Ruso en la Batalla contra el Terrorismo Internacional.



Pero el sacrificio no ha sido en vano, hoy estamos viendo los resultados. Está claro que es una Lucha dura, una Lucha que continúa, pero se ha logrado un avance realmente estratégico en Siria, y claro, la firmeza del Presidente Assad de librar esa Batalla. Y los Acuerdos que han tomado la Federación Rusa, Siria, Turquía, son Acuerdos que tiene que respaldar la Comunidad Internacional, y a esa Lucha, a esa Batalla deberían de integrarse las Potencias europeas, los Estados Unidos, en una coordinación total. Debería de haber Unidad total frente a un enemigo común.



Deseamos lo mejor para el Pueblo Ruso, para las Fuerzas del Ejército y del Ministerio del Interior que han estado participando en esta Lucha por la Paz. Les enviamos también nuestros saludos a los Familiares de los Compañeros que han caído. Así es que, gracias, querido Ministro.



Palabras de Vladimir Kolokoltsev



Estimado Presidente Daniel; estimada Compañera Rosario Murillo, Primera Dama, en nombre del Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, les queremos felicitar por su Victoria, por la Toma de Posesión, por el Nuevo Plazo de la Presidencia.



Nosotros queremos subrayar que en las Elecciones pasadas, en Noviembre del año pasado, usted tuvo un Triunfo, eso significa y destaca que el Pueblo de Nicaragua va con su Líder, y su persona, como Jefe de esta Unidad, nos mostró una eficacia de la Política de su Administración, todo a favor del Pueblo nicaragüense, incluso en la lucha contra las amenazas actuales que existen en el Mundo.



Nosotros podemos decir que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el Partido que lidera y que está en la mente de cada uno de l@s Ciudadan@s nicaragüenses, y que estas posiciones son sólidas. La Política del Frente está dirigida a unir todos los niveles de la Sociedad, de Comunidades, incluso al Sector Privado también. Su Política también está dirigida a lograr un objetivo importante: Tener un País bien desarrollado, que puede resolver cualquier tipo de problemas que existen, y una Sociedad Próspera.



Una vez más quiero desearle éxito a toda la Comunidad del Pueblo nicaragüense en el Camino para lograr los Objetivos y las Metas que tiene la Presidencia.



Nicaragua para Rusia es un Socio histórico, es un País con el cual tenemos una estrecha relación, incluso en todas las arenas mundiales tenemos las mismas opiniones en relación a las posiciones de cómo debe ser el Mundo. Nosotros tenemos una posición similar de la no intervención de cualquier tercer País en los asuntos de los Gobiernos Soberanos.



Agradecemos mucho el respaldo brindado por el Gobierno nicaragüense, sobre todo en la Organización de Naciones Unidas, porque ustedes siempre apoyan nuestra posición y nuestro punto de vista en diferentes aspectos mundiales, principalmente sobre nuestra posición en relación a Ucrania, Crimea, Siria. Esto confirma completamente al 100% que Nicaragua es un gran Amigo para la Federación Rusa.



Esto fue subrayado especialmente por nuestro Presidente Putin realizando la visita a Nicaragua.



Además, queremos agradecerle por su apoyo en reconocer a Países como Abjasia y Osetia del Sur; por el reconocimiento de estos Países y por la instalación y apertura de las Relaciones Diplomáticas con estos Países. Casi en todos los temas y en todos los asuntos nosotros siempre estamos de acuerdo en la Agenda Internacional.



Sabemos que hace poco tiempo durante la visita del Señor Dmitri Rogozin a Nicaragua, el Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia, ustedes discutieron sobre diferentes problemáticas. Sobre estos temas ya se toman algunos pasos, incluso están elaborando un mapa de camino para el desarrollo de nuestra Cooperación Bilateral.



Como Jefe y Ministro del Interior de la Federación de Rusia le puedo confirmar que la relación y cooperación entre nuestras Instituciones Policiales tienen un buen avance y desarrollo de manera favorable, incluso en la Lucha contra el Narcotráfico, en la Lucha contra el Crimen Organizado, en el tema de preparación de los futuros Efectivos y futuros Cuadros, en el Territorio de Rusia como en los Centros de Enseñanza del Ministerio del Interior, así como en el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Nosotros tenemos la intención de aumentar nuestra Voluntad en la lucha contra el Crimen Organizado conjunto.



Además, le quiero agradecer su apoyo, por estatus de Observador en la Comisión de los Jefes Policiales de Centroamérica, Países del Caribe, México y Colombia. Esperamos que el trabajo dentro de esta Comisión nos permita ampliar o aumentar nuestras posibilidades en la lucha contra los problemas como el Crimen Organizado.



Nosotros esperamos que la conclusión de la construcción del Centro nos permita dar el nuevo impulso para tener más avances en el trabajo conjunto.



En otras esferas nosotros también tenemos unos avances y pasos productivos en procesos de desarrollo de las Relaciones Bilaterales.



Conozco que muy pronto van a culminar la construcción de un Sistema de Vigilancia útil que usa el Sistema de Vigilancia de Navegación GLONASS. Próximamente, al inicio de este año nosotros esperamos el suministro de los medios que se requieren para completar esta Estación, su Equipamiento, para en el mes de Abril iniciar el funcionamiento de este Sistema; de estas Instalaciones.



De manera positiva se desarrollan las Relaciones en el Campo de Salud. Se plantean las construcciones de silos para procesar el maíz, trigo y otros cultivos; además, están elaborando el tema de construcción de Hidroelectroestación. Y la parte rusa confirma que vamos a continuar desarrollando los Programas orientados para prestar el Apoyo Humanitario en el Futuro.



Además, quiero confirmar una vez más nuestra disposición de continuar, desarrollar, fortalecer, y aumentar el volumen de nuestras Relaciones Bilaterales en diferentes esferas, como el Comercio, las Mercancías, en la Cooperación entre las Instituciones Policiales, entre otros.



Palabras de Daniel



Ya han escuchado al Compañero Vladimir, Ministro del Interior. O sea, nos ha hablado de una serie de Proyectos que vienen caminando, diferentes líneas de Cooperación.



Nosotros no podemos olvidar esa extraordinaria Cooperación que nos brindaron en esta Nueva Etapa de nuestras Relaciones, como fueron las Unidades de Transporte



que andan circulando ahora en Managua, las habrán visto ustedes en Managua. La flota vehicular del transporte de Managua estaba totalmente en el suelo, como se dice; colapsada, y tuvimos una respuesta rápida de parte del Pueblo y Gobierno de la Federación Rusa.



Y vino acompañada también del trigo, o sea, el trigo que llegó en varios envíos a nuestro País, y un trigo que fue calificado por los que están en la Industria de la Panificación, de los que están en la Industria Harinera, como un trigo de primera calidad.



Son Programas que queremos darles continuidad, como usted bien lo ha manifestado, están en la Agenda que estamos trabajando y que abordamos con el Vicepresidente recientemente.



También nos recordaba el tema de la Salud, las Vacunas. Tenemos también Proyectos que tienen que ver con la Energía Renovable como Proyectos Hidroeléctricos; está el tema de las Comunicaciones, además Aviación... ¡Sí, estamos trabajando lo de los aviones!



Palabras de Vladimir Kolokoltsev



En nuestra Agenda se encuentra el tema de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Managua.



Palabras de Daniel



Han estado ya Comisiones de la Federación Rusa trabajando en lo que es la ampliación del Aeropuerto. Y luego están los aviones de transporte de pasajeros, que tanta falta hacen en nuestro País.



Y decía el tema de la Comunicación, el Satélite que viene a fortalecer y a enriquecer los diferentes Sistemas que hay en Nicaragua y que hay en la Región. Son Satélites y Comunicaciones para la Paz, y para el Desarrollo de nuestros Países, de nuestros Pueblos.



O sea, tenemos realmente una Agenda muy amplia, y nos ha explicado todo lo que se viene trabajando también en lo que son las relaciones con el Ministerio de Gobernación, la Policía. Fortalecer estas Instituciones significa fortalecer la capacidad del País en beneficio de la Seguridad de las Familias nicaragüenses. Igual, fortalecer al Ejército es fortalecer las Capacidades para garantizar la Seguridad de las Familias nicaragüenses.



El combate contra el Narcotráfico, contra el Crimen Organizado es el principal problema que enfrentamos en la Región, y ustedes conocen la situación que se vive en esta Región. Ayer mismo hablábamos de Guatemala, El Salvador, Honduras, que están librando una batalla ahí, y nosotros hemos logrado aquí garantizar Seguridad.



Porque si hay Seguridad, hay Estabilidad. Si tenemos Seguridad y Estabilidad, entonces hay Paz. Entonces si hay Paz, hay condiciones para trabajar, para que vengan las Inversiones con confianza a trabajar en nuestro País, tanto Inversiones Nacionales como Inversiones que vienen de otros Países, Inversiones del Estado, Inversiones que vienen a través de Organismos que cooperan con Nicaragua, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para que se puedan construir Escuelas, Hospitales, Carreteras, Puentes, para que el Comercio pueda entonces desarrollarse, la Agricultura, la Educación, la Salud, ¡todo!



Son los Principios: La Seguridad, la Estabilidad, la Paz, para que un País pueda realmente crecer, desarrollarse y generar trabajo, empleo. Y en este esfuerzo nos sentimos muy bien acompañados por el Presidente Putin, por el Gobierno y el Pueblo de la Federación Rusa, que han venido a incorporar en un corto tiempo recursos que le ayudan a Nicaragua a desarrollarse.



A los recursos que Nicaragua ha venido trabajando con otros Organismos, con otros Países, se ha sumado y se ha incorporado la Cooperación Rusa, permitiéndonos dar realmente un salto mucho mayor. Y como bien lo señalaba el Compañero Ministro Vladimir, nuestras Relaciones son Relaciones ya históricas y en esta Nueva Etapa estamos fortaleciendo las Relaciones entre nuestros Pueblos y Gobiernos.



Así es que, gracias por su visita, gracias por lo que nos ha comunicado en cuanto a que está esa voluntad firme de seguir ejecutando los Programas, los Acuerdos que se han tomado, los Proyectos que se han aprobado. Y como siempre, nuestros saludos para el Pueblo de la Federación Rusa, para el Presidente Putin, y para el Gobierno.



Y no quiero dejar de mencionar, de recordar, ahora trasladárselo a usted personalmente, nuestros sentimientos ante la tragedia del Coro del Ejército. Era el 24 de Diciembre aquí esa fecha, ya sería en la madrugada del 25 en la Federación Rusa, aquí todavía estábamos en la fecha del 24.



Las primeras noticias eran a las 11 de la noche del día 24 que había desaparecido el vuelo. Inmediatamente nosotros tomamos contacto desde Managua a Moscú para indagar qué se sabía, y luego ya por la madrugada del 25 la noticia de la tragedia. Gente buena, gente de mucha Cultura, gente de mucha Solidaridad, fallecieron en ese accidente aéreo.



Bueno, y al día siguiente aquí ya se estaba pasando también la Presentación que ellos habían hecho cuando los había traído el Embajador en el 2014, y aquí el Pueblo rindiéndoles Homenaje y recordándolos. Y como lo expresamos en nuestro Mensaje, nuestra Solidaridad con las Familias de todos estos Hermanos.



Palabras de Vladimir Kolokoltsev



Estimado Comandante, nosotros queremos agradecerle por sus palabras de sentimiento que usted trasladó directamente, enseguida, después de esta terrible tragedia. Además, Rusia reconoce sus palabras de sentimiento con el caso del fallecimiento de nuestro Embajador en Turquía.



Hay que decir que en los momentos difíciles que vive nuestro País las Palabras sinceras de Condolencias de parte de la República de Nicaragua confirman una cosa: Que realmente, y es verdad que nosotros somos muy grandes Amigos viejos, y Pueblos Hermanos.



Otra vez quiero aprovechar la ocasión para felicitarles personalmente por la Victoria indiscutible... A usted, Señora Rosario, como Vicepresidenta de la República, y a usted, Comandante Daniel, como Presidente de la República de Nicaragua.



Le gustó mucho y está emocionada nuestra Delegación por ver el Acto de ayer. Hay que subrayar que era una atmósfera de Amistad, atmósfera de Alegría, y nos falta solo desearles muchos éxitos en sus Cargos.



Palabras de Daniel



Gracias.